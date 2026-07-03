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Роман Василев за "Баба Алино": Очаква се да излязат много интересни неща по случая

Роман Василев за "Баба Алино": Очаква се да излязат много интересни неща по случая

3 Юли, 2026 18:20 524 8

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Бившият зам.-главен прокурор на София е пълномощник и представлява единия от международните инвеститори в „Баба Алино“

Роман Василев за "Баба Алино": Очаква се да излязат много интересни неща по случая - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След като си публична личност, личният ти живот е публичен. Има няколко масива с данни в МВР. Те се ползват по различен начин. Няма пречка да се установи пътуване до Дубай или обратно. Полетните списъци се пазят и може да се провери. Това каза бившият зам.-главен прокурор на София Роман Василев в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg

PNR системата я имат всички държави. Чрез нея може да се установят всички факти. Говорим за пътуване до Дубай-Турция и обратно – това може да се установи. Пътуването с частни самолетът, има маршрут и брой на пасажерите, уточни той.

Със сигурност истината ще стане ясна. Очевидно, че някъде в МВР някой крие информация. МВР има достъп до много информационни масиви. Гранична полиция не може да не разполага с информация кой кога е излизал от България, заяви журналистът Йово Николов.

Една по-задълбочена проверка ще покаже каква е истината. Морално осъдимо е Делян Пеевски и конституционната съдийка Десислава Атанасова да са пътували заедно в частен самолет, смята той и добави, че теренът в България е доста кален.

Откъде Калин Стоянов знае, че има злоупотреба с данни?, попита журналистът.

Роман Василев уточни, че след като има подадени сигнали за извършени престъпления, прокуратурата е длъжна да извърши проверка.

„Аз бих разделил нещата на три – това, че някой лети с частен самолет, не е престъпление. В декларацията има графа, в която се декларира какви подаръци е получавал, за воаяжите и т.н. независимо кой е платил – трябва да се декларира. Втората тема – няма лошо някой да плати полета, въпросът е каква е връзката, какви са парите, дали няма скрито финансиране. И трето, няма наказателно преследване, ако конституционният съдия не е бил встъпил в длъжност, това е по-скоро морално укоримо по етичния кодекс“, обясни Василев.

Бившият зам.-главен прокурор на София поясни, че под санкции единствено попадат разплащанията в долари. По думите му няма пречки един депутат да получава заплатата си по банков път, въпреки санкциите по „Магнитски“.

Във връзка с исканата оставка на градския прокурор на столицата Емилия Русинова от министъра на правосъдието, Роман Василев коментира, че може да стане по искане на Прокурорската колегия на ВСС и тя да се отстрани за срок от три месеца. Това се прави, за да се намали репутационният риск, като да се коментира случая.

Бившият зам.-главен прокурор на София е пълномощник и представлява единия от международните инвеститори в „Баба Алино“. Във връзка с казуса за незаконно застрояване той заяви: „Понеже се изговориха много неща, има много пропуски, които трябва да се разгледат. Тук политиката пак я поставяме над закона, над правото, правят се какви ли не констатации. Всички разбираме какъв е репутационният риск за тези инвеститори, като се говори, че са се прали пари. Има изготвени документи от международна одитна компания, които доказват, че парите на клиента ми са бели и с доказан произход“. По думите му никой нищо не е обещавал. Той каза още, че се очаква да излязат много интересни неща по случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гробар

    6 2 Отговор
    Нищо няма да излезе. И Чорапа ще си прибере рушветчето.

    18:22 03.07.2026

  • 2 Факт

    4 0 Отговор
    Местността се казва Светецът!

    18:28 03.07.2026

  • 3 Ще ще

    3 0 Отговор
    Излязат много интересни неща по случая ,ама то това всички го знаем,ти кажи Кой е взел парите и дали са биле точно

    18:29 03.07.2026

  • 4 .....

    1 2 Отговор
    Моето скромно мнение е , че вчерашната сценка е предварително уговорена да се дискредитира Конституционалиста Десислава Атанасова която е парламентарна квота . Целите са няколко създават скандал за зрелище на наивният ганЯ за да мине нефелният бюджет. Втората причина е овладяването на Конституционният съд от зелените чорапи . Защото ПП , ДБ и Възраждане запяха в хор оставка . Всички те ще гласуват заедно с чорапите за нов съдия ако Атанасова подаде оставка.

    18:32 03.07.2026

  • 5 кокор спецова

    4 0 Отговор
    квото кажат посолствата това правим с бою и големият мазен скут

    18:32 03.07.2026

  • 6 Да Не Разровим !

    2 0 Отговор
    Беззаконието В !

    Министерство на Здравеопазването !

    Че тогава Ще Видиш !

    Кон Боб !

    Яде Ли !

    18:38 03.07.2026

  • 7 гочето

    4 0 Отговор
    естествено че мафиоза ще отиде при мафиотите.
    Те краставите магарета се надушват.
    А едно време викаше на Николай Цонев престъпник!
    Той щото е много честен сега работи за украинската мафия

    18:41 03.07.2026

  • 8 Георги

    1 0 Отговор
    там ако изобщо нещо бъде съборено ще е след 5 години някоя детска площадка

    18:44 03.07.2026

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