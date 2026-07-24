Теменужка Петкова: Сега е моментът от ПБ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво

Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова направи изявление пред медиите в парламента след приемането на проектобюджета за 2026 г. в пленарна зала, информират от novini.bg.

Още в началото Петкова апелира колегите си от „Прогресивна България“ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, който тя определи като „скандален“.

„Този бюджет ни предлага със 778 млн. евро по-малко приходи спрямо проектобюджета на Росен Желязков, което означава, че събираемостта е силно занижена. Разходите пък са с 2,8 милиарда евро повече, докато разходите за капиталови инвестиции са с 2,3 милиарда евро повече“, отчете Теменужка Петкова.

И допълни, че „по-страшните неща“ са свързани с рекордния дефицит от 5,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт, а това означава „много по-високи разходи за лихви, по-голяма задлъжнялост на България, по-висока инфлация и задлъжняване на следващите поколения, тоест на нашите деца и внуци“.

„На всичкото отгоре от „Прогресивна България“ посегнаха на субсидиите за вероизповедания, намалявайки ги с 25%; направиха скандална промяна в Кодекса на труда, като промениха трудовия стаж, и за капак увеличиха винетките с 30% от 1 август“, разкри Петкова.

Бившият финансов министър алармира, че управляващите са направили промени и в Закона за държавния бюджет, касаещи финансирането на общините по определени проекти. С направените промени, по нейните думи, вече от един-единствен човек ще зависи кои общини ще получават пари и кои няма да получават.

Тя също така отбеляза, че в Бюджет 2026 няма никакви предвидени средства за изграждането на Националната детска болница.

В заключение Петкова предупреди, че до края на годината правителството ще изтегли нов дълг от 10,1 милиарда евро.

„Сега е моментът колегите от „Прогресивна България“ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво“, призова още веднъж Теменужка Петкова.