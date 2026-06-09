Новини
България »
София »
Вижте щетите по автобуса от катастрофата на „Челопешко шосе“ СНИМКИ
  Тема: Войната на пътя

Вижте щетите по автобуса от катастрофата на „Челопешко шосе“ СНИМКИ

9 Юни, 2026 08:23 1 521 17

  • челопешко шосе-
  • катастрофа-
  • автобус-
  • щети-
  • българия

Водачът на автобуса е счупил челното стъкло и е помогнал на пътниците, по думите на пожарникарите, да се евакуират

Вижте щетите по автобуса от катастрофата на „Челопешко шосе“ СНИМКИ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобусът от линия 119, в който се вряза автомобил с висока скорост след гонка на „Челопешко шосе“, се съхранява в депото в столичния квартал Малашевци. При ужасяващия сблъсък четирима души загубиха живота си.

В момента автобусът е под охрана, тъй като е част от веществени доказателства по делото.

Ръководителят на „Транспорт“ на „МТК Груп“ Ваньо Стефанов разказа подробности за инцидента пред Нова ТВ.

„Нашият автобус пътуваше по регулярна линия номер 119 и когато взима левия завой, за да продължи маршрута си, два автомобила се гонят с доста голяма скорост, повече от 150 км/ч. При което единият автомобил се врязва в автобуса. Ударът е бил толкова силен, че той се обръща на една страна, което, предполагам, може да стане при скорост от порядъка на 200 км/ч“, заяви Стефанов.

По думите му автобусът тежи около 14 тона. „Трябва доста голяма скорост, за да може автомобил да го обърне. При по-малка скорост от 150 км/ч това нещо няма как да стане“, допълни той.

Вижте щетите по автобуса от катастрофата на „Челопешко шосе“ СНИМКИ
Снимка: Нова телевизия

Стефанов уточни още, че водачът на автобуса е счупил челното стъкло и е помогнал на пътниците, по думите на пожарникарите, да се евакуират.

„Добре че пожарникарите са били наблизо - тяхната стоянка е там и са пристигнали още преди сигнал на 112. Те са предотвратили евентуално посегателство върху водача, тъй като на мястото са били събрани около 40 човека. След това са дошли и полицейските сили и ситуацията е овладяна“, каза още той.

По думите му е съществувала и опасност автомобилът да се запали: „Той е започнал да гори в двигателния отсек и благодарение на бързата намеса на пожарната огънят е бил потушен, за да не се възпламени и салонът на автобуса. Ако това се беше случило, жертвите щяха да бъдат много повече“.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бою циганина

    24 1 Отговор
    циганите сме наказанието за тази територия

    08:28 09.06.2026

  • 3 Трол

    16 0 Отговор
    А можем ли да видим щетите по предизвикалите катастрофата?

    Коментиран от #7

    08:31 09.06.2026

  • 4 123

    26 0 Отговор
    Всички местни (плюс шофьорите на градския) знаят, че там се правят гонки - само 100 хиледното МВР не знае. Да живее държавната заплата ! Лапаш парите от данъци от хорицата, които си сцепват дупетата от работа при частника (защото там се работи!), но за сметка на това не правиш нищо. Браво на героите от МВР !

    08:32 09.06.2026

  • 5 провинциалист

    5 8 Отговор
    Аз съм бангаран— Аз съм ангел, аз съм демон, аз съм психар без причина
    Аз съм двигател, аз съм дразнител, аз не следвам, аз съм лидерът
    Нека те надъхам, надъхам, нека те надъхам, аз ще, аз ще
    Ще те зарибя, ще те оставя разтърсен

    08:34 09.06.2026

  • 6 Според щетите

    20 1 Отговор
    Според щетите аборигените са карали със 180 км/ч.

    08:35 09.06.2026

  • 7 Някой

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Не може, те са защитен вид по Натура!!!!

    08:37 09.06.2026

  • 8 Имаше снимка на една от колите

    13 0 Отговор
    Всъщност на половината, другата половина, предната, не беше в кадър. Та си мисля, тия калашници защо са живи?

    08:40 09.06.2026

  • 9 Въпрос

    8 0 Отговор
    А защо ги нямаше дългите ножове да скалпират наглите команчи?

    08:41 09.06.2026

  • 10 свиреп ОХЛЮВ

    3 0 Отговор
    Виж ти ! Че израелските ракети правят по-малко поражения !

    08:46 09.06.2026

  • 11 кумчо ВЪЛЧО

    16 0 Отговор
    Добре е да се каже , че джигитите са ЦИГАНИ , а не РОМляни !

    08:47 09.06.2026

  • 12 анонимен

    4 7 Отговор
    Защо Кандев подаде оставка ли? Политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е прегърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    Коментиран от #16

    09:00 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пресолена

    2 0 Отговор
    кандев избяга. сега да видим големия борец демерджиев.....ще пошумят малко и нпо-тата ще им затворят устата

    09:08 09.06.2026

  • 15 мисирка

    3 0 Отговор
    Къде ти са снимките ?????🤔🤔🤔Ама едни журналя сте...

    09:10 09.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ах ,ах

    1 0 Отговор
    Факти ,защо ми изтрихте коментара? Значи ,този който злепоставя Радев и пише цензура срещу него го оставяте ,а коминтар в който няма нищо нецензурно го триете. Това не противоречи ли на политиката ви за коректност?
    И пак ще кажа : боли ги ВСИЧКИТЕ ,че Родев ги помете.
    И още провокации от тях ще има ,с цел да настроят населението срещу него. А кабинета още няма и 100 дни.

    09:18 09.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове