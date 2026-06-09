Вижте щетите по автобуса от катастрофата на „Челопешко шосе“ СНИМКИ

Автобусът от линия 119, в който се вряза автомобил с висока скорост след гонка на „Челопешко шосе“, се съхранява в депото в столичния квартал Малашевци. При ужасяващия сблъсък четирима души загубиха живота си.
В момента автобусът е под охрана, тъй като е част от веществени доказателства по делото.
Ръководителят на „Транспорт“ на „МТК Груп“ Ваньо Стефанов разказа подробности за инцидента пред Нова ТВ.
„Нашият автобус пътуваше по регулярна линия номер 119 и когато взима левия завой, за да продължи маршрута си, два автомобила се гонят с доста голяма скорост, повече от 150 км/ч. При което единият автомобил се врязва в автобуса. Ударът е бил толкова силен, че той се обръща на една страна, което, предполагам, може да стане при скорост от порядъка на 200 км/ч“, заяви Стефанов.
По думите му автобусът тежи около 14 тона. „Трябва доста голяма скорост, за да може автомобил да го обърне. При по-малка скорост от 150 км/ч това нещо няма как да стане“, допълни той.
Стефанов уточни още, че водачът на автобуса е счупил челното стъкло и е помогнал на пътниците, по думите на пожарникарите, да се евакуират.
„Добре че пожарникарите са били наблизо - тяхната стоянка е там и са пристигнали още преди сигнал на 112. Те са предотвратили евентуално посегателство върху водача, тъй като на мястото са били събрани около 40 човека. След това са дошли и полицейските сили и ситуацията е овладяна“, каза още той.
По думите му е съществувала и опасност автомобилът да се запали: „Той е започнал да гори в двигателния отсек и благодарение на бързата намеса на пожарната огънят е бил потушен, за да не се възпламени и салонът на автобуса. Ако това се беше случило, жертвите щяха да бъдат много повече“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бою циганина
08:28 09.06.2026
3 Трол
Коментиран от #7
08:31 09.06.2026
4 123
08:32 09.06.2026
5 провинциалист
Аз съм двигател, аз съм дразнител, аз не следвам, аз съм лидерът
Нека те надъхам, надъхам, нека те надъхам, аз ще, аз ще
Ще те зарибя, ще те оставя разтърсен
08:34 09.06.2026
6 Според щетите
08:35 09.06.2026
7 Някой
До коментар #3 от "Трол":Не може, те са защитен вид по Натура!!!!
08:37 09.06.2026
8 Имаше снимка на една от колите
08:40 09.06.2026
9 Въпрос
08:41 09.06.2026
10 свиреп ОХЛЮВ
08:46 09.06.2026
11 кумчо ВЪЛЧО
08:47 09.06.2026
12 анонимен
Коментиран от #16
09:00 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 пресолена
09:08 09.06.2026
15 мисирка
09:10 09.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ах ,ах
И пак ще кажа : боли ги ВСИЧКИТЕ ,че Родев ги помете.
И още провокации от тях ще има ,с цел да настроят населението срещу него. А кабинета още няма и 100 дни.
09:18 09.06.2026