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Шишков: Около инфраструктурните проекти излизат чудовищни неща

Шишков: Около инфраструктурните проекти излизат чудовищни неща

2 Юли, 2026 22:47 1 328 36

  • мррб-
  • иван шишков-
  • мантинели-
  • магистрали-
  • инфраструктура

Всички имаме съмнения за начина, по който мантинелите се произвеждат и се поставят, обясни той

Шишков: Около инфраструктурните проекти излизат чудовищни неща - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Регионалният министър арх. Иван Шишков съобщи, че само за месец са разкрити проблеми за стотици милиони левове, спрени са плащания по старата методика, както и че около инфраструктурните проекти излизат "чудовищни неща".

Договорите за мантинелите

"Договорите за мантинелите са подписани в средата на 2022 г., след като са били направени конкурси и търгове, когато министър е бил г-н Караджов. Договорите, които са подписани, са за 300 млн. лв. и са подписани за срок от 3 години, което означава, че октомври 2025 г. приключва действието на тези договори. В един момент по тези договори са платени 500 млн. лв. Оказва се, че са сключени няколко пъти анекси и това се случва най-интензивно в периода 2025 г.", коментира Шишков в предаването "Денят ON AIR".

Той заяви, че са сменяни мантинели само в някои от участъците, като в южната част на България са подменяни повече.

По думите на Шишков "като че ли в пътния сектор преобладаващо е колко пари ще плащаме, а не какво ще получим срещу тези пари, не колко ще бъде законно", като той добави, че за АМ "Хемус" "законът изчезва".

Процедура за прекратяване на поръчката за 1 млрд. лв.

"Започнахме реална процедура за прекратяване на голямата поръчка за 1 млрд. лв. Естествено, че тези, които са се били подготвили за тази поръчка, ще ни атакуват. Всички имаме съмнения за начина, по който мантинелите се произвеждат и се поставят", посочи Шишков.

Министърът беше категоричен, че преди да се купува, каквото и да било, трябва да има ясни сертификати.

"В годините назад много често на тези, които строиха по този начин, и документацията им беше ахилесова пета. Ще проверим дали тези мантинели съответстват на сертификатите", каза Шишков пред Bulgaria ON AIR и допълни, че преди да се правят обвинения, трябва да има много ясни изследвания.

Той подчерта, че мантинелите трябва да бъдат сменени и да отговарят на изискванията.

Важно е качеството да е на добра цена

"Трябва да сме ясни, че ще получим качествен продукт на възможно най-добрата цена. Управляващите трябва да защитаваме интереса на България. Няма кой друг да го защитава. Отговорността е много голяма. Всеки управленец отговаря за това да развие държавата и да защитава интересите на държавата", коментира Шишков.

Напредък по пътните проекти

В момента се строи и "забравената магистрала" от Русе към Бяла", информира министърът.

Шишков съобщи и за друг "малък резултат".

"Пътят между Враца и Монтана и от Монтана до Видин беше в изключително тежко състояние. Ремонтът свършва днес. Утре ще бъде пуснато движението", заяви министърът.

"Не трябва строителят да се превръща в човек, който ще води пазарлък с държавата, и държавата да води пазарлък със строителя. Трябва да има ясни правила. Инерцията от тази схема е една от причините, че строителите на "Хемус" имат притеснения. Те сега разбират, че ще трябва да строят по друг начин. Психически трябва да преодолеят, че няма да се договарят непрекъснато с държавата. Казали сме, че ще има активно проектиране, ясни срокове, търсене на партньори и построяване на инфраструктурата", каза още той.

Шишков изрази надежда до края на годината да се разбере кои са "пътните олигарси".

"Начинът, по който в момента определени политически сили се опитват да нападат мен за мантинелите, без да имам нищо общо с тези мантинели, се оказва, че някой е икономически ощетен от това, че няма да го има новия договор за 1 млрд. лв. Нека е ясно, че това е правено в края на 2025 г.", коментира Шишков, като поясни, че вече има заповед за прекратяване на поръчката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димо

    22 12 Отговор
    Шишков,почвайте с арестите и то от Борисов и Пеевски! Хора загиват заради тези двамата,заради огромните кражби в строителството,в здравеопазването, енергетика! Ако не ги видим арестувани ще ви изметем с протести, каквито не сте виждали!

