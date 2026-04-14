Андрей Райчев: Служебният кабинет се справя добре с борбата с фалшивия вот. Ще доближат постигнатото от Рашков

14 Април, 2026 09:46 830 34

Предизборната кампания върви вяло, по инерция. Последните дни се засили конфликтното говорене, което ми се струва, че запушва пътищата към евентуално следващо управление, коментира Теодор Славев

Андрей Райчев: Служебният кабинет се справя добре с борбата с фалшивия вот. Ще доближат постигнатото от Рашков - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако има някакви компромати по-скоро ще бъдат под хоризонта - на местно ниво, в социалните медии. Ако очакваме нещо в централните медии то ще бъде четвъртък или петък. Тепърва предстои да видим ефекта от Великденската ваканция, според мен това няма да мобилизира вота, а обратното, и от международната ситуация. Ако трябва да говорим за Близкия изток - ефектът ще бъде да намали избирателната активност, а не да я увеличи. Убедена съм, че ще има оживени дискусии за резултатите в Унгария. Това заяви проф. Румяна Коларова в предаването "Тази сутрин" по bTV, цитирана от novini.bg.

По думите ѝ избирателната активност няма да достигне новата на тази в Унгария.

Предизборната кампания върви вяло, по инерция. Последните дни се засили конфликтното говорене, което ми се струва, че запушва пътищата към евентуално следващо управление, коментира Теодор Славев.

По думите му в България се шири дезинформационна война. "Задейства се европейският механизъм за бързо реагиране. TikTok свали фалшиви профили с над 60 000 последователи, които са агитирали за Пеевски. Излезе доклад на независими наблюдатели, които казват, че кампанията на Радев е неестествено усилена чрез алгоритмична обработка - стари страници се взимат, ползват се за пропаганда. Това влияе и създава усещане за масовост и масова подкрепа на един или друг кандидат", посочи Славев.

И добави: "На терен - виждаме по-креативни начини за купуване на гласове и влияние върху вота. То не бяха списъци във фризьорски салони, то не бяха плащания в криптовалути, в платформи. Това, което можем да вземем като вдъхновение от Унгария - е високата избирателна активност".
Не се вижда хищна ненавист. Големите играчи играят умерено, въздържат се. А малките играят агресивно - играят за животи, хвърлят се всички сили, каза Андрей Райчев.

Служебното правителство сравнително добре се справя с борбата с фалшивия вот. Много активно играят, много искрено играят, искат да го направят и имат някакви успехи. Ще доближат постигнатото от Рашков, който направи почти некупен вот, смята той.

Второ - предизвестен е победителят. Няма го сюжетът кой ще бие, има въпрос с колко. Нищо такова като в Унгария няма да се случи, допълни Андрей Райчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    9 9 Отговор
    спрем Гюровщината !

    09:48 14.04.2026

  • 2 1488

    7 6 Отговор
    Атлантик. Това звучи гордо !
    🇪🇺🇺🇦🇮🇱

    Коментиран от #9

    09:49 14.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    4 0 Отговор
    пиендурник

    09:49 14.04.2026

  • 4 Абе

    1 4 Отговор
    Нееее, Емо узото не може догони Дамаджаната.

    09:51 14.04.2026

  • 5 ма ДУРО

    4 1 Отговор
    Орбан слезе, качва се Мунчо.
    Природата е изградена по законите на баланса

    09:52 14.04.2026

  • 6 Рамбо

    11 0 Отговор
    Олигарха Райчев и тъпата му щерка след всички избори стават по богати.

    Коментиран от #16

    09:52 14.04.2026

  • 7 действат кат кеч федерацията

    4 0 Отговор
    има зрелища . за месец конфискуваха 4 милиона евро . оказа се че купувачите на гласове реално купуват разни да им слугуват . а после партиите се обявяват за спечелили . и се сочат кой бил плащал за гласове . кой бил броил в полза на някоя партия . черните каси на руснаците . европа прави същото . орбан купил по малко гласове . и загуби . ако хващат само десет процента , къде ли са другите . да ги хващат .

    09:54 14.04.2026

  • 8 авантгард

    6 2 Отговор
    Аха, пак ще има маали гласуващи почти изцяло за пъпъдъбъ.

    09:54 14.04.2026

  • 9 Питане

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Да не би "комунист" вече да е срамно ???
    Плагиатстването е запазена марка на вас, комунягите.
    Само един пример, а други сам си ги търси - "дядо Мраз"

    09:56 14.04.2026

  • 10 РАЙЧЕВ С КЪРШЕНЕ НА ПРЪСТИ

    9 1 Отговор
    И РАЗМАХВАНЕ НА РЪЦ Е НЕ СЕ СТАВА УМЕН.

