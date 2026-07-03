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Обвиниха бивш служител на район „Приморски“ за удостоверения с невярно съдържание в „Баба Алино“

Обвиниха бивш служител на район „Приморски“ за удостоверения с невярно съдържание в „Баба Алино“

3 Юли, 2026 12:41 449 7

  • обвинен-
  • служител-
  • строеж-
  • баба алино

Според обвинението мъжът с инициали В.К. е извършил престъплението в периода между май и юли 2023 г.

Обвиниха бивш служител на район „Приморски“ за удостоверения с невярно съдържание в „Баба Алино“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

70-годишен мъж от Варна, който е бивш служител на район „Приморски“ към Община Варна, е привлечен като обвиняем по разследване на Районната прокуратура за издаване на официални документи с невярно съдържание. По разпореждане на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа, докато съдът реши каква мярка за неотклонение да му бъде наложена.

Според обвинението мъжът с инициали В.К. е извършил престъплението в периода между май и юли 2023 г. Докато е работил като длъжностно лице в район „Приморски“, той е издал удостоверения за търпимост на строеж, в които е удостоверил неверни обстоятелства.

Разследващите твърдят, че в документите е било посочено, че в три поземлени имота в местността „Баба Алино“ са били изградени общо 20 жилищни сгради с различна площ преди 31 март 2001 г. Именно това обстоятелство е от съществено значение за издаването на удостоверенията за търпимост.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Варна. По делото вече са извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в административни помещения на район „Приморски“, както и на частни адреси. Разпитани са и свидетели.

Работата по случая започна през миналата седмица, като първите претърсвания бяха извършени на 25 юни. До момента по делото има и втори обвиняем - 48-годишен мъж, срещу когото също е повдигнато обвинение за документно престъпление.

Разследването продължава, а прокуратурата вече е внесла в Районния съд във Варна искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ - спрямо 70-годишния обвиняем.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    4 0 Отговор
    Само един ли, и точно 70 годишния дядо, който сигурно ще почине докато се точат делата.

    12:44 03.07.2026

  • 2 Сталин

    8 0 Отговор
    Варна е една от най корумпираните кочини след София населена с нагли корумпирани евреи и арменци

    Коментиран от #5

    12:45 03.07.2026

  • 3 Сталин

    7 0 Отговор
    А кога ще арестувате Бандера да изпее колко милиона е дал на Потника Коцето и Тиквата

    12:46 03.07.2026

  • 4 ГОЛАТА ИСТИНА

    3 0 Отговор
    Пак ще изгорят бушоните и онези отгоре ще останат недосегаеми, нищо ново под слънцето.

    12:51 03.07.2026

  • 5 И много

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    нагли укри.

    12:51 03.07.2026

  • 6 оня с коня

    1 1 Отговор
    ас като ви казвам че: ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
    вие ми не вярвате

    един арестуват на 70 години ха ха ха ха

    да бяхте намерили някой на 90 години да го арестувате а?

    кога ще събаряте незаконните къщи скоро ли ще е?

    12:52 03.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    намерете още някой на 99+ години да арестувате в общината

    ако няма такъв назначете със задна дата

    12:53 03.07.2026

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