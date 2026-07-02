Шишков: Около инфраструктурните проекти излизат чудовищни неща

Регионалният министър арх. Иван Шишков съобщи, че само за месец са разкрити проблеми за стотици милиони левове, спрени са плащания по старата методика, както и че около инфраструктурните проекти излизат "чудовищни неща".
Договорите за мантинелите
"Договорите за мантинелите са подписани в средата на 2022 г., след като са били направени конкурси и търгове, когато министър е бил г-н Караджов. Договорите, които са подписани, са за 300 млн. лв. и са подписани за срок от 3 години, което означава, че октомври 2025 г. приключва действието на тези договори. В един момент по тези договори са платени 500 млн. лв. Оказва се, че са сключени няколко пъти анекси и това се случва най-интензивно в периода 2025 г.", коментира Шишков в предаването "Денят ON AIR".
Той заяви, че са сменяни мантинели само в някои от участъците, като в южната част на България са подменяни повече.
По думите на Шишков "като че ли в пътния сектор преобладаващо е колко пари ще плащаме, а не какво ще получим срещу тези пари, не колко ще бъде законно", като той добави, че за АМ "Хемус" "законът изчезва".
Процедура за прекратяване на поръчката за 1 млрд. лв.
"Започнахме реална процедура за прекратяване на голямата поръчка за 1 млрд. лв. Естествено, че тези, които са се били подготвили за тази поръчка, ще ни атакуват. Всички имаме съмнения за начина, по който мантинелите се произвеждат и се поставят", посочи Шишков.
Министърът беше категоричен, че преди да се купува, каквото и да било, трябва да има ясни сертификати.
"В годините назад много често на тези, които строиха по този начин, и документацията им беше ахилесова пета. Ще проверим дали тези мантинели съответстват на сертификатите", каза Шишков пред Bulgaria ON AIR и допълни, че преди да се правят обвинения, трябва да има много ясни изследвания.
Той подчерта, че мантинелите трябва да бъдат сменени и да отговарят на изискванията.
Важно е качеството да е на добра цена
"Трябва да сме ясни, че ще получим качествен продукт на възможно най-добрата цена. Управляващите трябва да защитаваме интереса на България. Няма кой друг да го защитава. Отговорността е много голяма. Всеки управленец отговаря за това да развие държавата и да защитава интересите на държавата", коментира Шишков.
Напредък по пътните проекти
В момента се строи и "забравената магистрала" от Русе към Бяла", информира министърът.
Шишков съобщи и за друг "малък резултат".
"Пътят между Враца и Монтана и от Монтана до Видин беше в изключително тежко състояние. Ремонтът свършва днес. Утре ще бъде пуснато движението", заяви министърът.
"Не трябва строителят да се превръща в човек, който ще води пазарлък с държавата, и държавата да води пазарлък със строителя. Трябва да има ясни правила. Инерцията от тази схема е една от причините, че строителите на "Хемус" имат притеснения. Те сега разбират, че ще трябва да строят по друг начин. Психически трябва да преодолеят, че няма да се договарят непрекъснато с държавата. Казали сме, че ще има активно проектиране, ясни срокове, търсене на партньори и построяване на инфраструктурата", каза още той.
Шишков изрази надежда до края на годината да се разбере кои са "пътните олигарси".
"Начинът, по който в момента определени политически сили се опитват да нападат мен за мантинелите, без да имам нищо общо с тези мантинели, се оказва, че някой е икономически ощетен от това, че няма да го има новия договор за 1 млрд. лв. Нека е ясно, че това е правено в края на 2025 г.", коментира Шишков, като поясни, че вече има заповед за прекратяване на поръчката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димо
Коментиран от #3, #5, #11, #14
22:57 02.07.2026
2 Анонимен
22:58 02.07.2026
3 Анонимен
До коментар #1 от "Димо":Арестувай себе си най сетне да се успокоиш и по богат да станеш нали
Коментиран от #29
23:00 02.07.2026
4 Последния Софиянец
23:01 02.07.2026
5 Анонимен
До коментар #1 от "Димо":Тези и без това ще бъдетоставка но за лъжите грабежите бездействието си за погазване на демокрацията и за още много други
23:02 02.07.2026
6 Анонимен
Коментиран от #32
23:03 02.07.2026
7 Че Кой ?
До Сега ?
Аз Ли ?
Или Ти !
За да ми Дуднеш !
Глупости ! на Търкалета !
„
Друг Бил Виновен !
А Ти Какво Направаи ?
Явно Всичките сте За Затвора !
