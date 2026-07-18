Петима са в болница, сред тях и три деца, след катастрофа на пътя Варна–София

Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по пътя Варна -София, в участъка между Аркус и разклона за с. Добри дял, предаде "Нова телевизия".

Произшествието е станало около 14:00 часа.

По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водачът на единия автомобил.

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". Причините за инцидента са в процес на изясняване.