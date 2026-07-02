От "Демократична България" поискаха оставката на Десислава Атанасова

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев поиска оставката на Десислава Атанасова след представените от МВР данни за нейно предполагаемо съвместно пътуване с лидера на ДПС Делян Пеевски.
По време на парламентарния дебат Мирчев заяви, че ако информацията за полетите се потвърди и те не са били декларирани по установения ред, правилната стъпка е Атанасова незабавно да се оттегли от поста си на конституционен съдия, съобщават от Нова телевизия.
Депутатът подчерта още, че проверката на МВР за полетите на Пеевски е започнала по сигнал на „Демократична България“. По думите му сигналът не е бил ограничен само до пътуванията на лидера на ДПС, а е обхващал и въпроси, свързани с неговите доходи и финансово състояние.
Според Мирчев общественият интерес не е концентриран единствено върху маршрутите на полетите или начина на тяхното плащане. Той заяви, че по-важно е да бъде установено с кого е пътувал Пеевски, с кои бизнесмени се е срещал при посещенията си в чужбина и какви разговори са били водени.
„Не е важно само дали е летял от София до Истанбул или до Дубай. Важното е с кого е пътувал, с кого се е срещал и какви договорки са били правени“, посочи депутатът.
По думите му проверката трябва да изясни дали по време на тези пътувания са били обсъждани обществени поръчки, икономически интереси или други решения, свързани с упражняване на влияние върху държавни институции. Мирчев определи това като същинския въпрос за начина, по който е функционирал т.нар. корупционен модел в страната.
Той постави акцент и върху санкциите, наложени на Пеевски по закона „Магнитски“, като настоя да бъде изяснено как са били финансирани полетите и дали плащанията са били извършени в съответствие с ограниченията, произтичащи от санкционния режим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За съжаление
Коментиран от #89
13:33 02.07.2026
2 АСТС
13:33 02.07.2026
3 1234
13:34 02.07.2026
4 Анонимен
13:35 02.07.2026
5 мдам
13:35 02.07.2026
6 Анонимен
13:36 02.07.2026
7 той
13:36 02.07.2026
8 Деса миризл - лива слив
Коментиран от #68
13:36 02.07.2026
9 факт
13:37 02.07.2026
10 Деса дълбокото гърло
13:38 02.07.2026
11 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #20
13:41 02.07.2026
12 Шоп
13:44 02.07.2026
13 Баджанак
13:45 02.07.2026
14 Реалист
13:46 02.07.2026
15 Там при Таки в Дюбай...
Сталийски, лявата ръка на Бойко ,
Шиши координатора на "Дюбайския Парламент"! и самия "Банкер от Банкя, " който
може да е партиен лидер , но в Дюбай е един обикновен " лейтенант" на Таки!!!
А сега честита ви ОПГ група зад граница!!!
Специалисти по обир на бюджети и банки!!
Стана ни ясно, че България е имала още едно правителство , което явно е аналогично с това
на " Феномена" и "Чекмеджето" в България!!!
Браво на Демерджиев ,показа неща които никой до момента не е искал да покаже!
Къде са Прокурорите ... има много работа а време няма!!!- ???
13:47 02.07.2026
16 Чума
Коментиран от #21
13:47 02.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Шоп
13:49 02.07.2026
19 Хаха
Деса би следвало вече да си е подала оснавка след такъв брутален резил - в скута пееФ от самолета, през Дубай и от там каца в КС!
Съдиите в КС тотално олекват репутационно, с решения и всичко, ако веднага не се дистанцират с декларация от това дуловско нед..азумение, за което правната материя е като ядрена физика, но за сметка на други "качества" в момента е съдия в КС!
Коментиран от #23
13:49 02.07.2026
20 Шоп
До коментар #11 от "Оз. Ген.Румянцев":Ми чакаме да ви видим на площадите да са преброите.
13:51 02.07.2026
21 Ще им се радваш !
До коментар #16 от "Чума":Защото си им Откраднал !
Бъдещето Им ?
Ли ?
