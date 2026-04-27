Новини
България »
София »
Мартин Димитров: Бюджетът е първият тест за Радев, не трябва да се вдигат данъци

27 Април, 2026 19:38 360 10

  • мартин димитров-
  • бюджет-
  • финанси

А е необходим добър бюджет и множество реформи, които да се проведат в средата на годината

Мартин Димитров: Бюджетът е първият тест за Радев, не трябва да се вдигат данъци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът на държавата за 2026 г. ще е крайъгълен камък за "Прогресивна България". Ако не се справят с него, няма да се справят и с другите неща. Това каза в интервю пред БНР Мартин Димитров от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Според него бюджет можем да имаме най-рано през юли.

"Този бюджет е ключов тест за правителството на Румен Радев. Бившият президент участва през много служебни правителства и никога не са оптимизирали бюджет, а този за 2026 г. е точно такъв. Защото дефицитът за 2025 г. беше 3,5%. Това, което кабинетът "Желязков" е посочил, не е вярно. И за да се върнем обратно към дефицит под 3%, трябва бюджетът да е реформаторски - да намали разходите, задача, с която Радев никога не се е справял с неговите служебни правителства", коментира Димитров в предаването "Нещо повече", каза той.

И посочи, че никога не е виждал Румен Радев да намалява разходи, в лицето на неговите служебни правителства:

"А сега това е тестът. Важно е да не се вдигат данъците в никакъв случай, защото при нормализиране на международната обстановка и приключване на войната в Иран България трябва да се върне към висок икономически растеж. Затова не трябва да се повишават данъците. А е необходим добър бюджет и множество реформи, които да се проведат в средата на годината. Това означава в кратки срокове да се планират тези промени, които да бъдат направени", каза още Димитров.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 17 Отговор
    Готви се първият протест срещу Радев на 1 ви май.

    Коментиран от #7

    19:39 27.04.2026

  • 2 ГаZпром

    6 0 Отговор
    А да ви намалят депутатските заплати!

    19:40 27.04.2026

  • 3 Анонимен

    6 0 Отговор
    Нямам думи да този нещиправещ нямам думи пълен алчник на държавната хранилка е този Работа за пет стотинки не е свършил кой нормален гласува за този

    19:41 27.04.2026

  • 4 малтин димитлоф аутиста

    3 0 Отговор
    гей демократите многу му разбираме на краденето и разрухата

    19:42 27.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Този гнусен хрантутник с кво право се обажда? 1 ден трудов стаж няма това охранено прасе! 1 ден в който да е свършило някаква реална работа да и изкарало поне лев за държавата! Ръкопляскат жълтопаветните отрепляци, а че половината им група са същите тунеядци и същите пиявици?!!!

    19:42 27.04.2026

  • 6 историк

    3 0 Отговор
    А този син цървул е един от най-големите мръсници , които погубиха държавата ни !!

    19:42 27.04.2026

  • 7 Ей черпак

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Като другия боклук, и ти, все много сте просветени и компетентно. Спирай се бе, погледни си семейството. Съдружника ти ти пука жената.

    19:42 27.04.2026

  • 8 ЗАЩО ДАВАТЕ ДУМАТА

    5 0 Отговор
    На този дето няма и един работен ден?? МАЛТИНЧО от ДБ-безделниците.

    19:43 27.04.2026

  • 9 Да,бе

    4 0 Отговор
    От обран бостан реколта ще чакаме...А тия с най-големите доходи хич не обичат да плащат данъци,само субсидии и обществени поръчки им харесват.

    19:44 27.04.2026

  • 10 Напротив данъците на милионерите

    0 0 Отговор
    Трябва задължително да се вдигнат...Я да видим милиардера Домусчиев и оня Плювнелиев колко данъци са платили на държавата за 2025 г!? Пеевски колко данъци е платил на държава след като е летял 600 пъти с частен самолет до Дубай!?

    19:45 27.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове