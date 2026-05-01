Пламен Димитров: Минималната заплата трябва да достигне 1 000 евро

Ако българската икономика запази настоящите си темпове на развитие, е напълно реално средното възнаграждение у нас да достигне 2 225 евро до 2030 година. Тази прогноза направи президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров, съобщават от "БНР". Повод за изказването е 1 май – Международният ден на труда.
Според Пламен Димитров ключов фактор за реализирането на тези нива е поддържането на минимум 10% номинален годишен ръст на средствата за работни заплати в цялата икономика. Този процес трябва да обхване не само бюджетната сфера, но и частния сектор.
"Това е абсолютно постижима цел, ако вървим с тези темпове", заяви лидерът на КНСБ. Той подчерта, че системните усилия за повишаване на доходите са задължителни, за да може България да се доближи до средните европейски нива на покупателна способност.
Синдикалните разчети показват, че при запазване на икономическия тренд, минималната работна заплата в страната трябва да достигне 1 000 евро в рамките на следващите четири години. Към момента целта е доходът от труд на глава от населението да достигне 75-80% от средния за Европейския съюз, спрямо сегашните 68%.
Президентът на КНСБ обвърза тези цифри с необходимостта от конвергенция на брутния вътрешен продукт през паритета на покупателната способност. Според него последователните стъпки в тази посока ще гарантират по-висок стандарт на живот за българските работници.
Въпреки оптимистичната прогноза, от КНСБ припомнят, че постигането на тези стойности зависи от стабилността на икономическите показатели и производителността на труда. Номиналният ръст на заплатите трябва да бъде подкрепен от реални инвестиции и устойчива икономическа среда, за да не се превърне единствено в инфлационен фактор.
14:09 01.05.2026
14:09 01.05.2026
3 демек двойни заплати и двойни цени
14:10 01.05.2026
До коментар #1 от "Ми направиха де":Явно много хора го познават, от екскурзия на екскурзия е, ама иначе е в командировка))
14:12 01.05.2026
До коментар #1 от "Ми направиха де":Синдикалните вождове са слуги на простата Тиква Борисов и Пеевски. Дебелите ги нагушкаха с народни пари и те слушкат и папкат, слушкат и папкат.
14:13 01.05.2026
14:14 01.05.2026
11 Търтеят Пламен
До коментар #1 от "Ми направиха де":Аз пък предлагам 2000 €! Даже 3000€
14:15 01.05.2026
Кого лАжеш бе умнико ?
С всеки ден обедняваме и Всички го виждат, само че тия дето крадат не им дреме и лАжат като тебе !
14:19 01.05.2026
14:33 01.05.2026
28 Попов
До коментар #15 от "Клета невежа копейка 🤪":Нека поговорим за онези, които най-много викат „искаме си лева!“
Това не е „народът“. Това е една особена социална група — хора, умишлено държани в невежество, за да бъдат лесно управлявани. Социално уязвими, с ниска функционална грамотност, агресивно облъчвани с конспирации:
❌ Че „2000-та идва краят на света“
❌ Че ще ни чипират с ваксините
❌ Че самолетите ни пръскат
❌ Че чрез 5G ни контролират
❌ Че норвежците ще ни отнемат децата
❌ Че с приеманито ни в Шенген губим суверинитет и ще ни залеят милиони мигранти
❌ А сега — че еврото ще ни „изтрие“
„Възраждане“ и други проруски формации не съществуват, за да решават проблеми.
Те съществуват, за да контролират тази група. Да ѝ „вкарват“ страх, омраза и фалшив патриотизъм. Да я превърнат в електорална армия, която да скача срещу ЕС, НАТО, САЩ, и срещу всяка модернизация.
„Възраждане“ е инструмент — не национален, а геополитически.
„Възраждане“ не защитава лева. Тя защитава руските интереси, ползвайки най-уязвимите хора в обществото за свои инструменти.
---
🇧🇬 На мен ми е мъчно за тези хора. Не заради политиката им, а защото са превърнати в стадо.
Коментиран от #34, #35, #36, #38
14:36 01.05.2026
33 Реалност
До коментар #25 от "Нели":Пенсионерите в България са около 2,2 милиона души. Те са различни по образование, доходи, професии, интереси, политически възгледи и местоживеене. За съжаление дори не осъзнават, че имат един, истински интерес: по-висока пенсия, осъвременявана така, че да изпреварва инфлацията.
Нашите изчисления показват следното./данните са по НОИ за пенсиите и по Евростат за инфлацията./
Минимална пенсия - реално увеличение след инфлация /нетно/
Период Нетен ръст Време
Борисов 1 +8,58 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
Борисов 2 +10,49 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
Борисов 3 +104,16 лв. 4 г. 8 дни
Петков +143,48 лв. 7 м. 20 дни
Василев +207,97 лв. 3 годишни бюджета
Средна пенсия за стаж и възраст - реално увеличение след инфлация /нетно/
Период Нетен ръст Време
Борисов 1 +6,04 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
Борисов 2 +35,34 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
Борисов 3 +53,73 лв. 4 г. 8 дни
Петков +76,49 лв. 7 м. 20 дни
Василев +213,85 лв. 3 годишни бюджета
При минималната пенсия Петков изпреварва всеки един от трите кабинета на Борисов, въпреки че управлява само 7 месеца и 20 дни. Бюджетите на Василев дават най-големия нетен ръст и при минималната, и при средната пенсия.
Сравнете нетния ръст на пенсиите след инфлация и времето, за което е постигнат.
За съжаление, Вие отново потърсихте популисти, които само обещават и нямат нито възможност нито желание да ви подобрят живота
14:43 01.05.2026
До коментар #28 от "Попов":Тогава за Бога братя не купувайте !!!.
14:44 01.05.2026
35 Поне 5 от тия
До коментар #28 от "Попов":Които си изброил са вече факт. Или ще бъдат ! Само въпрос на време е!
14:46 01.05.2026
36 Пази Боже, сляпо да прогледа!
До коментар #28 от "Попов":Момче, потърси помощ: психиатър, баячка, екзорсист, астролог, йога-инструктор, невролог и т.н. По възможност - всичките!
14:46 01.05.2026
38 Гледайте филма "They LIVE" (1988)
До коментар #28 от "Попов":Какво дели една теория на конспирациите от фактите - няколко дни до 3 месеца.
Жал ми е за теб!
14:49 01.05.2026
41 Механик
За да се "изкарат" тия допълнителни пари, или трябва да се вдигнат цените на труда, или да се ореже заплатата на работника/служителя. Няма друго място от къде да се вземат тези допълнителни пари.
А чушките станаха 17 лева, краставиците 11, ама има бананни, и местното население (сигурен съм), приветства новия държавен рекет, защото си мисли, че като се вдигне минималната заплата, това автоматично означава, че и неговта, лична заплата ще се вдигне.
15:35 01.05.2026
