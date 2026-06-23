Киселова: Позицията на ПБ - "имаме достатъчно, за да прокараме каквото си искаме", може да им изиграе лоша шега

Олег Невзоров изненадващо се появи във Варна - първо на среща с хора с имоти в "Баба Алино", след това на разпит в полицията.
Ако върнем лентата назад и видим как този правно-държавен-общински-частен спор се разрастваше и все повече институции са намесени в него, могат да се зададат няколко въпроса - дали след като е отменена заповедта да неговото изгонване е имало търсене, дали от МВР, или прокуратурата за наказателна отговорност. Там има и други въпроси, които будят съмнение - как са изповядвани сделките. Днес собственикът на търговски дружества беше доста самоуверен, което означава, че част от сделките са законосъобразни според него. Това коментира бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в студиото на "Денят ON AIR".
Тя изтъкна, че трима нотариуси са изповядвали сделките. Според нея е правилно те да бъдат проверени от министъра на правосъдието.
Образът на завладяната държава
Всеки на своето си място не си е свършил работата, убедена е Киселова.
"След като минаваме през архитект, кадастър, нотариус, районен кмет, кмет на община Варна, РИОСВ, МРРБ, областен управител, банката, която е прегледала документите, за да отпусне заема. Само удостоверения за търпимост ли са минали през нотариуса, и ако да - ще бъде ли разгледано поведението им, министърът на правосъдието е редно да се поинтересува", призова Наталия Киселова.
Събарянето на сградите
В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че 10 институции имат ангажираност по случая, а единствените, които търсят нещо, за да се узакони, са собствениците, които вече са се нанесли или които предстои да се нанесат, защото са заплатили.
"Има изсечени гори и става дума за жилища, които не са основни и не може да се претендира за единствено жилище. Предстои съдебна ваканция, най-ранно съдебно заседание в Административен съд Варна вероятно ще има през есента. Въртим се в омагьосан кръг, в който всеки казва "не бях аз, беше ти" и стигаме до това, че тези удостоверения за търпимост може да се окажат действителни, защото във времето, в което се обжалва, може да станат законни имоти", прогнозира бившият председател на НС.
Тя определи България като страна на чудесата, където нищо не може да я изненада.
Писмото от ДАНС до Киселова
Информацията за заповедта за екстрадиране на Олег Невзоров все още се намира някъде в деловодството на Народното събрание.
"Да се намери документът, да се запознае председателят и да бъде разпореден достъп - дали на депутатите, дали на членове на Комисията за контрол върху службите. Да се види как се е стигнало до заповедта за екстрадиране и след това защо е отменена", на мнение е Наталия Киселова.
Тя беше категорична в ефира на Bulgaria ON AIR, че Деньо Денев трябва да бъде изслушан в Комисията за контрол върху службите.
Реформа в съдебната власт
Законът за съдебната власт предстои да бъде гласуван финално този четвъртък.
"В рамките на тази процедура не трябва да гледаме само това, което се вижда на пръв поглед - колко са гласовете, трябва да се гледа по-широкоформатно. Когато дойде време за избор на конкретни лица за членове на ВСС от НС - главен инспектор, инспектори в инспектората към ВСС.
ПГ на ПБ няма да има достатъчно гласове. Гласовете на ПП и ДБ са по-желани в публичен контекст от тези на ГЕРБ-СДС или на ДПС", заяви специалистът по конституционно право.
Тя припомни, че когато някой допусне ГЕРБ и ДПС да гласуват с него, получава отказ от ПП и ДБ да участват в конституирането на съвета и инспектората.
"Позицията на ПБ - "имаме достатъчно, за да прокараме каквото си искаме", е високомерно поведение, което може да им изиграе лоша шега. Всички граждани имаме интерес и очаквания за подобряване на положението. Очакваме не само промени в кадровия състав, а да се сбъдне предизборното обещание - разграждане на модела Борисов-Пеевски в съдебната власт", каза още Наталия Киселова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДоДо
07:48 23.06.2026
2 хехе
Коментиран от #17
07:49 23.06.2026
3 Данч0
07:50 23.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 На тази
07:55 23.06.2026
6 Жожи
07:56 23.06.2026
7 Фейк - либераст
07:57 23.06.2026
8 Не знам На тях !
