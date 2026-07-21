Излиза второто класиране за гимназиите в София

Хиляди седмокласници и техните родители в София очакват днес публикуването на резултатите от второто класиране за прием в гимназиите.
Според официалния график на Министерството на образованието и науката (МОН), крайният срок за обявяване на списъците е днешният ден.
Експертите от РУО София-град потвърдиха информацията чрез специално съобщение на своята платформа. Очаква се системата да бъде обновена в ранните следобедни часове. Практиката от минали години показва, че това обикновено се случва около 14:00 часа.
Как да проверите резултатите?
Всички кандидат-гимназисти могат да направят лична справка изцяло по електронен път. Проверката се извършва в Единната информационна система за изпити и прием на адрес: https://infopriem.mon.bg/. За достъп до профила са необходими следните данни:
- Входящ номер на ученика.
- Идентификационен код.
Важни срокове за записване след втория етап
За класираните седмокласници времето за реакция е ограничено. Графикът на МОН предвижда следните стъпки:
- 22 – 23 юли 2026 г.: Записване на приетите ученици в съответните училища.
- Важно предупреждение: Ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап.
- 24 юли 2026 г.: Обявяване на незаетите места за трето класиране.
Всички ученици, които не са класирани никъде на първия етап, участваха автоматично във втория. При него класирането става само в рамките на вече заявените желания, без възможност за пренареждане или добавяне на нови училища.
След публикуването на списъците по-късно днес ще станат ясно и новите минимални балове за най-желаните училища в столицата. На първия етап лидерските позиции отново бяха заети от Софийската математическа гимназия (СМГ).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
06:57 21.07.2026
2 И Тези Смятат !
Всичко Ще Изчезне !
В Калабалъка !
07:43 21.07.2026