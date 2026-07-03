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Жена е обгазена при пожар във Варна

Жена е обгазена при пожар във Варна

3 Юли, 2026 03:12, обновена 3 Юли, 2026 03:15 630 0

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Пламъци избухнаха в апартамент на шестия етаж в района на автогарата, районът е силно задимен

Жена е обгазена при пожар във Варна - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Възрастна жена е хоспитализирана с обгазяване след пожар в жилищна кооперация във Варна, съобщиха от БНР.

Произшествието е възникнало в апартамент, намиращ се на шестия етаж в жилищна сграда в района на автогарата (блок 54 на бул. „Владислав Варненчик“). На мястото незабавно са изпратени два екипа на пожарната и екип на Спешна помощ.

Пострадалата жена е вдишала дим и е откарана в болнично заведение за преглед и лечение. При инцидента няма други ранени граждани.

Вследствие на огъня районът около кооперацията е останал силно задимен за известно време. Благодарение на бързата намеса на огнеборците, пожарът вече е напълно потушен. Причините за възникването на пламъците в жилището са в процес на изясняване.


Варна / България
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