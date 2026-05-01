Нов парламент и нови разходи: Над 9500 евро на месец струва издръжката на един депутат

1 Май, 2026 18:09 814 30

Сумата включва заплата, добавки и представителни разходи

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Месечната издръжка на един народен представител от държавния бюджет вече варира между 7500 и над 9500 евро, като сумата включва заплата, добавки и представителни разходи. Основното възнаграждение на депутатите в новоизбрания 52-ри парламент стартира от 4100 евро и достига до 4460 евро, но реалните приходи на народните избраници са значително по-високи заради участието в комисии и натрупания трудов стаж.

Освен основното възнаграждение, бюджетът на Народното събрание отпуска за всеки депутат допълнителни безотчетни средства в размер на две трети от базовата му заплата. Тези суми, вариращи между 2730 и 2970 евро месечно, не се облагат с данъци и са предназначени за плащане на консултанти, експерти и дейност в избирателните райони.

Към тези суми се добавят по 15 процента върху базата за всяка парламентарна комисия, в която участва избраникът. Тъй като повечето депутати се включват в две комисии, това носи допълнителни 1340 евро месечно. Председателите на комисии и групи получават още 35 процента бонус, с което базовата им сума набъбва с над 1500 евро.

Председателят на 52-рото народно събрание Михаела Доцова, която бе избрана на поста вчера, ще получава около 6900 евро на месец благодарение на надбавката от 55 процента над основната заплата. За сравнение, месечното възнаграждение на президента на България е фиксирано на около 9000 евро.

Абсолютният рекордьор сред държавните институции обаче остава Българската народна банка (БНБ). Месечното възнаграждение на нейния управител Димитър Радев е фиксирано на 15 726 евро. Подуправителите на централната банка получават по 13 480 евро, а членовете на Управителния съвет – по 4493 евро на месец. Високи нива на заплащане се отчитат и в сектор „Здравеопазване“, където директори на най-големите държавни болници се разписват срещу суми от 15 000 до над 25 000 евро.

На фона на тези данни председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков поиска незабавно прекратяване на всички служебни индексации на заплатите в публичния сектор. Бившият финансов министър предупреди, че автоматичното вдигане на възнагражденията подхранва инфлацията, която за миналия месец достигна близо 7 процента.

"По някакъв начин трябва да се бори инфлацията. Това е начинът, който бързо – за два-три месеца – ще даде ефект", обясни Симеон Дянков в ефира на БНТ. Той настоява още за съкращаване на държавната администрация и намаляване на броя на министерствата от 19 на максимум 13.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    16 0 Отговор
    Това са джобни пари,кажете ни колко струва корупцията в България

    18:11 01.05.2026

  • 2 хаха

    13 0 Отговор
    Безотчетни

    Байганьовците и "безотчетни" си имат. Без данъци. Нали така бе глЪви?

    Байганьовците и "безотчетни" си имат. Без данъци. Нали така бе глЪви?

    18:12 01.05.2026

  • 3 какво стана с овладяването на цените

    15 0 Отговор
    нещо изведнъж се забрави темата

    Коментиран от #5

    18:12 01.05.2026

  • 4 нннн

    21 0 Отговор
    Много от депутатите нищо не струват, а издръжката им е скъпа. Недоумявам.

    Коментиран от #6

    18:14 01.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    Кво не ти е ясно,- демокрация

    Коментиран от #9

    18:16 01.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    Ще повярвам че има промяна, когато тия 9500 станат 3500
    Когато бройката на хрантутниците се намали
    Когато партиите спрат да получават субсидии
    когато за избори не се плаща на комисиите
    когато общинските съветници заработят за без пари

    Коментиран от #15

    18:17 01.05.2026

  • 8 Айше

    5 0 Отговор
    Чудесна новина! След празника с един бидон-касичка ще ги навестя, да си приготвят по 500 € за благотворителност за мен.

    18:18 01.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нова Конституция!

    14 0 Отговор
    120 депутати!

    18:22 01.05.2026

  • 12 Хе хе

    10 0 Отговор
    А онзи барикадирания човечец, който искаше 3000 евро заплата го изкараха луд хе хе хе

    18:23 01.05.2026

  • 13 Който иска да е фен на партия

    8 0 Отговор
    да си плаща членски внос, а не аз да му плащам!

    18:24 01.05.2026

  • 14 Жица

    5 0 Отговор
    Да го д.... Т ддпутатоте

    18:24 01.05.2026

  • 15 А аз ще повярвам,че

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    ...има промяна,когато тези 240 същества станат 28(по един индивид от област) и всички работят за едната чест-за Родината.Без заплати,без служебни автомобили,да се возят на трамвая.
    Тогава ще повярвам!

    Коментиран от #25

    18:24 01.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ваня

    7 0 Отговор
    Колко пари крадът, това не е сметнато.... Само сумата от заплати. Дайте да видим кражбите колко са месечно, за да определим точната сума на тяхната издръжка.

    18:29 01.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ваня

    4 0 Отговор
    във устата докато изкарат пяна за тези пари

    18:32 01.05.2026

  • 23 Горски

    5 0 Отговор
    Събирайте капачки за кувиози и детски линейки и учавствайте в благотворителни инициативи!

    18:33 01.05.2026

  • 24 Гост

    3 0 Отговор
    Храни куче да те лае.

    18:33 01.05.2026

  • 25 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "А аз ще повярвам,че":

    По един от област е чудесно предложение. Да се въведе трябва.

    18:35 01.05.2026

  • 26 Гост

    3 0 Отговор
    Нашите данъци са кръвта на тези изедници.
    С данъците си ги храним да дебелеят на наш гръб.

    18:38 01.05.2026

  • 27 демек в малкото джобче на лапачите

    3 0 Отговор
    не се облагат с данъци и са предназначени за плащане на консултанти, експерти и дейност

    тези дет избраха радев да му кажат да намали чрез референдум броя на готованковци на 120
    това е едно от нещата да се свършат

    18:43 01.05.2026

  • 28 д р Дулитъл

    1 0 Отговор
    Празнувай народе - замощни са ни "народните избранници" !

    18:46 01.05.2026

  • 29 Тома

    1 0 Отговор
    А да ни е честито

    18:46 01.05.2026

  • 30 КРАЙНО ВРЕМЕ Е!

    0 0 Отговор
    Крайно време е путатите да се намалят от 240 на 120…

    18:56 01.05.2026

