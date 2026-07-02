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От "Демократична България" поискаха оставката на Десислава Атанасова

От "Демократична България" поискаха оставката на Десислава Атанасова

2 Юли, 2026 13:25 4 175 90

  • ивайло мирчев-
  • десислава атанасова-
  • оставка-
  • конституционен съдия

По време на парламентарния дебат Ивайло Мирчев заяви, че ако информацията за полетите се потвърди и те не са били декларирани по установения ред, правилната стъпка е Атанасова незабавно да се оттегли от поста си на конституционен съдия

От "Демократична България" поискаха оставката на Десислава Атанасова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев поиска оставката на Десислава Атанасова след представените от МВР данни за нейно предполагаемо съвместно пътуване с лидера на ДПС Делян Пеевски.

По време на парламентарния дебат Мирчев заяви, че ако информацията за полетите се потвърди и те не са били декларирани по установения ред, правилната стъпка е Атанасова незабавно да се оттегли от поста си на конституционен съдия, съобщават от Нова телевизия.

Депутатът подчерта още, че проверката на МВР за полетите на Пеевски е започнала по сигнал на „Демократична България“. По думите му сигналът не е бил ограничен само до пътуванията на лидера на ДПС, а е обхващал и въпроси, свързани с неговите доходи и финансово състояние.

Според Мирчев общественият интерес не е концентриран единствено върху маршрутите на полетите или начина на тяхното плащане. Той заяви, че по-важно е да бъде установено с кого е пътувал Пеевски, с кои бизнесмени се е срещал при посещенията си в чужбина и какви разговори са били водени.

„Не е важно само дали е летял от София до Истанбул или до Дубай. Важното е с кого е пътувал, с кого се е срещал и какви договорки са били правени“, посочи депутатът.

По думите му проверката трябва да изясни дали по време на тези пътувания са били обсъждани обществени поръчки, икономически интереси или други решения, свързани с упражняване на влияние върху държавни институции. Мирчев определи това като същинския въпрос за начина, по който е функционирал т.нар. корупционен модел в страната.

Той постави акцент и върху санкциите, наложени на Пеевски по закона „Магнитски“, като настоя да бъде изяснено как са били финансирани полетите и дали плащанията са били извършени в съответствие с ограниченията, произтичащи от санкционния режим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За съжаление

    95 6 Отговор
    въобще не очаквам такъв ход от дуловската...... Толкова се раздаде през годините че не ми вярва да хвърли оставка точно сега.

    Коментиран от #89

    13:33 02.07.2026

  • 2 АСТС

    98 6 Отговор
    Корупцията няма морал, тя се храни само с пари и власт и още пари и още власт.

    13:33 02.07.2026

  • 3 1234

    51 39 Отговор
    Кога глупакът Мирчев ще напусне НС.

    13:34 02.07.2026

  • 4 Анонимен

    58 39 Отговор
    Мирчев а ти кога ще си подадеш оставката

    13:35 02.07.2026

  • 5 мдам

    96 8 Отговор
    Няма да хвърли, защото ще трябва да се връща в Дубово да продава банички.

    13:35 02.07.2026

  • 6 Анонимен

    40 31 Отговор
    Мирчев оставка си подай за нанесени вреди на обикновените хора за неадекватно поведение

    13:36 02.07.2026

  • 7 той

    41 25 Отговор
    Всички вие любителите на Мирчев и такива като него съсипахте тази държава.

    13:36 02.07.2026

  • 8 Деса миризл - лива слив

    75 5 Отговор
    Кръв повръщам, пост на връщам.

    Коментиран от #68

    13:36 02.07.2026

  • 9 факт

    83 9 Отговор
    Е тук Мирчев е 1000 % прав!

    13:37 02.07.2026

  • 10 Деса дълбокото гърло

    57 4 Отговор
    На самолета на Пеевске не е както с моите шофьори навремето.Слаба работа.Но пък оценява уменията ми.

    13:38 02.07.2026

  • 11 Оз. Ген.Румянцев

    72 8 Отговор
    Незабавен натиск и протести, ДЕСА КОНСТИТУЦИОНЕСА ДА БЪДЕ НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЕНА.

    Коментиран от #20

    13:41 02.07.2026

  • 12 Шоп

    52 9 Отговор
    Ми що ДБ не напуснат парламента щот заедно с Шиши приеха не малко закони и промени в конституцията????

    13:44 02.07.2026

  • 13 Баджанак

    45 3 Отговор
    Дуловската гащи няма баджанак баджанак и да има файда няма баджанак баджанак

    13:45 02.07.2026

  • 14 Реалист

    36 2 Отговор
    Деся спермоядогълтача от дулуву:)

    13:46 02.07.2026

  • 15 Там при Таки в Дюбай...

    63 3 Отговор
    всички се водят на отчет, Десислава съдийката дясната ръка на Бойко ,
    Сталийски, лявата ръка на Бойко ,
    Шиши координатора на "Дюбайския Парламент"! и самия "Банкер от Банкя, " който
    може да е партиен лидер , но в Дюбай е един обикновен " лейтенант" на Таки!!!
    А сега честита ви ОПГ група зад граница!!!
    Специалисти по обир на бюджети и банки!!
    Стана ни ясно, че България е имала още едно правителство , което явно е аналогично с това
    на " Феномена" и "Чекмеджето" в България!!!
    Браво на Демерджиев ,показа неща които никой до момента не е искал да покаже!
    Къде са Прокурорите ... има много работа а време няма!!!- ???

    13:47 02.07.2026

  • 16 Чума

    9 12 Отговор
    Сега, това служебни пътувания ли са били, намеса в личния живот или Десеслава е като ония девойки от Щази, готови да се пожертват, но да шпионират престъпници и чужди дипломати и агенти!? Не ровете в тези работи, има по важен проблем! Лято е, водата пак липсва! Сега някой анализатор ще ми каже, че за да има хартиени бюл, тоест, мантинели и проблеми с водоснабдяването, една от причините е, че ето такива са обзели властта, живеят на държавни разноски и опорочават нормалното функиониране на демокрацията! Тъй, ама, да гледаме позитивно! Млади хора, нека им се радваме и се надявайте, че успеха ще споходи и вас!

    Коментиран от #21

    13:47 02.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шоп

    37 4 Отговор
    Ама то ДБ изразиха най пламенната поддръжка за Деса ако не ви е плитка паметта!!!

    13:49 02.07.2026

  • 19 Хаха

    37 3 Отговор
    Тези воаяжи на пееФ са от преди Ковида, а вие къде бяхте през тези години бе, крушевски!? В сглобка: "ало, удобно ли е" или в какво...
    Деса би следвало вече да си е подала оснавка след такъв брутален резил - в скута пееФ от самолета, през Дубай и от там каца в КС!
    Съдиите в КС тотално олекват репутационно, с решения и всичко, ако веднага не се дистанцират с декларация от това дуловско нед..азумение, за което правната материя е като ядрена физика, но за сметка на други "качества" в момента е съдия в КС!

    Коментиран от #23

    13:49 02.07.2026

  • 20 Шоп

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Ми чакаме да ви видим на площадите да са преброите.

    13:51 02.07.2026

  • 21 Ще им се радваш !

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Чума":

    Защото си им Откраднал !

    Бъдещето Им ?

    Ли ?

    Коментиран от #30

    13:53 02.07.2026

  • 22 Жбръц

    37 3 Отговор
    "Нежното острие" на бочко,цял живот е правила плонжове,за да се домогне до тази най-висша длъжност държавата.И днес,да подаде оставка? Ами с кулокран не могат да е измъкнат от там! Конкретно за подобни случаи, няма ясно разписани членове и параграфи в закона.Знам със сигурност,че са несменяеми,до края на мандата.Освен при форсмажор: По лична молба,че не може да изпълнява пълноценно задължения на конституционен съдия,поради тежко заболяване,или при смърт .Ще си кюта там до последната минута на мандата си.Иначе Мирчев ( в случая) е абсолютно прав.

