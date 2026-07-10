Новини
България »
София »
Приемът в осми клас: До днес седмокласниците могат да подават заявления за първото класиране

Приемът в осми клас: До днес седмокласниците могат да подават заявления за първото класиране

10 Юли, 2026 07:45 325 0

  • 8 клас-
  • класиране-
  • деца-
  • матури-
  • мон-
  • българия-
  • образование

Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък

Приемът в осми клас: До днес седмокласниците могат да подават заявления за първото класиране - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

До днес седмокласниците могат да подават заявления за участие в първото класиране за прием в осми клас. Това става само по електронен път. Три са начините за записване, изброи btvnovinite.bg.

Първият - родителите и детето влизат в системата на просветното министерство, където всеки ученик има свой профил, и попълват желаните паралелки.

Вторият начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълват заявлението. Третият начин е в т.нар. училище-гнездо, където учители попълват заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен.

От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика на позиция номер 1.

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Съветът към учениците с по-нисък бал е да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането.

Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове