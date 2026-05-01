Пламен Димитров: Минималната заплата трябва да достигне 1 000 евро

Ако българската икономика запази настоящите си темпове на развитие, е напълно реално средното възнаграждение у нас да достигне 2 225 евро до 2030 година. Тази прогноза направи президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров, съобщават от "БНР". Повод за изказването е 1 май – Международният ден на труда.

Според Пламен Димитров ключов фактор за реализирането на тези нива е поддържането на минимум 10% номинален годишен ръст на средствата за работни заплати в цялата икономика. Този процес трябва да обхване не само бюджетната сфера, но и частния сектор.

"Това е абсолютно постижима цел, ако вървим с тези темпове", заяви лидерът на КНСБ. Той подчерта, че системните усилия за повишаване на доходите са задължителни, за да може България да се доближи до средните европейски нива на покупателна способност.

Синдикалните разчети показват, че при запазване на икономическия тренд, минималната работна заплата в страната трябва да достигне 1 000 евро в рамките на следващите четири години. Към момента целта е доходът от труд на глава от населението да достигне 75-80% от средния за Европейския съюз, спрямо сегашните 68%.

Президентът на КНСБ обвърза тези цифри с необходимостта от конвергенция на брутния вътрешен продукт през паритета на покупателната способност. Според него последователните стъпки в тази посока ще гарантират по-висок стандарт на живот за българските работници.

Въпреки оптимистичната прогноза, от КНСБ припомнят, че постигането на тези стойности зависи от стабилността на икономическите показатели и производителността на труда. Номиналният ръст на заплатите трябва да бъде подкрепен от реални инвестиции и устойчива икономическа среда, за да не се превърне единствено в инфлационен фактор.