    13:54 02.07.2026

  • 23 Чата

    29 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Мисля, че не само в КС, но и във Венецеанската комисия я наместиха! Но, как, заедно с Белазелков Десита се оказа Конституционна съдия!? Нали се сглобиха и взаимно се подкрепиха да излъчат тези двамата да попълнят квотата! Мирчев как гласува тогава, заедно с ППДБ! На Демерджиев му е ясно, че не е много етично да оповестява нередности! Но, се налага! Защото Прокуратура и съд не желаят да се задействат! По същия начин Кирил Петков направи нещо чрез МВР, което прокуратура и Следствие следва да правят, но не правят, и стана виновен!

    13:54 02.07.2026

  • 24 БСТ

    26 1 Отговор
    Тази куха лейка да се чудиш какво прави там ...

    13:56 02.07.2026

  • 25 ГангБангДеса

    25 1 Отговор
    От любителка на шведски тройни сандвичи по дуловските партийни мероприятия, до конститусион съдя

    13:57 02.07.2026

  • 26 Делиорманец

    14 0 Отговор
    Ах защо не те изфърфальоках едно време, съдийке!

    13:58 02.07.2026

  • 27 Сталин

    36 2 Отговор
    Проститутката на Тиквата и Прасето веднага трябва да бъде арестувана за предателство и диверсия срещу държавата

    Коментиран от #74

    14:01 02.07.2026

  • 28 ДЕса,ДЕса...

    15 1 Отговор
    ДЕса, ДЕса , миризливото лапацало , простак два.

    14:03 02.07.2026

  • 29 Тома

    14 1 Отговор
    Кръв повръщам оставка не давам каза десито

    14:05 02.07.2026

  • 30 Чума

    2 18 Отговор

    До коментар #21 от "Ще им се радваш !":

    Завиждате им! Млади, красиви, умни, дипломирани, реализирани - успели! Дай Боже, всекиму такова бъдеще! Какво като е от Дулово?! По добре, отколкото от Кърджали! Ако не е тя там, певицата Цветелина Янева ще е! Ако не е тя, друга някоя с качества! Основната причина в България трудно да се случват нещата е прочутата БГ завист и притчата за българския казан в ада! Десислава е приказна! Омая момчетата от ПП като млади парламентаристи! Ал. Дунчев уж щеше да громи Герб, какво го е правила, на трибуната и по студиата само за контактите с Деси говори! Не Атанасова, не госпожа , а точно Деси! Такива дами трябват за голямата политика!

    14:06 02.07.2026

  • 31 хихи

    18 0 Отговор
    Как само Пеевсия пробута за КС!? Никой от гласувалите за нея гък не каза!!

    14:08 02.07.2026

  • 32 Хич не се кефя на

    19 0 Отговор
    Хижарите
    Но тук съм абсолютно съгласен с тях деса поетеса е за гонене
    Наглост и некомпетеннтност граничеща с откровенна тъпота

    Но много се съмнявам че ше пусне кокала

    Коментиран от #83

    14:10 02.07.2026

  • 33 Дориана

    22 8 Отговор
    Радев ще е премиер 3 мандата!
    Протестират само шепа бедняци!
    Като неграмотната "Промяна" ( анонимен) и "Зануления Софиянец" безделник!
    Радев смачка боко и шиши с 44% а за боко 12%
    Онази неграмотна бабка "Промяна" даваше на генерал Радев 10% а той уби герберастите с 44%.

    Коментиран от #48

    14:10 02.07.2026

  • 34 Дориана

    15 9 Отговор
    Тук една възрастна лелка пaцyлaнa пенсионерка ( Промяна,Анонимен, Развитие) денонощно квичи от безсилие и безпомощност срещу победителя генерал Радев който смачка подобни индивиди нeкадърни! Същата неграмотна лелка преди изборите прогнозираше 10% за ПБ на генерал Радев а той получи 44,5%. Мафиотите от ГЕРБ са разбити и имат гласове колкото ПП/ДБ с разлика 0.7%. Радев получи пълно мнозинство много близко до абсолютно. Тръшкат се ,вият като чакали единствено смазани като неграмотната лелка ( Промяна ,Анонимен ,Развитие ) които не могат да оцелеят при демократично управление като това на смазващия победител Румен Радев.

