Пламен Димитров: Минималната заплата трябва да достигне 1 000 евро

1 Май, 2026 14:07

Това е абсолютно постижима цел, ако вървим с тези темпове, заяви лидерът на КНСБ

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако българската икономика запази настоящите си темпове на развитие, е напълно реално средното възнаграждение у нас да достигне 2 225 евро до 2030 година. Тази прогноза направи президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров, съобщават от "БНР". Повод за изказването е 1 май – Международният ден на труда.

Според Пламен Димитров ключов фактор за реализирането на тези нива е поддържането на минимум 10% номинален годишен ръст на средствата за работни заплати в цялата икономика. Този процес трябва да обхване не само бюджетната сфера, но и частния сектор.

"Това е абсолютно постижима цел, ако вървим с тези темпове", заяви лидерът на КНСБ. Той подчерта, че системните усилия за повишаване на доходите са задължителни, за да може България да се доближи до средните европейски нива на покупателна способност.

Синдикалните разчети показват, че при запазване на икономическия тренд, минималната работна заплата в страната трябва да достигне 1 000 евро в рамките на следващите четири години. Към момента целта е доходът от труд на глава от населението да достигне 75-80% от средния за Европейския съюз, спрямо сегашните 68%.

Президентът на КНСБ обвърза тези цифри с необходимостта от конвергенция на брутния вътрешен продукт през паритета на покупателната способност. Според него последователните стъпки в тази посока ще гарантират по-висок стандарт на живот за българските работници.

Въпреки оптимистичната прогноза, от КНСБ припомнят, че постигането на тези стойности зависи от стабилността на икономическите показатели и производителността на труда. Номиналният ръст на заплатите трябва да бъде подкрепен от реални инвестиции и устойчива икономическа среда, за да не се превърне единствено в инфлационен фактор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми направиха де

    48 2 Отговор
    Само харчиш парите на работещите
    Обиколи света и ти като Тренчев
    Безполезен си
    Смяна трябва

    Коментиран от #6, #7, #11

    14:09 01.05.2026

  • 2 Нахален човек

    39 2 Отговор
    Не се обаждай ве. Заради такива нахалитети сме на тоз хал.

    14:09 01.05.2026

  • 3 демек двойни заплати и двойни цени

    28 4 Отговор
    да достигне 1 000 евро в рамките на следващите четири години

    14:10 01.05.2026

  • 4 маке

    32 0 Отговор
    Мазен...А нещо за развитие на икономиката да кажеш? За децките надбавки и пенсиите, или тия хора живеят в Африка..Ама ти дибре се закръгли, откакто си ,,президенТче" на КНСБ..С ПОЖИЗНЕН МАНДАТ ЛИ СИ?

    14:10 01.05.2026

  • 5 павела митова

    28 1 Отговор
    ТОЗИ БАШ ЛЕШПЕР И ДРУГИТЕ "СИНДИКАЛИСТИ" КОИДО ДО ВЧЕРА БЯХА НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА ,ЧИЧО РУМЕН КАЗА - АРЕ СЕГА КАРАЙТЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС...ЩО ПАРА СЕ ХАРЧИ ЗА ТЕЗИ ТЪРТЕИ....

    14:12 01.05.2026

  • 6 маке

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ми направиха де":

    Явно много хора го познават, от екскурзия на екскурзия е, ама иначе е в командировка))

    14:12 01.05.2026

  • 7 Толкова си прав

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ми направиха де":

    Синдикалните вождове са слуги на простата Тиква Борисов и Пеевски. Дебелите ги нагушкаха с народни пари и те слушкат и папкат, слушкат и папкат.

    14:13 01.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факти

    8 1 Отговор
    Пламен Димитров: Минималната заплата трябва да достигне 1 000 левро

    14:14 01.05.2026

  • 10 жфддцжжг

    22 0 Отговор
    2030 , инфлацията ще ги е изяла тез 1000 еуро , голяма грешка беше въвеждането на евро у нас.

    Коментиран от #15

    14:14 01.05.2026

  • 11 Търтеят Пламен

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ми направиха де":

    Аз пък предлагам 2000 €! Даже 3000€

    14:15 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 дядото

    19 2 Отговор
    защо сега,а при джилеско си траеше

    14:16 01.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Точен

    17 0 Отговор
    Съжалявам, че съм давал пари за профсъюзен членски внос. Тези синдикати, платени храненици на властта, трябва да бъдат сменени със съвсем нови...

