ДПС предлага контрапарламентарна комисия на искането на "Демократична България"

5 Май, 2026 08:34 1 556 31

Създаването на временна анкетна комисия е акт на институционална отговорност

ДПС предлага контрапарламентарна комисия на искането на "Демократична България" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложение за създаване на парламентарна комисия за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентирано влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо - олигархичен кръг "Капитал", оглавяван от олигарха Иво Георгиев Прокопиев, ще внесе днес ПГ на ДПС.

Почти 20 години в обществено-политическото пространство неотменно при дефинирането на понятието "олигархичен модел" се свързва с т.нар. кръг "Капитал", оглавяван от олигарха Иво Прокопиев, се казва в мотивите.

Този кръг е сочен като неотменна част от управленските процеси в страната през значителен период от време след 2009 г., чрез инфилтриране на свързани с "Капитал" лица в политическата система, както и в законодателната, изпълнителната, местната и съдебната власт.

В публичното пространство се утвърди разбирането, че характерна особеност на този модел е изграждането на цялостна екосистема от взаимосвързани структури - политически партии, медии, неправителствени организации, експертни мрежи и икономически субекти, функциониращи паралелно на държавата и взаимодействащи с нея по начин, който поражда обосновани и доказуеми съмнения за зависимости и нерегламентирана огромна власт върху публични органи и ресурси.

Не може повече да съществува "сива зона", в която ключови решения за бъдещето на държавата да се възприемат като резултат не от публичен и демократичен процес, а от задкулисни зависимости, символ на завладяната държава, се казва в мотивите за създаването на парламентарната комисия.

Създаването на временна анкетна комисия е акт на институционална отговорност. Това е инструментът, чрез който Народното събрание може да възстанови своята конституционна роля на върховен представителен орган, упражняващ контрол върху всички процеси, засягащи обществения интерес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Не само ще са на свобода, а вече се прегърнаха с Льотчика и ще са в управлението.

    Коментиран от #30

    08:38 05.05.2026

  • 3 Ъхъъъъъ

    21 1 Отговор
    Някой виждал ли е Пеевски на някой предизборен плакат?
    Използваха и последните неграмотни за да гласуват за ДПС.

    Коментиран от #14

    08:39 05.05.2026

  • 4 1488

    16 5 Отговор
    до 31 декември 2025 в 23:59:59 денко и петроханките едва не колабираха от повтаряне, че инфлация няма и еврото само хубости ще ни донесе

    обаче на 01.01.2026 в 00:00:01 станаха първи защитнички на българите срещу инфлацията

    08:39 05.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Кой съд ще ги осъди? Аз не вярвам, че ще се сдобият с осъдителни присъди.

    08:39 05.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 авантгард

    12 2 Отговор
    Сетило се то.
    Нямаш карти вече.

    08:40 05.05.2026

  • 9 Хаха

    16 3 Отговор
    Да не се безпокои шишака!
    Радев има мандат, даден му от народа и достатъчно време да разследва, както Прокопиев, така и двамата шишаци, както и всички рязко неприлично забогатели през последните 36 години за сметка на народа!
    Не го ли направи и той толкова бързо ще отлети, както се появи....

    08:43 05.05.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    7 0 Отговор
    славчинциту утре ще го намерят у некой подлез с потрошени ребра и спукан ауспух

    08:43 05.05.2026

  • 11 престъпниците

    11 0 Отговор
    не трябва да стоят в парламента

    08:43 05.05.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Изборното напрежение премина и нещата се връщат в познатия ни евроатлантически ритъм на война между натовските кланове : Прокопиев (Капитал) срещу Пеевски . Пеевски срещу Прокопиев .

    08:44 05.05.2026

  • 13 У Р У Д

    11 0 Отговор
    Как пък природата не се смили малко над тоя, беееееееее

    08:44 05.05.2026

  • 14 И кво ?

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъ":

    Ти да не си Волен Сидеров или Копейкин . Демокрацията е власт на платените мисирки и неграмотното мнозинство . Който не му харесва - чемодан ...

    08:47 05.05.2026

  • 15 бай Пердах

    6 0 Отговор
    Пре стъпниците не трябва да стоят в Парлиаментъ,а кучета.

    08:50 05.05.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    9 2 Отговор
    Собственика на " почервенялата" медия "Труд" , се прави на света вода ненапита!
    Вчера беше с Доналд Тръмп днеска е с Румен Радев , политическото крило на" КГБ" и
    и българската ДС нямат умора , от сутрин до вечер се умува, кой как да бъде нагласен и кога да изгърми???

    08:50 05.05.2026

  • 17 Ако

    3 9 Отговор
    Шиши наистина сакча да попилее Прокопа и джендърите му, ще викам за отбор Шиши!

    Коментиран от #19

    08:53 05.05.2026

  • 18 Да е ясно на ВСИЧКИ престъпници!!

    9 0 Отговор
    Комисии по внушения на Магнит Пеевски не се правят!!

    08:54 05.05.2026

  • 19 Ирония

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ако":

    По-голям джендър от Шиши няма!!

    08:55 05.05.2026

  • 20 Хахаха

    6 1 Отговор
    Да му имам тлъстите нагрухтели бузки на Шиши Магнитски.

    08:55 05.05.2026

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 1 Отговор
    Брадясъл е нещо, четината му е набола. ДБ срещу ДП, ще му видят сметката!

    08:56 05.05.2026

  • 22 Гост

    5 0 Отговор
    Тия долни измамници продължават с комисииките, което значи, че нищо няма да се промени

    08:57 05.05.2026

  • 23 Гост

    9 0 Отговор
    Дидо Фалита пак ли квичи

    08:59 05.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шишо-бакшишо

    4 0 Отговор
    Страхувам ли ви, госодин шишо-бакшишу

    09:05 05.05.2026

  • 26 ту-туу

    7 1 Отговор
    Абе магнитската с-и-я в ЗАТВОРА

    09:07 05.05.2026

  • 27 избирател

    8 0 Отговор
    Аз ли нещо бъркам , но тази партия не е ли само със 7 % подкрепа .Струва ми се , че още не са разбрали ,че ДПС е малка партия и не може да влияе на процесите, нито лидера им да има държавна охрана , нито коли , нито тази голяма сграда която окупираха .Просто тези неща не кореспондират със 7%

    09:08 05.05.2026

  • 28 протеста

    6 1 Отговор
    Преди хората се страхуваха от него , сега става за смях и му се подиграва цяла България .

    09:11 05.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДПС

    0 0 Отговор
    останаха единствената опозиция в държавната.

    За това всички тролове на партии хулят тях!

    09:27 05.05.2026

