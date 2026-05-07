Калоян Методиев: Структурата на кабинета "Радев" е трагична. Реден е 50 на 50: 50% са свързани с Радев и 50% с Пеевски

7 Май, 2026 21:49 2 376 90

"Говориш цяла кампания, че държавата няма пари, а после предлагаш четирима вицепремиери, при това без да става дума за коалиционно управление“, каза още политологът

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политологът Калоян Методиев отправи остри критики към предложения от „Прогресивна България“ кабинет и действията на формацията в парламента.

Методиев коментира първия проучвателен мандат, връчен от вицепрезидента Илияна Йотова, и заяви, че вижда „две неща“ – проблемна структура и спорен персонален състав.

„Структурата е трагична. Говориш цяла кампания, че държавата няма пари, а после предлагаш четирима вицепремиери, при това без да става дума за коалиционно управление“, каза Методиев в ефира на bTV.

Според него част от министерствата са „излишни“ и в момент на финансова криза държавата трябва да свива разходите, а не да разширява администрацията.

„Това е много лош сигнал към бизнеса, към данъкоплатците и към бюджета“, посочи той.

По думите му кабинетът е „реден 50 на 50“.

„50% са свързани с Радев и 50% – с Пеевски“, заяви политологът.

Като примери той посочи министъра на земеделието, външния министър и предложения за финансов министър Гълъб Донев.

Да сложиш човек без капацитет за финансов министър в разгара на финансова криза е абсурдно“, коментира Методиев.

Той постави въпрос и около номинацията за министър на правосъдието.

„Не беше ли именно Румен Радев човекът, който говореше за съдебна реформа?“, попита той.

В разговора Методиев коментира и днешните гласувания в парламента, свързани с предложението за временна комисия, която да проверява имущественото състояние на Делян Пеевски и охраната му.

„Днес България видя как Радев, Пеевски и Борисов гласуват заедно“, заяви той.

Според него това показва „трайно мнозинство“, което вече се проявява както при кадровите решения, така и при гласуванията в пленарната зала.

Политологът разкритикува и поведението на представители на „Прогресивна България“ спрямо медиите.

„Тези хора се самозабравиха. И хубавото е, че това стана толкова бързо“, каза Методиев.

Той визира изказване на депутата Слави Василев, според което журналистическите въпроси щели да бъдат ограничавани и „посочвани“.

„За какво ви говори това? За наглост и арогантност“, заяви политологът.

По думите му парламентът има всички правомощия да създава комисии и да взема решения по спорни обществени теми.

„България е парламентарна република. Парламентът може да вземе всякакво решение“, подчерта Методиев.

Той предупреди и срещу евентуални промени във Висшия съдебен съвет.

„Ако това мнозинство пипне ВСС, ще получим още от същото за години напред“, заяви бившият депутат.


  • 1 Шиши на сцената: Ууууу-ууу за мистър Кеш

    53 11 Отговор
    Шиши зад кулисите: Г-н президент, там последно нали се разбрахме кво театро да им извъртим на балъците?

    Коментиран от #44, #57

    21:51 07.05.2026

  • 2 Кабакрадев

    35 7 Отговор
    Да се успокоим....и торби..те с пари пак да се пълнят....Ши.ши е биг бо.са.

    21:53 07.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    33 43 Отговор
    Абе негодници оставете Пилота на мира,стига сте плюли ,оставете човека да си свърши работата и после говорете

    21:54 07.05.2026

  • 5 Ройтерс

    24 23 Отговор
    "...журналистическите въпроси щели да бъдат ограничавани и „посочвани“.

    „За какво ви говори това? За наглост и арогантност“, заяви политологът...."
    .....Говори ни,че бруталният мисирлък трябва да бъде спрян !

    21:54 07.05.2026

  • 6 Не съм

    29 30 Отговор
    му фен на чорапа,но на такива гювендАи като този и дума не бива да им се вярва!

    21:54 07.05.2026

  • 7 Наздраве

    22 27 Отговор
    Самия факт, че плюе някъкъв никому неизвестен(бивш депутат) говори всичко.