    14:17 01.05.2026

  • 17 Без проблем

    20 0 Отговор
    Така както вървят цените и 2000 да стане пак е по малко от 700 и то в лева от преди 15 Тина години ?
    Кого лАжеш бе умнико ?
    С всеки ден обедняваме и Всички го виждат, само че тия дето крадат не им дреме и лАжат като тебе !

    14:19 01.05.2026

  • 18 Що не си

    12 1 Отговор
    хортуваш с чичака, а занимаваш хората с дивотиите си. Лешояд белоглав

    14:25 01.05.2026

  • 19 Ще стане 1000 евро

    10 0 Отговор
    Когато Хляба стане 5 евро!

    14:26 01.05.2026

  • 20 Нас ни бОли Фара,

    5 3 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    14:26 01.05.2026

  • 21 Васил

    17 2 Отговор
    Алооооооооооооо Пламене защо като беше Боко и Шиши на власт не викаше че минималната трябва да е 1000 евро беше ти добре на тяхната софра

    14:27 01.05.2026

  • 22 овчи мозък си

    9 1 Отговор
    А бе простак с простак защо чак сега сис е замислил за тази заплата ,докато по време на борисов и пеевски мълчеше като п...ка .Защо не се застъпихте и се борихте заплатите да си останат както си беше в лв ,но превалутирани в евро .Идиот с идиот цените с еврото добиха стойноста които бяха в лв ,а заплатите в лв се намалиха на половина

    14:27 01.05.2026

  • 23 Аз само клети невежи

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Клета невежа копейка 🤪":

    укро копiйки признавам.

    14:28 01.05.2026

  • 24 ууууу

    12 1 Отговор
    Тоя на снимката трябва да бъде овалян в катран и пера и наритан в някоя канавка! Радев веднага да го махне тоя нагъъл параззит. Само дрънка неща, което знае всяко хлапе.

    14:30 01.05.2026

  • 25 Нели

    10 1 Отговор
    Кога ще кажеш нещо за пенсионерите, ние да умираме ли с ниски пенсии, като сме работили цял живот

    Коментиран от #33

    14:33 01.05.2026

  • 26 Гост

    7 1 Отговор
    Абсолютен аматьор, Абсолютен!

    14:33 01.05.2026

  • 27 Мижи кьорчо, да те лажем!

    5 1 Отговор
    Цените са четворни, те се готвят за някакъв минимален процент увеличение на заплатата...

    14:35 01.05.2026

  • 28 Попов

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Нека поговорим за онези, които най-много викат „искаме си лева!“
    Това не е „народът“. Това е една особена социална група — хора, умишлено държани в невежество, за да бъдат лесно управлявани. Социално уязвими, с ниска функционална грамотност, агресивно облъчвани с конспирации:
    ❌ Че „2000-та идва краят на света“
    ❌ Че ще ни чипират с ваксините
    ❌ Че самолетите ни пръскат
    ❌ Че чрез 5G ни контролират
    ❌ Че норвежците ще ни отнемат децата
    ❌ Че с приеманито ни в Шенген губим суверинитет и ще ни залеят милиони мигранти
    ❌ А сега — че еврото ще ни „изтрие“
    „Възраждане“ и други проруски формации не съществуват, за да решават проблеми.
    Те съществуват, за да контролират тази група. Да ѝ „вкарват“ страх, омраза и фалшив патриотизъм. Да я превърнат в електорална армия, която да скача срещу ЕС, НАТО, САЩ, и срещу всяка модернизация.
    „Възраждане“ е инструмент — не национален, а геополитически.
    „Възраждане“ не защитава лева. Тя защитава руските интереси, ползвайки най-уязвимите хора в обществото за свои инструменти.
    ---
    🇧🇬 На мен ми е мъчно за тези хора. Не заради политиката им, а защото са превърнати в стадо.

    Коментиран от #34, #35, #36, #38

    14:36 01.05.2026

  • 29 трън

    8 2 Отговор
    а този селки бял кочан ще каже ли кой ще плаща осигуровките на тази заплата, маршаа! или той си подсигурява бъдещата заплатка. всички синдикати и държавни служители трябва да бъдат съкратени!!!

    14:36 01.05.2026

  • 30 Казуар

    6 0 Отговор
    Другарю Димитров, 1000 евро минимална заплата и след това пак повишение на цените.

    14:38 01.05.2026

  • 31 Този

    9 1 Отговор
    съм писал 1000 пъти е крадец, алкохолик и трябва да е в пандиза до живот.

    14:40 01.05.2026

  • 32 Народа

    7 0 Отговор
    Кръвопиец на софрата!

    14:40 01.05.2026

  • 33 Реалност

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Нели":

    Пенсионерите в България са около 2,2 милиона души. Те са различни по образование, доходи, професии, интереси, политически възгледи и местоживеене. За съжаление дори не осъзнават, че имат един, истински интерес: по-висока пенсия, осъвременявана така, че да изпреварва инфлацията.
    Нашите изчисления показват следното./данните са по НОИ за пенсиите и по Евростат за инфлацията./
    Минимална пенсия - реално увеличение след инфлация /нетно/
    Период Нетен ръст Време
    Борисов 1 +8,58 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
    Борисов 2 +10,49 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
    Борисов 3 +104,16 лв. 4 г. 8 дни
    Петков +143,48 лв. 7 м. 20 дни
    Василев +207,97 лв. 3 годишни бюджета

    Средна пенсия за стаж и възраст - реално увеличение след инфлация /нетно/
    Период Нетен ръст Време
    Борисов 1 +6,04 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
    Борисов 2 +35,34 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
    Борисов 3 +53,73 лв. 4 г. 8 дни
    Петков +76,49 лв. 7 м. 20 дни
    Василев +213,85 лв. 3 годишни бюджета
    При минималната пенсия Петков изпреварва всеки един от трите кабинета на Борисов, въпреки че управлява само 7 месеца и 20 дни. Бюджетите на Василев дават най-големия нетен ръст и при минималната, и при средната пенсия.
    Сравнете нетния ръст на пенсиите след инфлация и времето, за което е постигнат.

    За съжаление, Вие отново потърсихте популисти, които само обещават и нямат нито възможност нито желание да ви подобрят живота

    14:43 01.05.2026

  • 34 Никси

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Попов":

    Тогава за Бога братя не купувайте !!!.

    14:44 01.05.2026

  • 35 Поне 5 от тия

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Попов":

    Които си изброил са вече факт. Или ще бъдат ! Само въпрос на време е!

    14:46 01.05.2026

  • 36 Пази Боже, сляпо да прогледа!

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Попов":

    Момче, потърси помощ: психиатър, баячка, екзорсист, астролог, йога-инструктор, невролог и т.н. По възможност - всичките!

    14:46 01.05.2026

  • 37 555

    6 3 Отговор
    Ами то и 10 000 евро да им дават пак няма да са доволни. Те пушат по 2 кутии цигари и пият по една бутилка водка дават за прически и маникюр луди пари искат да карат нови джипове за ходятс тях в мола и после не им стигали парите

    14:47 01.05.2026

  • 38 Гледайте филма "They LIVE" (1988)

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Попов":

    Какво дели една теория на конспирациите от фактите - няколко дни до 3 месеца.
    Жал ми е за теб!

    14:49 01.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Иван

    1 1 Отговор
    1000 У..я у г..за да тебе

    14:57 01.05.2026

  • 41 Механик

    0 0 Отговор
    Минималната заплата единствено ще вдигне осигуровките, което ще бъде нов рекет върху работодателя и респективно, работника/потребителя.
    За да се "изкарат" тия допълнителни пари, или трябва да се вдигнат цените на труда, или да се ореже заплатата на работника/служителя. Няма друго място от къде да се вземат тези допълнителни пари.
    А чушките станаха 17 лева, краставиците 11, ама има бананни, и местното население (сигурен съм), приветства новия държавен рекет, защото си мисли, че като се вдигне минималната заплата, това автоматично означава, че и неговта, лична заплата ще се вдигне.

    15:35 01.05.2026

  • 42 хаха

    0 0 Отговор
    Няма лошо МРЗ да достигне и 5000 евро. Само въпрос кой ще ги плаща и колко ще стигнат средните заплати. Да не стане средната заплата да е почти същата като МРЗ, защото никой няма пари да плаща повече? А какви ще са цените? Заплатата трябва да се изкара и увеличението й значи качване на цената на продукта/услугата.

    15:37 01.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

