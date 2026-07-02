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Костадинов за Радев: Виждаме бетониране на статуквото

Костадинов за Радев: Виждаме бетониране на статуквото

2 Юли, 2026 22:37 714 23

  • десислава атанасова-
  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • делян пеевски-
  • румен радев

Трябва да има отрезвяване след пиянството на един народ, заяви лидерът на "Възраждане"

Костадинов за Радев: Виждаме бетониране на статуквото - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От "Възраждане" поискаха оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова. Според партията с действията си тя е компрометирала доверието в институцията Конституционен съд.

Казусът с Пеевски и Атанасова

"ДБ защитаваха нейната номинация и я пратиха в Конституционния съд. Искаме оставката ѝ, защото тук има и формално нарушение. Всеки висш държавен чиновник трябва да пуска декларация за имущество пред КОНПИ и е длъжен да декларира дори полетите, които са му платени от друг. Атанасова не е декларирала тези полети", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят ON AIR".

"Пеевски твърди, че ги е платил с лични средства, само че сметката показва, че са похарчени 3,6 млн. лв. Къде са счетоводните документи, ако е възстановил разходите на адвокатската фирма? Ако се направи ревизия на Пеевски като физическо лице, дали ще излязат тези пари?", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.

По думите му топката е в ръцете на управляващите.

Какво се случва в Конституционния съд

Според Костадинов никой не вярва, че КС взима решенията си без политически натиск.

"Тези хора са пратени там да изпълняват политически указания. Каква е професионалната експертиза на Десислава Атанасова в областта на правото? Нулева. КС се е превърнал в нещо средно между ОПГ и политически санаториум", настоя лидерът на "Възраждане".

Костадинов с критики към кабинета "Радев"

Депутатът не очаква управляващите да направя съкращения в администрацията, тъй като, по думите му, изпускат момента в първата си година на власт да наложат тежките мерки.

"Има 1,1 млн. избиратели, които гласуваха убедено за Радев с идеята, че той ще промени политическия модел в страната. Виждаме бетониране на статуквото и политическия модел. Ние няма да се примирим и тепърва ще обявяваме какво ще направим", посочи Костадинов.

"Радев призна, че той продължава политиката на управляващите преди. Призовавам всеки измамен българин да излезе да протестира. Трябва да има отрезвяване след пиянството на един народ. Докато народът изтрезнява, активната част просто бяга", коментира той.

Проблем ли са украинците и чуждестранните работници

"В България има 300 хил. чужденци, има подмяна на населението. Те създават свои анклави. Има около 120 хил. украинци и около 200 хил. сезонни работници, някои от тях ще останат. Ако докарат семействата си, това са 800 хил. души. С украинците става почти милион. Населението ни изчезва и се подменя с друго. Много скоро ще се събудим в ситуация, в която домът ни ще бъде завзет от други хора", предупреди Костадинов.

По думите му в момента една пета от населението на Варна не е българско.

"Украинците са нагли и не плащат данъци, дори синя и зелена зона за паркиране. Държавата ги гали. Радев на срещата със Зеленски е коментирал Невзоров и връщането му в България", изтъкна Костадинов.

ДАНС и случаят "Баба Алино"

Лидерът на "Възраждане" е убеден, че депутатите няма да получат доклада за "Баба Алино".

"Оказва се, че не знаят адреса на Деньо Денев и не могат да го призоват. Ако Радев и Демерджиев не могат да призоват Денев, това е несериозно, очевидно го крият. Доста неумело крият човека на Пеевски", коментира той.

Ако Пламен Тончев се връща, защо въобще си тръгна като шеф на ДАНС, попита Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    20 5 Отговор
    Прав е д-р Костадинов. Радев е държан с компромати за милиардни кражби от Борисов и Пеевски затова удря народа по тежко и от тях!

    22:40 02.07.2026

  • 2 Соня

    24 4 Отговор
    А, бе, драги сънародници - близо 3 месеца след грандиозната победа на 19 април - видяхте ли един преборен олигарх? Един!
    Засега виждам борба само с … пенсионерите,майките и работещите в частният сектор.

    22:41 02.07.2026

  • 3 Къци шопаря

    3 13 Отговор
    Костя! Още ни дължиш пари за тракането по клавиатурите!
    Кажи и на Цоньо и да опрайм сметките,чуваш ли!!!!!

    22:41 02.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    В новия бюджет 23 млрд лв повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.

