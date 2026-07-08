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Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите след 7 клас

Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите след 7 клас

8 Юли, 2026 07:37 437 4

  • подаване на документи-
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  • гимназии-
  • 7 клас

Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10-ти юли

Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите след 7 клас - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От днес започва подаването на документи за участието в първото и второто класиране за гимназиите след 7-ми клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10-ти юли, съобщават от БНТ.

То може да стане по три начина - първо- родителите и детето влизат в системата на просветното министерство, където всеки ученик има свой профил, и попълват желаните паралелки, вторият начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълват заявлението. Третият начин в училище - гнездо учители попълват заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен. Учениците с по-нисък бал трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. В столицата се кандидатства за 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Паралелките са повече от миналата година, а випускът е по-малък.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учителка..

    1 0 Отговор
    Учителката по природознание казва бог създаде и слънцето...другата учителка по физика казва слънцето е една обикновена звезда като всички останали в космоса и е съвършено права...! Детето пита родителите си коя учителка лъже..! Човек става това което му набиват в главата с години .

    Коментиран от #3

    07:44 08.07.2026

  • 2 Покрай Сухото !

    1 0 Отговор
    И Суровото Гори !

    07:44 08.07.2026

  • 3 Тво Ти Пука !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Учителка..":

    Нали Земята !

    Е Плоска !

    07:47 08.07.2026

  • 4 Гробар

    0 0 Отговор
    Напълно безсмислено. В днешно време в България учениците най-много да се научат да се псуват и .бат. А днешните брадати зальохани джендери дето не знаят да се обръснат и последното не могат.

    07:51 08.07.2026

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