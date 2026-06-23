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Киселова: Позицията на ПБ - "имаме достатъчно, за да прокараме каквото си искаме", може да им изиграе лоша шега

Киселова: Позицията на ПБ - "имаме достатъчно, за да прокараме каквото си искаме", може да им изиграе лоша шега

23 Юни, 2026 07:42 1 489 50

  • наталия киселова-
  • прогресивна българия-
  • позиция-
  • високомерие-
  • лоша шега

"Очакваме не само промени в кадровия състав, а да се сбъдне предизборното обещание - разграждане на модела Борисов-Пеевски в съдебната власт", каза още бившият шеф на парламента

Киселова: Позицията на ПБ - "имаме достатъчно, за да прокараме каквото си искаме", може да им изиграе лоша шега - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Олег Невзоров изненадващо се появи във Варна - първо на среща с хора с имоти в "Баба Алино", след това на разпит в полицията.

Ако върнем лентата назад и видим как този правно-държавен-общински-частен спор се разрастваше и все повече институции са намесени в него, могат да се зададат няколко въпроса - дали след като е отменена заповедта да неговото изгонване е имало търсене, дали от МВР, или прокуратурата за наказателна отговорност. Там има и други въпроси, които будят съмнение - как са изповядвани сделките. Днес собственикът на търговски дружества беше доста самоуверен, което означава, че част от сделките са законосъобразни според него. Това коментира бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в студиото на "Денят ON AIR".
Тя изтъкна, че трима нотариуси са изповядвали сделките. Според нея е правилно те да бъдат проверени от министъра на правосъдието.
Образът на завладяната държава
Всеки на своето си място не си е свършил работата, убедена е Киселова.

"След като минаваме през архитект, кадастър, нотариус, районен кмет, кмет на община Варна, РИОСВ, МРРБ, областен управител, банката, която е прегледала документите, за да отпусне заема. Само удостоверения за търпимост ли са минали през нотариуса, и ако да - ще бъде ли разгледано поведението им, министърът на правосъдието е редно да се поинтересува", призова Наталия Киселова.
Събарянето на сградите
В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че 10 институции имат ангажираност по случая, а единствените, които търсят нещо, за да се узакони, са собствениците, които вече са се нанесли или които предстои да се нанесат, защото са заплатили.

"Има изсечени гори и става дума за жилища, които не са основни и не може да се претендира за единствено жилище. Предстои съдебна ваканция, най-ранно съдебно заседание в Административен съд Варна вероятно ще има през есента. Въртим се в омагьосан кръг, в който всеки казва "не бях аз, беше ти" и стигаме до това, че тези удостоверения за търпимост може да се окажат действителни, защото във времето, в което се обжалва, може да станат законни имоти", прогнозира бившият председател на НС.
Тя определи България като страна на чудесата, където нищо не може да я изненада.

Писмото от ДАНС до Киселова
Информацията за заповедта за екстрадиране на Олег Невзоров все още се намира някъде в деловодството на Народното събрание.

"Да се намери документът, да се запознае председателят и да бъде разпореден достъп - дали на депутатите, дали на членове на Комисията за контрол върху службите. Да се види как се е стигнало до заповедта за екстрадиране и след това защо е отменена", на мнение е Наталия Киселова.

Тя беше категорична в ефира на Bulgaria ON AIR, че Деньо Денев трябва да бъде изслушан в Комисията за контрол върху службите.
Реформа в съдебната власт
Законът за съдебната власт предстои да бъде гласуван финално този четвъртък.

"В рамките на тази процедура не трябва да гледаме само това, което се вижда на пръв поглед - колко са гласовете, трябва да се гледа по-широкоформатно. Когато дойде време за избор на конкретни лица за членове на ВСС от НС - главен инспектор, инспектори в инспектората към ВСС.
ПГ на ПБ няма да има достатъчно гласове. Гласовете на ПП и ДБ са по-желани в публичен контекст от тези на ГЕРБ-СДС или на ДПС", заяви специалистът по конституционно право.
Тя припомни, че когато някой допусне ГЕРБ и ДПС да гласуват с него, получава отказ от ПП и ДБ да участват в конституирането на съвета и инспектората.

