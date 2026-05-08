Димитър Ганев: Кабинетът не изглежда като типично партиен. В него има експерти с по-технократски профил

8 Май, 2026 09:32 615 16

Димитър Ганев: Кабинетът не изглежда като типично партиен. В него има експерти с по-технократски профил
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Представеният от Румен Радев кабинет съчетава експертен профил и внимателно балансиране между различни политически посоки. Около тази теза се обединиха политолозите Мария Пиргова, Димитър Ганев-агенция "Тренд", и журналистът Емилия Милчева в ефира на "Здравей, България".
Първото впечатление на Мария Пиргова от състава на кабинета е положително. „Бих казала, че съм удовлетворена от състава. Има много ярки имена, а очевидно титулярят ще запази за себе си голяма част от политиката“, коментира тя.
По думите ѝ сериозна роля ще имат заместник-министрите, тъй като именно чрез тях ще се търси реалната промяна, включително и през законодателството в Народното събрание. Пиргова отбеляза още, че външната политика ще остане пряко свързана с Румен Радев.
Журналистът Емилия Милчева обърна внимание, че най-близките до Радев хора са концентрирани в ключовите министерства. „Тесният кръг около Радев е в най-ресурсните министерства – регионалното развитие и благоустройството и отбраната. А най-силният човек ще бъде вицепремиерът Иво Христов Петков“, посочи тя.

От своя страна Димитър Ганев подчерта, че кабинетът не изглежда като типично партиен. „Това не е партиен кабинет. В него има експерти с по-технократски профил“, заяви политологът.

Според Пиргова досегашният стил на управление на Радев е бил насочен към балансиране между различни обществени и политически очаквания. „Политиката на Румен Радев досега е била балансираща и той ще търси валенции във всички посоки. Когато каквото му трябва, тогава ще изважда напред един или друг от министрите“, смята тя. По думите ѝ сложната международна и вътрешнополитическа ситуация изисква по-широк подход и отвореност към различни политики.
Емилия Милчева коментира и предстоящите задачи пред кабинета, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. „Служебният кабинет на Гюров успя да положи няколко реформи, за да спаси част от плащанията по ПВУ, а сега това ще бъде задача на Атанас Пеканов. Двете основни теми са антикорупционният закон и преструктурирането на БЕХ“, посочи тя.

Димитър Ганев отбеляза още, че по време на кампанията Радев умишлено е избягвал остри послания. „В самата кампания Радев избягваше по-резки изказвания и по този начин целеше да не бъде избутан в едно антизападно и антиевропейско поле“, каза той.

Политологът подчерта, че най-голямото предизвикателство пред управлението ще бъде приемането на нов бюджет.

Милчева разкритикува избора на Николай Найденов за министър на правосъдието. По нейни думи той е „безлична като гражданска позиция” личност, което е в разрез в обещанията на Румен Радев, че ще се бори срещу олигархичния модел.

Експертите обаче се обединиха около мнението, че не трябва да се подхожда с критика към новия кабинет, а да се даде време за толеранс, работата да потръгне, а след това да се правят оценки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    4 1 Отговор
    Кабинетът не е стая за детски игрички!

    Коментиран от #15

    09:34 08.05.2026

  • 2 Сталин

    7 1 Отговор
    Това което в България никога не свършва са експерти - експерти по нищо,от толкова много експерти в България нищо не работи

    09:35 08.05.2026

  • 3 Сталин

    3 2 Отговор
    Абе някой знае ли дали Пилота е Масон

    Коментиран от #5, #9

    09:35 08.05.2026

  • 4 На Шишито експертите

    3 3 Отговор
    от ИТН са особено експретни.

    09:37 08.05.2026

  • 5 Не,

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    но всички разбрахме що за боташки глупак си.

    09:38 08.05.2026

  • 6 Окооо

    4 4 Отговор
    На добър час на новото правителство! Успех България!!!

    09:40 08.05.2026

  • 7 Кой за каквото учил

    3 1 Отговор
    Това трябва да работи а не съвсем друго но така се получава понякога.

    09:40 08.05.2026

  • 8 Интересното е

    5 1 Отговор
    Защо кабинетът не е партиен, след като една партия спечели с мнозинство? Защото задкулисно се бъркат тези, срещу които хората излязоха на протест. Ние не сме идиоти, че да не се сетим сами! Няма да търпим подмяната!

    09:42 08.05.2026

  • 9 Карай направо!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Искаш да кажеш зависим?

    09:43 08.05.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    ДЪРТИЯ КОМУНОПИТЕК ПИРГОВА И ........................ "БОДРИЯ" ПЕТРОХАНОВЕЦ МИЛЧЕВА СА ....................... ПУТЛЕРОФИЛИ И В ЧЕРВАТА ..................... ФАКТ !

    09:45 08.05.2026

  • 11 Кому са нужни четирима вицепремиери

    6 0 Отговор
    Ние сме малка и бедна държава първо и второ дори осемнадесет министерства са много. Както са много депутатите в НС и броя на ВСС е прекалено голям и излишен , дори КС са много хора. И разните агенция също .

    Коментиран от #13

    09:46 08.05.2026

  • 13 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кому са нужни четирима вицепремиери":

    Единият ще е премиер в сянка, двама от тях нищо няма да правят, а третият ще следи останалите.

    09:56 08.05.2026

  • 14 И Боташа ще бъде изгонен с протести

    1 0 Отговор
    Тепърва ще видим как политиката става Радеевски!

    10:09 08.05.2026

  • 15 Боташа да се разплати на спонсорите

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    в кратце
    31ОТГОВОР
    Кабинетът не е стая за детски игрички!
    -;-
    Боташа ще завърши по-бързо от Чалгата!

    10:11 08.05.2026

  • 16 пътник

    1 0 Отговор
    Експерти-неексперти...Важно е "вътрешният" да не е мазен копой и "сенчестият" да не е с празен поглед на акула!

    10:12 08.05.2026

