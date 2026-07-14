Първото класиране за прием след седми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес, съобщават от Нова телевизия. Кандидатстването за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година се проведе между 8 и 10 юли изцяло по електронен път, припомнят от Регионалното управление на образованието в София-град.
За улеснение на учениците и техните родители РУО предостави интерактивна карта с училищата в София, както и подробна информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала.
Балът за прием в различните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Всички оценки, необходими за класирането, се въвеждат служебно преди началото на процедурата по балообразуване.
От образователното управление напомнят, че системата разглежда желанията на учениците по реда, в който са подредени. Всеки кандидат се класира на най-предното място в списъка си, за което балът му е достатъчен.
Кандидатстването се извършва чрез електронна платформа, където всеки ученик разполага с индивидуален профил и код за достъп. С него могат да бъдат посочени училища не само в София, но и във всеки друг регион на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5, #6
08:46 14.07.2026
2 Пич
Коментиран от #4
08:51 14.07.2026
3 Нямат бъдеще тияхпоколения
08:53 14.07.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Пич":Само след няколко години, дивотиите с които пълнят главите на децата в школото ще имат стойността на хоби кръжоци. Професиите ще са вече почнали да изчезват, а Ганчо ще го вербуват от малък или да става войник, или медицинска сестра като през Комунизъма.
08:59 14.07.2026
5 По света и у нас
До коментар #1 от "честен ционист":В Узбекистан замениха повече от 40 чужди думи, включително «хештаг», «емодзи», «фрилансър», «хостел», «бранд» и «дедлайн». Вместо «хештаг» вече ще использоват «ключева дума», а вместо «емодзи» – «символ», съобщила пресслужба на Академията на науката на республиката.
09:34 14.07.2026
6 Проблемът е, че
До коментар #1 от "честен ционист":в Българското образование изчезна ОБРАЗЪТ.
Учениците не са само едни бъдещи шофьори, готвачи и програмисти, а трябва да се научат да бъдат най-вече хора. И това е най-вече за тяхно добро.
Коментиран от #7
09:40 14.07.2026
7 Идън
До коментар #6 от "Проблемът е, че":Възпитанието на едно дете започва в семейството и преди детето да тръгне на училище.Първите 7 години са много важни - това е основата.Хора- много,човеци- малко...
10:16 14.07.2026