    14:12 02.07.2026

  • 35 похотливеца

    16 1 Отговор
    Няма да стане - Десито Всичко дава, но Никога не се отказва от хубавото!

    14:13 02.07.2026

  • 36 Хммм

    15 2 Отговор
    Деса лигавата -- да я изсулват.

    14:15 02.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 величествен меч на възраждането

    19 1 Отговор
    Да си подава оставката и да се връща в Дулово, да сади компири. Там й е мястото.

    14:17 02.07.2026

  • 39 Тя не я

    20 3 Отговор
    ли я е подала още ? Един милиционер се отърва на времето от нея и я прехвърли на Агент Буда , той с целият си акъл каква ли не я слага , и за пискюл съдия ! И тя хукна с частни полети , необявени на всичко отгоре . Последствията от въпросната са катастрофални !

    14:18 02.07.2026

  • 40 Мнение

    14 2 Отговор
    Трябва да върне всички заплати тази лека жена

    14:22 02.07.2026

  • 41 Йонко

    12 1 Отговор
    Е, недейте така, с лошо, де!
    Тя само в самолета е летяла, мирно до прозореца седяла, както и за пет минути с
    ръка го държала! А, само тя ли е летяла?

    14:22 02.07.2026

  • 42 Браво

    10 1 Отговор
    На вътрешният министър...достойно представяте. Умен човек...

    14:22 02.07.2026

  • 43 Въпрос

    7 2 Отговор
    Е па, кой ще ти каже какво са обсъдили? Поставените въпроси са за пред публиката, а не че някога ще получи отговор.

    14:22 02.07.2026

  • 44 Да лети ли,

    11 0 Отговор
    Че тя живее и спи с него!!!

    14:23 02.07.2026

  • 45 Артилерист

    11 1 Отговор
    Ето това е "демократическата" държава на сглобките, евроатлантическото послушание към урсулите, вътрешната медийна диктатура и цензура, и "растежа" на бг БВП чрез теглене на заеми. Похвално е, че новото правителство се зае да разравя демократическите авгиеви обори и да осведомява за бг епщайновците...

    14:23 02.07.2026

  • 46 оня с коня

    2 9 Отговор
    Колко дебилност трябва да притежава един Министър на МВР и един Ив.Мирчев за да твърдят че Атанасова и пеевски не са били съвсем случайно в един Самолет,а непременно са били "заедно"?!

    14:23 02.07.2026

  • 47 Браво, най после един

    5 3 Отговор
    Умен , търсещ промдата

    14:24 02.07.2026

  • 48 Доротея

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    Софиянец не е съвсем безделник, мойто дете! Съжалих го пред Паметника на СА преди време, бе в окаян вид, с едно кепе и блуза като Че Гевара, с вид на наркоман, просеше стотинки по скамейките, като първите му думи бяха, че не са за дрога... Та го спазарих да ми полива китките и окопава лехата веднъж седмично!

    14:25 02.07.2026

  • 49 Макробиолог

    6 0 Отговор
    Кат управлявахте заедно що не го пита Пеевски?Може да се обичат хората,пътуването да е било романтично.Тия разследвания за пътуванията както и въпросите на Мирчев са нонсенс.,за пред публиката. Какво ако нарушават санкциите по Магнитски.И децата знаят че те нямат правна сила на територията на ЕС.Деса е имала наглостта да заеме такъв пост,чакай я да си подаде оставката. Службите с сигурност имат данни и доказателства за незаконни доходи,пране на пари,укриване на данъци и т.н. но чакай нещо да извадят ,нали са в схемата.

    14:26 02.07.2026

  • 50 соц терминология

    3 4 Отговор
    ---по-важно е да бъде установено с кого е пътувал Пеевски, с кои бизнесмени се е срещал при посещенията си в чужбина и какви разговори са били водени.----
    Задача типично поставена от офицер в държавна сигурност за защита на социалистическия строй от капиталистически елементи.

