Пуснаха движението и в двете посоки по пътя Ямбол – ГКПП „Лесово“

Възстановено е движението и в двете посоки по път I-7 Ямбол – граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ в района на Елхово, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА.
Участъкът беше изцяло затворен за около два часа, за да бъде изтеглен тежкотоварен автомобил, който самокатастрофира извън пътното платно.
Шофьорът на товарния автомобил е настанен за лечение в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
За изваждането на водача от кабината на камиона бяха извършени аварийно-спасителни дейности от екипи на пожарната.
Сигналът за самокатастрофиралия товарен автомобил извън пътното платно край Елхово е получен към 20:00 часа, съобщиха по-рано от полицията. Първоначално движнието в участъка се извършваше двупосочно в едната лента, но към 21:30 часа преминаването беше изцяло преустановено, докато се извършваше репатриране на обърнатия тир. Леките автомобили бяха пренасочвани през град Елхово, а тежкотоварните изчакваха на място.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Германов Базел Швейцария
22:36 02.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пак ли
22:38 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Това може да е вероятна причина...!
До коментар #1 от "Пааак ли ТИР,ве...?!":Но освен това,се забелязва,че твърде възрастни хора шофират тирове...!
А те правят дълги и изморителни маршрути...които вече са несъвместими с един амортизиран човешки организъм...!
Да не говорим за забавени реакции,влошено зрение и слух...!
Ще кажете-ама нали минават медицински прегледи...?!
Знаем как и там подкупите не са изключение...за съжаление!
23:00 02.07.2026
8 МПС
Коментиран от #10
23:09 02.07.2026
9 Явно Не Е Самокатастрофирал !
От Пътното платно !
23:40 02.07.2026
10 Докато Няма Шофьори !
До коментар #8 от "МПС":Ще Е Така !
На Калпав Х -------- й !
Вълната Му Пречи !
-------------------
На Такъв !
И Влак Да Му Дадеш !
Ще го Изкара !
От Релсите !
23:43 02.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пазарна икономика
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Тук всичко може да се купи и продаде, включително диплома за лекар, диплома за инженер, книжка С+Е, АДР, дори и за пилот на совалка документи можеш да си купиш ако искаш.
02:48 03.07.2026