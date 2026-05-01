Първомайско шествие на КТ "Подкрепа" в центъра на София

С шествие и рок концерт в София КТ "Подкрепа" отбеляза Международния ден на труда.

Шествието започна в 11:00 часа от църквата "Света Неделя", премина през пешеходната част на бул. "Витоша" и Националния дворец на културата и приключи в градинката при музея "Земята и хората". Тук събитието продължи с рок-концерт до 22:00 часа. Исканията на КТ "Подкрепа" са достойно заплащане на работещите и стабилност на работните места, посочи БНТ.

Димитър Манолов – президент на КТ "Подкрепа": "Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори единствено с повишаване на доходите на хората и сигурност за работните места."

Кремена Атанасова – председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа": "Ще искаме да не обиждат на общо основание, да не говорят популистки, че сме 600-700 хиляди и ще искаме със сигурност да се върне клас прослужено време за работещите в държавната администрация. Ще искаме и промяна в начина на формиране на възнагражденията, за да няма убийствена разлика от 5-6 пъти в заплатата в държавната администрация."

Другият синдикат – КНСБ нямаше шествие, но пък показаха първият дигитален, изкуствен синдикален интелект. Той се казва "Чавдар" и е достъпен 24 часа на сайта на КНСБ. Той ще отговаря на всички въпроси на работниците и служителите. Освен това, от КНСБ поискаха от бъдещата редовна власт параметрите на бюджета да се променят.

Пламен Димитров – президент на КНСБ: "Ние сме заложили в този бюджет, който не видя бял свят, 10% увеличение на доходите. Това значи, че това са 10% увеличение на разходите за персонал в бюджета и ясен сигнал към частния сектор, че подобни увеличения се очакват, говоря за средно увеличение."