"Позицията на ПБ - "имаме достатъчно, за да прокараме каквото си искаме", е високомерно поведение, което може да им изиграе лоша шега. Всички граждани имаме интерес и очаквания за подобряване на положението. Очакваме не само промени в кадровия състав, а да се сбъдне предизборното обещание - разграждане на модела Борисов-Пеевски в съдебната власт", каза още Наталия Киселова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДоДо

    48 3 Отговор
    Кисельовъ дето замети референдума и докладът на ДАНС за украинската групировка КУБ по заръка на Боко и ШиШи!

    07:48 23.06.2026

  • 2 хехе

    49 2 Отговор
    поредната отпаднала кисела необходимост вие на умряло.

    Коментиран от #17

    07:49 23.06.2026

  • 3 Данч0

    43 1 Отговор
    Преди да влезе в политиката я смятах за добър и честен човек

    07:50 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На тази

    43 1 Отговор
    защо и се дава трибуна изобщо?

    07:55 23.06.2026

  • 6 Жожи

    16 0 Отговор
    Женицата говори от личен опит

    07:56 23.06.2026

  • 7 Фейк - либераст

    16 1 Отговор
    Казанлъшката роза отново разцъфтя на екрана с целия си умнственокрасив блясък! Даже от екрана ухаеше на рози!

    07:57 23.06.2026

  • 8 Не знам На тях !

    14 0 Отговор
    Но на нас Ни изигра !

    Лошо Шега !

    07:58 23.06.2026

  • 9 Тошев

    25 1 Отговор
    Киселина,то трябва да бъдеш в затвора доживот,а не по студията! Квазимодо продажно!

    07:59 23.06.2026

  • 10 РЕФЕРЕНДУМ

    26 1 Отговор
    Народен съд за тая грозница

    08:03 23.06.2026

  • 11 Тая тиня

    18 2 Отговор
    Изплува от незнайното, благодарение на Радев.
    Да си затваря устата!

    08:03 23.06.2026

  • 12 На хората

    14 0 Отговор
    не им е до шеги и до лъжци , които ги правят на будали ! Държавата затънала в мочурище , гражданите прецакани по най - долен и подмолен начин от субекти , които трябва да се мащат незабавно .

    08:03 23.06.2026

  • 13 Гост

    10 0 Отговор
    Продадена политическа кариера, опс, опит за кариера! Какето да се следи за някоя виличка скоро...

    08:05 23.06.2026

  • 14 Някой си

    17 1 Отговор
    Тая пача защо е по медиите, а не в затвора?!
    Наруши конституцията поне два пъти!

    08:05 23.06.2026

  • 15 хихи

    13 0 Отговор
    Тази защо не е в ареста?

    08:09 23.06.2026

  • 16 Кво сте го изтипосали

    18 1 Отговор
    Тоя Квазимодо дето замете референдума. Вместо да гние в затвора обикаля като панаирджийски кон още повече да дразни хората

    08:10 23.06.2026

  • 17 хихи

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Прелъстена и можеби изоставена...
    Колко ли пари и титли получи, като на града?
    НАП проверете й имотното състояние за последните 5 години

    08:11 23.06.2026

  • 18 оня с коня

    7 1 Отговор
    Киселова Някакси като беше Председател на НС качена там С ГЛАСОВЕТЕ на ГЕРБ не говореше за разграждане на модела ББ-Шиши,сега обаче го прави...А ето и наивните й Юридически коментари по проблема Баба Алино:"Става дума за Жилища които не са основни и не може да се претендира за "единствено жилище"...Преобладаващата част от собствениците заявяват че са си продали Жилищата за да си купят такива в Комплекса,а колкото до тия които имат и друг Дом - кво ги бърка да го продадат На момента и да останат само с "Основно"?"Да се провери как Банка е прегледала Документите за Строеж на Невзоров и е отпуснала заем"- ОТ КЪДЕ знае Киселова че Банката е отпуснала Заем,а просто не предоставя Пари за Строеж на Невзоров които СА Й ПРЕВЕДЕНИ от друга Банка извън Страната и това са си лично негови Средства?И тая Женица е Преподавател по Право?!!

