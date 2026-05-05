ДПС предлага контрапарламентарна комисия на искането на "Демократична България"

Предложение за създаване на парламентарна комисия за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентирано влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо - олигархичен кръг "Капитал", оглавяван от олигарха Иво Георгиев Прокопиев, ще внесе днес ПГ на ДПС.
Почти 20 години в обществено-политическото пространство неотменно при дефинирането на понятието "олигархичен модел" се свързва с т.нар. кръг "Капитал", оглавяван от олигарха Иво Прокопиев, се казва в мотивите.
Този кръг е сочен като неотменна част от управленските процеси в страната през значителен период от време след 2009 г., чрез инфилтриране на свързани с "Капитал" лица в политическата система, както и в законодателната, изпълнителната, местната и съдебната власт.
В публичното пространство се утвърди разбирането, че характерна особеност на този модел е изграждането на цялостна екосистема от взаимосвързани структури - политически партии, медии, неправителствени организации, експертни мрежи и икономически субекти, функциониращи паралелно на държавата и взаимодействащи с нея по начин, който поражда обосновани и доказуеми съмнения за зависимости и нерегламентирана огромна власт върху публични органи и ресурси.
Не може повече да съществува "сива зона", в която ключови решения за бъдещето на държавата да се възприемат като резултат не от публичен и демократичен процес, а от задкулисни зависимости, символ на завладяната държава, се казва в мотивите за създаването на парламентарната комисия.
Създаването на временна анкетна комисия е акт на институционална отговорност. Това е инструментът, чрез който Народното събрание може да възстанови своята конституционна роля на върховен представителен орган, упражняващ контрол върху всички процеси, засягащи обществения интерес.
