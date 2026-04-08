Илияна Йотова ще се срещне с институциите, отговорни за организацията и честността на изборите

Президентът Илияна Йотова ще проведе среща от 12:00 ч. с представители на институциите, отговорни за гарантирането на честността на предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха от прессекретариата на президентската институция., цитирани от БТА.
В срещата ще участват членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), както и служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.
На 7 април „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на изборите на 19 април. В сградата на Народното събрание от дружеството обясниха как работи системата и отговориха на въпроси на представители на партии, наблюдатели и медии.
1 трясъ
07:14 08.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Смях до побъркване
Такива институции НЯМА!
07:45 08.04.2026
5 Пране на пари
Примерно:
Колко струва една българска мадама в Турция, гласуваща в България? 200 евро.
Колко струва една българска мадама в Гърцияц, гласуваща в България? - 200 евро.
Колко струва една българска мадама в Германия, гласуваща в България? - 300 евро.
Колко струва една българска мадама в България, гласуваща в България? - 50 евро.
Колко струва една българска мадама в Русия, гласуваща в България? Няма ги там.
Колко струва една руска мадама в България, гласуваща в България? - пълно е по черноморието и работят за парички.
Колко струваедна гръцка мадама в България, гласуваща в България - трудно ще намериш!
Колко струва германска мадама в България, гласуваща в България - къде ще я намериш?
Колко струва турска мадама в България, гласуваща в България - има ги много и се раздат за малки пари.
Колко струва една българска циганка в България, гласуваща в България - пеят и танцуват кючек навсякъде по концерти за пари,
Колко струва една българска циганка в Чужбина, гласуваща в България - махат с ръка на всяко кръстовище и събират парички за управляващите в Софието.
Колко струват български мадами в Дубай? - МНОГО за МНОГО парички. Но управляващите ги върнаха със самолети обратно в България и сега Управляващите се чудят колко да им платят за да останат в България и да гласуват за тях!
07:57 08.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лама Цицелко
08:22 08.04.2026
8 преброяване на предателите
09:08 08.04.2026
9 непротестиращ
09:56 08.04.2026