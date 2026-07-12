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България се сбогува с Надежда Захариева

България се сбогува с Надежда Захариева

12 Юли, 2026 06:36, обновена 12 Юли, 2026 06:41 1 098 5

  • надежда захариева-
  • поклонение-
  • поетеса

Поклонението пред голямата поетеса и общественичка ще се състои днес в столичния храм "Света Неделя"

България се сбогува с Надежда Захариева - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес близки, приятели, творци и почитатели ще си кажат последно сбогом с обичаната българска поетеса и писателка Надежда Захариева. Поклонението пред паметта ѝ ще се проведе в ранния следобед – от 14:30 часа, в столичния митрополитски катедрален храм "Света Неделя", съобщиха БНР и БТА.

Голямата творческа личност ни напусна на 8 юли на 81-годишна възраст. Тъжната вест за кончината ѝ беше споделена от нейното семейство в социалните мрежи с думите, че тя оставя незаличима следа в сърцата на хората и ще продължи да живее чрез творчеството и човешката си доброта.

Надежда Захариева остава в златния фонд на българската култура с над 17 стихосбирки, три белетристични книги и стотици емблематични текстове за българската популярна музика.

Сред най-обичаните песни по нейни стихове са вечните класики "Сълза" и "Разпилей ме ти цялата" на Лили Иванова, "Може би" на група "Сигнал", както и творби на композитора Хайгашот Агасян. Тя бе дългогодишен спътник в живота на големия поет Дамян Дамянов, с когото споделяха 35-годишен съвместен и творчески път, описан в автобиографичната ѝ книга "Сливи за смет".

Освен с яркия си литературен талант, тя бе разпознаваема и с активната си обществена позиция. В периода от 2005 до 2009 г. Захариева заемаше поста заместник-министър на културата. През 2015 г. бе удостоена с престижното национално отличие "Христо Г. Данов" за цялостен принос към българската книжовна култура. От организацията на авторите и музикалните издатели МУЗИКАУТОР изразиха дълбока признателност към делото ѝ, припомняйки и приноса ѝ към младите поколения чрез създаването на училищни химни по инициативата „Светилник“.

В съболезнователен адрес вицепрезидентът Илияна Йотова също подчерта, че през целия си път Надежда Захариева е останала вярна на словото, което съхранява човешкото и прави света по-добър. Приживе, в свои интервюта за БНТ и БНР, поетесата често споделяше, че единствената ѝ голяма фантазия за бъдещето е хората просто да станат по-добри и да се научат на безусловна любов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 А за

    3 2 Отговор
    сина на веселата, от всички "обичан" - нищо....

    06:51 12.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Пеевски беше ли там

    07:10 12.07.2026

  • 4 Шого

    5 0 Отговор
    Винаги е тъжно когато си отиде някой добър и нормален човек.

    07:15 12.07.2026

  • 5 Хмм

    2 1 Отговор
    беше зам. министър на културата на ДПС - закриване на театри и откриване на такива в районите на ДПС, Бог да ѝ прости!

    07:18 12.07.2026

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