    Коментиран от #28

    21:55 07.05.2026

  • 8 Пич

    30 28 Отговор
    Горкото соросоидче! Ще му се пръсне заешкото сърчице, ако НПО -то спре хранилката!!!

    21:56 07.05.2026

  • 9 Ламбо

    25 29 Отговор
    Поредния плювалник .

    21:56 07.05.2026

  • 10 румен, бивш президент

    25 13 Отговор
    нашето НС
    нашето МВР
    скоро и "Крим будет наш"

    Коментиран от #24

    21:56 07.05.2026

  • 11 Без майтап

    22 6 Отговор
    Народа трябва да е сигорен и спокоен че ще бъде оправен .

    Коментиран от #31

    21:57 07.05.2026

  • 12 иван костов

    18 16 Отговор
    А може би трябва да са свързани с Петрохан, Лама Калушев, Гном, Два Пръста Чело и останалата измет на Сорос/костов?🤔

    21:58 07.05.2026

  • 13 нищо вярно

    22 22 Отговор
    Калоян е реваншистки интригант.

    21:58 07.05.2026

  • 14 Хмм

    18 22 Отговор
    злоба, злоба се лее отвсякъде

    21:58 07.05.2026

  • 15 Феникс

    20 7 Отговор
    Тоз келеш не е точен , мисля че е 50/20/30!
    50 Радев
    20 Пеевски
    30 ИТН - Хора на Пеевски :)

    21:58 07.05.2026

  • 16 И ти си вързан с Пеевски.

    9 12 Отговор
    Има ли партия която да не е.

    Коментиран от #20

    21:59 07.05.2026

  • 17 Във форумите се говори

    18 10 Отговор
    Че на миналите избори пеевски не е успял да купи гласове а е купил само един- кayнa радев

    22:00 07.05.2026

  • 18 Честно си признавам,

    19 21 Отговор
    аз такава бълваща злоба от човек не бях виждал! Все едно Радев е спал с жена му! Не прави чест на бтв да публикува такъв бълвоч!

    22:00 07.05.2026

  • 19 Аман

    20 19 Отговор
    Аман от жалки нищожества!
    Като този отвратяга.

    Коментиран от #89

    22:00 07.05.2026

  • 20 Феникс

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "И ти си вързан с Пеевски.":

    Всичко което не беше свързано изгоря, и е извън парламента, а да само възраждане са там от тях, но доста ги поучикаха и тях!

    22:01 07.05.2026

  • 21 Ахмед-Ново начало

    14 2 Отговор
    Преди малко ме изкарахте че лъжа ..юхайде хак да ви е ново начало на радев

    22:01 07.05.2026

  • 22 Радостин Василев е публикувал

    18 3 Отговор
    Министрите на Радев и потребители го питат- Този кабинет пеевски ли го е решил, а Василев отговаря - Надявам се и двамата..

    Коментиран от #36

    22:02 07.05.2026

  • 23 Някой

    12 16 Отговор
    Плюнките на този имат обратен ефект при оценка за действията на Радев и хората около него.

    22:02 07.05.2026

  • 24 Хмм

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "румен, бивш президент":

    народът така е решил, да е тяхно, не може с 4% да участват в комисиите с еднакъв брой представители като победителите, да не се напъват, че в следващия парламент няма да ги има изобщо

    22:02 07.05.2026

  • 25 Помак

    8 8 Отговор
    Ами казали са му на Радев кого да наеме ..един или няколко се мислят за цезари ..ама те бяха феодали и на васала Бойко - предателя

    22:03 07.05.2026

  • 26 оня с коня

    13 8 Отговор
    Ще е стабилна коалиция ПБ - ГЕРБ със сив кардинал Делян Славчев Пеевски . За ПБ гласуваха 1 млн.445 хил.,за ГЕРБ 430 хиляди и за ДПС 220 хиляди. Над 2 милиона за мощната тройна коалиция ГЕРБ - РАДЕВ -ПЕЕВСКИ. За ПП/ДБ само 413 хиляди и единствени опозиция на стабилната тройка. ПОБЕДА

    22:04 07.05.2026

  • 27 Искаме си Ченчев!