Лошо Шега !
07:58 23.06.2026
9 Тошев
07:59 23.06.2026
10 РЕФЕРЕНДУМ
08:03 23.06.2026
11 Тая тиня
Да си затваря устата!
08:03 23.06.2026
12 На хората
08:03 23.06.2026
13 Гост
08:05 23.06.2026
14 Някой си
Наруши конституцията поне два пъти!
08:05 23.06.2026
15 хихи
08:09 23.06.2026
16 Кво сте го изтипосали
08:10 23.06.2026
17 хихи
До коментар #2 от "хехе":Прелъстена и можеби изоставена...
Колко ли пари и титли получи, като на града?
НАП проверете й имотното състояние за последните 5 години
08:11 23.06.2026
18 оня с коня
08:13 23.06.2026
19 киселяк
Коментиран от #26, #37
08:15 23.06.2026
20 Съдебна реформа
08:15 23.06.2026
21 ПБ са аматьори
08:16 23.06.2026
22 Стига лозунги и заучени клишета!
08:16 23.06.2026
23 Високомерието на ПБ е отвратително
08:17 23.06.2026
24 ПБ ви излъгаха, сега ду..те супата!!!
08:18 23.06.2026
25 ПБ ще ни загробят със заеми
08:19 23.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ново е старото
08:20 23.06.2026
28 ПБ измамници@@@
08:21 23.06.2026
29 Прогресивна България се оказа регресивна
08:22 23.06.2026
30 Реалист
Промяната не се измерва с това колко категорично говориш за реформи, а с това дали можеш да останеш скромен пред реалността на властта. Истинската сила на една политическа сила не е в арогантността, а в способността да признава ограниченията си.
Ако ПБ иска да бъде възприемана като различна, трябва първо да се държи различно – с повече смирение, повече диалог и по-малко увереност, че всичко вече е решено.
08:23 23.06.2026
31 ПБ, по-скромно моля!
По-малко високомерие и повече скромност не е слабост, а единственият начин да не се превърнеш в това, което си обещавал да промениш.
08:24 23.06.2026
32 ПБ се самозабравиха
Ако ПБ наистина вярва в промяната, трябва да започне от най-трудното – да свали тона, да спре с демонстрацията на превъзходство и да приеме, че властта е отговорност, а не удостоверение за правота.
08:24 23.06.2026
33 ежко
08:26 23.06.2026
34 Горкото кака
Ти нали беше
Какво беше?
08:30 23.06.2026
35 Абе
08:32 23.06.2026
36 Тонко
08:36 23.06.2026
37 Киселова
До коментар #19 от "киселяк":постъпи професионално. Радев игра популистки със заповед от Кремъл. Най- добрите неща са Шенген, еврозоната. Добре, че влязохме, иначе щяха да откраднат парите от валутния борд. Радев си е национален предател.
Коментиран от #42
08:37 23.06.2026
38 Край
08:37 23.06.2026
39 Лопата Орешник
08:42 23.06.2026
40 глоги
08:42 23.06.2026
41 ахааа
08:47 23.06.2026
42 ежко
До коментар #37 от "Киселова":Абе тези мантри като ги пишете, не съзнавате ли колко сте несъстоятелни? Кое професионално е направила Киселова? Че игнорира доклади от ДАНС ли? Че прави всичко по силите си да не се чуе волята на народа ли?Това ли е "професионализма"?Така ли разбирате демокрацията?
08:49 23.06.2026
43 тая кака
08:52 23.06.2026
44 и пак ни я навират
08:54 23.06.2026
45 Чичо
08:55 23.06.2026
46 Ммммм
09:11 23.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Удивен.
09:17 23.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хмм
09:56 23.06.2026