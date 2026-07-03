Обвиниха бивш служител на район „Приморски“ за удостоверения с невярно съдържание в „Баба Алино“

70-годишен мъж от Варна, който е бивш служител на район „Приморски“ към Община Варна, е привлечен като обвиняем по разследване на Районната прокуратура за издаване на официални документи с невярно съдържание. По разпореждане на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа, докато съдът реши каква мярка за неотклонение да му бъде наложена.
Според обвинението мъжът с инициали В.К. е извършил престъплението в периода между май и юли 2023 г. Докато е работил като длъжностно лице в район „Приморски“, той е издал удостоверения за търпимост на строеж, в които е удостоверил неверни обстоятелства.
Разследващите твърдят, че в документите е било посочено, че в три поземлени имота в местността „Баба Алино“ са били изградени общо 20 жилищни сгради с различна площ преди 31 март 2001 г. Именно това обстоятелство е от съществено значение за издаването на удостоверенията за търпимост.
Разследването се води под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Варна. По делото вече са извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в административни помещения на район „Приморски“, както и на частни адреси. Разпитани са и свидетели.
Работата по случая започна през миналата седмица, като първите претърсвания бяха извършени на 25 юни. До момента по делото има и втори обвиняем - 48-годишен мъж, срещу когото също е повдигнато обвинение за документно престъпление.
Разследването продължава, а прокуратурата вече е внесла в Районния съд във Варна искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ - спрямо 70-годишния обвиняем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
12:44 03.07.2026
2 Сталин
Коментиран от #5
12:45 03.07.2026
3 Сталин
12:46 03.07.2026
4 ГОЛАТА ИСТИНА
12:51 03.07.2026
5 И много
До коментар #2 от "Сталин":нагли укри.
12:51 03.07.2026
6 оня с коня
вие ми не вярвате
един арестуват на 70 години ха ха ха ха
да бяхте намерили някой на 90 години да го арестувате а?
кога ще събаряте незаконните къщи скоро ли ще е?
12:52 03.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
ако няма такъв назначете със задна дата
12:53 03.07.2026