    08:13 23.06.2026

  • 19 киселяк

    13 3 Отговор
    С отпаднала необходимост ,съучастник в убийството на Българския Лев!😡😡😡

    Коментиран от #26, #37

    08:15 23.06.2026

  • 20 Съдебна реформа

    9 0 Отговор
    Проблемът не е коя партия колко гласа има, а дали обещаната съдебна реформа ще доведе до реална промяна. Българските граждани слушат за „разграждане на модела“ от години, но очакват резултати, а не поредните кадрови рокади.

    08:15 23.06.2026

  • 21 ПБ са аматьори

    5 3 Отговор
    Ако новото мнозинство смята, че може само да наложи решенията си, рискува да повтори грешките на предишните управляващи. Ако пък реформата се изчерпи със смяна на едни хора с други, общественото разочарование ще бъде още по-голямо.

    08:16 23.06.2026

  • 22 Стига лозунги и заучени клишета!

    4 0 Отговор
    Доверието в съдебната система няма да се върне с лозунги, а с прозрачни правила, независими институции и еднакъв стандарт за всички – независимо дали става дума за власт, опозиция или икономически влиятелни фигури.

    08:16 23.06.2026

  • 23 Високомерието на ПБ е отвратително

    3 6 Отговор
    Високомерието е лош съветник в политиката. Когато някой започне да говори, че има достатъчно гласове, за да прокарва всичко, което поиска, обикновено забравя, че властта е временна, а последствията остават.

    08:17 23.06.2026

  • 24 ПБ ви излъгаха, сега ду..те супата!!!

    3 5 Отговор
    Хората не гласуваха за нови зависимости, а за справедливост и работещо правосъдие. Ако обещаното разграждане на модела остане само предизборен лозунг, разочарованието няма да бъде към една или друга партия, а към цялата политическа система.

    08:18 23.06.2026

  • 25 ПБ ще ни загробят със заеми

    2 4 Отговор
    Най-големият риск пред ПБ не е опозицията, а собственото им самочувствие. Когато една политическа сила започне да говори така, сякаш има монопол върху истината и реформите, тя постепенно губи връзка с хората, които са я подкрепили.

    08:19 23.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ново е старото

    1 4 Отговор
    Години наред хрърчилото Радев критикуваше задкулисието, договорките и арогантността на властта. Днес виждаме същото поведение, но с различно лице. ПБ вместо да убеждават обществото с аргументи, често се създава впечатление, че всеки несъгласен автоматично е част от „статуквото“.

    08:20 23.06.2026

  • 28 ПБ измамници@@@

    2 5 Отговор
    Съдебната реформа не се измерва с пресконференции и гръмки обещания, а с реални резултати. Ако след всички заявки за промяна хората не усетят по-справедливо правосъдие, по-малко корупция и по-силни институции, вината вече няма да може да бъде прехвърляна на предишните управляващи.

    08:21 23.06.2026

  • 29 Прогресивна България се оказа регресивна

    3 5 Отговор
    ПБ много бързо започна да прилича на това, което години наред критикуваше. Самоувереността, че могат да прокарват всичко сами, не е признак на реформа, а на политическо високомерие. Хората не очакват нов елит, а нови правила. Ако обещаното разграждане на модела остане само лозунг, разочарованието ще е огромно.

    08:22 23.06.2026

  • 30 Реалист

    3 2 Отговор
    В политиката най-бързо се губи доверие не заради грешки, а заради самоувереност. Когато една формация започне да говори от позицията на „ние знаем всичко“, вместо да слуша обществото, тя неизбежно влиза в капана на самозабравянето.
    Промяната не се измерва с това колко категорично говориш за реформи, а с това дали можеш да останеш скромен пред реалността на властта. Истинската сила на една политическа сила не е в арогантността, а в способността да признава ограниченията си.
    Ако ПБ иска да бъде възприемана като различна, трябва първо да се държи различно – с повече смирение, повече диалог и по-малко увереност, че всичко вече е решено.

    08:23 23.06.2026

  • 31 ПБ, по-скромно моля!