Коментиран от #30
13:53 02.07.2026
22 Жбръц
13:54 02.07.2026
23 Чата
До коментар #19 от "Хаха":Мисля, че не само в КС, но и във Венецеанската комисия я наместиха! Но, как, заедно с Белазелков Десита се оказа Конституционна съдия!? Нали се сглобиха и взаимно се подкрепиха да излъчат тези двамата да попълнят квотата! Мирчев как гласува тогава, заедно с ППДБ! На Демерджиев му е ясно, че не е много етично да оповестява нередности! Но, се налага! Защото Прокуратура и съд не желаят да се задействат! По същия начин Кирил Петков направи нещо чрез МВР, което прокуратура и Следствие следва да правят, но не правят, и стана виновен!
13:54 02.07.2026
24 БСТ
13:56 02.07.2026
25 ГангБангДеса
13:57 02.07.2026
26 Делиорманец
13:58 02.07.2026
27 Сталин
Коментиран от #74
14:01 02.07.2026
28 ДЕса,ДЕса...
14:03 02.07.2026
29 Тома
14:05 02.07.2026
30 Чума
До коментар #21 от "Ще им се радваш !":Завиждате им! Млади, красиви, умни, дипломирани, реализирани - успели! Дай Боже, всекиму такова бъдеще! Какво като е от Дулово?! По добре, отколкото от Кърджали! Ако не е тя там, певицата Цветелина Янева ще е! Ако не е тя, друга някоя с качества! Основната причина в България трудно да се случват нещата е прочутата БГ завист и притчата за българския казан в ада! Десислава е приказна! Омая момчетата от ПП като млади парламентаристи! Ал. Дунчев уж щеше да громи Герб, какво го е правила, на трибуната и по студиата само за контактите с Деси говори! Не Атанасова, не госпожа , а точно Деси! Такива дами трябват за голямата политика!
14:06 02.07.2026
31 хихи
14:08 02.07.2026
32 Хич не се кефя на
Но тук съм абсолютно съгласен с тях деса поетеса е за гонене
Наглост и некомпетеннтност граничеща с откровенна тъпота
Но много се съмнявам че ше пусне кокала
Коментиран от #83
14:10 02.07.2026
33 Дориана
Протестират само шепа бедняци!
Като неграмотната "Промяна" ( анонимен) и "Зануления Софиянец" безделник!
Радев смачка боко и шиши с 44% а за боко 12%
Онази неграмотна бабка "Промяна" даваше на генерал Радев 10% а той уби герберастите с 44%.
Коментиран от #48
14:10 02.07.2026
34 Дориана
14:12 02.07.2026
35 похотливеца
14:13 02.07.2026
36 Хммм
14:15 02.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 величествен меч на възраждането
14:17 02.07.2026
39 Тя не я
14:18 02.07.2026
40 Мнение
14:22 02.07.2026
41 Йонко
Тя само в самолета е летяла, мирно до прозореца седяла, както и за пет минути с
ръка го държала! А, само тя ли е летяла?
14:22 02.07.2026
42 Браво
14:22 02.07.2026
43 Въпрос
14:22 02.07.2026
44 Да лети ли,
14:23 02.07.2026
45 Артилерист
14:23 02.07.2026
46 оня с коня
14:23 02.07.2026
47 Браво, най после един
14:24 02.07.2026
48 Доротея
До коментар #33 от "Дориана":Софиянец не е съвсем безделник, мойто дете! Съжалих го пред Паметника на СА преди време, бе в окаян вид, с едно кепе и блуза като Че Гевара, с вид на наркоман, просеше стотинки по скамейките, като първите му думи бяха, че не са за дрога... Та го спазарих да ми полива китките и окопава лехата веднъж седмично!
14:25 02.07.2026
49 Макробиолог
14:26 02.07.2026
50 соц терминология
Задача типично поставена от офицер в държавна сигурност за защита на социалистическия строй от капиталистически елементи.
14:27 02.07.2026
51 Точно така
14:29 02.07.2026
52 Боко съм ве ,
14:32 02.07.2026
53 Стършели
От какво да се откажа Мирчев?
