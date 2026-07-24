Божидар Божанов: Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!

Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!
Управляващите не подкрепиха парите за националната детска болница, но пък оставиха бонусите на ВСС и на бордовете на държавните дружества, отхвърляйки нашето предложение за тяхното ограничаване.
Това съобщи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
Ще вдигат цените на винетки, но отхвърлиха нашето предложение за намаляване на комисионите на посредниците. Имат проблем със сроковете за вписване в Търговския регистър, но отхвърлиха нашето предложение за удължаване на срока за превалутиране в дружествените договори, което затлачва Търговския регистър.
Имат проблем с дефицита, но хем отхвърлиха нашите предложения за ограничаване на разходите, хем си гласуваха безконтролно да могат да сключват договори за общински проекти дори без проектна готовност.
Можеше да има 3% дефицит, но избраха да харчат. Можеше да има реформи, но избраха оправданията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:10 24.07.2026
2 Ще поживеем,ще видим
Коментиран от #5
16:11 24.07.2026
3 Да де, ама
Коментиран от #13
16:11 24.07.2026
4 туй чудо
16:13 24.07.2026
5 Той е забравил,
До коментар #2 от "Ще поживеем,ще видим":че Христо Иванов, Кирил Петков и Тиквоча Борисов под ръководството на Пеевски, направиха герберската мома Деса Дуловска конституционен съдия и и осигуриха доживотна заплата от 30 хиляди евро месечно.
16:14 24.07.2026
6 Пърхутя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пърхутя що не протестира сега както протестираше декември ?
16:15 24.07.2026
7 ТОЗИ БЮДЖЕТ
16:17 24.07.2026
8 Голям зор
16:19 24.07.2026
9 божанке
16:24 24.07.2026
10 Той
16:30 24.07.2026
11 Софиянец
16:38 24.07.2026
12 мазния перчем
16:43 24.07.2026
13 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #3 от "Да де, ама":Никой не краде повече от нас
От приватизацията, та до днес
Без значение кой управлява.
16:46 24.07.2026
14 Цвете
16:57 24.07.2026
15 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Още милиарди ша краднем от народните маси.
17:02 24.07.2026
16 Тити
17:30 24.07.2026
17 ту-туу
17:47 24.07.2026