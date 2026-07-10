Приемът в осми клас: До днес седмокласниците могат да подават заявления за първото класиране

До днес седмокласниците могат да подават заявления за участие в първото класиране за прием в осми клас. Това става само по електронен път. Три са начините за записване, изброи btvnovinite.bg.

Първият - родителите и детето влизат в системата на просветното министерство, където всеки ученик има свой профил, и попълват желаните паралелки.

Вторият начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълват заявлението. Третият начин е в т.нар. училище-гнездо, където учители попълват заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен.

От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първо желанието, посочено от ученика на позиция номер 1.

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Съветът към учениците с по-нисък бал е да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането.

Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли.