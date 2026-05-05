Започват консултациите при президента Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова започва консултациите за сформиране на редовно правителство с партиите от 52-рото Народно Събрание. Държавният глава ще проведе разговори с всички шест парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство, уточни БНТ.



Първата среща на "Дондуков" 2 е насрочена за 10.30 часа и ще бъде с представителите на най-голямата парламентарната група - тази на "Прогресивна България". Час по-късно в президентството са поканени от ГЕРБ-СДС. След това са срещите с ДПС, с "Продължаваме промяната" и с "Демократична България", а последният - шести разговор, е насрочен за 16.00 часа с представителите на "Възраждане".

След края на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите. Очакванията са в четвъртък президентът да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на „Прогресивна България". БНТ ще излъчи на живо откритата част от срещите в президентството.