    14:27 02.07.2026

  • 51 Точно така

    7 3 Отговор
    В този парламент са наредени лъжци до манипулатори. Свестни няма. В министерския съвет е същото,начело с кРадев

    14:29 02.07.2026

  • 52 Боко съм ве ,

    9 3 Отговор
    аз тая дуловската парцеса ни я познавам , не е от наще тя

    14:32 02.07.2026

  • 53 Стършели

    2 2 Отговор
    И аз летях с Пеевски до Истанбул!
    От какво да се откажа Мирчев?

    14:32 02.07.2026

  • 54 Фани

    2 2 Отговор
    То Кърджали е в южната част, а Дулово в северната част на България, е голяма работа, в средната част на страната ще се срещнат, вярвам, че недоволни от това, няма да им, даже и сега! Спрете се, ей хора, те крадат ежедневно от нас, а голяма работа, че
    тя се радва, но онова, като всички нас!

    14:32 02.07.2026

  • 55 Смехоран

    7 3 Отговор
    Мирчев ревнува че не е канен и той да полети малко на аванта.

    14:33 02.07.2026

  • 56 един

    9 1 Отговор
    друго си е на дебел кожен ду дук да надуеш с пълни бузи, па макар и на 9-10000м височина - демек крейсерка жива сви рка !

    14:33 02.07.2026

  • 57 Ти да видиш

    12 1 Отговор
    Ами нали, Мирчев , точно вие дебилите я поставихте на това място!??
    Нали вие дебилите променяхте също конституцията заедно с Пеевски и кака Деса ви обслужваше и ви въртеше свирки!???

    14:38 02.07.2026

  • 58 ЛЪСНАХАЙМ СРАМОТИЙТЕ

    8 1 Отговор
    КРИВАТНАТА ДАМА ОТ ДУЛОВО И ВЕЛИНГРАДСКИЯ СВИНЧО . АМО ДЕСО АМА ПОЕТЕСО МЪЖ ЛИ НЕ СИ ВИДЯЛА ТОЛКОВА КОЖИТА ИМА ВЪВ ГЕРБ СЕДНАЛА С ГЛИГАНИ ДА СЕ ЗАЙГРАВА.

    Коментиран от #72

    14:39 02.07.2026

  • 59 Гражданин

    8 1 Отговор
    Не бях виждал реститутка с тога .

    14:39 02.07.2026

  • 60 Ганчов

    2 4 Отговор
    Странна работа грабнали Атанасова, пък другия с полетите нищо...

    14:40 02.07.2026

  • 61 Не така

    9 1 Отговор
    Как така оставка за тази интелигентна жена ,че и с очила, значи умна ,знаеща и можеща.Разбира се Десито Атанасова знае да се пласира отлично, лисаната слуша и изпълнява всичко на Боци, Шишо и компания.Тя затова е и на този пост, инсталирана за да помага когато трябва.Пък вие си и искайте оставката, няма как.

    Коментиран от #63

    14:41 02.07.2026

  • 62 Дуловската

    6 2 Отговор
    Аз толкова свирех на различни тромпети да стигна до тая позиция.......

    14:43 02.07.2026

  • 63 Чума

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Не така":

    То само с ум и очила ако ставаше, всички щяхме да сме с тоги !

    14:47 02.07.2026

  • 64 Хубавицата

    1 3 Отговор
    Тя така е разцъфнала хубавицата на Боко пък вие сега и искате оставката. Засрамете се. Каква хубава съдийка направо мис свят.

    Коментиран от #67

    14:49 02.07.2026

  • 65 ех е

    3 2 Отговор
    Как танцува деска дуловската пр--та п--ка в космополитен хотел

    Коментиран от #69

    14:50 02.07.2026

  • 66 Калин

    6 0 Отговор
    Нискочелият Мирчев никак не беше възмутен когато те заедно с ортаците им мутромафиоти избираха дуловската принцеса за съдия, сега какъв му е проблемът!? Може би иска някакъв актив да си запише този селтак....