    Коментиран от #3, #5, #11, #14

    22:57 02.07.2026

  • 2 Анонимен

    10 12 Отговор
    Тоя е назначен за лъжец и за това получава заплата работа за държавата от този няма и така години наред Вън лъжци

    22:58 02.07.2026

  • 3 Анонимен

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Димо":

    Арестувай себе си най сетне да се успокоиш и по богат да станеш нали

    Коментиран от #29

    23:00 02.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Май само Шишков е изненадан?

    23:01 02.07.2026

  • 5 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Димо":

    Тези и без това ще бъдетоставка но за лъжите грабежите бездействието си за погазване на демокрацията и за още много други

    23:02 02.07.2026

  • 6 Анонимен

    9 2 Отговор
    Ядката вие освен с лъжий нещо друго можете ли Оставка избори и вън на червената олигархия

    Коментиран от #32

    23:03 02.07.2026

  • 7 Че Кой ?

    4 1 Отговор
    Управлява Тази Държава ?

    До Сега ?

    Аз Ли ?

    Или Ти !

    За да ми Дуднеш !

    Глупости ! на Търкалета !

    Друг Бил Виновен !

    А Ти Какво Направаи ?

    Явно Всичките сте За Затвора !

    23:04 02.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    5 2 Отговор
    Фактите къде са Изявленията на Василев за бюджета а давате този ядката Айде стига ни занимавате с лъжите на регресите Дайте за бюджета точното изявление,на Асен Василев а не заливайте невежите с лъжите на ядката

    23:06 02.07.2026

  • 10 маршбе

    6 0 Отговор
    Ванчооо,инж. Богдан Милчев каза що за стока си и ти бе.

    Коментиран от #18

    23:08 02.07.2026

  • 11 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Димо":

    Хора загиват защото нямат грам мисъл А като ги арестуват ще спрат да загиват ли ЩО за гаври пишеш тук че и арести извършваш откъде накъде

    23:09 02.07.2026

  • 12 Анонимен

    4 3 Отговор
    Фактите къде са Изявленията на Василев за бюджета а давате този ядката Айде стига ни занимавате с лъжите на регресите Дайте за бюджета точното изявление,на Асен Василев а не заливайте невежите с лъжите на ядката

    Коментиран от #15

    23:10 02.07.2026

  • 13 Бившият шеф на КАТ

    6 2 Отговор
    И чест автор във факти Богдан Милчев е напълно прав

    Коментиран от #16, #34, #35

    23:11 02.07.2026

  • 14 Даскал на кухите но нафукани Gen Z

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Димо":

    Какщви арести бре ? Тия само плачат. Какво щеше да стане ако нямаха мнозинство в НС ? Трябваше да търсят коалиция. Кого щяха да обвиняват от сутрин до вечер ? Сега е лесно. Близо два месеца всички са им виновни от служебните правителства / дето Радев си ги назначи / та чак до Борисов. И при това нищо не правят, защото имало мини. То шофьор на самолет, пък бил и от армията би трябвало да знае, че никой не минира път, по който може да се наложи да мине. Как щяха да управляват ГЕРБ, ПП, ДБ и т.н. ? Щяха както винаги са се оправяли. Да сме загинали до сега ? И в ЕС сме и в НАТО, Финансовия съвет, въведохме Еврото, че и Банга Ранга спечели с Дара Евровизията. И изведнъж - мини. Не могат да мръднат горките. Какво са очаквали . Може би пълна хазна, готови магистрали, готова детска болница и т.н. Само че Комитова на времето се хвалеше, че е спряла всичко. Е от тгогава до сега -нищо. А при тая военна хунта хептен нищо. А, със сигурност вече са разкрили, че Пеевски е карал водно колело в Дубай, кой му го е платил, кеш или с карта,че и кой е бил до него. Така на времето е направен Народния съд. Избили са хората за нищо.

