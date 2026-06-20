Медийни илюзии срещу кървава реалност по пътищата

Министърът на вътрешните работи публично заяви, че „МВР не е приходна агенция“. Само дни по-късно обаче ангажира безпрецедентно практически целия ресурс на МВР – жандармерия, Охранителна и Пътна полиция – основно за проверки, актове и глоби.

Това отбеляза Институтът за пътна безопасност.

Резултатът за десет дни:

52 000 установени нарушения;

над 3,6 млн. евро наложени глоби;

ефект върху пътната безопасност – липсва.

Напротив. Преди началото на масираните акции загиналите по пътищата бяха 175 души (с 20 повече от миналата година). Само десет дни по-късно те вече са 200 – с 30 повече спрямо същия период на миналата година.

Тези данни показват, че колкото и полицейски ресурс да бъде хвърлен на пътя, само с контрол и санкции войната по пътищата няма как да бъде спечелена.

Най-опасното внушение е, че МВР само може да реши кризата с пътната безопасност. Това не е вярно. Пътната безопасност зависи от 12 държавни институции, а не от една.

Призоваваме министър-председателя да поеме политическото лидерство и да организира работата на всички отговорни институции. Докато държавата разчита единствено на полицейски акции и медийни послания, жертвите ще продължат да се увеличават.