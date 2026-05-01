Новини
България »
София »
Заплащането на работниците - с 12% спад, на директорите скок с 54%

1 Май, 2026 16:28 989 12

  • заплащане-
  • работници-
  • директори-
  • собственици

Супербогатите получават значителни суми от корпорациите, които контролират

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реалното заплащане на работниците в световен мащаб е спаднало с 12 процента, докато това на изпълнителните директори (CEO) е скочило с 54 процента между 2019 г. и 2025 г., отчита неправителствената организация "Оксфам" в анализ, изготвен съвместно с Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) по повод Международния ден на труда, пише БТА.

Възнагражденията на изпълнителните директори на най-големите корпорации в света са нараснали с 11 процента в реално изражение миналата година, докато средностатистическият работник в света е получил увеличение на реалната работна заплата от едва 0,5 процента, според анализа.

Изпълнителните директори на някои от най-големите корпорации са получили средно 8,4 милиона долара заплата и бонуси през 2025 г. спрямо 7,6 милиона долара през 2024 година. На един средностатистически работник биха били нужни 490 години, за да спечели същата сума, отбелязва "Оксфам".

Най-малко четирима изпълнителни директори на големи корпорации са получили над 100 милиона долара под формата на заплати и бонуси миналата година, като начело е Хок Тан от "Броудком" (Broadcom) с над 205 милиона долара. Общо влизащите в Топ 10 на най-добре платените изпълнителни директори са спечелили над 1 милиард долара.

Растяща пропаст

Анализът на "Оксфам" сочи, че супербогатите получават значителни суми от корпорациите, които контролират. Близо 1000 милиардери са получили общо 79 милиарда долара под формата на дивиденти през 2025 г., което се равнява на 2500 долара всяка секунда. Средностатистическият милиардер е спечелил повече от дивиденти за по-малко от два часа, отколкото средният работник е получил като възнаграждение за цяла година.

Някои от най-големите суми през 2025 г. са отишли при Бернар Арно (собственик на модния гигант Ел Ве Ем Аш - LVMH) - 3,8 милиарда долара, и Амансио Ортега (собственик на "Зара" - Zara) - 3,7 милиарда долара.

Богатството на милиардерите достига рекордни нива през 2026 г. Само за 12 месеца те са спечелили 4 трилиона долара, което прави богатството им с 1,5 трилиона долара по-голямо от това на най-бедните 4,1 милиарда души на планетата взети заедно. Тази година в света има 400 милиардери повече в сравнение с миналата, като 45 от тях са натрупали състоянието си в сферата на изкуствения интелект, отчита "Оксфам".

Организацията предупреждава и че огромното богатство често се използва за купуване на политическо влияние и подкопаване на демокрацията.

Международната конфедерация на профсъюзите и "Оксфам" призовават за спешни действия за овладяване на екстремното богатство, включително по-високи и справедливи данъци за най-богатите и задължителни ограничения върху заплатите на изпълнителните директори.

Анализът обхваща 1500-те най-добре платени корпорации в 33 държави, които са докладвали възнагражденията на своите директори за 2025 година.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Като има ненормални и да си купуват "overpriced" стоки за да се снимат с тях ще е така.Кифлиъе търсят загорели балъци,които дърпат бързи кредити да им купят парцали в изгорелия днес МОЛ ,а дори не знаят дали ще "натопят чушката" вечерта след гурме вечеря

    16:39 01.05.2026

  • 2 Факт!

    11 0 Отговор
    Държавата ни е собственост на двамата Дебели и Угоени индивиди Тиквата и ПееФ и всички директори на фирми и фирмички им заделят по някоя тлъста хапка..

    16:39 01.05.2026

  • 3 Ма наф

    6 0 Отговор
    Ние Умно-красивите, намираме много шарани на територията.

    16:39 01.05.2026

  • 4 мда

    8 0 Отговор
    Схемата е: Да вземем мас от комарите и да намажем шопарите.

    16:40 01.05.2026

  • 5 при 90 % от работещите със средно

    12 0 Отговор
    и висше образование е под 7 евро на час , написаното да дебели лъжи , не слагайте полицаите и държавния сектор в общата картина , те не създават блага а тях работещите хора ги издържат

    16:42 01.05.2026

  • 6 Тома

    6 1 Отговор
    Човека е казал беден ли си дядо попе в г..........да те .........

    16:43 01.05.2026

  • 7 Факти 👍

    3 0 Отговор
    Следва постепенно свиване на персонала , 99% работещи пенсионери ( липса на млад персонал , заради аборигентските заплати ) и накрая фалит !

    17:05 01.05.2026

  • 8 Средния статистик

    1 0 Отговор
    Излиза, че българите са получили към 30% увеличение!

    17:08 01.05.2026

  • 9 лека полека

    2 0 Отговор
    си отиваме пак към робовладелския строй, но в нова опаковка.Д-р Гилотен е предложил отлино решение на проблема едно време.

    17:12 01.05.2026

  • 10 Горски

    4 0 Отговор
    При 620.20 минимална работна заплата, като се раздели на 20 работни дни излиза около 31 евро делено на 8 часа се получава 3.87 евро на час. За какви 12 евро на час става дума?

    17:13 01.05.2026

  • 11 Политкоректен

    3 0 Отговор
    Така се почват революциите. После и смяната на елитите.

    17:14 01.05.2026

  • 12 Сталин

    3 0 Отговор
    Отдельньiе товарищи полагают, что при капитализме будет процветание.
    Будет ,но лишь для кучкi буржуев и их лакеев.

    -И.Сталин

    17:19 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове