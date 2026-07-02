Костадинов за Радев: Виждаме бетониране на статуквото

От "Възраждане" поискаха оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова. Според партията с действията си тя е компрометирала доверието в институцията Конституционен съд.
Казусът с Пеевски и Атанасова
"ДБ защитаваха нейната номинация и я пратиха в Конституционния съд. Искаме оставката ѝ, защото тук има и формално нарушение. Всеки висш държавен чиновник трябва да пуска декларация за имущество пред КОНПИ и е длъжен да декларира дори полетите, които са му платени от друг. Атанасова не е декларирала тези полети", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят ON AIR".
"Пеевски твърди, че ги е платил с лични средства, само че сметката показва, че са похарчени 3,6 млн. лв. Къде са счетоводните документи, ако е възстановил разходите на адвокатската фирма? Ако се направи ревизия на Пеевски като физическо лице, дали ще излязат тези пари?", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.
По думите му топката е в ръцете на управляващите.
Какво се случва в Конституционния съд
Според Костадинов никой не вярва, че КС взима решенията си без политически натиск.
"Тези хора са пратени там да изпълняват политически указания. Каква е професионалната експертиза на Десислава Атанасова в областта на правото? Нулева. КС се е превърнал в нещо средно между ОПГ и политически санаториум", настоя лидерът на "Възраждане".
Костадинов с критики към кабинета "Радев"
Депутатът не очаква управляващите да направя съкращения в администрацията, тъй като, по думите му, изпускат момента в първата си година на власт да наложат тежките мерки.
"Има 1,1 млн. избиратели, които гласуваха убедено за Радев с идеята, че той ще промени политическия модел в страната. Виждаме бетониране на статуквото и политическия модел. Ние няма да се примирим и тепърва ще обявяваме какво ще направим", посочи Костадинов.
"Радев призна, че той продължава политиката на управляващите преди. Призовавам всеки измамен българин да излезе да протестира. Трябва да има отрезвяване след пиянството на един народ. Докато народът изтрезнява, активната част просто бяга", коментира той.
Проблем ли са украинците и чуждестранните работници
"В България има 300 хил. чужденци, има подмяна на населението. Те създават свои анклави. Има около 120 хил. украинци и около 200 хил. сезонни работници, някои от тях ще останат. Ако докарат семействата си, това са 800 хил. души. С украинците става почти милион. Населението ни изчезва и се подменя с друго. Много скоро ще се събудим в ситуация, в която домът ни ще бъде завзет от други хора", предупреди Костадинов.
По думите му в момента една пета от населението на Варна не е българско.
"Украинците са нагли и не плащат данъци, дори синя и зелена зона за паркиране. Държавата ги гали. Радев на срещата със Зеленски е коментирал Невзоров и връщането му в България", изтъкна Костадинов.
ДАНС и случаят "Баба Алино"
Лидерът на "Възраждане" е убеден, че депутатите няма да получат доклада за "Баба Алино".
"Оказва се, че не знаят адреса на Деньо Денев и не могат да го призоват. Ако Радев и Демерджиев не могат да призоват Денев, това е несериозно, очевидно го крият. Доста неумело крият човека на Пеевски", коментира той.
Ако Пламен Тончев се връща, защо въобще си тръгна като шеф на ДАНС, попита Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
22:40 02.07.2026
2 Соня
Засега виждам борба само с … пенсионерите,майките и работещите в частният сектор.
22:41 02.07.2026
3 Къци шопаря
Кажи и на Цоньо и да опрайм сметките,чуваш ли!!!!!
22:41 02.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6
22:43 02.07.2026
5 Според сайта на пеевски -Афера
22:44 02.07.2026
6 Дориана
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Секира за подобни безработни и мързеливи! Трудовия народ е доволен от управлението. Радев си работи за хората не за подобни индивиди!
Коментиран от #10
22:46 02.07.2026
7 Прав е Костадинов.
22:47 02.07.2026
8 Възраждане -Бургас
"Радев призна, че той продължава политиката на управляващите преди. Призовавам всеки измамен българин да излезе да протестира. Трябва да има отрезвяване след пиянството на един народ. Докато народът изтрезнява, активната част просто бяга", коментира той.
22:48 02.07.2026
9 Връщай
Коментиран от #18
22:51 02.07.2026
10 Откъде се раждат ?
До коментар #6 от "Дориана":Такива Мръсни Твари ?
Коментиран от #13
22:59 02.07.2026
11 этохго
22:59 02.07.2026
12 Костадин Костадинов адмирации !!!
Коментиран от #20
23:02 02.07.2026
13 Как
До коментар #10 от "Откъде се раждат ?":От къде от НПОтата.
23:05 02.07.2026
14 До там се докарахме,
Боци и Лиши мълчат като пулели!
Колиета само плаче по медиите и нищо не прави.
23:08 02.07.2026
15 ?????
Колкото и да му е по-удобно.
ПБ, ГЕРБ, ДПС, ППДБ заедно оставиха в сила подписания от служебното правителство договор с Украйна.
Радев помниш ли кви ги говори когато Гюров подписа тоя договор?
А?
Или тва е вече е друга работа?
23:10 02.07.2026
16 Костадинов Президент
23:10 02.07.2026
17 Кви Институции Бе ?
В Полза на Върхушката !
Управляваща България !
Тук !
Няма Закон !
Няза Конституция !
23:11 02.07.2026
18 Ма наф
До коментар #9 от "Връщай":Затвори си мириизливия отвор бе гьотв ерен.
23:13 02.07.2026
19 Анонимен
23:17 02.07.2026
20 Медиите !
До коментар #12 от "Костадин Костадинов адмирации !!!":Българската Проститутка !
Коментиран от #21
23:18 02.07.2026
21 С БНТ !?
До коментар #20 от "Медиите !":Начело !
23:19 02.07.2026
22 Мда
23:32 02.07.2026
23 Цвете
00:08 03.07.2026