    23:12 02.07.2026

  • 15 Дориана

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Асен Василев ще влезе в затвора заедно с бандитите Борисов и Пеевски! До есента ще са подсъдими!

    Коментиран от #19

    23:20 02.07.2026

  • 16 Прав е господина

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бившият шеф на КАТ":

    По мислещите Българи са разбрали че е театър и спектакъл докато ги ограбват, но има все още наивници които вярват че всичко е реално!

    23:21 02.07.2026

  • 17 Бойко Българоубиец

    3 2 Отговор
    Таа магистрала, който я построи тряа да е голем балак.. от нея може да се краде още 200 години хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    23:23 02.07.2026

  • 18 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "маршбе":

    Инженера е разгромил с факти и данни кауна и кликата му,все пак е бивш шеф на КАТ и е запознат с пътища и мантинели

    23:27 02.07.2026

  • 19 Ку-ку

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    A ти Доре ще трябва да бъдеш хоспитализирана в специално лечебно заведение и като се върне отново на власт Борисов да те пуснат и да гледаш как се строи и развива България....🤣

    23:29 02.07.2026

  • 20 Машинен инженер

    3 1 Отговор
    Колегите знаят,че една от характеристиките на дадена стомана е ,,Сигма-Бе"(,,Якост на огъване" в МPa)...!
    В сертификата за качество на стоманата ,от която са изработени мантинелите трябва да фигурира марката на стоманата и въпросният параметър!
    Ако мантинелите са изработени от обикновена въглеродна стомана,с много по ниска Якост на огъване,от Високоякостна стомана,от която би трябвало те да са изработени е много ясно,че при удар,или натиск,ще се огъват като...бурканени капачки...!
    Тук е заровено кучето!
    Защото пак опираме до пари и то много пари,защото се плаща за високоякостна стомана,а на практика се монтира обикновена и ефтина Въглеродна стомана!
    Не е проблем да се вземе химически анализ и установи марката на стоманата и има ли далавера,или не...!
    Според мен -има и то голяма...!

    23:32 02.07.2026

  • 21 ПАПАГАЛИ

    2 1 Отговор
    Айде стига сте раздухвали ами ги задържайте и на съд ако наистина е крадено

    Коментиран от #31

    23:36 02.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мнение

    0 2 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина. Методиев и Пеевски трябваше вече да излизат от затвора, а не тепърва да влизат.

    Коментиран от #26

    23:48 02.07.2026

  • 26 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    Всички са виновни хахахаха само червените другари и червените олигарси които заграбиха властта не са Айде стига глупости за малоумници

    Коментиран от #27

    23:52 02.07.2026

  • 27 ПОЧНА СЕ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Тоя пак го изтърваха от Карлуково и до сутринта няма да има спирка...!
    Може да не е умен,но поне е забавен...😆😂🤣😝👍👏!

    00:00 03.07.2026

  • 28 Цялата Свинщина !

    0 0 Отговор
    Която Сте !

    Въртяли !

    00:00 03.07.2026

  • 29 Олиго

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    френ
    Колко ти плащат?

    00:01 03.07.2026

  • 30 Цвете

    1 0 Отговор
    КАРАДЖОВ НАЛИ БЕШЕ ОТ ИТН? ГРАБИТЕЛИТЕ ПО ВЪРХОВЕТЕ НА ВЛАСТТА.БРАВО БЕ, В ОЧАКВАНЕ И НА ОЩЕ 1 МИЛИЯРД, ДА СИ ГИ ДЕЛНАТ.🚔🎭🤦‍♂️

    00:01 03.07.2026

  • 31 Къде пВидя Съд ?

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ПАПАГАЛИ":

    Тука ?

    00:02 03.07.2026

  • 32 Пърцулано,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    не си компетентна,а си платена.

    00:04 03.07.2026

  • 33 ченгето от бевърли хилс

    0 0 Отговор
    Нищо няма да направи Шипков. Магистрала Хемус ще е готова след 50 години.

    00:05 03.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АМИ

    0 0 Отговор
    Да го дууу......те

    00:11 03.07.2026

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