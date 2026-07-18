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Петима са в болница, сред тях и три деца, след катастрофа на пътя Варна–София
  Тема: Войната на пътя

Петима са в болница, сред тях и три деца, след катастрофа на пътя Варна–София

18 Юли, 2026 17:17 1 043 9

  • катастрофа-
  • варна-
  • софия

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция"

Петима са в болница, сред тях и три деца, след катастрофа на пътя Варна–София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по пътя Варна -София, в участъка между Аркус и разклона за с. Добри дял, предаде "Нова телевизия".

Произшествието е станало около 14:00 часа.

По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водачът на единия автомобил.

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". Причините за инцидента са в процес на изясняване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффффф

    5 0 Отговор
    Пътя Варна София
    И хоп до Велико търново

    Коментиран от #4, #8

    17:20 18.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 7 Отговор
    Няма жертви,за съжаление. 🦧😪🦧

    Коментиран от #6, #9

    17:22 18.07.2026

  • 3 Овчар

    1 4 Отговор
    Вижте в Украйна какви мега- протести има ..! Медиите мълчат и ни ,внимават с парцалите от възраждане..!

    17:22 18.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оффффф":

    При това "Аркус" .... не е на този път 🤔❗

    17:23 18.07.2026

  • 5 Па Обича !

    1 0 Отговор
    Болниците !

    Тоя Народ !

    17:42 18.07.2026

  • 6 После ше компенсира

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Друга катастрофа с жертви доволно

    17:52 18.07.2026

  • 7 търновец

    0 1 Отговор
    Там има знак 60, ама всеки жули със 120.

    17:54 18.07.2026

  • 8 Не е точно до Велико Търново

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оффффф":

    До Лясковец е там от където мина джирото и където стана падането на Мерданя това е на близо.

    18:03 18.07.2026

  • 9 Жертвата си ти

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ама не се усещаш.

    18:04 18.07.2026

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