Обвиниха бивш служител на район „Приморски“ за удостоверения с невярно съдържание в „Баба Алино“

70-годишен мъж от Варна, който е бивш служител на район „Приморски“ към Община Варна, е привлечен като обвиняем по разследване на Районната прокуратура за издаване на официални документи с невярно съдържание. По разпореждане на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа, докато съдът реши каква мярка за неотклонение да му бъде наложена.

Според обвинението мъжът с инициали В.К. е извършил престъплението в периода между май и юли 2023 г. Докато е работил като длъжностно лице в район „Приморски“, той е издал удостоверения за търпимост на строеж, в които е удостоверил неверни обстоятелства.

Разследващите твърдят, че в документите е било посочено, че в три поземлени имота в местността „Баба Алино“ са били изградени общо 20 жилищни сгради с различна площ преди 31 март 2001 г. Именно това обстоятелство е от съществено значение за издаването на удостоверенията за търпимост.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Варна. По делото вече са извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в административни помещения на район „Приморски“, както и на частни адреси. Разпитани са и свидетели.

Работата по случая започна през миналата седмица, като първите претърсвания бяха извършени на 25 юни. До момента по делото има и втори обвиняем - 48-годишен мъж, срещу когото също е повдигнато обвинение за документно престъпление.

Разследването продължава, а прокуратурата вече е внесла в Районния съд във Варна искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ - спрямо 70-годишния обвиняем.