    Коментиран от #6

    22:43 02.07.2026

  • 5 Според сайта на пеевски -Афера

    11 5 Отговор
    Договорката между пеев свиня ,боко тиквун и каун боташа е да има пиар акции за пред хората да сплотяват електоратуре си но народа за няма 2 месеца е намразил зловещо радко и олигарсите му че може да не спази уговорката и да превиши споразумението между тях

    22:44 02.07.2026

  • 6 Дориана

    3 15 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Секира за подобни безработни и мързеливи! Трудовия народ е доволен от управлението. Радев си работи за хората не за подобни индивиди!

    Коментиран от #10

    22:46 02.07.2026

  • 7 Прав е Костадинов.

    19 1 Отговор
    Тая нагла, проста, селска тарикатка трябва да бъде изхвърлена от правния мир, не само от КС. Ако не иска доброволно-знаем къде се подвизава.

    22:47 02.07.2026

  • 8 Възраждане -Бургас

    12 3 Отговор
    Д-р Костадинов призовава за масови протести и в профила си е публикувал не само за оставка-
    "Радев призна, че той продължава политиката на управляващите преди. Призовавам всеки измамен българин да излезе да протестира. Трябва да има отрезвяване след пиянството на един народ. Докато народът изтрезнява, активната част просто бяга", коментира той.

    22:48 02.07.2026

  • 9 Връщай

    5 8 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #18

    22:51 02.07.2026

  • 10 Откъде се раждат ?

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Такива Мръсни Твари ?

    Коментиран от #13

    22:59 02.07.2026

  • 11 этохго

    1 8 Отговор
    И Радев и копейкин и шиши,тикви,розови понита....всички сте за трепане....Евакуация от кочината е спасението

    22:59 02.07.2026

  • 12 Костадин Костадинов адмирации !!!

    10 2 Отговор
    Цончо Ганев снощи също но исках да го гледам на повторението. Седях до полунощ но го изрязоха. Предната вечер мисля че изрязоха Корнелия Нинова. За съжаление нарочно беше.

    Коментиран от #20

    23:02 02.07.2026

  • 13 Как

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Откъде се раждат ?":

    От къде от НПОтата.

    23:05 02.07.2026

  • 14 До там се докарахме,

    3 2 Отговор
    че единствената опозиция на КРадко са Костадинов, Нинова и Манол Глишев.

    Боци и Лиши мълчат като пулели!
    Колиета само плаче по медиите и нищо не прави.

    23:08 02.07.2026

  • 15 ?????

    7 2 Отговор
    Радев да слуша Коцето, а не Шиши и Баце.
    Колкото и да му е по-удобно.
    ПБ, ГЕРБ, ДПС, ППДБ заедно оставиха в сила подписания от служебното правителство договор с Украйна.
    Радев помниш ли кви ги говори когато Гюров подписа тоя договор?
    А?
    Или тва е вече е друга работа?

    23:10 02.07.2026

  • 16 Костадинов Президент

    4 4 Отговор
    Ще отнесе останалите като куцо пиле домат.

    23:10 02.07.2026

  • 17 Кви Институции Бе ?

    4 2 Отговор
    Тия Работят Изцяло !

    В Полза на Върхушката !

    Управляваща България !

    Тук !

    Няма Закон !

    Няза Конституция !

    23:11 02.07.2026

  • 18 Ма наф

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Връщай":

    Затвори си мириизливия отвор бе гьотв ерен.

    23:13 02.07.2026

  • 19 Анонимен

    4 0 Отговор
    А вие слушате ли Домусчиев какви заповеди издава на регресите ето това е отворете си очите невежите

    23:17 02.07.2026

  • 20 Медиите !

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов адмирации !!!":

    Българската Проститутка !

    Коментиран от #21

    23:18 02.07.2026

  • 21 С БНТ !?

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Медиите !":

    Начело !

    23:19 02.07.2026

  • 22 Мда

    2 1 Отговор
    Естествено костя, проксито на герб/нн се из.ка.

    23:32 02.07.2026

  • 23 Цвете

    1 0 Отговор
    ТА НАЛИ И " ТВОИ " ХОРА ГЛАСУВАХА ЗА НЕГО? ДО КЪДЕ ГО ДОКАРАХТЕ, ДО КРИВАТА КРУША ? СЪРПА И ЧУКА ВИ Е ВГЛАВАТА.

    00:08 03.07.2026

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