    8 2 Отговор
    Къде е Иван Ченчев?Как така Радев не се сети да го направи ми Истър, питам аз?Ченчев е такъв сладур, искам да го гледам в парламентарния контрол!

    22:04 07.05.2026

  • 28 Хи хи

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Наздраве":

    Този същият никому неизвестен беше Началник на кабинета на президента на Република България (19.08.2019 – 21.09.2020). Допускам , че е видял много по вече от форумците готови да оплюят всеки .Смешно става, нали !

    Коментиран от #59

    22:04 07.05.2026

  • 29 нннн

    6 7 Отговор
    ,,Искаш ли една работа да не се свърши, направи комисия." - народна мъдрост.
    Навярно, първо трябва да се ,,пипнат" службите и съдебната система, за да си вършат работата като хората.
    Умерен оптимист съм и смятам, че трябва да дадем известно време на новото управление, а не да ги вдигаме на рогите от първия ден.

    Коментиран от #83

    22:04 07.05.2026

  • 30 Лост

    4 11 Отговор
    И колко икономии ще се направят,ако са два а не 4 вицепремиерите?

    Коментиран от #51

    22:05 07.05.2026

  • 31 Феникс

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без майтап":

    От толкова оправяне, направо ни "разшириха" кръгозора! :)

    22:05 07.05.2026

  • 32 Исторически парк

    5 5 Отговор
    Не гледайте министрите.. те са за парлама.. гледайте кои за зам-министрите 😉⚠️

    22:05 07.05.2026

  • 33 Баба ти

    5 14 Отговор
    Отвратителен червей, ей това е образ на днешните продажни поп кръстевци, въпреки че оня кръстьо не е предател.

    22:06 07.05.2026

  • 34 Бойко Българоубиец

    9 4 Отговор
    Ами за мене няма ли министерство 😥😢

    22:06 07.05.2026

  • 35 Пеевски

    7 7 Отговор
    МИСТЪР КЕШ! МИСТЪР КЕШ!

    22:07 07.05.2026

  • 36 Хмм

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Радостин Василев е публикувал":

    като се сетя, Радостин щеше да участва в правителство на Радев, ама имал условия към президента, сега подсмърча встрани, ето взе да критикува президента и по всички телевизии, а преди никой не го канеше.

    Коментиран от #47

    22:07 07.05.2026

  • 37 Програмист

    6 3 Отговор
    Поне пудели няма да има

    22:07 07.05.2026

  • 38 Ти да видиш

    9 13 Отговор
    Този продажен отпадък методиев още не може да преживее факта, че преди години президентът Радев го нарита от канцеларията си по некадърност и от тогава само пръска злоба и жлъч .

    Всеки път без изключение!

    22:07 07.05.2026

  • 39 Радев

    9 3 Отговор
    Тоя лъже! Абровски е на Таки,а не на пеевски! 😏😉😛😜😁

    22:08 07.05.2026

  • 40 Лайненцата като това на снимката

    8 9 Отговор
    Веднага изплуваха и завоняха , но затова им плащат именно да развалят въздуха , да саботират и да пречат на хората да си вършат работата

    22:08 07.05.2026

  • 41 Да,бе

    6 7 Отговор
    Калоян методиев е нежната половина на Иво Христов...Иначе и двамата са потомствени прислужници,ама една отхвърлена и лае...

    22:08 07.05.2026

  • 42 Икономист

    7 0 Отговор
    Един Гълъж ми кацна на рамото 😋

    22:08 07.05.2026

  • 43 Юрист

    11 4 Отговор
    Аз затова гласувах за Величие да ми е чиста съвестта 😇🤗☺🙏

    22:10 07.05.2026

  • 44 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши на сцената: Ууууу-ууу за мистър Кеш":

    ЗЕЛЕН ЧОРАП + БОКО + ШИШИ = ВНЛ ❤️

    22:10 07.05.2026

  • 45 Пеевски

    12 3 Отговор
    Пак излъгах матриала да гласуват за мене, а не за Ивелин Михайлов 😏😏😏🤩😍🥰😈😜😘

    22:11 07.05.2026

  • 46 Абича

    3 6 Отговор
    Кой си ти г-н неможач

    22:12 07.05.2026

  • 47 Да,и днес бе гост в 3 телевизии

    6 5 Отговор

    До коментар #36 от "Хмм":

    И зрители в 2 от тях връзки на живо всички са съгласни с Радостин Василев -

    Лидера на ПП МЕЧ и бивш министър на спорта с извънредно обръщение към Българския народ - "Тъжния край на проектирания в лабораториите на олигархията, корпоративен политик Румен Радев"

    Коментиран от #52, #54, #62

    22:12 07.05.2026

  • 48 Дзак

    5 2 Отговор
    Какви политици израснаха за един ден!

