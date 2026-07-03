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Времето днес, прогноза за петък, 3 юли: Летни бури, градушки и температури до 33 градуса

Времето днес, прогноза за петък, 3 юли: Летни бури, градушки и температури до 33 градуса

3 Юли, 2026 03:00 754 2

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Докато Западът и Северът ще се борят с порои, Югоизточна България и морето ще се радват на слънце и жега

Времето днес, прогноза за петък, 3 юли: Летни бури, градушки и температури до 33 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България ще остане неустойчиво с условия за краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локални градушки.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 28° и 33°С, като за София се очакват около 28°С. Въпреки че процесите бавно отслабват в сравнение с предходните дни, въздушната маса над страната запазва летния си динамичен характер.

През нощта срещу петък облачността ще се разкъса и явленията в повечето райони ще затихнат. Още преди обяд обаче над Западна и Централна България отново ще започне да се развива купесто-дъждовна облачност.

Валежи и бури: На много места в западните, централните и североизточните райони ще паднат краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевици. В отделни части на Западна и Централна Северна България валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество.

Опасност от градушки: Метеоролозите предупреждават за висок риск от локални градушки в районите с най-мощна гръмотевична дейност.

Вятър: Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, с който в страната ще продължи да прониква малко по-хладен въздух. В източните райони вятърът ще бъде от изток-югоизток.

Времето в планините

В планинските масиви условията няма да бъдат подходящи за туризъм в следобедните часове. Около и след обяд ще се развие мощна облачност с гръмотевични бури и силни краткотрайни изсипвания. Ще духа слаб до умерен западно-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°С, а на 2000 метра – около 14°С.

Времето по Черноморието

По морското крайбрежие петък ще донесе предимно слънчево време на юг и малко по-динамично на север. Максималните температури на въздуха ще бъдат в комфортните граници между 28° и 32°С. Температурата на морската вода остава висока – около 26° – 27°С, а вълнението на морето ще бъде до 2-3 бала по южното крайбрежие.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Деса Дуловска - Свирката

    1 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:36 03.07.2026

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