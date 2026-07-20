Новини
България »
Готвят промяна в изчисляването на трудовия стаж

Готвят промяна в изчисляването на трудовия стаж

20 Юли, 2026 11:42 2 585 24

  • трудови права-
  • велислава делчева-
  • венко сабрутев-
  • трудов стаж

Преминават от календарния принцип към изчисляване въз основа на действително отработените часове

Готвят промяна в изчисляването на трудовия стаж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова и председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Тя призова между първо и второ четене да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда чрез преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата.

Според омбудсмана подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите.

„Предвид значимостта на предлаганите изменения за трудовите права на работниците и служителите, считам, че те заслужават самостоятелно обсъждане извън бюджетната процедура, доколкото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат отражение върху упражняването на редица трудови и социалноосигурителни права“, пише Велислава Делчева.

В становището си общественият защитник подчертава, че измененията в чл. 355 от Кодекса на труда променят из основи действащия модел за изчисляване на трудовия стаж, като преминават от календарния принцип към изчисляване въз основа на действително отработените часове.

Според омбудсмана това е най-съществената промяна в режима на трудовия стаж от приемането на Кодекса на труда досега и не може да бъде разглеждана като съпътстващо изменение към закона за държавния бюджет.

„По същество това представлява най-съществената промяна в режима на трудовия стаж от приемането на Кодекса на труда досега. Доколкото трудовият стаж е юридически факт, от който зависи възникването и упражняването на множество трудови права, подобна промяна следва да бъде предмет на самостоятелно обществено обсъждане и мотивиране, а не да бъде въвеждана чрез преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет“, посочва в становището си Делчева.

Тя обръща особено внимание на предлаганата промяна при признаването на трудовия стаж на работещите на непълно работно време. В становището си посочва, че при действащата уредба лице, което работи по трудов договор на четири часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. При предложените текстове при същата фактическа работа ще се признава приблизително шест месеца трудов стаж.

Според омбудсмана това може да засегне значителен брой работници и служители, включително родители на малки деца, хора с трайни увреждания, пенсионери, учащи се и всички, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост.

Велислава Делчева обръща внимание и на друг факт – липсва оценка как тези промени биха се отразили върху правото на платен годишен отпуск, допълнителния платен отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, обезщетенията, условията за заемане на длъжности, за които законът изисква определен трудов стаж, както и върху всички останали права, които законодателството свързва с придобития трудов стаж.

Делчева подчертава, че особени въпроси пораждат и предложените правила за лицата, които работят едновременно по повече от едно трудово правоотношение. Според омбудсмана не е ясно как ще се изчислява трудовият стаж по всяко правоотношение, как ще се прилага ограничението той да не надхвърля календарното време и как работодателите ще определят признатия трудов стаж при наличие на няколко действащи трудови договора.

„Предложените изменения в чл. 355 от Кодекса на труда представляват една от най-съществените реформи в уредбата на трудовия стаж през последните десетилетия. Те засягат пряко упражняването на множество трудови и социални права и поради това не следва да бъдат приемани като съпътстващи изменения към закона за държавния бюджет“, категоричен е омбудсманът.

Делчева обръща внимание и на липсата на преходна уредба, която изрично да предвиди, че новият начин на изчисляване на трудовия стаж ще се прилага само за стажа, придобит след влизането в сила на закона. Тя посочва, че подобна разпоредба е необходима, за да бъдат гарантирани принципите на правната сигурност, предвидимостта и защитата на придобитите права.

Омбудсманът изразява сериозни резерви и към предложението през 2026 г. да бъде спряно действието на механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя подчертава, че подобна мярка трябва да има изключителен характер и да бъде подробно мотивирана, защото засяга доходите на най-нископлатените работници.

Отбелязва още, че едновременно със замразяването на минималната работна заплата законопроектът предвижда увеличение на минималните осигурителни доходи и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което създава риск от нарушаване на баланса между политиката по доходите и осигурителната политика.

„Преди приемането на измененията е необходимо да бъдат извършени задълбочена оценка на въздействието, широко обществено обсъждане и анализ на отражението им върху всички права, които законодателството свързва с придобития трудов стаж. Смятам, че това е един от най-важните въпроси в целия бюджетен пакет и заслужава самостоятелна дискусия, а не разглеждане единствено в рамките на бюджетната процедура“, допълва Велислава Делчева.

В заключение призовава между първо и второ четене народните представители внимателно да преценят всички предложени изменения в Кодекса на труда, като проведат необходимия обществен и експертен дебат и гарантират, че всяка промяна в трудовото законодателство ще бъде съобразена с принципите на правната сигурност, защитата на придобитите права и интересите на работниците и служителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква глупост

    28 0 Отговор
    А недействинтелни са обедните почивки и ходенето до тоалетна, така ли!?!

    11:44 20.07.2026

  • 2 Зевс

    51 1 Отговор
    Тоест с предлаганите промени ако сте на непълен работен ден ще придобиете стаж за пенсия някъде на стотния си рожден ден :)

    Коментиран от #15

    11:45 20.07.2026

  • 3 Хасковски каунь

    42 2 Отговор
    Досега стрижеха, сега ще бръснат.
    Дано барем ни сапунисат

    11:45 20.07.2026

  • 4 честен ционист

    8 16 Отговор
    Ако съм на мястото на радевистите бих признал половината стаж на Ганчо като нелегален. Не може да внасяш данъци цял живот и страната да е на африканско ниво. Или производителността на труда е силно надценена, или пък Ганчо не може да си направи проста сметка и 35г е бил съучастник на едни крадци.

    Коментиран от #6

    11:47 20.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Цял живот съм белил пиперки, ако ме разбирате. Пенсия нямам, но сестричките ще ми помагат.

    Коментиран от #7, #10

    11:49 20.07.2026

  • 6 Вай заман

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Много си умен, нали нямаш нищо против да ти се възхищавам безгранично на глупостите?

    11:50 20.07.2026

  • 7 Сестрите

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ти гледай с ндесета бюлетина, да оправиш родата и твоята Родина.

    Коментиран от #9

    11:51 20.07.2026

  • 8 Работа на 4 часа а пътя до работата

    17 8 Отговор
    По два часа за отиване и връщане
    При 8 часа и по два часа отиване и връщане станаха 12 часа
    Де е киро на кирия

    11:52 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дигитална "трудова книжка"

    21 3 Отговор
    Следва зануляване на трудовия стаж на всички, които не са шапкари калинки и кърлежи на държавна хранилка.

    11:57 20.07.2026

  • 12 ДДДДД

    26 1 Отговор
    Изключетелно социално... Излиза, че отпуските - платени, болнични и по майчинство вече няма да са трудов стаж. Откъде ли се пръкват такива законотворци?! А Деса от ВСС била работила от Турция, разбираш ли, и всичко е наред...

    Коментиран от #19

    12:00 20.07.2026

  • 13 Скапана

    23 1 Отговор
    долна, крадлива държава.

    12:09 20.07.2026

  • 14 Хорейшио

    22 0 Отговор
    Целта е ясна. Мислят се нови и нови врътки, така че работникът да не доживее до пенсия. Сега ще му преизчисляват стажа според вложените часове, т.е. в общия случай ще се окаже, че на човека му трябва още стаж и той трябва да работи още за да добие право на пенсия

    Коментиран от #20

    12:15 20.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гъъъъгггфьь

    5 0 Отговор
    Да, и по темата ни звук, ни стон преди това

    12:26 20.07.2026

  • 18 Ще го търсим Пеевски

    1 3 Отговор
    Той поне правеше всичко "за хората".

    12:33 20.07.2026

  • 19 Някой

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДДДДД":

    Вие прочетохте ли, че става въпрос за трудов договор на НЕПЪЛНО работно време. Т.е за договор за работно време на 4 часа. Защото до сега за работно време под 4 часа пак трудовия стаж се преизчисляваше Никъде не се говори за отпуски, майчинство така нататък. С тези договори на четири часа до сега много хора работят осем часа, а формално се водят на четири. Освен, че работодателят пести от осигуровки, много често се заобикаля и изискуемия стаж за болнични и майчинство.

    12:34 20.07.2026

  • 20 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хорейшио":

    Статията е изключително подвеждаща. Пак някой неграмотен журналист се е упражнявал по трудово право.

    12:36 20.07.2026

  • 21 правната сигурност,

    1 0 Отговор
    правната сигурност,

    Тук Правна Сигурност Няма !

    Закона Предвижда Едно !

    Докато то Противоречи На Постановеното !

    От Друг Закон !

    Включително и На Постановеното !

    От Конституцията На Република България !

    12:36 20.07.2026

  • 22 Японеца

    5 0 Отговор
    В Япония средната продължителност на вземането на пенсия е около 20 години. Тук, особено за мъжете е не повече от 5-6 години. Сега готвят промени да не стигнеш въобще до пенсия. Бачкаш, бачкаш и... край.

    12:40 20.07.2026

  • 23 поредния

    3 0 Отговор
    грабеж на червените кхмери...

    12:42 20.07.2026

  • 24 Без име

    3 0 Отговор
    Скоро разбрах, че човек с 15 години стаж, осигуряващ се на минимална заплата, на 67 години придобива минимална пенсия. Същата пенсия взема и човек, който 42 години се е осигурявал на минимална заплата.

    13:03 20.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове