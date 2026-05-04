Свлачището в Родопите: Стари водоотводи са вероятната причина, възстановяване - до 2 години

4 Май, 2026 18:42 549 7

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Свлачището, което разруши пътя между Смолян и Пампорово и отнесе 5 декара земна маса и гора, все още е активно – това е оценката на Община Смолян.

Оттам обясняват, че преди около 20 години в района е имало друго свлачище. То обаче е било укрепено, а канал е отвеждал водите извън него. Те обаче са се изливали точно на мястото, където в момента е новото свлачище. Според експертите на Община Смолян това е най-вероятната причина за бедствието, обобщи бТВ.

Днес областният управител поиска специалисти да извършат огледи, а регионалният министър прогнозира, че възстановяването на района може да продължи до две години.

Според експерта по инженерна геология проф. Стефчо Стойнев всяко свлачище има три етапа на развитие, а това в местността Райковски ливади е в края на втория: „Първият етап е така нареченият подготвителен етап, който в конкретния случай продължи няколко часа. Вторият етап е активното свличане, а третият етап е последващото бавно затихване.

Свлачището все още е активно и има опасност, особено сега – след топенето на снеговете или при предстоящи дъждове – да увеличи обхвата си, макар и не с тези размери.“

В края на миналия век е правено изследване на смолянското свлачище, от което е част и настоящото. Тогава учените са определили като основна движеща сила водата. Над свлачището има язовир.

„Освен през стената, има филтрация в резултат на обема вода както под стената, така и встрани.“

Затова днес областният управител поиска експерти от Агенцията за метрологичен и технически надзор да проверят язовира. По думите на служебния регионален министър язовирът е в добро състояние, но са необходими допълнителни проучвания.

„Язовирът е в добро състояние. Той е на „Напоителни системи“, но трябва допълнително да се извърши проучване дали има пропускане. Такова има – всеки язовир, който не е с бетоново дъно, допуска вода, но трябва да се установи в каква степен. Това става с хидрогеоложко проучване“, заяви Николай Найденов.

В района на Смолян за последните две седмици са паднали 65 литра на квадратен метър, а стойностите за април са два пъти над нормата – около 250 литра на квадратен метър, съобщиха за bTV от НИМХ.

Найденов определи свлачището като „бедствие“. Предстоят комплексни проучвания, които ще отнемат още месец. По думите на министъра реалните строителни дейности могат да продължат от шест месеца до две години в зависимост от сложността на проекта. Той увери, че опасност за хората в района няма.

Обходните маршрути са два – през Стойките или Рожен. Замфир всеки ден превозва работници от Смолян: „Преди пътувахме за 30 минути от Смолян до Пампорово, сега времето се удължава с час.“

Разходите се увеличават двойно и при сегашните цени на горивата това ще тежи още дълго, докато пътят бъде възстановен.

По пътя през Стойките има паднала подпорна стена. Преди пет години тя се е срутила и пътят е станал еднолентов, което сега е сериозен проблем, тъй като общественият транспорт трябва да преминава оттам.

На друг участък от пътя между Пампорово и Стойките едното платно е пропаднало в реката.

В своя позиция зам.-министърът на регионалното развитие и бивш кмет на Смолян Дора Янкова отрича да е разрешавала строителство на хотел в свлачищния район: „С пълна категоричност отхвърлям тиражираните твърдения за „незаконен строеж“, „разрешен“ по време на моето кметуване. Това са неверни внушения, които нямат нищо общо с фактите.“

Предстоят огледи за определяне на обходен маршрут.


  • 1 Свети Влас

    3 1 Отговор
    Същото безхаберие е!
    Добре, че хотелчето е останало!

    18:44 04.05.2026

  • 2 604

    4 1 Отговор
    Туй дет тодор построи...боята не мойте му смени...стган кръдлива. Само диктатура че ви излекува...племе варварско

    18:51 04.05.2026

  • 3 ООрана държава

    4 0 Отговор
    В китай построиха магистрала в езеро за 16 месеца, тука малко кал и дървета ще ги укрепваме 2 години...

    18:52 04.05.2026

  • 4 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Така е алчноста на строителната мафия погубва. В Търговище почнаха да строят в блатото, отдолу естарото корито на река Сива,дори няма мази и подземни гаражи все някой ден ще стане белята.

    Коментиран от #7

    18:52 04.05.2026

  • 5 Дориана

    1 0 Отговор
    Не се ли досещате, че това е Възмездието на целия Смолянски и Кърджалийски регион завладян от Пеевски и ДПС Ново Начало ? Защо точно този регион беше ударен от климатичтите промени със сняг и студ през април докато в Пловдив грееше слънце ? Свлачището е последица, защото за всичко , което вършат хората по Земята има последици.

    18:54 04.05.2026

  • 6 Сметката

    1 0 Отговор
    Мъчно ми е за г-н Борисов, той е скъперник , който открадна много информация и идеи за статии.Но е твърде беден ,за да плати.За това ще се наложи държавата да плати сметката.

    18:56 04.05.2026

  • 7 Аве

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЧОЧО":

    Ти не разбираш ся, това са визионери и полагат основите на търговищката Венеция. Прави фирма за гондоли😉

    18:57 04.05.2026

