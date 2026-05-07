Таймери на електронни магазини притискат потребителите за бързи покупки, за да не правят важни проверки

Таймерите, които отброяват изтичащите часове и минути при промоции на електронните магазини, притискат потребителите да вземат бързо решение за покупка и да финализират поръчката си, вместо да направят важни за тях проверки в защита на икономическите им интереси. За това предупреди по телевизия Bulgaria ON AIR основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.
„Когато потребителят види такъв брояч и оставащите няколко минути до изтичането на офертата с отстъпките, той може да затвори сайта и след това пак да го отвори. Много често се оказва, че тези таймери са фалшиви, защото когато отворим отново страницата, времето, което отброяват, е съвсем различно. Тогава трябва да се замислим дали изобщо да пазаруваме от този търговец, тъй като обикновено практиката показва, че ако търговецът не е коректен по едно направление, некоректността най-често се проявява и в други.“, посочи експертът. Тя допълни, че скорошен преглед на европейско ниво е показал, че във всеки един от пет случая подобни „часовници“ са подвеждащи.
Габриела Руменова каза още, че онлайн търговците имат и други похвати за подтикване на потребителите към спешни покупки. „Например, твърдение, че остават само една или две бройки от даден артикул, от най-масовия размер или от най-търсения цвят. Целта му отново е много бързо да вземем решение за покупка и да я финализираме, за да не можем да направим проверка на самия търговец, на цената и другите условия на сделката, да ги сравним при други търговци“, обясни тя.
„Ако не сме успели във времето да проследим цената на точно този артикул при точно този търговец, то можем да прегледаме дали се предлага и от други търговци и при какви условия. В дигиталното пространство това е много по-лесно в сравнение с физическите магазини. Много трябва да внимаваме и за това дали е същото, защото понякога така изглежда, но всъщност не е.“, препоръча тя за избягнавето на фиктивни онлайн намаления.
В студиото на „България сутрин“ експертът по потребителски права подчерта, че изискването на европейското законодателство към търговците да обявяват още в началото крайната цена с всички данъци и такси има за цел да защити потребителя, който при вземането на решение на покупка най-често се води основно по цената. „Потребителят решава да си купи дадено нещо именно заради цената, но постепенно се добавят една по една уж дребни такси и накрая цената се оказва различна.“, коментира тя във връзка с изключително подвеждащото т.нар. „капково ценообразуване“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Купувач
10:03 07.05.2026
2 ИМА ЕДИН БАЗОВ ПРИНЦИП
10:08 07.05.2026
3 запознат
Коментиран от #6
10:14 07.05.2026
4 ХА ХА ХА
Ти да видиш!
Коментиран от #9
10:22 07.05.2026
5 Мухаа ха!
10:25 07.05.2026
6 Истината
До коментар #3 от "запознат":Ако хората бяха толкова недоволни, колкото го изкарвате -
тези магазини отдавна да са фалирали ...
ДА ДЕ - АМА НЕ;
- както навсякъде, и тук има опити да те метнат - ама все едно в другите магазини няма ...
Коментиран от #10
10:25 07.05.2026
7 РЕАЛИСТ
10:26 07.05.2026
8 Езвенете
10:27 07.05.2026
9 Трол
До коментар #4 от "ХА ХА ХА":Ти да видиш какви снимки има този "експерт по права" в социалните мрежи.
10:32 07.05.2026
10 запознат
До коментар #6 от "Истината":Яке с доставна цена 56 лева , се продава за 220 уж намалено от 280лева . Ролкя за с доставна цена 22лева се продава 140 лева уж намалена от 200 лева .Казвам лева , защото по онова време имаше само лев . Лично съм завеждал стоките .Аз за себе си решението съм го взел , никой в нищо не убеждавам .
10:33 07.05.2026