    14:51 02.07.2026

  • 67 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Хубавицата":

    Терзиев с петроханците извратеняците и куп други от шарлатаните политически чадър и всичко покрито е Дерменджиев и онзи Дечев покриха всичкоооооо

    14:51 02.07.2026

  • 68 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Деса миризл - лива слив":

    Защо обиждаш жената без да знаеш истината плювачите платените Я обиждайте петроханцишарлатани Мирчев Терзиев и още и още искайте техните оставки МВР министрите всичко скриха за тези защо

    14:53 02.07.2026

  • 69 Анонимен

    2 6 Отговор

    До коментар #65 от "ех е":

    И защо обиждаш жената ти лично егати мъжете тук що за мъже сте А за онзи точният с парите нямам думи Рови в леглата на хората явно няма друго Защо не изкара всичко за сектата Петроханската защо го крие политически чадър е

    14:56 02.07.2026

  • 70 Анонимен

    1 2 Отговор
    Как първо казахте да а сега се правите на добри пред хората

    14:56 02.07.2026

  • 71 Анонимен

    2 4 Отговор
    Защо обиждаш жената без да знаеш истината плювачите платените Я обиждайте петроханцишарлатани Мирчев Терзиев и още и още искайте техните оставки МВР министрите всичко скриха за тези защо

    14:58 02.07.2026

  • 72 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "ЛЪСНАХАЙМ СРАМОТИЙТЕ":

    Що за дядка си ти бе безсрамник да хулиш жена без да знаеш Гнусни червени дядки сте А такива сте си по рождение

    Коментиран от #75

    15:00 02.07.2026

  • 73 ДЕСЕ МИЛИЧКА

    3 2 Отговор
    ЩЕ ТЕ ОБСЛУЖА ПО СЕЛСКИ НЕ ПО ДУБАЙСКИ НА ЗЕЛЕНС ТРЕВА С РАБОТЛИВА ИГРАЧКА 18см. СКРОМНА.

    Коментиран от #76

    15:02 02.07.2026

  • 74 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    А защо теб не те арестуват веднага за лъжи невиждани тукПитай за петроханците кой скри всичката гнусотия истината за тях същите които лъжат сега Политически чадър над петроханците от шарлатаните а тези министри скриха всичко а се занимават с личен живот на една жена а

    Коментиран от #82

    15:03 02.07.2026

  • 75 АЛО АНОНИМНИЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Анонимен":

    РАНОМИ Е ДА СЪМ ДЯДКА НЕ ГИ ХУЛЯ ,МОРАЛНОЛО Е ТОВА СПОРЕД ТЕБ ДЯДКА

    Коментиран от #77

    15:04 02.07.2026

  • 76 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "ДЕСЕ МИЛИЧКА":

    ДО ФАКТИ НЕ МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ ВЕЧЕ ПРЕХВЪРЛЯТЕ ЛИМИТИТЕ НА ВСИЧКО ЩО ЗА ПОМИИИ СЕ ИЗЛИВАТ ТУК ПИТАМ ТЕЗИ ТУК ЛИ ЖИВЕЯТ И ДВИЖАТ НАВЪН В ОБЩЕСТВОТО НИ ЧЕ ТО Е ПРОГНИЛО ОТВСЯКЪДЕ ФАКТИТЕЕЕЕЕ А ВИЕ СИ ГИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ

    15:05 02.07.2026

  • 77 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от "АЛО АНОНИМНИЯ":

    ДЯДКА СИ И ТО ГНУСЕН КАК МОЖЕ ТАКА ДА ПИШЕШ ЗА ЕДНА ЖЕНА КОЯТО НИКОГА НЕ СИ ВИЖДАЛ А ОНЗИ ГОСПОДИН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА ЛЪЖИ ЗА ЕДНА ЖЕНА ТОВА ЛИ ВИ Е ВЛАСТТА ПОТРЕС СЪМ ОТ ВСИЧКАТА

    15:07 02.07.2026

  • 78 По-лошо

    2 5 Отговор
    Мистър Кеш и Катамарана също са ходили в Турция да дарят едни 6 млрд. на Боташ.