14:32 02.07.2026
54 Фани
тя се радва, но онова, като всички нас!
14:32 02.07.2026
55 Смехоран
14:33 02.07.2026
56 един
14:33 02.07.2026
57 Ти да видиш
Нали вие дебилите променяхте също конституцията заедно с Пеевски и кака Деса ви обслужваше и ви въртеше свирки!???
14:38 02.07.2026
58 ЛЪСНАХАЙМ СРАМОТИЙТЕ
Коментиран от #72
14:39 02.07.2026
59 Гражданин
14:39 02.07.2026
60 Ганчов
14:40 02.07.2026
61 Не така
Коментиран от #63
14:41 02.07.2026
62 Дуловската
14:43 02.07.2026
63 Чума
До коментар #61 от "Не така":То само с ум и очила ако ставаше, всички щяхме да сме с тоги !
14:47 02.07.2026
64 Хубавицата
Коментиран от #67
14:49 02.07.2026
65 ех е
Коментиран от #69
14:50 02.07.2026
66 Калин
14:51 02.07.2026
67 Анонимен
До коментар #64 от "Хубавицата":Терзиев с петроханците извратеняците и куп други от шарлатаните политически чадър и всичко покрито е Дерменджиев и онзи Дечев покриха всичкоооооо
14:51 02.07.2026
68 Анонимен
До коментар #8 от "Деса миризл - лива слив":Защо обиждаш жената без да знаеш истината плювачите платените Я обиждайте петроханцишарлатани Мирчев Терзиев и още и още искайте техните оставки МВР министрите всичко скриха за тези защо
14:53 02.07.2026
69 Анонимен
До коментар #65 от "ех е":И защо обиждаш жената ти лично егати мъжете тук що за мъже сте А за онзи точният с парите нямам думи Рови в леглата на хората явно няма друго Защо не изкара всичко за сектата Петроханската защо го крие политически чадър е
14:56 02.07.2026
70 Анонимен
14:56 02.07.2026
71 Анонимен
14:58 02.07.2026
72 Анонимен
До коментар #58 от "ЛЪСНАХАЙМ СРАМОТИЙТЕ":Що за дядка си ти бе безсрамник да хулиш жена без да знаеш Гнусни червени дядки сте А такива сте си по рождение
Коментиран от #75
15:00 02.07.2026
73 ДЕСЕ МИЛИЧКА
Коментиран от #76
15:02 02.07.2026
74 Анонимен
До коментар #27 от "Сталин":А защо теб не те арестуват веднага за лъжи невиждани тукПитай за петроханците кой скри всичката гнусотия истината за тях същите които лъжат сега Политически чадър над петроханците от шарлатаните а тези министри скриха всичко а се занимават с личен живот на една жена а
Коментиран от #82
15:03 02.07.2026
75 АЛО АНОНИМНИЯ
До коментар #72 от "Анонимен":РАНОМИ Е ДА СЪМ ДЯДКА НЕ ГИ ХУЛЯ ,МОРАЛНОЛО Е ТОВА СПОРЕД ТЕБ ДЯДКА
Коментиран от #77
15:04 02.07.2026
76 Анонимен
До коментар #73 от "ДЕСЕ МИЛИЧКА":ДО ФАКТИ НЕ МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ ВЕЧЕ ПРЕХВЪРЛЯТЕ ЛИМИТИТЕ НА ВСИЧКО ЩО ЗА ПОМИИИ СЕ ИЗЛИВАТ ТУК ПИТАМ ТЕЗИ ТУК ЛИ ЖИВЕЯТ И ДВИЖАТ НАВЪН В ОБЩЕСТВОТО НИ ЧЕ ТО Е ПРОГНИЛО ОТВСЯКЪДЕ ФАКТИТЕЕЕЕЕ А ВИЕ СИ ГИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ
15:05 02.07.2026
77 Анонимен
До коментар #75 от "АЛО АНОНИМНИЯ":ДЯДКА СИ И ТО ГНУСЕН КАК МОЖЕ ТАКА ДА ПИШЕШ ЗА ЕДНА ЖЕНА КОЯТО НИКОГА НЕ СИ ВИЖДАЛ А ОНЗИ ГОСПОДИН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА ЛЪЖИ ЗА ЕДНА ЖЕНА ТОВА ЛИ ВИ Е ВЛАСТТА ПОТРЕС СЪМ ОТ ВСИЧКАТА
15:07 02.07.2026
78 По-лошо
15:11 02.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Мнение
15:20 02.07.2026
81 МВР служител
15:21 02.07.2026
82 да бе, да
До коментар #74 от "Анонимен":Щом с личния си живот беше толкова години депутат, а накрая без да отговаря на никакви критерии успя да се инсталира в Конституционния съд, значи говорим за обществен живот, защото всички ние й плащаме на тази некадърница високите заплати години наред. Личен живот било, сериозно?
