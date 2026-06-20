Медийни илюзии срещу кървава реалност по пътищата

Министърът на вътрешните работи публично заяви, че „МВР не е приходна агенция“. Само дни по-късно обаче ангажира безпрецедентно практически целия ресурс на МВР – жандармерия, Охранителна и Пътна полиция – основно за проверки, актове и глоби.
Това отбеляза Институтът за пътна безопасност.
Резултатът за десет дни:
- 52 000 установени нарушения;
- над 3,6 млн. евро наложени глоби;
- ефект върху пътната безопасност – липсва.
Напротив. Преди началото на масираните акции загиналите по пътищата бяха 175 души (с 20 повече от миналата година). Само десет дни по-късно те вече са 200 – с 30 повече спрямо същия период на миналата година.
Тези данни показват, че колкото и полицейски ресурс да бъде хвърлен на пътя, само с контрол и санкции войната по пътищата няма как да бъде спечелена.
Най-опасното внушение е, че МВР само може да реши кризата с пътната безопасност. Това не е вярно. Пътната безопасност зависи от 12 държавни институции, а не от една.
Призоваваме министър-председателя да поеме политическото лидерство и да организира работата на всички отговорни институции. Докато държавата разчита единствено на полицейски акции и медийни послания, жертвите ще продължат да се увеличават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:33 20.06.2026
2 Примера На Участниците В НС и МС !
Къде как може !
Да се Гази Закона и Правата на останалите граждави !
Така че !
Отговора Е !
Ясен !
12:35 20.06.2026
3 Чета това
12:42 20.06.2026
4 Политическото
12:42 20.06.2026
5 Да,бе
12:43 20.06.2026
6 Шофьор
12:43 20.06.2026
7 Дзак
12:44 20.06.2026
8 Колю
12:56 20.06.2026
9 алахулю фишер
13:00 20.06.2026
10 ха ха
13:03 20.06.2026