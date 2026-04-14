Андрей Райчев: Служебният кабинет се справя добре с борбата с фалшивия вот. Ще доближат постигнатото от Рашков

Ако има някакви компромати по-скоро ще бъдат под хоризонта - на местно ниво, в социалните медии. Ако очакваме нещо в централните медии то ще бъде четвъртък или петък. Тепърва предстои да видим ефекта от Великденската ваканция, според мен това няма да мобилизира вота, а обратното, и от международната ситуация. Ако трябва да говорим за Близкия изток - ефектът ще бъде да намали избирателната активност, а не да я увеличи. Убедена съм, че ще има оживени дискусии за резултатите в Унгария. Това заяви проф. Румяна Коларова в предаването "Тази сутрин" по bTV, цитирана от novini.bg.
По думите ѝ избирателната активност няма да достигне новата на тази в Унгария.
Предизборната кампания върви вяло, по инерция. Последните дни се засили конфликтното говорене, което ми се струва, че запушва пътищата към евентуално следващо управление, коментира Теодор Славев.
По думите му в България се шири дезинформационна война. "Задейства се европейският механизъм за бързо реагиране. TikTok свали фалшиви профили с над 60 000 последователи, които са агитирали за Пеевски. Излезе доклад на независими наблюдатели, които казват, че кампанията на Радев е неестествено усилена чрез алгоритмична обработка - стари страници се взимат, ползват се за пропаганда. Това влияе и създава усещане за масовост и масова подкрепа на един или друг кандидат", посочи Славев.
И добави: "На терен - виждаме по-креативни начини за купуване на гласове и влияние върху вота. То не бяха списъци във фризьорски салони, то не бяха плащания в криптовалути, в платформи. Това, което можем да вземем като вдъхновение от Унгария - е високата избирателна активност".
Не се вижда хищна ненавист. Големите играчи играят умерено, въздържат се. А малките играят агресивно - играят за животи, хвърлят се всички сили, каза Андрей Райчев.
Служебното правителство сравнително добре се справя с борбата с фалшивия вот. Много активно играят, много искрено играят, искат да го направят и имат някакви успехи. Ще доближат постигнатото от Рашков, който направи почти некупен вот, смята той.
Второ - предизвестен е победителят. Няма го сюжетът кой ще бие, има въпрос с колко. Нищо такова като в Унгария няма да се случи, допълни Андрей Райчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #2 от "1488":Да не би "комунист" вече да е срамно ???
Плагиатстването е запазена марка на вас, комунягите.
Само един пример, а други сам си ги търси - "дядо Мраз"
09:56 14.04.2026
16 Мухахаха
До коментар #6 от "Рамбо":Значи не са тъпи
10:04 14.04.2026
18 Будител
До коментар #14 от "той е наясно с изборите":Наясно е най вече , какво му влиза в джоба за лъжите които дрънка
10:05 14.04.2026
21 Всички се борят с хартиения вот,
За това;
1. гласувайте с хартия, не на машинкуте!
2. глаувайте масово, за да поречим на кражбата с флашките.
3. гласувайте за когото си искате, само не за клекналите пред Радев партии- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, АСП, БСП, Кузман Илиев, ген. Янев, ген Шивиков и други радеви проксита.
Коментиран от #32
10:09 14.04.2026
24 Орбан загуби с хартиени бюлетини,
ППДБ постилат победата на Радев.
Кво да говорим повече.
10:13 14.04.2026
Басси манипулаторите, голямо облъчване.
10:16 14.04.2026
29 Нашият министър Дечев
Масрафът го плащат нашите олигарси!
Нашата фирма Сиела Норма ще настори нашите машинки, за да победи нашият кандидат- др. Радев!
10:16 14.04.2026
32 Хаштаг
До коментар #21 от "Всички се борят с хартиения вот,":Я обясни как точно се манипулира машинния вот, защото за хартиените бюлетини всички вече знаят.
10:22 14.04.2026
33 Райчев, абе ветропоказателю
Толкова ли и те се нагушиха с пачки и къщи с по 30 кендзалника?
А ако знаете каква мръсотия е в тая къща, няма да влезете никога!
10:23 14.04.2026