    22:12 07.05.2026

  • 49 Хмм

    7 6 Отговор
    медиите трябва да разберат, че прекаленото старание води до обратни резултати, даваха думата на гласовити злобари срещу президента, а резултатът какъв е - мнозинство в парламента

    22:15 07.05.2026

  • 50 Аз съм веган

    8 7 Отговор
    Чорапа е по-зле и от боко и шиши

    22:15 07.05.2026

  • 51 Освен това...!

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Лост":

    Министерствата са с едно по-малко!

    22:19 07.05.2026

  • 52 Хмм

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "Да,и днес бе гост в 3 телевизии":

    аз се канех да гласувам за него, но като го видях с розовата ризка в Дубай за мен вече е бита карта, чалгар, естествено е да го подкрепяте, слушате го вие, които го подкрепяте, радвате му се че е бил в Дубай точно на Трети март, че има БМВ за 140 хиляди със затъмнени стъкла и номер 5555

    22:19 07.05.2026

  • 53 Иванич

    5 5 Отговор
    Интелигентните политици, анализатори, социолози, журналисти, следва да дадат 100 дни толеранс на кабинета, който дори още не е гласуван в НС, а не веднага да почнат да изливат помията си.

    22:21 07.05.2026

  • 54 Мдаа...!

    5 6 Отговор

    До коментар #47 от "Да,и днес бе гост в 3 телевизии":

    Самият му вид,говори от само себе си,за този индивид...!
    Има вид на препил клошар...недоволен,че е извън парламента...

    22:22 07.05.2026

  • 55 Баш Сороса Мунчо

    6 3 Отговор
    Ах, ми той бил баш любимия соросоиден изтърсак Мунчо Боташов. Ще има циркове с чебурашки, гълъбета, наглостини и всякаква измет. Изпаднали прошляци лизали задници по всички партийки. Баш майстора на кеша ги събра.

    22:22 07.05.2026

  • 56 Днес факти публикува точни цифри

    8 4 Отговор
    Само за 18 дни радко се е сринал с около половин милион гласа, а преди 5 дни Европейската аналитична агенция "Политико" с 10%. Много бързо тръгна по нанадолнището нещо...

    Коментиран от #63, #71

    22:22 07.05.2026

  • 57 РЕАЛИСТ

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши на сцената: Ууууу-ууу за мистър Кеш":

    Лошо няма. По-добре Пеевски отколкото сектата ППДБ, дето се готвеха да управляват с Радев.

    22:22 07.05.2026

  • 58 Хмм

    5 5 Отговор
    ама как може президентът да съставя правителство без да се допита до Калоян Методиев

    22:22 07.05.2026

  • 59 Някой

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    А защо не коментирате факта, че всъщност не по собствено желание напусна президентството и леля Корни от този момент настръхна срещу Радев

    22:22 07.05.2026

  • 60 Алекс

    7 6 Отговор
    Българите горчиво ще съжаляват, че не гласуваха за Възраждане.

    Коментиран от #65

    22:23 07.05.2026

  • 61 Тюрлю гювеч

    5 3 Отговор
    е правителството. Това ли са експертите? Пеканов и Петров чий ще го крепят? Като се изключат министрите на отбраната, спорта и регионалното, всичко останало е събирано под рогозка.

    22:24 07.05.2026

  • 62 Хе,хе...!

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "Да,и днес бе гост в 3 телевизии":

    Само как къса и фърля къчове от злоба,че народът не го допусна до парламента...!

    22:24 07.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 СОРОСНЯ ЗА БОЙ СЕ СТЯГА

    7 4 Отговор
    Ще има четири години вой на умряло срещу Радев.