    09:57 14.04.2026

  • 11 ИВАН

    3 2 Отговор
    Много умна тая мумия,пращи от акъл ... каквато президенката,такова и правителството, такива и евролизачите, тва е

    09:57 14.04.2026

  • 12 Будител

    6 1 Отговор
    Тоя не се измори да лъже....след 6-8 месеца пак ще има избори и тоя пак ще плещи едно и също..

    09:59 14.04.2026

  • 13 Това е

    2 0 Отговор
    Сарказъм нали бате райчо

    09:59 14.04.2026

  • 14 той е наясно с изборите

    2 0 Отговор
    от 30 г обявява герберите за спечелили още преди изборния ден . хвали се с тях . снима се . и в юса е така . бадън като спечели до последно даваха преднина за тръмпи от 5 процента . там не хващат продавачи и купувачи на гласове . приемат го като дарения помежду участниците в изборите . американските закони са различни от европейските . така нямат по 3-4 поредни избори докато намерят печеливш .

    Коментиран от #18

    10:00 14.04.2026

  • 15 ккк

    0 1 Отговор
    защо няма коментари за предната статия на бсп ол - тук яе кажа , че е много късно да се правят че ги бъркат хората те отекоха

    10:00 14.04.2026

  • 16 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Рамбо":

    Значи не са тъпи

    10:04 14.04.2026

  • 17 Бунтът на машините

    0 0 Отговор
    Политолозите, социолозите, астролозите и врачките, да вземат да си припомнят какви резултати имаше тогава, когато купуването и продаването бяха ограничени.

    10:04 14.04.2026

  • 18 Будител

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "той е наясно с изборите":

    Наясно е най вече , какво му влиза в джоба за лъжите които дрънка

    10:05 14.04.2026

  • 19 Сила

    2 2 Отговор
    Само му вижте неврастеничните ръчички на неврастеника Райчев ....фокус - мокус и хоп , ново голф игрище или хотел !!!

    10:06 14.04.2026

  • 20 Дърта

    3 0 Отговор
    маскара.

    10:09 14.04.2026

  • 21 Всички се борят с хартиения вот,

    4 0 Отговор
    а никой не се занимава с партийата фирма Сиела Норма, която съхранява, охранява, настройва и разнася машинките на Мадуро, с които Радев ще фалшифицира вота!

    За това;
    1. гласувайте с хартия, не на машинкуте!
    2. глаувайте масово, за да поречим на кражбата с флашките.
    3. гласувайте за когото си искате, само не за клекналите пред Радев партии- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, АСП, БСП, Кузман Илиев, ген. Янев, ген Шивиков и други радеви проксита.

    Коментиран от #32

    10:09 14.04.2026

  • 22 Прокопи

    4 0 Отговор
    Абе,хора пенсионирайте се вече бе.Не се ли уморихте през толкова много години? То ,бива бива .......

    10:11 14.04.2026

  • 23 Дъртия червен чифyтPaйчев

    5 0 Отговор
    е пълен боклук. АКциите на вече "нашето МВР" са за дребни кокошкари като се пропускат купувачите на ППДБ.

    10:13 14.04.2026

  • 24 Орбан загуби с хартиени бюлетини,

    2 0 Отговор
    Радев иска да спечели с машинен вот, какъвто няма никъде в Европа.

    ППДБ постилат победата на Радев.

    Кво да говорим повече.

    10:13 14.04.2026

  • 25 Ааа

    1 0 Отговор
    Как така бе... кой разбра ти. Или предварително викаш резултати ти са честни ако нашите печелят.
    Басси манипулаторите, голямо облъчване.

    10:16 14.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нашият министър Дечев

    3 0 Отговор
    бори хартиения вот с нашето МВР от Яхтата с Прокурорката, която го разведе със жена му и Пепи Еврото.

    Масрафът го плащат нашите олигарси!

    Нашата фирма Сиела Норма ще настори нашите машинки, за да победи нашият кандидат- др. Радев!

    10:16 14.04.2026

  • 30 Варна

    1 0 Отговор
    Гнуслярчев

    10:18 14.04.2026

  • 31 гфеежж

    0 0 Отговор
    Говореща глава манипулатор

    10:20 14.04.2026

  • 32 Хаштаг

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Всички се борят с хартиения вот,":

    Я обясни как точно се манипулира машинния вот, защото за хартиените бюлетини всички вече знаят.

    10:22 14.04.2026

  • 33 Райчев, абе ветропоказателю

    3 0 Отговор
    Не разбрах в какво сегашните се справят толкова добре, колкото и Бойко Рашков?
    Толкова ли и те се нагушиха с пачки и къщи с по 30 кендзалника?
    А ако знаете каква мръсотия е в тая къща, няма да влезете никога!

    10:23 14.04.2026

  • 34 Име

    2 0 Отговор
    Този е абсолютен шизофреник!

    10:24 14.04.2026

