От "Демократична България" поискаха оставката на Десислава Атанасова

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев поиска оставката на Десислава Атанасова след представените от МВР данни за нейно предполагаемо съвместно пътуване с лидера на ДПС Делян Пеевски.

По време на парламентарния дебат Мирчев заяви, че ако информацията за полетите се потвърди и те не са били декларирани по установения ред, правилната стъпка е Атанасова незабавно да се оттегли от поста си на конституционен съдия, съобщават от Нова телевизия.

Депутатът подчерта още, че проверката на МВР за полетите на Пеевски е започнала по сигнал на „Демократична България“. По думите му сигналът не е бил ограничен само до пътуванията на лидера на ДПС, а е обхващал и въпроси, свързани с неговите доходи и финансово състояние.

Според Мирчев общественият интерес не е концентриран единствено върху маршрутите на полетите или начина на тяхното плащане. Той заяви, че по-важно е да бъде установено с кого е пътувал Пеевски, с кои бизнесмени се е срещал при посещенията си в чужбина и какви разговори са били водени.

„Не е важно само дали е летял от София до Истанбул или до Дубай. Важното е с кого е пътувал, с кого се е срещал и какви договорки са били правени“, посочи депутатът.

По думите му проверката трябва да изясни дали по време на тези пътувания са били обсъждани обществени поръчки, икономически интереси или други решения, свързани с упражняване на влияние върху държавни институции. Мирчев определи това като същинския въпрос за начина, по който е функционирал т.нар. корупционен модел в страната.

Той постави акцент и върху санкциите, наложени на Пеевски по закона „Магнитски“, като настоя да бъде изяснено как са били финансирани полетите и дали плащанията са били извършени в съответствие с ограниченията, произтичащи от санкционния режим.