Първомайско шествие на КТ "Подкрепа" в центъра на София

1 Май, 2026 16:08 566 6

Първомайско шествие на КТ "Подкрепа" в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С шествие и рок концерт в София КТ "Подкрепа" отбеляза Международния ден на труда.

Шествието започна в 11:00 часа от църквата "Света Неделя", премина през пешеходната част на бул. "Витоша" и Националния дворец на културата и приключи в градинката при музея "Земята и хората". Тук събитието продължи с рок-концерт до 22:00 часа. Исканията на КТ "Подкрепа" са достойно заплащане на работещите и стабилност на работните места, посочи БНТ.

Димитър Манолов – президент на КТ "Подкрепа": "Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори единствено с повишаване на доходите на хората и сигурност за работните места."

Кремена Атанасова – председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа": "Ще искаме да не обиждат на общо основание, да не говорят популистки, че сме 600-700 хиляди и ще искаме със сигурност да се върне клас прослужено време за работещите в държавната администрация. Ще искаме и промяна в начина на формиране на възнагражденията, за да няма убийствена разлика от 5-6 пъти в заплатата в държавната администрация."

Другият синдикат – КНСБ нямаше шествие, но пък показаха първият дигитален, изкуствен синдикален интелект. Той се казва "Чавдар" и е достъпен 24 часа на сайта на КНСБ. Той ще отговаря на всички въпроси на работниците и служителите. Освен това, от КНСБ поискаха от бъдещата редовна власт параметрите на бюджета да се променят.

Пламен Димитров – президент на КНСБ: "Ние сме заложили в този бюджет, който не видя бял свят, 10% увеличение на доходите. Това значи, че това са 10% увеличение на разходите за персонал в бюджета и ясен сигнал към частния сектор, че подобни увеличения се очакват, говоря за средно увеличение."


  • 1 Ганя Путинофила

    8 0 Отговор
    Всеки се натиска да става милиционер! Какъв бизнес?

    16:11 01.05.2026

  • 2 В Университетите е пълно с калинки!

    6 0 Отговор
    Никому ненужни чиновници и секретарки!

    16:13 01.05.2026

  • 3 Вие сте крадлива мафия

    4 0 Отговор
    Шарлатани

    16:27 01.05.2026

  • 4 Сталин

    6 0 Отговор
    Целия свят е на бунтове и протести срещу капитала на първи май ,само в България цървулите на маса и плюскане и пиене и после имат големи уста и претенции и чакат пак някой друг да ги освободи докато цървулите си пият ракията

    16:36 01.05.2026

  • 5 Синдикалистите на Бойко

    4 0 Отговор
    Излезли да се поразходят из София и да се правят на работници в почивния ден. Вятърът задуха в друга посока. Идва пролетта.

    16:52 01.05.2026

  • 6 Нека с рок

    5 0 Отговор
    Той Тренчев и без рок обиколи света на гърба им

    16:53 01.05.2026

