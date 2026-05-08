Превозвачи излизат на протест в центъра на София заради скъпи застраховки и горива

Съюзът на международните превозвачи, съвместно с Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш, организират протест в петък от 13:30 часа в т.нар. „триъгълник на властта“ в София, съобщиха организаторите.
От сектора настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20 процента от транспортните средства в страната, уточни dariknews.bg.
Започват проверки за необосновано поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“
Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на застраховката „Гражданска отговорност“, които според бранша са икономически необосновано високи и пораждат съмнения за картелни практики.
Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверки на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики.
Протестът е подкрепен от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и от над 78 мото клуба в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кръгъл като топка
Кой ми... в гащите.
07:15 08.05.2026
2 Циника
07:15 08.05.2026
3 дядото
07:16 08.05.2026
4 Много навреме
07:17 08.05.2026
5 бобошен
07:19 08.05.2026
6 Лост
07:22 08.05.2026
7 ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА ВЪВ ВОЙНА
07:25 08.05.2026
8 мда
07:26 08.05.2026
9 ГОРИВАТА НЕ СЕ ЛИ ВДИГАТ
07:26 08.05.2026
10 ИНТЕРЕСНО
ДАЖЕ И ЕДИН ДЕН НЯМА ДА УПРАВЛЯВА
ПРО100 ЩЕ НАПРАВЯТ
ТУР ПО МИНИСТЕРСТВАТА И
ФИНИШ С ..О С Т А В К А ...😀
07:28 08.05.2026
11 Сега излиза Бизнесът
07:31 08.05.2026
12 кой мy дpeмe
07:33 08.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ироничен
07:34 08.05.2026
15 Трьнчо
07:36 08.05.2026
16 Иван 1
07:39 08.05.2026