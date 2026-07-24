Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Теменужка Петкова: Сега е моментът от ПБ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво

Теменужка Петкова: Сега е моментът от ПБ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво

24 Юли, 2026 17:07 771 26

  • теменужка петкова-
  • прогресивна българия-
  • извинение-
  • бюджет 2026

„Този бюджет ни предлага със 778 млн. евро по-малко приходи спрямо проектобюджета на Росен Желязков, което означава, че събираемостта е силно занижена. Разходите пък са с 2,8 милиарда евро повече, докато разходите за капиталови инвестиции са с 2,3 милиарда евро повече“, отчете бившият финансов министър

Теменужка Петкова: Сега е моментът от ПБ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова направи изявление пред медиите в парламента след приемането на проектобюджета за 2026 г. в пленарна зала, информират от novini.bg.

Още в началото Петкова апелира колегите си от „Прогресивна България“ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, който тя определи като „скандален“.

„Този бюджет ни предлага със 778 млн. евро по-малко приходи спрямо проектобюджета на Росен Желязков, което означава, че събираемостта е силно занижена. Разходите пък са с 2,8 милиарда евро повече, докато разходите за капиталови инвестиции са с 2,3 милиарда евро повече“, отчете Теменужка Петкова.
И допълни, че „по-страшните неща“ са свързани с рекордния дефицит от 5,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт, а това означава „много по-високи разходи за лихви, по-голяма задлъжнялост на България, по-висока инфлация и задлъжняване на следващите поколения, тоест на нашите деца и внуци“.

„На всичкото отгоре от „Прогресивна България“ посегнаха на субсидиите за вероизповедания, намалявайки ги с 25%; направиха скандална промяна в Кодекса на труда, като промениха трудовия стаж, и за капак увеличиха винетките с 30% от 1 август“, разкри Петкова.

Бившият финансов министър алармира, че управляващите са направили промени и в Закона за държавния бюджет, касаещи финансирането на общините по определени проекти. С направените промени, по нейните думи, вече от един-единствен човек ще зависи кои общини ще получават пари и кои няма да получават.
Тя също така отбеляза, че в Бюджет 2026 няма никакви предвидени средства за изграждането на Националната детска болница.

В заключение Петкова предупреди, че до края на годината правителството ще изтегли нов дълг от 10,1 милиарда евро.

„Сега е моментът колегите от „Прогресивна България“ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво“, призова още веднъж Теменужка Петкова.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    22 10 Отговор
    НАГЛА ТАБУРЕТКА! ТРЯБВА ДА СТЕ В ЗАТВОРА!ГЛЪТНИ КОРЕМА!

    Коментиран от #5, #19

    17:19 24.07.2026

  • 2 Робот

    20 4 Отговор
    Тази ако започнат да я разследват , мале мале..! Ще стане голям смях може и да си посегне..!

    Коментиран от #7

    17:23 24.07.2026

  • 3 Гра

    13 2 Отговор
    Досега все специалисти Оксфорд Кембрид ни правиха будгета и ето до каде го докарахме

    17:23 24.07.2026

  • 4 Кочо

    10 2 Отговор
    Ела да та пострижа, ма! Ба ти таласъма!

    17:26 24.07.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    АБСОЛЮТНО
    И ЩЕ ЗАПРИЛИЧА НА ОНЗИ
    ОТ МЕЖДУ ЗВЕЗДНИ ВОЙНИ...ЕРТУДИТУ
    А И С СЛ.ТР.КОЙТО Е ТРИПИО
    СА КАТО В ПЕСЕНТА НА
    ВИГ ТАНГРА....ЖУЛИЕТА...👍

    17:26 24.07.2026

  • 6 Зеления чорап

    3 4 Отговор
    Извинете изваждам го...!

    17:27 24.07.2026

  • 7 Малеееее

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Tази охранена герберска крадла, вмвсто да е в затвора в Сливен се пени пред микрофоните.

    Коментиран от #22

    17:28 24.07.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    11 4 Отговор
    Не не е дебела, просто е от ГЕРБ!

    Коментиран от #23, #24

    17:32 24.07.2026

  • 9 Без име

    7 5 Отговор
    Теменужке, днес е Световния ден на грижата за себе си. Време е да се оттеглиш и да помислиш за себе си, за тялото си и за навиците си.

    Коментиран от #13

    17:33 24.07.2026

  • 10 Няма проблем

    10 8 Отговор
    Народа искаше Радев, получи го. Сега да му сърба попарата още поне 4 години. Освен ако не измамипулира изборите с машините и не се бетонира във властта за следващите 20 години.

    17:42 24.07.2026

  • 11 Хипотетично

    3 2 Отговор
    778 милиона по-ниски приходи, означава, че би могло чрез двойно счетоводство и широко затворени контролни очи, да се предвижда да бъдат пооткраднати.

    17:43 24.07.2026

  • 12 Сила

    5 2 Отговор
    Боабаб ....не теменужка !!!

    Коментиран от #14

    17:45 24.07.2026

  • 13 Името е

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    известно от парламента - на г-н Проданов.

    17:45 24.07.2026

  • 14 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    п.п. Баобаб ...грешка на пишман биолога !!! Сори ...

    17:49 24.07.2026

  • 15 Тая табуретка

    5 2 Отговор
    срам няма.Само сливенския ще я оправи.

    17:55 24.07.2026

  • 16 🦁ЩЩД🦁

    5 2 Отговор
    Ах,тази леля Теменуга ! Ах,този Славчо Трифонов ! Каква прелестна двойка биха били ! Но ,за Славчово съжаление, нейното сърце е заето ! А, Славчо, вероятно,отдавна е на шест и половина.

    17:58 24.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Преди години баба Ванга предрече:

    3 1 Отговор
    "Гълъб ке долети и ке нацвъка България".

    18:00 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "трябва да се извинят единствено за това":

    17 по голяма свиня от тебняма и от онези свине гласували за модел червени другари А фактите ви розпространавата свинските помии

    18:04 24.07.2026

  • 21 стринка темерутка

    6 1 Отговор
    Сега е моментът от ГРОБ да се извинят на
    миряните че са ги стригали до кожа и артисалото в чекмеджета

    18:05 24.07.2026

  • 22 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Малеееее":

    А ти защо не си в затвора пък аз питам а пишеш тук лъжите си к

    18:13 24.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Няма да

    2 1 Отговор
    го направят никога ! Защото нямат съвест , морал , респект и не работят за българските граждани , а за олигарсите и бизнесмени - мутри , финансирали предизборния им балон , пълен с лъжи и пушилки !

    18:17 24.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол