Първото класиране за прием след седми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес, съобщават от Нова телевизия. Кандидатстването за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година се проведе между 8 и 10 юли изцяло по електронен път, припомнят от Регионалното управление на образованието в София-град.

За улеснение на учениците и техните родители РУО предостави интерактивна карта с училищата в София, както и подробна информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала.

Балът за прием в различните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Всички оценки, необходими за класирането, се въвеждат служебно преди началото на процедурата по балообразуване.

От образователното управление напомнят, че системата разглежда желанията на учениците по реда, в който са подредени. Всеки кандидат се класира на най-предното място в списъка си, за което балът му е достатъчен.

Кандидатстването се извършва чрез електронна платформа, където всеки ученик разполага с индивидуален профил и код за достъп. С него могат да бъдат посочени училища не само в София, но и във всеки друг регион на страната.