Пуснаха движението и в двете посоки по пътя Ямбол – ГКПП „Лесово“

Възстановено е движението и в двете посоки по път I-7 Ямбол – граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ в района на Елхово, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА.

Участъкът беше изцяло затворен за около два часа, за да бъде изтеглен тежкотоварен автомобил, който самокатастрофира извън пътното платно.

Шофьорът на товарния автомобил е настанен за лечение в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

За изваждането на водача от кабината на камиона бяха извършени аварийно-спасителни дейности от екипи на пожарната.

Сигналът за самокатастрофиралия товарен автомобил извън пътното платно край Елхово е получен към 20:00 часа, съобщиха по-рано от полицията. Първоначално движнието в участъка се извършваше двупосочно в едната лента, но към 21:30 часа преминаването беше изцяло преустановено, докато се извършваше репатриране на обърнатия тир. Леките автомобили бяха пренасочвани през град Елхово, а тежкотоварните изчакваха на място.