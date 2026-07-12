България се сбогува с Надежда Захариева

Днес близки, приятели, творци и почитатели ще си кажат последно сбогом с обичаната българска поетеса и писателка Надежда Захариева. Поклонението пред паметта ѝ ще се проведе в ранния следобед – от 14:30 часа, в столичния митрополитски катедрален храм "Света Неделя", съобщиха БНР и БТА.

Голямата творческа личност ни напусна на 8 юли на 81-годишна възраст. Тъжната вест за кончината ѝ беше споделена от нейното семейство в социалните мрежи с думите, че тя оставя незаличима следа в сърцата на хората и ще продължи да живее чрез творчеството и човешката си доброта.

Надежда Захариева остава в златния фонд на българската култура с над 17 стихосбирки, три белетристични книги и стотици емблематични текстове за българската популярна музика.

Сред най-обичаните песни по нейни стихове са вечните класики "Сълза" и "Разпилей ме ти цялата" на Лили Иванова, "Може би" на група "Сигнал", както и творби на композитора Хайгашот Агасян. Тя бе дългогодишен спътник в живота на големия поет Дамян Дамянов, с когото споделяха 35-годишен съвместен и творчески път, описан в автобиографичната ѝ книга "Сливи за смет".

Освен с яркия си литературен талант, тя бе разпознаваема и с активната си обществена позиция. В периода от 2005 до 2009 г. Захариева заемаше поста заместник-министър на културата. През 2015 г. бе удостоена с престижното национално отличие "Христо Г. Данов" за цялостен принос към българската книжовна култура. От организацията на авторите и музикалните издатели МУЗИКАУТОР изразиха дълбока признателност към делото ѝ, припомняйки и приноса ѝ към младите поколения чрез създаването на училищни химни по инициативата „Светилник“.

В съболезнователен адрес вицепрезидентът Илияна Йотова също подчерта, че през целия си път Надежда Захариева е останала вярна на словото, което съхранява човешкото и прави света по-добър. Приживе, в свои интервюта за БНТ и БНР, поетесата често споделяше, че единствената ѝ голяма фантазия за бъдещето е хората просто да станат по-добри и да се научат на безусловна любов.