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Първото класиране за прием след седми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес

Първото класиране за прием след седми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес

14 Юли, 2026 08:41 967 7

  • класиране-
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  • гимназии-
  • софия

Кандидатстването за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година се проведе между 8 и 10 юли изцяло по електронен път

Първото класиране за прием след седми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първото класиране за прием след седми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес, съобщават от Нова телевизия. Кандидатстването за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година се проведе между 8 и 10 юли изцяло по електронен път, припомнят от Регионалното управление на образованието в София-град.
За улеснение на учениците и техните родители РУО предостави интерактивна карта с училищата в София, както и подробна информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала.
Балът за прием в различните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Всички оценки, необходими за класирането, се въвеждат служебно преди началото на процедурата по балообразуване.

От образователното управление напомнят, че системата разглежда желанията на учениците по реда, в който са подредени. Всеки кандидат се класира на най-предното място в списъка си, за което балът му е достатъчен.

Кандидатстването се извършва чрез електронна платформа, където всеки ученик разполага с индивидуален профил и код за достъп. С него могат да бъдат посочени училища не само в София, но и във всеки друг регион на страната.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 5 Отговор
    Кога Радев ще въвежда паралелки с усилено изучаване на турски език?

    Коментиран от #5, #6

    08:46 14.07.2026

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Много сбъркано е това!!! В края на краищата, средното образование е едно нищо, което е базова необходимост в днешно време!!! И с тези излишни ограничения и класирания лишава децата да учат това, което им е по сърце!!! А само така се разпалва искрата, която кара човек да продължи да иска да се образова. А понякога и самите родители лишават децата си от възможността, да учат това, което искат!

    Коментиран от #4

    08:51 14.07.2026

  • 3 Нямат бъдеще тияхпоколения

    1 0 Отговор
    Ии ще ги затрие и тия който ще го контролират

    08:53 14.07.2026

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Само след няколко години, дивотиите с които пълнят главите на децата в школото ще имат стойността на хоби кръжоци. Професиите ще са вече почнали да изчезват, а Ганчо ще го вербуват от малък или да става войник, или медицинска сестра като през Комунизъма.

    08:59 14.07.2026

  • 5 По света и у нас

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    В Узбекистан замениха повече от 40 чужди думи, включително «хештаг», «емодзи», «фрилансър», «хостел», «бранд» и «дедлайн». Вместо «хештаг» вече ще использоват «ключева дума», а вместо «емодзи» – «символ», съобщила пресслужба на Академията на науката на республиката.

    09:34 14.07.2026

  • 6 Проблемът е, че

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    в Българското образование изчезна ОБРАЗЪТ.
    Учениците не са само едни бъдещи шофьори, готвачи и програмисти, а трябва да се научат да бъдат най-вече хора. И това е най-вече за тяхно добро.

    Коментиран от #7

    09:40 14.07.2026

  • 7 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Проблемът е, че":

    Възпитанието на едно дете започва в семейството и преди детето да тръгне на училище.Първите 7 години са много важни - това е основата.Хора- много,човеци- малко...

    10:16 14.07.2026

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