    Коментиран от #82

    22:27 07.05.2026

  • 65 След Радев

    6 3 Отговор

    До коментар #60 от "Алекс":

    идва Костадинов. Ако я има все още България.

    22:27 07.05.2026

  • 66 Колко трябва да си тъп

    7 5 Отговор
    за четеш тази подл.... зае срещу радев, защото го изритаха от АП поради некадърност и интриги.

    22:27 07.05.2026

  • 67 до Джугашвили

    4 4 Отговор
    Ами, оставихме го твоя човек бе, злодей и престъпнико срещу човечествоот, осатвихме го! Е, и?! Видяхме как измами и излъга българския народ! Двуличник, наглец, жалка подлога на кремълския злодей Путин и до безбожие коварен! Все пак, престъпната и кървава БКП го е откърмила, нали?! Разибра ес, че никога няма да тръгне срещу мутрата от СИК! Ако не друго, поне грам "благодарност" му е останала, защото стана президент точно с решаващата помощ на Боко банкянската тиква! СИКаджийята предложи, както знаете, посмъртно неизбираемата, много грозна и антипатична плевенска стругарка и партийна секретарка Цецка Цачевата, и естествено, тя загуби, а фатмакът и путинов избраник "спечели"! пак ни измамиха, българи, пак ни измами Зеления чорап, ами да излизаме още утре отново по площадите и да разкараме тази отвратителна сган, която ни предлага за "правитлество"!

    22:29 07.05.2026

  • 68 хаха

    3 0 Отговор
    "в разгара на финансова криза"

    Финансова криза няма. Режеш "държавния сектор" и готово.
    1/3 от милицията, 1/3 от "висшите" военни, 1/3 администрация ...

    22:31 07.05.2026

  • 69 СРОРОСНЯТА

    5 4 Отговор
    Ги чака глад.

    22:32 07.05.2026

  • 70 Бг гражданин

    4 4 Отговор
    Човека още не е встъпил в длъжности а тия лизачи плюят ли плюят! И всеки ден изпълзяват нови и нови мишоци!!! Тия не признават род и Родина,това са лакеите на "еничарите" на българският Народ!

    22:32 07.05.2026

  • 71 Ако 80

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Днес факти публикува точни цифри":

    Процента от българите не са дебели, значи и тези избори са "пипнати".

    Коментиран от #88

    22:33 07.05.2026

  • 72 Тоя нещастник от каква

    1 4 Отговор
    Позиция дава оценки на хора на които са им гласували доверие милиони българи , а миризливи като този са много и сега ще бъдат пуснати да тровят въздуха

    Коментиран от #85

    22:34 07.05.2026

  • 73 Калоян Методиев като шеф на

    5 2 Отговор
    Кабинета на Румен Радев 2020 г.когато въоръжени прокурори нахлуха в президентството разказва интересна случка - " Радев беше изключително нервен защото е закован със СРС-та. И те бяха пуснати от прокуратурата. Върху костюма си навлече военна униформа с генералски пагони и каза дано се съберат хора ,това ни е спасението. И постоянно гледаше през прозореца. И когато видя че отвън има тълпа ,хвърли военната униформа и се появи пред тях с вдигнат юмрук"

    Коментиран от #74, #75

    22:34 07.05.2026

  • 74 Какво да кажа...?!

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Калоян Методиев като шеф на":

    Измишльотини,Сър!

    Коментиран от #76

    22:37 07.05.2026

  • 75 А да спомням си думите на Методиев

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Калоян Методиев като шеф на":

    И радев с военната униформа като е надничал през прозореца в очакване на гражданите да го спасят от прокуратурата е запял Интернационала и е уверявал че ако не се съберат ще излезе във военна униформа с пистолет в ръка като главнокомандващ БА и е треперел като листна въшка. .

    22:37 07.05.2026

  • 76 Е ти си никой а аз вярвам...

    4 3 Отговор

    До коментар #74 от "Какво да кажа...?!":

    На шефа на кабинета му тогава който е бил до него...Понималь?

