"Спаси София": Гражданите победиха, но битката за "Младост" продължава

14 Май, 2026 13:41 1 156 15

Няма да позволим съдбата на квартала да се решава задкулисно и в полза на поредния инвеститор, заяви АНдрей Зографски

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданският натиск и протестите на жителите на "Младост" доведоха до първа победа срещу скандалния проект за 22-етажен небостъргач върху общински терен до метростанция „Александър Теодоров-Балан“. След близо две седмици мълчание кметът на София Васил Терзиев върна решението за повторно разглеждане в Столичния общински съвет.

„Това е победа за младостчани и за всички софиянци, които отказват да приемат, че всеки свободен терен в града трябва да бъде застроен. Решението на кмета е важна първа стъпка, но опасността далеч не е преминала. Икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН в Общинския съвет може отново да прокара този проект въпреки ясното обществено недоволство и категоричната позиция на гражданите“, заяви Борис Бонев, председател на "Спаси София".

„Няма да позволим съдбата на квартала да се решава задкулисно и в полза на поредния инвеститор. Настояваме кметът незабавно да издаде заповед по чл. 134 от ЗУТ и да започне процедура по преотреждане на имота, така че там да бъде изграден парк, а не поредният бетонен гигант“, заяви Андрей Зографски, общински съветник от "Спаси София".

От "Спаси София" подчертават, че именно парк е реалната нужда на жителите на Младост, който от години е арена на безконтролно презастрояване, унищожена градска среда, липса на зелени площи и постоянен инфраструктурен колапс

„Тази битка тепърва започва. Ние сме готови отново да излезем на улицата и да организираме нови протести и блокади, ако общественият интерес бъде пренебрегнат“, допълни Борис Бонев.

"Спаси София" ще продължи да подкрепя гражданите на Младост и да настоява общинският терен да бъде запазен за обществено ползване и зелена площ, а не подарен за поредното презастрояване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Пред столичната община има голям протест за възстановяване на Паметника на Съветската армия.

    13:43 14.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ МНОГО ПРАВИЛНО ЗАПОЧНА
    ИЗЧИСТВАНЕТО НА СОФИЯ ОТ СИНИТЕ ОТРЕПКИ
    ОТ ИМОТНИТЕ ИЗМАМИ В СОФИЯ..
    .... СЕГА ЩЕ ИЗСКОЧАТ НОТАРИУСИ , ОБЩИНАРИ, ЗАВИСИМОСТИ :)

    Коментиран от #9

    13:47 14.05.2026

  • 3 Василев

    11 0 Отговор
    22 етажен небостъргач!!!😄😄😄 Ужас! Мисирките хептен се изложиха със собствната си простотия!

    14:09 14.05.2026

  • 4 Сталин

    7 3 Отговор
    София е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио ,кочина където всичко е унищожено няма трева няма дървета няма цветя,и най мизерните гета в Европа са рай , цървулите в София живеят във вечен прах и шум ,няма отстояние между сградите няма въздух, всичко е залято с бетон ,дори няма врабчета и бръмбари от отровите които денонощно се бълват от колите

    Коментиран от #14

    14:16 14.05.2026

  • 5 оня с коня

    2 0 Отговор
    Обидно е да обявяваш Новини във Чужд новинарскиСайт който в случая се явявят "факти" - изкарваш ги официално "Некъдарници" щото не са актуални.Колкото пък до въпросната ти "Новина" - Абсолютно повърхностна и непълна,граничеща с Дебилност...- ами кажи НАЙ-ВАЖНОТО:КОЙ стои зад тези Протестиращи - Организация,Партия и т.н. !Явно гориш от Желание да си Топ-новинар,но ти са нужни съответните Частни Уроци за да се научишда откриваш ПРИЧИНАТА за нещо,а не само да отчиташ Лаишки САМО ПОСЛЕДСТВИЯТА.

    14:17 14.05.2026

  • 6 дором

    5 1 Отговор
    Празнословци и за съжаление подмолни измамнинци се оказахте от СС.

    14:26 14.05.2026

  • 7 Трол

    2 1 Отговор
    Сладурчовци.

    14:27 14.05.2026

  • 8 Иванчева съм

    3 2 Отговор
    И мис Бoни иска в Сливенския.

    14:29 14.05.2026

  • 9 На Дедо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ето! Тук си много прав?! Всички който!!!!! Не са точни с парите, ще бъдат, изчистини!!!!!!!

    14:29 14.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Запознайте се - на снимката са семейство Боневи, предводители на розовите понита в София.
    Царе на гафове и на си. ра ни я .

    14:45 14.05.2026

  • 13 ПРИПОМНЯНЕ

    3 0 Отговор
    Най-важно от всичко е здравето на хората!! Презастрояването създава благоприятна среда за развихряне на епидемии... Е-е, ми да, трябва да осигурим работа на докторите...

    15:21 14.05.2026

  • 14 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Благодаря на ФАКТИ...Никога нямаше да повярвам, че са е завъдил такъв русофилец в БЪЛГАРИЯ, ако не виждах коментарите му. Путинофилския цирей се пукна! Доста гной ще изтече, но БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОЧИСТИ ОТ ЗАРАЗАТА И ЩЕ ПРОСПЕРИРА!

    15:26 14.05.2026

  • 15 Хмм

    2 0 Отговор
    кметът взе да се дъни, а започна обещаващо, дори го онсъждаха за кандидат президент, но петрохан, сега небостъргач, след случая с Иванчева, дори своите предава

    17:04 14.05.2026

