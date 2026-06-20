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Медийни илюзии срещу кървава реалност по пътищата
  Тема: Войната на пътя

Медийни илюзии срещу кървава реалност по пътищата

20 Юни, 2026 12:27 741 10

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  • ранени

МВР в капан: Министърът сам опроверга собствената си теза. Най-опасното внушение е, че МВР само може да реши кризата с пътната безопасност

Медийни илюзии срещу кървава реалност по пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи публично заяви, че „МВР не е приходна агенция“. Само дни по-късно обаче ангажира безпрецедентно практически целия ресурс на МВР – жандармерия, Охранителна и Пътна полиция – основно за проверки, актове и глоби.

Това отбеляза Институтът за пътна безопасност.

Резултатът за десет дни:

  • 52 000 установени нарушения;
  • над 3,6 млн. евро наложени глоби;
  • ефект върху пътната безопасност – липсва.

Напротив. Преди началото на масираните акции загиналите по пътищата бяха 175 души (с 20 повече от миналата година). Само десет дни по-късно те вече са 200 – с 30 повече спрямо същия период на миналата година.

Тези данни показват, че колкото и полицейски ресурс да бъде хвърлен на пътя, само с контрол и санкции войната по пътищата няма как да бъде спечелена.

Най-опасното внушение е, че МВР само може да реши кризата с пътната безопасност. Това не е вярно. Пътната безопасност зависи от 12 държавни институции, а не от една.

Призоваваме министър-председателя да поеме политическото лидерство и да организира работата на всички отговорни институции. Докато държавата разчита единствено на полицейски акции и медийни послания, жертвите ще продължат да се увеличават.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Скоро Изкуственият интелект ще поеме целия трафик и няма да има жертви и катастрофи.

    12:33 20.06.2026

  • 2 Примера На Участниците В НС и МС !

    2 0 Отговор
    Е Заразителен !

    Къде как може !

    Да се Гази Закона и Правата на останалите граждави !

    Така че !

    Отговора Е !

    Ясен !

    12:35 20.06.2026

  • 3 Чета това

    4 0 Отговор
    И после си пускам Иван и Андрей да ми обясняват как България ме иска и повече хора се прибирали отколкото заминавали. Българи ли са, украинци ли са ходи ги питай

    12:42 20.06.2026

  • 4 Политическото

    4 0 Отговор
    му лидерство, за което призовавате се проявява само по посока собствено оцеляване по пътя на копринката. А демерджо черничкия е ясен - точен с парите, друго няма

    12:42 20.06.2026

  • 5 Да,бе

    6 1 Отговор
    Милчефф,ти като беше някакъв шеф в кат София какво направи по въпроса,бе момче плешиво!Аман от такива дето плюят където са лизали...

    12:43 20.06.2026

  • 6 Шофьор

    4 0 Отговор
    Ами прав е човекът.Не с насилие се решава проблем а с убеждение и разумни постъпки в същата посока,в която съществува даден проблем.Не да се говори едно а да се върши съвсем друго.И пак ще призова водачите на автомобили, да ги карат внимателно,независимо от пола и възрастта.Дс не допускат и най-малките грешки,защото това може да е фатално за водача и пътниците в автомобила.Да спазват Закона и Правилника за движение по пътя.Да преглеждат състоянието на автомобила си преди тръгване на път.Да карат внимателно в почивните и празничните дни особено по магистралите и в населените места.Да дават предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.Да зарежда с гориво достатъчно за прехода който са предприели.Пожелавам на всички водачи на МПС успешно и безаварийно пътуване всеки Божи ден.

    12:43 20.06.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Поискайте статистика откъде са изкъпани книжките!

    12:44 20.06.2026

  • 8 Колю

    3 0 Отговор
    МВР е репресивен орган.Това министерство не е в помощ на гражданите.Единствено пожарникарите са в услуга на народа.КАТ имат заповед да пълнят бюджета.Вместо да регулират движението както беше преди години целта им е тормоз,рекет и събиране на глоби за нищо.Всички сме виждали как се поставят знаци на определени места с цел да са хранилки.Въведоха средна скорост,назначиха си роднините,и всичко утихна.Жертвите на пътя се увеличиха.Нещо отхвърлено от запада,го въведоха тук.Защо по другите държава никой не те спира,няма полицаи по пътищата бе?Никой не те спира без причина.И да се заяждат за изтекъл срок на риванола в аптечката.И каква първа помощ да давам когато после роднините ще ме осъдят,че аз съм го уморил?И ще ме вкарат в затвора като нищо.

    12:56 20.06.2026

  • 9 алахулю фишер

    1 0 Отговор
    пунежи фъф всички сфери полужението е такова , начи кризата е всеобхватна - лениви , лакоми и кьопави алахульовци

    13:00 20.06.2026

  • 10 ха ха

    1 0 Отговор
    дори и да не са пили и употребили хората започнаха да не мислят трезво

    13:03 20.06.2026

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