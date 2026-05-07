Калоян Методиев: Структурата на кабинета "Радев" е трагична. Реден е 50 на 50: 50% са свързани с Радев и 50% с Пеевски

Политологът Калоян Методиев отправи остри критики към предложения от „Прогресивна България“ кабинет и действията на формацията в парламента.
Методиев коментира първия проучвателен мандат, връчен от вицепрезидента Илияна Йотова, и заяви, че вижда „две неща“ – проблемна структура и спорен персонален състав.
„Структурата е трагична. Говориш цяла кампания, че държавата няма пари, а после предлагаш четирима вицепремиери, при това без да става дума за коалиционно управление“, каза Методиев в ефира на bTV.
Според него част от министерствата са „излишни“ и в момент на финансова криза държавата трябва да свива разходите, а не да разширява администрацията.
„Това е много лош сигнал към бизнеса, към данъкоплатците и към бюджета“, посочи той.
По думите му кабинетът е „реден 50 на 50“.
„50% са свързани с Радев и 50% – с Пеевски“, заяви политологът.
Като примери той посочи министъра на земеделието, външния министър и предложения за финансов министър Гълъб Донев.
Да сложиш човек без капацитет за финансов министър в разгара на финансова криза е абсурдно“, коментира Методиев.
Той постави въпрос и около номинацията за министър на правосъдието.
„Не беше ли именно Румен Радев човекът, който говореше за съдебна реформа?“, попита той.
В разговора Методиев коментира и днешните гласувания в парламента, свързани с предложението за временна комисия, която да проверява имущественото състояние на Делян Пеевски и охраната му.
„Днес България видя как Радев, Пеевски и Борисов гласуват заедно“, заяви той.
Според него това показва „трайно мнозинство“, което вече се проявява както при кадровите решения, така и при гласуванията в пленарната зала.
Политологът разкритикува и поведението на представители на „Прогресивна България“ спрямо медиите.
„Тези хора се самозабравиха. И хубавото е, че това стана толкова бързо“, каза Методиев.
Той визира изказване на депутата Слави Василев, според което журналистическите въпроси щели да бъдат ограничавани и „посочвани“.
„За какво ви говори това? За наглост и арогантност“, заяви политологът.
По думите му парламентът има всички правомощия да създава комисии и да взема решения по спорни обществени теми.
„България е парламентарна република. Парламентът може да вземе всякакво решение“, подчерта Методиев.
Той предупреди и срещу евентуални промени във Висшия съдебен съвет.
„Ако това мнозинство пипне ВСС, ще получим още от същото за години напред“, заяви бившият депутат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши на сцената: Ууууу-ууу за мистър Кеш
Коментиран от #44, #57
21:51 07.05.2026
2 Кабакрадев
21:53 07.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сталин
21:54 07.05.2026
5 Ройтерс
„За какво ви говори това? За наглост и арогантност“, заяви политологът...."
.....Говори ни,че бруталният мисирлък трябва да бъде спрян !
21:54 07.05.2026
6 Не съм
21:54 07.05.2026
7 Наздраве
Коментиран от #28
21:55 07.05.2026
8 Пич
21:56 07.05.2026
9 Ламбо
21:56 07.05.2026
10 румен, бивш президент
нашето МВР
скоро и "Крим будет наш"
Коментиран от #24
21:56 07.05.2026
11 Без майтап
Коментиран от #31
21:57 07.05.2026
12 иван костов
21:58 07.05.2026
13 нищо вярно
21:58 07.05.2026
14 Хмм
21:58 07.05.2026
15 Феникс
50 Радев
20 Пеевски
30 ИТН - Хора на Пеевски :)
21:58 07.05.2026
16 И ти си вързан с Пеевски.
Коментиран от #20
21:59 07.05.2026
17 Във форумите се говори
22:00 07.05.2026
18 Честно си признавам,
22:00 07.05.2026
19 Аман
Като този отвратяга.
Коментиран от #89
22:00 07.05.2026
20 Феникс
До коментар #16 от "И ти си вързан с Пеевски.":Всичко което не беше свързано изгоря, и е извън парламента, а да само възраждане са там от тях, но доста ги поучикаха и тях!
22:01 07.05.2026
21 Ахмед-Ново начало
22:01 07.05.2026
22 Радостин Василев е публикувал
Коментиран от #36
22:02 07.05.2026
23 Някой
22:02 07.05.2026
24 Хмм
До коментар #10 от "румен, бивш президент":народът така е решил, да е тяхно, не може с 4% да участват в комисиите с еднакъв брой представители като победителите, да не се напъват, че в следващия парламент няма да ги има изобщо
22:02 07.05.2026
25 Помак
22:03 07.05.2026
26 оня с коня
22:04 07.05.2026
27 Искаме си Ченчев!
