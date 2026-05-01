Нов парламент и нови разходи: Над 9500 евро на месец струва издръжката на един депутат

Месечната издръжка на един народен представител от държавния бюджет вече варира между 7500 и над 9500 евро, като сумата включва заплата, добавки и представителни разходи. Основното възнаграждение на депутатите в новоизбрания 52-ри парламент стартира от 4100 евро и достига до 4460 евро, но реалните приходи на народните избраници са значително по-високи заради участието в комисии и натрупания трудов стаж.

Освен основното възнаграждение, бюджетът на Народното събрание отпуска за всеки депутат допълнителни безотчетни средства в размер на две трети от базовата му заплата. Тези суми, вариращи между 2730 и 2970 евро месечно, не се облагат с данъци и са предназначени за плащане на консултанти, експерти и дейност в избирателните райони.

Към тези суми се добавят по 15 процента върху базата за всяка парламентарна комисия, в която участва избраникът. Тъй като повечето депутати се включват в две комисии, това носи допълнителни 1340 евро месечно. Председателите на комисии и групи получават още 35 процента бонус, с което базовата им сума набъбва с над 1500 евро.

Председателят на 52-рото народно събрание Михаела Доцова, която бе избрана на поста вчера, ще получава около 6900 евро на месец благодарение на надбавката от 55 процента над основната заплата. За сравнение, месечното възнаграждение на президента на България е фиксирано на около 9000 евро.

Абсолютният рекордьор сред държавните институции обаче остава Българската народна банка (БНБ). Месечното възнаграждение на нейния управител Димитър Радев е фиксирано на 15 726 евро. Подуправителите на централната банка получават по 13 480 евро, а членовете на Управителния съвет – по 4493 евро на месец. Високи нива на заплащане се отчитат и в сектор „Здравеопазване“, където директори на най-големите държавни болници се разписват срещу суми от 15 000 до над 25 000 евро.

На фона на тези данни председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков поиска незабавно прекратяване на всички служебни индексации на заплатите в публичния сектор. Бившият финансов министър предупреди, че автоматичното вдигане на възнагражденията подхранва инфлацията, която за миналия месец достигна близо 7 процента.

"По някакъв начин трябва да се бори инфлацията. Това е начинът, който бързо – за два-три месеца – ще даде ефект", обясни Симеон Дянков в ефира на БНТ. Той настоява още за съкращаване на държавната администрация и намаляване на броя на министерствата от 19 на максимум 13.