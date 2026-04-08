Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Илияна Йотова ще се срещне с институциите, отговорни за организацията и честността на изборите

Илияна Йотова ще се срещне с институциите, отговорни за организацията и честността на изборите

8 Април, 2026 07:13 697 9

В срещата ще участват членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), както и служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов

Илияна Йотова ще се срещне с институциите, отговорни за организацията и честността на изборите - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова ще проведе среща от 12:00 ч. с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха от прессекретариата на президентската институция., цитирани от БТА.

В срещата ще участват членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), както и служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

На 7 април „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на изборите на 19 април. В сградата на Народното събрание от дружеството обясниха как работи системата и отговориха на въпроси на представители на партии, наблюдатели и медии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трясъ

    1 2 Отговор
    Ми гот,кво?!

    07:14 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Смях до побъркване

    4 0 Отговор
    Ще се срещне с пушака от комина.
    Такива институции НЯМА!

    07:45 08.04.2026

  • 5 Пране на пари

    1 3 Отговор
    Илияна Йотова ще се срещне с институциите, отговорни за организацията и честността на изборите
    Примерно:
    Колко струва една българска мадама в Турция, гласуваща в България? 200 евро.
    Колко струва една българска мадама в Гърцияц, гласуваща в България? - 200 евро.
    Колко струва една българска мадама в Германия, гласуваща в България? - 300 евро.
    Колко струва една българска мадама в България, гласуваща в България? - 50 евро.
    Колко струва една българска мадама в Русия, гласуваща в България? Няма ги там.
    Колко струва една руска мадама в България, гласуваща в България? - пълно е по черноморието и работят за парички.
    Колко струваедна гръцка мадама в България, гласуваща в България - трудно ще намериш!
    Колко струва германска мадама в България, гласуваща в България - къде ще я намериш?
    Колко струва турска мадама в България, гласуваща в България - има ги много и се раздат за малки пари.
    Колко струва една българска циганка в България, гласуваща в България - пеят и танцуват кючек навсякъде по концерти за пари,
    Колко струва една българска циганка в Чужбина, гласуваща в България - махат с ръка на всяко кръстовище и събират парички за управляващите в Софието.
    Колко струват български мадами в Дубай? - МНОГО за МНОГО парички. Но управляващите ги върнаха със самолети обратно в България и сега Управляващите се чудят колко да им платят за да останат в България и да гласуват за тях!

    07:57 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лама Цицелко

    5 0 Отговор
    Мене ме нема в целата схема.

    08:22 08.04.2026

  • 8 преброяване на предателите

    6 0 Отговор
    Боздуганка ще ги събере, да се преброят, да видят с какво още могат да навредят на българите и България.

    09:08 08.04.2026

  • 9 непротестиращ

    1 0 Отговор
    Йотова, ще има ли инфлуенсъри? Защо продължаваш да мълчиш, докато Гюро и опълченците на Петрохан газят законите! Защо се мълчи и за убийствата в сектата на Калушев? Защо чакаш да минат изборите, за да се даде гласност на цялата мръсна мрежа омотала ПП-ДБ? Дано хората са се осъзнали и на 19 април да гласуват по съвест!

    09:56 08.04.2026

