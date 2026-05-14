"Спаси София": Гражданите победиха, но битката за "Младост" продължава

Гражданският натиск и протестите на жителите на "Младост" доведоха до първа победа срещу скандалния проект за 22-етажен небостъргач върху общински терен до метростанция „Александър Теодоров-Балан“. След близо две седмици мълчание кметът на София Васил Терзиев върна решението за повторно разглеждане в Столичния общински съвет.

„Това е победа за младостчани и за всички софиянци, които отказват да приемат, че всеки свободен терен в града трябва да бъде застроен. Решението на кмета е важна първа стъпка, но опасността далеч не е преминала. Икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН в Общинския съвет може отново да прокара този проект въпреки ясното обществено недоволство и категоричната позиция на гражданите“, заяви Борис Бонев, председател на "Спаси София".

„Няма да позволим съдбата на квартала да се решава задкулисно и в полза на поредния инвеститор. Настояваме кметът незабавно да издаде заповед по чл. 134 от ЗУТ и да започне процедура по преотреждане на имота, така че там да бъде изграден парк, а не поредният бетонен гигант“, заяви Андрей Зографски, общински съветник от "Спаси София".

От "Спаси София" подчертават, че именно парк е реалната нужда на жителите на Младост, който от години е арена на безконтролно презастрояване, унищожена градска среда, липса на зелени площи и постоянен инфраструктурен колапс

„Тази битка тепърва започва. Ние сме готови отново да излезем на улицата и да организираме нови протести и блокади, ако общественият интерес бъде пренебрегнат“, допълни Борис Бонев.

"Спаси София" ще продължи да подкрепя гражданите на Младост и да настоява общинският терен да бъде запазен за обществено ползване и зелена площ, а не подарен за поредното презастрояване.