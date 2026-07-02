Шишков: Около инфраструктурните проекти излизат чудовищни неща

Регионалният министър арх. Иван Шишков съобщи, че само за месец са разкрити проблеми за стотици милиони левове, спрени са плащания по старата методика, както и че около инфраструктурните проекти излизат "чудовищни неща".

Договорите за мантинелите

"Договорите за мантинелите са подписани в средата на 2022 г., след като са били направени конкурси и търгове, когато министър е бил г-н Караджов. Договорите, които са подписани, са за 300 млн. лв. и са подписани за срок от 3 години, което означава, че октомври 2025 г. приключва действието на тези договори. В един момент по тези договори са платени 500 млн. лв. Оказва се, че са сключени няколко пъти анекси и това се случва най-интензивно в периода 2025 г.", коментира Шишков в предаването "Денят ON AIR".

Той заяви, че са сменяни мантинели само в някои от участъците, като в южната част на България са подменяни повече.

По думите на Шишков "като че ли в пътния сектор преобладаващо е колко пари ще плащаме, а не какво ще получим срещу тези пари, не колко ще бъде законно", като той добави, че за АМ "Хемус" "законът изчезва".

Процедура за прекратяване на поръчката за 1 млрд. лв.

"Започнахме реална процедура за прекратяване на голямата поръчка за 1 млрд. лв. Естествено, че тези, които са се били подготвили за тази поръчка, ще ни атакуват. Всички имаме съмнения за начина, по който мантинелите се произвеждат и се поставят", посочи Шишков.

Министърът беше категоричен, че преди да се купува, каквото и да било, трябва да има ясни сертификати.

"В годините назад много често на тези, които строиха по този начин, и документацията им беше ахилесова пета. Ще проверим дали тези мантинели съответстват на сертификатите", каза Шишков пред Bulgaria ON AIR и допълни, че преди да се правят обвинения, трябва да има много ясни изследвания.

Той подчерта, че мантинелите трябва да бъдат сменени и да отговарят на изискванията.

Важно е качеството да е на добра цена

"Трябва да сме ясни, че ще получим качествен продукт на възможно най-добрата цена. Управляващите трябва да защитаваме интереса на България. Няма кой друг да го защитава. Отговорността е много голяма. Всеки управленец отговаря за това да развие държавата и да защитава интересите на държавата", коментира Шишков.

Напредък по пътните проекти

В момента се строи и "забравената магистрала" от Русе към Бяла", информира министърът.

Шишков съобщи и за друг "малък резултат".

"Пътят между Враца и Монтана и от Монтана до Видин беше в изключително тежко състояние. Ремонтът свършва днес. Утре ще бъде пуснато движението", заяви министърът.

"Не трябва строителят да се превръща в човек, който ще води пазарлък с държавата, и държавата да води пазарлък със строителя. Трябва да има ясни правила. Инерцията от тази схема е една от причините, че строителите на "Хемус" имат притеснения. Те сега разбират, че ще трябва да строят по друг начин. Психически трябва да преодолеят, че няма да се договарят непрекъснато с държавата. Казали сме, че ще има активно проектиране, ясни срокове, търсене на партньори и построяване на инфраструктурата", каза още той.

Шишков изрази надежда до края на годината да се разбере кои са "пътните олигарси".

"Начинът, по който в момента определени политически сили се опитват да нападат мен за мантинелите, без да имам нищо общо с тези мантинели, се оказва, че някой е икономически ощетен от това, че няма да го има новия договор за 1 млрд. лв. Нека е ясно, че това е правено в края на 2025 г.", коментира Шишков, като поясни, че вече има заповед за прекратяване на поръчката.