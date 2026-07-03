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МТС проверява ТИР-а от АМ "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

МТС проверява ТИР-а от АМ "Тракия"

3 Юли, 2026 03:19, обновена 3 Юли, 2026 03:21 691 2

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Министър Георги Пеев представи пред парламентарната комисия мерки след тежката катастрофа с три жертви

МТС проверява ТИР-а от АМ "Тракия" - 1
Снимка: МТС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) е започнало пълна проверка на тежкотоварния автомобил, който причини трагичната катастрофа с три жертви на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев по време на изслушване в парламентарната комисия.

Инспекцията обхваща техническото състояние на ТИР-а, спазването на времето за почивка от страна на шофьора и дейността на транспортната фирма-превозвач. Министър Пеев подчерта пред депутатите, че държавата ще бъде безкомпромисна при установяване на нарушения. Повод за изслушването стана тежкият инцидент, при който камион навлезе в насрещното движение и премаза лек автомобил. В колата са пътували млади спортисти, като на място загинаха две 9-годишни деца от школата на ФК „Славия“ и бащата на едно от тях.

В залата бяха коментирани и разпространените кадри от тол системата, показващи шофьора на камиона с телефон и чаша в ръка секунди преди сблъсъка. Паралелно с разследването на прокуратурата, МТС ще анализира пропуските в контрола по пътищата. Министърът обеща затягане на проверките за всички лицензирани превозвачи у нас.

Източник: БНР


България
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