    15:11 02.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Мнение

    0 1 Отговор
    Боклуците от делта гард ще я нагълтат с хапчета, защото отвори ли си пурката ще отидат на баня прасетата Цацаров, Пеевски и Методиев. Надявам се, че е под наблюдение на МВР

    15:20 02.07.2026

  • 81 МВР служител

    0 1 Отговор
    Ще има разпродажба на имоти на безценица кари я накарат като онази много морална от НДК да връща заплати

    15:21 02.07.2026

  • 82 да бе, да

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Анонимен":

    Щом с личния си живот беше толкова години депутат, а накрая без да отговаря на никакви критерии успя да се инсталира в Конституционния съд, значи говорим за обществен живот, защото всички ние й плащаме на тази некадърница високите заплати години наред. Личен живот било, сериозно?

    Коментиран от #85, #87, #90

    15:32 02.07.2026

  • 83 аз мисля,

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хич не се кефя на":

    че ще я принудят да пусне кокала, защото скандалът е голям и сериозно удря върху авторитета на Конституционния съд. За Деса службите знаят много неща, с които може да бъде притисната незабавно да подаде оставката си сама. Това същество още утре трябва да е напуснало Конституционния съд, където изобщо не й беше мястото. Кадрите на ГЕРБ и Пеевски са позор за държавата ни и трябва сериозна чистка не само в администрацията, но и в съдебната власт. Да се надяваме, че новите главен прокурор, ВСС и Инспекторат ще си свършат съвестно работата и ще разчистят авгиевите обори.

    15:44 02.07.2026

  • 84 Хахаха

    0 1 Отговор
    Ане кой гласува за нея ? Я да си припомним :
    Според официалните резултати и парламентарните отчети, подкрепата дойде от следните парламентарни групи:

    ГЕРБ – СДС
    Продължаваме промяната – Демократична България (ПП–ДБ)
    Движение за права и свободи (ДПС)

    Коментиран от #86

    15:45 02.07.2026

  • 85 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "да бе, да":

    И какво точно е направила тази жена точно какво е направила че аз не разбрах Защо господинът се занимава с тази жена и още повече с личният живот на онзи пеевски Да летиш със самолет е престъпление ли и с кого Откога трябва да питам за разрешение някого за да пътувам ЛЪЖА невиждана е за гласоподавателите радеви храна е иначе с какво ще ви водят за носа

    Коментиран от #88

    15:46 02.07.2026

  • 86 Да допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хахаха":

    парламентарната група на ПП–ДБ при избора на Десислава Атанасова за конституционен съдия на 19 януари 2024 г., то по групи е:

    „За“ – 63 депутати
    „Против“ – 0
    „Въздържал се“ – 0
    Негласували/отсъстващи – останалите депутати от групата (не всички членове са участвали в гласуването).

    15:48 02.07.2026

  • 87 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "да бе, да":

    А радевите регреси какви са хахаха събрани от никъде но с една цел огромна пара без никаква работа Регресите хахахаха хвани този удари онзи за мен са срам Но явно това е нивото и на тези които ги избраха А тук под статията си е точното доказателство за всичката радева власт сега

    15:49 02.07.2026

  • 88 Пии

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Анонимен":

    Една студена вода и се успокой . Тук не говорят за жена , а за конституционен съдя , които пътува на разноски на санкциониран за корупция по магнитски … фана ли смисълу

    15:51 02.07.2026

  • 89 Да не е луда , да хвърля оставка!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "За съжаление":

    Трагедията се състои в това , че всички там са като нея , " натресени от кол и въже"
    там където не им е работатата и държавността олеква до ниво ,
    Престъпна Мафиотска Група!
    Както и да мислим , нешата са ясни!
    Всичко е работа на оня " генерал- политик -артист" с "Чекмеджето ", наречен "Банкера от Банкя"!

    15:51 02.07.2026

  • 90 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "да бе, да":

    КС Е за закриване изобщо за какво е ТАМ е пълно с хора политически избрани няма никаква независимост Само високо платени държавни служители

    15:52 02.07.2026

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