23:04 02.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анонимен
23:06 02.07.2026
10 маршбе
Коментиран от #18
23:08 02.07.2026
11 Анонимен
До коментар #1 от "Димо":Хора загиват защото нямат грам мисъл А като ги арестуват ще спрат да загиват ли ЩО за гаври пишеш тук че и арести извършваш откъде накъде
23:09 02.07.2026
12 Анонимен
Коментиран от #15
23:10 02.07.2026
13 Бившият шеф на КАТ
Коментиран от #16, #34, #35
23:11 02.07.2026
14 Даскал на кухите но нафукани Gen Z
До коментар #1 от "Димо":Какщви арести бре ? Тия само плачат. Какво щеше да стане ако нямаха мнозинство в НС ? Трябваше да търсят коалиция. Кого щяха да обвиняват от сутрин до вечер ? Сега е лесно. Близо два месеца всички са им виновни от служебните правителства / дето Радев си ги назначи / та чак до Борисов. И при това нищо не правят, защото имало мини. То шофьор на самолет, пък бил и от армията би трябвало да знае, че никой не минира път, по който може да се наложи да мине. Как щяха да управляват ГЕРБ, ПП, ДБ и т.н. ? Щяха както винаги са се оправяли. Да сме загинали до сега ? И в ЕС сме и в НАТО, Финансовия съвет, въведохме Еврото, че и Банга Ранга спечели с Дара Евровизията. И изведнъж - мини. Не могат да мръднат горките. Какво са очаквали . Може би пълна хазна, готови магистрали, готова детска болница и т.н. Само че Комитова на времето се хвалеше, че е спряла всичко. Е от тгогава до сега -нищо. А при тая военна хунта хептен нищо. А, със сигурност вече са разкрили, че Пеевски е карал водно колело в Дубай, кой му го е платил, кеш или с карта,че и кой е бил до него. Така на времето е направен Народния съд. Избили са хората за нищо.
23:12 02.07.2026
15 Дориана
До коментар #12 от "Анонимен":Асен Василев ще влезе в затвора заедно с бандитите Борисов и Пеевски! До есента ще са подсъдими!
Коментиран от #19
23:20 02.07.2026
16 Прав е господина
До коментар #13 от "Бившият шеф на КАТ":По мислещите Българи са разбрали че е театър и спектакъл докато ги ограбват, но има все още наивници които вярват че всичко е реално!
23:21 02.07.2026
17 Бойко Българоубиец
23:23 02.07.2026
18 Така е
До коментар #10 от "маршбе":Инженера е разгромил с факти и данни кауна и кликата му,все пак е бивш шеф на КАТ и е запознат с пътища и мантинели
23:27 02.07.2026
19 Ку-ку
До коментар #15 от "Дориана":A ти Доре ще трябва да бъдеш хоспитализирана в специално лечебно заведение и като се върне отново на власт Борисов да те пуснат и да гледаш как се строи и развива България....🤣
23:29 02.07.2026
20 Машинен инженер
В сертификата за качество на стоманата ,от която са изработени мантинелите трябва да фигурира марката на стоманата и въпросният параметър!
Ако мантинелите са изработени от обикновена въглеродна стомана,с много по ниска Якост на огъване,от Високоякостна стомана,от която би трябвало те да са изработени е много ясно,че при удар,или натиск,ще се огъват като...бурканени капачки...!
Тук е заровено кучето!
Защото пак опираме до пари и то много пари,защото се плаща за високоякостна стомана,а на практика се монтира обикновена и ефтина Въглеродна стомана!
Не е проблем да се вземе химически анализ и установи марката на стоманата и има ли далавера,или не...!
Според мен -има и то голяма...!
23:32 02.07.2026
21 ПАПАГАЛИ
Коментиран от #31
23:36 02.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мнение
Коментиран от #26
23:48 02.07.2026
26 Анонимен
До коментар #25 от "Мнение":Всички са виновни хахахаха само червените другари и червените олигарси които заграбиха властта не са Айде стига глупости за малоумници
Коментиран от #27
23:52 02.07.2026
27 ПОЧНА СЕ...!
До коментар #26 от "Анонимен":Тоя пак го изтърваха от Карлуково и до сутринта няма да има спирка...!
Може да не е умен,но поне е забавен...😆😂🤣😝👍👏!
00:00 03.07.2026
28 Цялата Свинщина !
Въртяли !
00:00 03.07.2026
29 Олиго
До коментар #3 от "Анонимен":френ
Колко ти плащат?
00:01 03.07.2026
30 Цвете
00:01 03.07.2026
31 Къде пВидя Съд ?
До коментар #21 от "ПАПАГАЛИ":Тука ?
00:02 03.07.2026
32 Пърцулано,
До коментар #6 от "Анонимен":не си компетентна,а си платена.
00:04 03.07.2026
33 ченгето от бевърли хилс
00:05 03.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АМИ
00:11 03.07.2026