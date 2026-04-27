Мартин Димитров: Бюджетът е първият тест за Радев, не трябва да се вдигат данъци

Бюджетът на държавата за 2026 г. ще е крайъгълен камък за "Прогресивна България". Ако не се справят с него, няма да се справят и с другите неща. Това каза в интервю пред БНР Мартин Димитров от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Според него бюджет можем да имаме най-рано през юли.

"Този бюджет е ключов тест за правителството на Румен Радев. Бившият президент участва през много служебни правителства и никога не са оптимизирали бюджет, а този за 2026 г. е точно такъв. Защото дефицитът за 2025 г. беше 3,5%. Това, което кабинетът "Желязков" е посочил, не е вярно. И за да се върнем обратно към дефицит под 3%, трябва бюджетът да е реформаторски - да намали разходите, задача, с която Радев никога не се е справял с неговите служебни правителства", коментира Димитров в предаването "Нещо повече", каза той.

И посочи, че никога не е виждал Румен Радев да намалява разходи, в лицето на неговите служебни правителства:

"А сега това е тестът. Важно е да не се вдигат данъците в никакъв случай, защото при нормализиране на международната обстановка и приключване на войната в Иран България трябва да се върне към висок икономически растеж. Затова не трябва да се повишават данъците. А е необходим добър бюджет и множество реформи, които да се проведат в средата на годината. Това означава в кратки срокове да се планират тези промени, които да бъдат направени", каза още Димитров.