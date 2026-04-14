Андрей Райчев: Служебният кабинет се справя добре с борбата с фалшивия вот. Ще доближат постигнатото от Рашков

Ако има някакви компромати по-скоро ще бъдат под хоризонта - на местно ниво, в социалните медии. Ако очакваме нещо в централните медии то ще бъде четвъртък или петък. Тепърва предстои да видим ефекта от Великденската ваканция, според мен това няма да мобилизира вота, а обратното, и от международната ситуация. Ако трябва да говорим за Близкия изток - ефектът ще бъде да намали избирателната активност, а не да я увеличи. Убедена съм, че ще има оживени дискусии за резултатите в Унгария. Това заяви проф. Румяна Коларова в предаването "Тази сутрин" по bTV, цитирана от novini.bg.

По думите ѝ избирателната активност няма да достигне новата на тази в Унгария.

Предизборната кампания върви вяло, по инерция. Последните дни се засили конфликтното говорене, което ми се струва, че запушва пътищата към евентуално следващо управление, коментира Теодор Славев.

По думите му в България се шири дезинформационна война. "Задейства се европейският механизъм за бързо реагиране. TikTok свали фалшиви профили с над 60 000 последователи, които са агитирали за Пеевски. Излезе доклад на независими наблюдатели, които казват, че кампанията на Радев е неестествено усилена чрез алгоритмична обработка - стари страници се взимат, ползват се за пропаганда. Това влияе и създава усещане за масовост и масова подкрепа на един или друг кандидат", посочи Славев.

И добави: "На терен - виждаме по-креативни начини за купуване на гласове и влияние върху вота. То не бяха списъци във фризьорски салони, то не бяха плащания в криптовалути, в платформи. Това, което можем да вземем като вдъхновение от Унгария - е високата избирателна активност".

Не се вижда хищна ненавист. Големите играчи играят умерено, въздържат се. А малките играят агресивно - играят за животи, хвърлят се всички сили, каза Андрей Райчев.

Служебното правителство сравнително добре се справя с борбата с фалшивия вот. Много активно играят, много искрено играят, искат да го направят и имат някакви успехи. Ще доближат постигнатото от Рашков, който направи почти некупен вот, смята той.

Второ - предизвестен е победителят. Няма го сюжетът кой ще бие, има въпрос с колко. Нищо такова като в Унгария няма да се случи, допълни Андрей Райчев.