    3 3 Отговор
    Властта не прощава самозабравянето. Колкото по-бързо една политическа сила започне да говори с тон на „ние сме прави по дефиниция“, толкова по-бързо губи моралното си предимство.
    По-малко високомерие и повече скромност не е слабост, а единственият начин да не се превърнеш в това, което си обещавал да промениш.

    08:24 23.06.2026

  • 32 ПБ се самозабравиха

    2 3 Отговор
    Хората не искат нови политически „спасители“, които да се държат като незаменими. Искат нормалност, диалог и уважение към различното мнение.
    Ако ПБ наистина вярва в промяната, трябва да започне от най-трудното – да свали тона, да спре с демонстрацията на превъзходство и да приеме, че властта е отговорност, а не удостоверение за правота.

    08:24 23.06.2026

  • 33 ежко

    8 1 Отговор
    Алоооо..... Киселата! Не се прави на обидена! Нали точно ти, когато можеше си правеше каквото ти скимне! Сега се други на власт, а ти си безгласна буква. Може само да се радваш, че не са ти набили шамарите още, нещо което си заслужила многократно!

    08:26 23.06.2026

  • 34 Горкото кака

    7 1 Отговор
    Пак се наака
    Ти нали беше
    Какво беше?

    08:30 23.06.2026

  • 35 Абе

    6 1 Отговор
    Аалооууу лелчееее, кисела вода пиеш ли?

    08:32 23.06.2026

  • 36 Тонко

    4 1 Отговор
    Кисела З.у.р.л.а

    08:36 23.06.2026

  • 37 Киселова

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "киселяк":

    постъпи професионално. Радев игра популистки със заповед от Кремъл. Най- добрите неща са Шенген, еврозоната. Добре, че влязохме, иначе щяха да откраднат парите от валутния борд. Радев си е национален предател.

    Коментиран от #42

    08:37 23.06.2026

  • 38 Край

    4 0 Отговор
    Пак пресякохте млякото за закуска на децата. Не показвайте тази физически и ментално грозна женица МОЛЯ.

    08:37 23.06.2026

  • 39 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Тази тетка е самата еманация на думата "гьонсурат" !!! Цял живот да си живял, учил и тн, а накрая да няма нито един човек на тоя пъстър свят, който да те харесва, а всеки да те хули и ненавижда! Кел файда за всичко!

    08:42 23.06.2026

  • 40 глоги

    2 0 Отговор
    Това коментира бившАТА председателКА на Народното събрание - Наталия Киселова ...

    08:42 23.06.2026

  • 41 ахааа

    1 0 Отговор
    това на снимката е за панделата до живот

    08:47 23.06.2026

  • 42 ежко

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Киселова":

    Абе тези мантри като ги пишете, не съзнавате ли колко сте несъстоятелни? Кое професионално е направила Киселова? Че игнорира доклади от ДАНС ли? Че прави всичко по силите си да не се чуе волята на народа ли?Това ли е "професионализма"?Така ли разбирате демокрацията?

    08:49 23.06.2026

  • 43 тая кака

    3 0 Отговор
    Е излишна като апендикс.

    08:52 23.06.2026

  • 44 и пак ни я навират

    5 0 Отговор
    Открадналата плагиатствайки си доцентството Красталова погази конституцията и унищожи умишлено държава и народ.Сега ни дава акъл.....

    08:54 23.06.2026

  • 45 Чичо

    4 0 Отговор
    Тази крава да отива да пасе.

    08:55 23.06.2026

  • 46 Ммммм

    2 0 Отговор
    Грозен боклук

    09:11 23.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Удивен.

    2 0 Отговор
    Тази жена като публична личност ще се среше някога?

    09:17 23.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хмм

    2 0 Отговор
    точно пък киселова иска Радев да се провали, защо е скрила доклада на ДАНс за Невзоров и какво да му направят, да му събаря кметът контейнерите и да плаща обезщетения, въпреки че "потърпевшите" са си виновни, едва ли документите закупените къщи са редовни, на Невзоров най-лошото което може да му се случи е фронтът в Украйна, от ковто го е предпазила именно киселова, да се радва на служебната охрана на безценното ѝ тяло и да си мълчи

    09:56 23.06.2026

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