22:04 07.05.2026
28 Хи хи
До коментар #7 от "Наздраве":Този същият никому неизвестен беше Началник на кабинета на президента на Република България (19.08.2019 – 21.09.2020). Допускам , че е видял много по вече от форумците готови да оплюят всеки .Смешно става, нали !
Коментиран от #59
22:04 07.05.2026
29 нннн
Навярно, първо трябва да се ,,пипнат" службите и съдебната система, за да си вършат работата като хората.
Умерен оптимист съм и смятам, че трябва да дадем известно време на новото управление, а не да ги вдигаме на рогите от първия ден.
Коментиран от #83
22:04 07.05.2026
30 Лост
Коментиран от #51
22:05 07.05.2026
31 Феникс
До коментар #11 от "Без майтап":От толкова оправяне, направо ни "разшириха" кръгозора! :)
22:05 07.05.2026
32 Исторически парк
22:05 07.05.2026
33 Баба ти
22:06 07.05.2026
34 Бойко Българоубиец
22:06 07.05.2026
35 Пеевски
22:07 07.05.2026
36 Хмм
До коментар #22 от "Радостин Василев е публикувал":като се сетя, Радостин щеше да участва в правителство на Радев, ама имал условия към президента, сега подсмърча встрани, ето взе да критикува президента и по всички телевизии, а преди никой не го канеше.
Коментиран от #47
22:07 07.05.2026
37 Програмист
22:07 07.05.2026
38 Ти да видиш
Всеки път без изключение!
22:07 07.05.2026
39 Радев
22:08 07.05.2026
40 Лайненцата като това на снимката
22:08 07.05.2026
41 Да,бе
22:08 07.05.2026
42 Икономист
22:08 07.05.2026
43 Юрист
22:10 07.05.2026
44 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #1 от "Шиши на сцената: Ууууу-ууу за мистър Кеш":ЗЕЛЕН ЧОРАП + БОКО + ШИШИ = ВНЛ ❤️
22:10 07.05.2026
45 Пеевски
22:11 07.05.2026
46 Абича
22:12 07.05.2026
47 Да,и днес бе гост в 3 телевизии
До коментар #36 от "Хмм":И зрители в 2 от тях връзки на живо всички са съгласни с Радостин Василев -
Лидера на ПП МЕЧ и бивш министър на спорта с извънредно обръщение към Българския народ - "Тъжния край на проектирания в лабораториите на олигархията, корпоративен политик Румен Радев"
Коментиран от #52, #54, #62
22:12 07.05.2026
48 Дзак
22:12 07.05.2026
49 Хмм
22:15 07.05.2026
50 Аз съм веган
22:15 07.05.2026
51 Освен това...!
До коментар #30 от "Лост":Министерствата са с едно по-малко!
22:19 07.05.2026
52 Хмм
До коментар #47 от "Да,и днес бе гост в 3 телевизии":аз се канех да гласувам за него, но като го видях с розовата ризка в Дубай за мен вече е бита карта, чалгар, естествено е да го подкрепяте, слушате го вие, които го подкрепяте, радвате му се че е бил в Дубай точно на Трети март, че има БМВ за 140 хиляди със затъмнени стъкла и номер 5555
22:19 07.05.2026
53 Иванич
22:21 07.05.2026
54 Мдаа...!
До коментар #47 от "Да,и днес бе гост в 3 телевизии":Самият му вид,говори от само себе си,за този индивид...!
Има вид на препил клошар...недоволен,че е извън парламента...
22:22 07.05.2026
55 Баш Сороса Мунчо
22:22 07.05.2026
56 Днес факти публикува точни цифри
Коментиран от #63, #71
22:22 07.05.2026
57 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Шиши на сцената: Ууууу-ууу за мистър Кеш":Лошо няма. По-добре Пеевски отколкото сектата ППДБ, дето се готвеха да управляват с Радев.
22:22 07.05.2026
58 Хмм
22:22 07.05.2026
59 Някой
До коментар #28 от "Хи хи":А защо не коментирате факта, че всъщност не по собствено желание напусна президентството и леля Корни от този момент настръхна срещу Радев
22:22 07.05.2026
60 Алекс
Коментиран от #65
22:23 07.05.2026
61 Тюрлю гювеч
22:24 07.05.2026
62 Хе,хе...!
До коментар #47 от "Да,и днес бе гост в 3 телевизии":Само как къса и фърля къчове от злоба,че народът не го допусна до парламента...!
22:24 07.05.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 СОРОСНЯ ЗА БОЙ СЕ СТЯГА
Коментиран от #82
22:27 07.05.2026
65 След Радев
До коментар #60 от "Алекс":идва Костадинов. Ако я има все още България.
22:27 07.05.2026
66 Колко трябва да си тъп
22:27 07.05.2026
67 до Джугашвили
22:29 07.05.2026
68 хаха
Финансова криза няма. Режеш "държавния сектор" и готово.
1/3 от милицията, 1/3 от "висшите" военни, 1/3 администрация ...
22:31 07.05.2026
69 СРОРОСНЯТА
22:32 07.05.2026
70 Бг гражданин
22:32 07.05.2026
71 Ако 80
До коментар #56 от "Днес факти публикува точни цифри":Процента от българите не са дебели, значи и тези избори са "пипнати".
Коментиран от #88
22:33 07.05.2026
72 Тоя нещастник от каква
Коментиран от #85
22:34 07.05.2026
73 Калоян Методиев като шеф на
Коментиран от #74, #75
22:34 07.05.2026
74 Какво да кажа...?!
До коментар #73 от "Калоян Методиев като шеф на":Измишльотини,Сър!
Коментиран от #76
22:37 07.05.2026
75 А да спомням си думите на Методиев
До коментар #73 от "Калоян Методиев като шеф на":И радев с военната униформа като е надничал през прозореца в очакване на гражданите да го спасят от прокуратурата е запял Интернационала и е уверявал че ако не се съберат ще излезе във военна униформа с пистолет в ръка като главнокомандващ БА и е треперел като листна въшка. .
22:37 07.05.2026
76 Е ти си никой а аз вярвам...
До коментар #74 от "Какво да кажа...?!":На шефа на кабинета му тогава който е бил до него...Понималь?
Коментиран от #86
22:38 07.05.2026
77 Ветеран
22:39 07.05.2026
78 ОТ ПЛЮВАЧИТЕ ПО МЕДИИТЕ
22:39 07.05.2026
79 Четиримата вицепремиери е странно
Коментиран от #84
22:39 07.05.2026
80 хаха
Спиране на течовете на пари, които са необложени с данъци ... които биват по изкуствен начин признавани като "разходи". Фиктивни договори за "управление", договори за "консултанстки услуги" (с компанията-майка) и.т.н.
22:40 07.05.2026
81 Брутален цинизъм
22:41 07.05.2026
82 Още Радев не е встъпил в длъжност и...
До коментар #64 от "СОРОСНЯ ЗА БОЙ СЕ СТЯГА":...Сроснята,залая своят отчаян лай на умряло срещу Радев...!
22:42 07.05.2026
83 Къде са експертите?
До коментар #29 от "нннн":Тепърва ли и тези ще се учат на наш гръб 4 години? За какво изобщо учат хората, след като микробиоложка става министър на външно? Дипломатите от кариерата какво да правят? И служебните му бяха от "кол и въже"
Коментиран от #87
22:42 07.05.2026
84 Всеки има право на мнение?!
До коментар #79 от "Четиримата вицепремиери е странно":Аз пък му имам пълно доверие на Радев!
Поздравления за избора му на професионален екип!
22:45 07.05.2026
85 Да но доста от нещата които казва
До коментар #72 от "Тоя нещастник от каква":Изглеждат верни. Кому са нужни четирима вицепремиери. Това прилича на някаква причина тия хора да са вицепремиери. Финансовия министър финансист ли е , може би аз не зная да е финансист.Много министерства са18.
22:48 07.05.2026
86 Тоя твой...,,шеф на кабинета..."...
До коментар #76 от "Е ти си никой а аз вярвам...":...е смъртно обиден на Радев,че го изхвърли заради некомпетентност и сега естествено,дава мило и драго да го плюе,с разни измишльотини!
Понял...,или адна клетка в мозге-недастатачна...?!
22:51 07.05.2026
87 Боже мой микробиоложка ли е
До коментар #83 от "Къде са експертите?":Външната министърка. Странно доста. Много са тия министерства и тия хора. Много раздут щат много неудобно. Много вицепремиери. Бедна страна с е пет милиона четирима вицепремиери.
Коментиран от #90
22:51 07.05.2026
88 Дебели са само...
До коментар #71 от "Ако 80":...Борисов и Пеевски...!
22:56 07.05.2026
89 Женски род
До коментар #19 от "Аман":Майка ти не е този, а тази..
22:57 07.05.2026
90 Боже мой!
До коментар #87 от "Боже мой микробиоложка ли е":Още колко пъти ще го папагалиш това,под различно име и с лекичка редакция...🤗😝👍👏?!
22:58 07.05.2026