Коментиран от #85, #87, #90
15:32 02.07.2026
83 аз мисля,
До коментар #32 от "Хич не се кефя на":че ще я принудят да пусне кокала, защото скандалът е голям и сериозно удря върху авторитета на Конституционния съд. За Деса службите знаят много неща, с които може да бъде притисната незабавно да подаде оставката си сама. Това същество още утре трябва да е напуснало Конституционния съд, където изобщо не й беше мястото. Кадрите на ГЕРБ и Пеевски са позор за държавата ни и трябва сериозна чистка не само в администрацията, но и в съдебната власт. Да се надяваме, че новите главен прокурор, ВСС и Инспекторат ще си свършат съвестно работата и ще разчистят авгиевите обори.
15:44 02.07.2026
84 Хахаха
Според официалните резултати и парламентарните отчети, подкрепата дойде от следните парламентарни групи:
ГЕРБ – СДС
Продължаваме промяната – Демократична България (ПП–ДБ)
Движение за права и свободи (ДПС)
Коментиран от #86
15:45 02.07.2026
85 Анонимен
До коментар #82 от "да бе, да":И какво точно е направила тази жена точно какво е направила че аз не разбрах Защо господинът се занимава с тази жена и още повече с личният живот на онзи пеевски Да летиш със самолет е престъпление ли и с кого Откога трябва да питам за разрешение някого за да пътувам ЛЪЖА невиждана е за гласоподавателите радеви храна е иначе с какво ще ви водят за носа
Коментиран от #88
15:46 02.07.2026
86 Да допълня
До коментар #84 от "Хахаха":парламентарната група на ПП–ДБ при избора на Десислава Атанасова за конституционен съдия на 19 януари 2024 г., то по групи е:
„За“ – 63 депутати
„Против“ – 0
„Въздържал се“ – 0
Негласували/отсъстващи – останалите депутати от групата (не всички членове са участвали в гласуването).
15:48 02.07.2026
87 Анонимен
До коментар #82 от "да бе, да":А радевите регреси какви са хахаха събрани от никъде но с една цел огромна пара без никаква работа Регресите хахахаха хвани този удари онзи за мен са срам Но явно това е нивото и на тези които ги избраха А тук под статията си е точното доказателство за всичката радева власт сега
15:49 02.07.2026
88 Пии
До коментар #85 от "Анонимен":Една студена вода и се успокой . Тук не говорят за жена , а за конституционен съдя , които пътува на разноски на санкциониран за корупция по магнитски … фана ли смисълу
15:51 02.07.2026
89 Да не е луда , да хвърля оставка!
До коментар #1 от "За съжаление":Трагедията се състои в това , че всички там са като нея , " натресени от кол и въже"
там където не им е работатата и държавността олеква до ниво ,
Престъпна Мафиотска Група!
Както и да мислим , нешата са ясни!
Всичко е работа на оня " генерал- политик -артист" с "Чекмеджето ", наречен "Банкера от Банкя"!
15:51 02.07.2026
90 Анонимен
До коментар #82 от "да бе, да":КС Е за закриване изобщо за какво е ТАМ е пълно с хора политически избрани няма никаква независимост Само високо платени държавни служители
15:52 02.07.2026