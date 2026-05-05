Кметът на Смолян Мелемов: Свлачището край Пампорово е регистрирано преди 50 години

Недовършената сграда до свлачището има разрешение за строеж от 2006 г., има и геоложко проучване към разрешението, по документи е законна. Това обяви кметът на община Смолян Николай Мелемов в ефира на бТВ.

„Свлачището тук е регистрирано преди 50 години, знае се, че е най-голямото на Балканите, стига от Пампорово до Смолян. Преди години започнахме проучване на свлачището в района на Смолянските езера заедно с МРРБ за 100 000 лева първи транш, но спряха парите и приключихме“, сподели той.

„Общината единствено може да обяви бедствено положение, за да даде възможност на държавата да вземе бързи мерки. Ние нямаме финансово отношение към тези свлачища“, поясни още Мелемов.

Той сподели за обходните маршрути: „Имахме среща с шефа на АПИ и областният управител за подпорната стена на Стойките, взеха ангажимент бързо да я оправят.”