Петима са в болница, сред тях и три деца, след катастрофа на пътя Варна–София

Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по пътя Варна -София, в участъка между Аркус и разклона за с. Добри дял, предаде "Нова телевизия".
Произшествието е станало около 14:00 часа.
По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водачът на единия автомобил.
Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". Причините за инцидента са в процес на изясняване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффффф
И хоп до Велико търново
Коментиран от #4, #8
17:20 18.07.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #6, #9
17:22 18.07.2026
3 Овчар
17:22 18.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Оффффф":При това "Аркус" .... не е на този път 🤔❗
17:23 18.07.2026
5 Па Обича !
Тоя Народ !
17:42 18.07.2026
6 После ше компенсира
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Друга катастрофа с жертви доволно
17:52 18.07.2026
7 търновец
17:54 18.07.2026
8 Не е точно до Велико Търново
До коментар #1 от "Оффффф":До Лясковец е там от където мина джирото и където стана падането на Мерданя това е на близо.
18:03 18.07.2026
9 Жертвата си ти
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Ама не се усещаш.
18:04 18.07.2026