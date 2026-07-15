Пожар край Асеновград, затвориха пътя към Кърджали

Пожар гори в лозови масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Заради задимяването и намалената видимост участъкът временно е затворен за движение и в двете посоки.

Движението се регулира от полиция, като автомобилите се отклоняват по околовръстния път, за да се избегнат инциденти.

Към момента няма опасност за жилищните постройки, които се намират в близост до мястото на пожара.

На място са изпратени шест екипа на противопожарните служби от Асеновград и Пловдив, които работят по овладяване на огъня.