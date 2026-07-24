Теменужка Петкова: Сега е моментът от ПБ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво

Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова направи изявление пред медиите в парламента след приемането на проектобюджета за 2026 г. в пленарна зала, информират от novini.bg.
Още в началото Петкова апелира колегите си от „Прогресивна България“ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, който тя определи като „скандален“.
„Този бюджет ни предлага със 778 млн. евро по-малко приходи спрямо проектобюджета на Росен Желязков, което означава, че събираемостта е силно занижена. Разходите пък са с 2,8 милиарда евро повече, докато разходите за капиталови инвестиции са с 2,3 милиарда евро повече“, отчете Теменужка Петкова.
И допълни, че „по-страшните неща“ са свързани с рекордния дефицит от 5,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт, а това означава „много по-високи разходи за лихви, по-голяма задлъжнялост на България, по-висока инфлация и задлъжняване на следващите поколения, тоест на нашите деца и внуци“.
„На всичкото отгоре от „Прогресивна България“ посегнаха на субсидиите за вероизповедания, намалявайки ги с 25%; направиха скандална промяна в Кодекса на труда, като промениха трудовия стаж, и за капак увеличиха винетките с 30% от 1 август“, разкри Петкова.
Бившият финансов министър алармира, че управляващите са направили промени и в Закона за държавния бюджет, касаещи финансирането на общините по определени проекти. С направените промени, по нейните думи, вече от един-единствен човек ще зависи кои общини ще получават пари и кои няма да получават.
Тя също така отбеляза, че в Бюджет 2026 няма никакви предвидени средства за изграждането на Националната детска болница.
В заключение Петкова предупреди, че до края на годината правителството ще изтегли нов дълг от 10,1 милиарда евро.
„Сега е моментът колегите от „Прогресивна България“ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво“, призова още веднъж Теменужка Петкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #5, #19
17:19 24.07.2026
2 Робот
Коментиран от #7
17:23 24.07.2026
3 Гра
17:23 24.07.2026
4 Кочо
17:26 24.07.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Боруна Лом":АБСОЛЮТНО
И ЩЕ ЗАПРИЛИЧА НА ОНЗИ
ОТ МЕЖДУ ЗВЕЗДНИ ВОЙНИ...ЕРТУДИТУ
А И С СЛ.ТР.КОЙТО Е ТРИПИО
СА КАТО В ПЕСЕНТА НА
ВИГ ТАНГРА....ЖУЛИЕТА...👍
17:26 24.07.2026
6 Зеления чорап
17:27 24.07.2026
7 Малеееее
До коментар #2 от "Робот":Tази охранена герберска крадла, вмвсто да е в затвора в Сливен се пени пред микрофоните.
Коментиран от #22
17:28 24.07.2026
8 Мдаа!🤔
Коментиран от #23, #24
17:32 24.07.2026
9 Без име
Коментиран от #13
17:33 24.07.2026
10 Няма проблем
17:42 24.07.2026
11 Хипотетично
17:43 24.07.2026
12 Сила
Коментиран от #14
17:45 24.07.2026
13 Името е
До коментар #9 от "Без име":известно от парламента - на г-н Проданов.
17:45 24.07.2026
14 Сила
До коментар #12 от "Сила":п.п. Баобаб ...грешка на пишман биолога !!! Сори ...
17:49 24.07.2026
15 Тая табуретка
17:55 24.07.2026
16 🦁ЩЩД🦁
17:58 24.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Преди години баба Ванга предрече:
18:00 24.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
До коментар #17 от "трябва да се извинят единствено за това":17 по голяма свиня от тебняма и от онези свине гласували за модел червени другари А фактите ви розпространавата свинските помии
18:04 24.07.2026
21 стринка темерутка
миряните че са ги стригали до кожа и артисалото в чекмеджета
18:05 24.07.2026
22 Анонимен
До коментар #7 от "Малеееее":А ти защо не си в затвора пък аз питам а пишеш тук лъжите си к
18:13 24.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Няма да
18:17 24.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.