    Коментиран от #86

    22:38 07.05.2026

  • 77 Ветеран

    0 1 Отговор
    Все още не сме се излекували от червената чума. Все още си живуркаме в червената кочина. Все още пропагандата е замъглила разсъдъка на българина. Все още няма автентична пробългарска партия. И едва ли в царството на корупцията,кражбата , лъжата и ориенталщината ще има. Така че блажени са вярващите в земните чудеса...

    22:39 07.05.2026

  • 78 ОТ ПЛЮВАЧИТЕ ПО МЕДИИТЕ

    1 4 Отговор
    Радев може да си направи списък за НПО безделницата. После да ги превъзпита.

    22:39 07.05.2026

  • 79 Четиримата вицепремиери е странно

    4 1 Отговор
    Министерствата са значително повече. Земеделския министър е неочаквана кандидатура. Правителството прилича на коалиционно.Един максимум двама вецепремиери са достатъчни. Всичко е ужасно много ужасно нямам доверие.

    Коментиран от #84

    22:39 07.05.2026

  • 80 хаха

    1 0 Отговор
    Нужно е също така да се вдигне данък печалба на банките до около 25-30%...

    Спиране на течовете на пари, които са необложени с данъци ... които биват по изкуствен начин признавани като "разходи". Фиктивни договори за "управление", договори за "консултанстки услуги" (с компанията-майка) и.т.н.

    22:40 07.05.2026

  • 81 Брутален цинизъм

    4 2 Отговор
    Предлоежното ни от фатмака от село Славяново правителство е брутален цинизъм! Дори повече от цинизъм, това е напълно неочаквана гавра с целокупния български народ! Фатмакът от село Славяново и путинова подлога ни предлага правителство на чалгарите и на Прасето! Министрите му са все от Има Такива Наглеци, които впорчем вече трябва да са се разложили на бунището, та затова техните хора така осмърдяха Радевия "кабинет"!

    22:41 07.05.2026

  • 82 Още Радев не е встъпил в длъжност и...

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "СОРОСНЯ ЗА БОЙ СЕ СТЯГА":

    ...Сроснята,залая своят отчаян лай на умряло срещу Радев...!

    22:42 07.05.2026

  • 83 Къде са експертите?

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "нннн":

    Тепърва ли и тези ще се учат на наш гръб 4 години? За какво изобщо учат хората, след като микробиоложка става министър на външно? Дипломатите от кариерата какво да правят? И служебните му бяха от "кол и въже"

    Коментиран от #87

    22:42 07.05.2026

  • 84 Всеки има право на мнение?!

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Четиримата вицепремиери е странно":

    Аз пък му имам пълно доверие на Радев!
    Поздравления за избора му на професионален екип!

    22:45 07.05.2026

  • 85 Да но доста от нещата които казва

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Тоя нещастник от каква":

    Изглеждат верни. Кому са нужни четирима вицепремиери. Това прилича на някаква причина тия хора да са вицепремиери. Финансовия министър финансист ли е , може би аз не зная да е финансист.Много министерства са18.

    22:48 07.05.2026

  • 86 Тоя твой...,,шеф на кабинета..."...

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Е ти си никой а аз вярвам...":

    ...е смъртно обиден на Радев,че го изхвърли заради некомпетентност и сега естествено,дава мило и драго да го плюе,с разни измишльотини!
    Понял...,или адна клетка в мозге-недастатачна...?!

    22:51 07.05.2026

  • 87 Боже мой микробиоложка ли е

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Къде са експертите?":

    Външната министърка. Странно доста. Много са тия министерства и тия хора. Много раздут щат много неудобно. Много вицепремиери. Бедна страна с е пет милиона четирима вицепремиери.

    Коментиран от #90

    22:51 07.05.2026

  • 88 Дебели са само...

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ако 80":

    ...Борисов и Пеевски...!

    22:56 07.05.2026

  • 89 Женски род

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аман":

    Майка ти не е този, а тази..

    22:57 07.05.2026

  • 90 Боже мой!

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Боже мой микробиоложка ли е":

    Още колко пъти ще го папагалиш това,под различно име и с лекичка редакция...🤗😝👍👏?!

    22:58 07.05.2026

