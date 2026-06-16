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Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за катастрофата на „Челопешко шосе“

Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за катастрофата на „Челопешко шосе“

16 Юни, 2026 19:36 316 1

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  • челопешко шосе

От представената експертиза става ясно, че Васил Филипов е управлявал автомобила си със скорост не по-малко от 113 км/ч при разрешени 60 км/ч. Съдът посочва, че няма данни за гонка между автомобилите или директен сблъсък между тях, но е налице грубо нарушение на правилата за движение и пренебрегване на пътната обстановка

Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за катастрофата на „Челопешко шосе“ - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София, съобщават от БНТ. Съдът приема, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Според мотивите събраните доказателства сочат, че двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като е изяснен и механизмът на настъпване на произшествието. От представената експертиза става ясно, че Васил Филипов е управлявал автомобила си със скорост не по-малко от 113 км/ч при разрешени 60 км/ч. Съдът посочва, че няма данни за гонка между автомобилите или директен сблъсък между тях, но е налице грубо нарушение на правилата за движение и пренебрегване на пътната обстановка. В мотивите се приема още, че деянието е извършено при евентуален умисъл, с оглед на значителното превишаване на скоростта в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Съдът отчита и че участъкът е бил добре познат на обвиняемия, който е бил санкциониран три пъти през 2026 г. за превишена скорост на същото място, както и общо седем пъти за нарушения на скоростните режими, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение и реален риск от извършване на ново престъпление. Посочва се още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала опасност от още по-тежки последици, като по-тежък инцидент е бил предотвратен благодарение на бързата намеса на пожарните екипи. По отношение на здравословното състояние на обвиняемия съдът приема, че той може да бъде настанен в болничното звено към затвора по време на възстановяването си, а след това – в следствения арест. Определено е първоначалното изпълнение на мярката да се осъществи в болницата към затвора. Определението подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд, като при постъпване на такива делото е насрочено за 23 юни.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Хората им извадиха данни, на коя бензиностанция е станал облога и сумата от 50€ на която са решили да си мерят П•шк•те ❗
    Ама за прокуратура и полиция "няма данни" 🤔

    19:50 16.06.2026

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