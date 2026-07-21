Излиза второто класиране за гимназиите в София

Хиляди седмокласници и техните родители в София очакват днес публикуването на резултатите от второто класиране за прием в гимназиите.

Според официалния график на Министерството на образованието и науката (МОН), крайният срок за обявяване на списъците е днешният ден.

Експертите от РУО София-град потвърдиха информацията чрез специално съобщение на своята платформа. Очаква се системата да бъде обновена в ранните следобедни часове. Практиката от минали години показва, че това обикновено се случва около 14:00 часа.

Как да проверите резултатите?

Всички кандидат-гимназисти могат да направят лична справка изцяло по електронен път. Проверката се извършва в Единната информационна система за изпити и прием на адрес: https://infopriem.mon.bg/. За достъп до профила са необходими следните данни:

Входящ номер на ученика.

на ученика. Идентификационен код.

Важни срокове за записване след втория етап

За класираните седмокласници времето за реакция е ограничено. Графикът на МОН предвижда следните стъпки:

22 – 23 юли 2026 г.: Записване на приетите ученици в съответните училища.

Записване на приетите ученици в съответните училища. Важно предупреждение: Ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап.

Ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. 24 юли 2026 г.: Обявяване на незаетите места за трето класиране.

Всички ученици, които не са класирани никъде на първия етап, участваха автоматично във втория. При него класирането става само в рамките на вече заявените желания, без възможност за пренареждане или добавяне на нови училища.

След публикуването на списъците по-късно днес ще станат ясно и новите минимални балове за най-желаните училища в столицата. На първия етап лидерските позиции отново бяха заети от Софийската математическа гимназия (СМГ).