Превозвачи излизат на протест в центъра на София заради скъпи застраховки и горива

8 Май, 2026 07:11 689 16

От сектора настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съюзът на международните превозвачи, съвместно с Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш, организират протест в петък от 13:30 часа в т.нар. „триъгълник на властта“ в София, съобщиха организаторите.

От сектора настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20 процента от транспортните средства в страната, уточни dariknews.bg.

Започват проверки за необосновано поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност"

Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на застраховката „Гражданска отговорност“, които според бранша са икономически необосновано високи и пораждат съмнения за картелни практики.

Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверки на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики.

Протестът е подкрепен от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и от над 78 мото клуба в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кръгъл като топка

    10 4 Отговор
    Тъпунгери, слуги, вегани и неопределени, налагат санкции срещу освободителката ни, а после се питат:
    Кой ми... в гащите.

    07:15 08.05.2026

  • 2 Циника

    12 2 Отговор
    Да те това чакаха някой да направи правителство за да почнат да просят и да извиват ръцете за неща случили се по Герберско време, а га вземахте еурото ни ривахте че ще ви порасне гражданската, ама евро не може без да те ограбят.

    07:15 08.05.2026

  • 3 дядото

    10 2 Отговор
    да протестират пред посолството на ул.козяк

    07:16 08.05.2026

  • 4 Много навреме

    8 3 Отговор
    Решиха да протестират тези хора. Чудя се, кой ли ги е организирал точно в този знаменателен за България ден? Изведнъж, Гражданската се оказа много висока.

    07:17 08.05.2026

  • 5 бобошен

    0 2 Отговор
    Блакука не требе да е тука.

    07:19 08.05.2026

  • 6 Лост

    7 3 Отговор
    За застраховките разбирам.Ама за горивата нещо не се връзва.

    07:22 08.05.2026

  • 7 ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА ВЪВ ВОЙНА

    8 2 Отговор
    Изчакайте поне Радев да встъпи в длъжност. После ви почва по списък.

    07:25 08.05.2026

  • 8 мда

    7 1 Отговор
    Да махнат акциза и горивата ще паднат наполовина

    07:26 08.05.2026

  • 9 ГОРИВАТА НЕ СЕ ЛИ ВДИГАТ

    8 4 Отговор
    Заради санкциите срещу Русия и англосаксонските войни!?!! Идете да протестирате на Козяк.

    07:26 08.05.2026

  • 10 ИНТЕРЕСНО

    5 6 Отговор
    ТОВА ЦИРКАДЖИЙСКО ПРАВИТЕЛСТВО
    ДАЖЕ И ЕДИН ДЕН НЯМА ДА УПРАВЛЯВА
    ПРО100 ЩЕ НАПРАВЯТ
    ТУР ПО МИНИСТЕРСТВАТА И
    ФИНИШ С ..О С Т А В К А ...😀

    07:28 08.05.2026

  • 11 Сега излиза Бизнесът

    6 2 Отговор
    Декември с увеличенията на ток 12% вода 15% увеличение. Парно претенции за 30% повишение и формула 2 пъти отменена от ВАС, безумни цени на храни увеличения от 40 до СТО ПРОЦЕНТА и услуги с до СТО ПРОЦЕНТА, наследството на ГЕРБ, СДС, БКП и ДПС, излиза народът! Какво очакваме от него и скандалното назначение на Пеканов. Радев не може вечно да мълчи, както 8 г. в президенството мишкуваше, защото народът притиснат от високите цени, причинени от Юрошит, санкции, и безумията на БКП, ДПС, СДС и ГЕРБ, просто ще излезе на площадите. Радев, подписал Указ за въвеждане на евро 2024 август, а 2025 г. се прави на ударен, че искал отлагане на въвеждане на юрото. Изведнъж подписалият въвеждането на юрото, месец преди позитивен Доклад се сеща за отлагането му с година. Уникален Радев, позабравил, че сам е подписал въвеждането на юрото. А с Пеканов? Без коментар.

    07:31 08.05.2026

  • 12 кой мy дpeмe

    1 5 Отговор
    мойта гражданска е 30 левро

    07:33 08.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ироничен

    3 3 Отговор
    Да протестират пред американското посолство!

    07:34 08.05.2026

  • 15 Трьнчо

    6 1 Отговор
    Слави Василев нали вчера каза , че той ще посочва кой да му задава вьпроси . Е, днес леко , ще го приземят

    07:36 08.05.2026

  • 16 Иван 1

    6 2 Отговор
    Не знам защо излизат на протест ,но всички плащаме на тези пишман фирмаджии.

    07:39 08.05.2026

