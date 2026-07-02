Костадинов за Радев: Виждаме бетониране на статуквото

От "Възраждане" поискаха оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова. Според партията с действията си тя е компрометирала доверието в институцията Конституционен съд.

Казусът с Пеевски и Атанасова

"ДБ защитаваха нейната номинация и я пратиха в Конституционния съд. Искаме оставката ѝ, защото тук има и формално нарушение. Всеки висш държавен чиновник трябва да пуска декларация за имущество пред КОНПИ и е длъжен да декларира дори полетите, които са му платени от друг. Атанасова не е декларирала тези полети", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят ON AIR".

"Пеевски твърди, че ги е платил с лични средства, само че сметката показва, че са похарчени 3,6 млн. лв. Къде са счетоводните документи, ако е възстановил разходите на адвокатската фирма? Ако се направи ревизия на Пеевски като физическо лице, дали ще излязат тези пари?", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.

По думите му топката е в ръцете на управляващите.

Какво се случва в Конституционния съд

Според Костадинов никой не вярва, че КС взима решенията си без политически натиск.

"Тези хора са пратени там да изпълняват политически указания. Каква е професионалната експертиза на Десислава Атанасова в областта на правото? Нулева. КС се е превърнал в нещо средно между ОПГ и политически санаториум", настоя лидерът на "Възраждане".

Костадинов с критики към кабинета "Радев"

Депутатът не очаква управляващите да направя съкращения в администрацията, тъй като, по думите му, изпускат момента в първата си година на власт да наложат тежките мерки.

"Има 1,1 млн. избиратели, които гласуваха убедено за Радев с идеята, че той ще промени политическия модел в страната. Виждаме бетониране на статуквото и политическия модел. Ние няма да се примирим и тепърва ще обявяваме какво ще направим", посочи Костадинов.

"Радев призна, че той продължава политиката на управляващите преди. Призовавам всеки измамен българин да излезе да протестира. Трябва да има отрезвяване след пиянството на един народ. Докато народът изтрезнява, активната част просто бяга", коментира той.

Проблем ли са украинците и чуждестранните работници

"В България има 300 хил. чужденци, има подмяна на населението. Те създават свои анклави. Има около 120 хил. украинци и около 200 хил. сезонни работници, някои от тях ще останат. Ако докарат семействата си, това са 800 хил. души. С украинците става почти милион. Населението ни изчезва и се подменя с друго. Много скоро ще се събудим в ситуация, в която домът ни ще бъде завзет от други хора", предупреди Костадинов.

По думите му в момента една пета от населението на Варна не е българско.

"Украинците са нагли и не плащат данъци, дори синя и зелена зона за паркиране. Държавата ги гали. Радев на срещата със Зеленски е коментирал Невзоров и връщането му в България", изтъкна Костадинов.

ДАНС и случаят "Баба Алино"

Лидерът на "Възраждане" е убеден, че депутатите няма да получат доклада за "Баба Алино".

"Оказва се, че не знаят адреса на Деньо Денев и не могат да го призоват. Ако Радев и Демерджиев не могат да призоват Денев, това е несериозно, очевидно го крият. Доста неумело крият човека на Пеевски", коментира той.

Ако Пламен Тончев се връща, защо въобще си тръгна като шеф на ДАНС, попита Костадинов.