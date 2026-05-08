Новини
България »
Министър Георги Пеев: Безопасността ще бъде водещ приоритет в транспорта

Министър Георги Пеев: Безопасността ще бъде водещ приоритет в транспорта

8 Май, 2026 17:37 797 10

  • министър георги пеев-
  • транспорт

„Транспортът е движещата сила на икономиката“, посочи той

Министър Георги Пеев: Безопасността ще бъде водещ приоритет в транспорта - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Там, откъдето идвам, безопасността е издигната на най-високо ниво. Това е и най-високият приоритет в транспорта, от който трябва да започнем. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на церемонията по приемане и предаване на управлението на институцията.

„Транспортът е движещата сила на икономиката“, посочи министър Пеев. Той подчерта, че сред основните приоритети в работата на екипа му ще бъдат развитието на интермодалността, внедряването на дигитални решения и технологии, свързани с изкуствен интелект, както и насърчаването на зеления транспорт. Министър Пеев допълни, че ще разчита на експертен екип с опит и професионална подготовка за реализирането на поставените цели.

„Смятам, че винаги трябва да има приемственост“, подчерта той и благодари на досегашния министър Корман Исмаилов за предоставената информация относно ключовите въпроси в сектора.

От своя страна Корман Исмаилов отбеляза, че Министерството на транспорта и съобщенията разполага с голям административен и експертен капацитет. „Убеден съм, че новият екип, в лицето на г-н Пеев, ще намери най-добрите решения за тежките проблеми“, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Изкормвач Смаил

    7 1 Отговор
    И кво прайм с на Шишко частноо БДЖ? Остава, нали!

    17:39 08.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Щом си експерт по въздушният трафик кажи къде ходят американските самолети от летище София?

    17:40 08.05.2026

  • 4 Оги

    7 4 Отговор
    Браво Гоше! Искам камери на всеки ъгъл! И див Ганьо да плаща, да плаща, докато не се научи да кара бавно!

    17:40 08.05.2026

  • 5 хаха

    9 0 Отговор
    Най-големите бАклуци и връзкари са в РВД...

    Тиквисти и Шопаристи тоест. По всяка вероятност и някоя сглобена ...

    17:41 08.05.2026

  • 6 Ганьо

    4 0 Отговор
    Искам Максим да приключи щом искаш безопасност

    17:42 08.05.2026

  • 7 ту-туу

    6 0 Отговор
    И охраната на магнитската с-и-я и банкянската мутра да се премахне да си я плащат те

    17:47 08.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    РВД е самостоятелна държава в държавата! Там от където идваш няма нищо общо с там където отиваш

    17:50 08.05.2026

  • 9 Реалист

    6 5 Отговор
    Цял свят ни се смее на глупостта ни да си изберем Фатмака, жалка държава сме и си заслужаваме съдбата...за съжаление.

    18:02 08.05.2026

  • 10 Министър не е титла и не се изписва

    3 0 Отговор
    Пред името като титла. Както например доцент или професор. Министър винаги върви със съответното министерство. Крайно време е медиите да схванат това защото иначе изглежда като мили очи.

    18:20 08.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове