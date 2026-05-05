Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Кметът на Смолян Мелемов: Свлачището край Пампорово е регистрирано преди 50 години

Кметът на Смолян Мелемов: Свлачището край Пампорово е регистрирано преди 50 години

5 Май, 2026 08:40 606 8

  • смолян-
  • кмет-
  • свлачище-
  • николай мелемов

Общината единствено може да обяви бедствено положение, за да даде възможност на държавата да вземе бързи мерки

Кметът на Смолян Мелемов: Свлачището край Пампорово е регистрирано преди 50 години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недовършената сграда до свлачището има разрешение за строеж от 2006 г., има и геоложко проучване към разрешението, по документи е законна. Това обяви кметът на община Смолян Николай Мелемов в ефира на бТВ.

„Свлачището тук е регистрирано преди 50 години, знае се, че е най-голямото на Балканите, стига от Пампорово до Смолян. Преди години започнахме проучване на свлачището в района на Смолянските езера заедно с МРРБ за 100 000 лева първи транш, но спряха парите и приключихме“, сподели той.

„Общината единствено може да обяви бедствено положение, за да даде възможност на държавата да вземе бързи мерки. Ние нямаме финансово отношение към тези свлачища“, поясни още Мелемов.

Той сподели за обходните маршрути: „Имахме среща с шефа на АПИ и областният управител за подпорната стена на Стойките, взеха ангажимент бързо да я оправят.”


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с язовира отгоре

    3 1 Отговор
    сте го напоили и стимулирали на макс

    08:42 05.05.2026

  • 2 хихи

    6 0 Отговор
    В България всичко е законно, защото се строи, прави от ЗАКОНОТВОРЦИТЕ.
    т.е. Мафията си има държава.....

    08:44 05.05.2026

  • 3 Тикато

    6 0 Отговор
    Е като е било регистрирано преди 50 години защо при последните демократични ремонти не е направено така , че да няма свлачище ? Можеше да се укрепи или пътят да се изведе на друго подходящо место. Защо там има и сграда. Нали облщината разрешава това?

    08:58 05.05.2026

  • 4 Тежко корумпирани ояли се боклуци

    4 0 Отговор
    Не, бе, от времето на канас Исперих е регистриано, кога е почнал да строи на Бою циганина магистралите!

    08:59 05.05.2026

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор
    Свлачището е природно бедствие - тръгне ли,спира когато само то си пожелае.Видях с очите си доста отдавна последиците - Дърветата в Района до едно бяха Полегнали на 45 градуса ,също като наклонената Кула в Италия!

    09:00 05.05.2026

  • 6 Системата виновна,не природата!

    4 0 Отговор
    Да ама по тв областния управител яко ни лъга ,че е ново. Нищо не каза за построения огромен хотел над свлачището. Защо ли ги крият нези неща и ни правят на прости? Гората и тя беше съвсем разредена! Човеците са виновни а ни лъжат ,че е от дъжда и от снега. Системата нехае и яко ни мами.

    09:04 05.05.2026

  • 7 Смотаняху

    3 0 Отговор
    Като почнат да им слизат хотелите по един по един и пари ще се намерят , и изпълнители

    09:07 05.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ГУГЪЛ КАРТИ НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЕВН ПАМПОРОВО - ИМАТ И ТЕ ЯЗОВИР НОМЕР 2 - НЕ Е ДЪРЖАВНИЯ
    И ГЛЕДАЙТЕ КАРТИНКА КЪДЕ Е СВЛАЧИЩЕТО И КОИ СА НАЙ БЛИЗКИТЕ ХОТЕЛИ ФОРЕСТ НУК АПАРТ ХОТЕЛ , ЛЪКИ ХОТЕЛ, РАЙКОВ СКИ ЛОДЖ. 3000 ТУРИСТИ СА МАЛЪК ГРАД - И ВСИЧКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ СЕ ИЗЛИВА В ДЕРЕТО И ТО ПРОГИЗВА....
    ... СЕГА КМЕТА НА СМОЛЯН КРИЕ МАРГИНИТЕ - БРАТЯ МАРИНОВИ ОТ ОПГ ГЕРБ - СИК

    09:21 05.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове