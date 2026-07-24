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Божидар Божанов: Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!

Божидар Божанов: Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!

24 Юли, 2026 16:09 985 17

  • божидар божанов-
  • бюджет-
  • финанси

Можеше да има 3% дефицит, но избраха да харчат. Можеше да има реформи, но избраха оправданията

Божидар Божанов: Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!

Управляващите не подкрепиха парите за националната детска болница, но пък оставиха бонусите на ВСС и на бордовете на държавните дружества, отхвърляйки нашето предложение за тяхното ограничаване.

Това съобщи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Ще вдигат цените на винетки, но отхвърлиха нашето предложение за намаляване на комисионите на посредниците. Имат проблем със сроковете за вписване в Търговския регистър, но отхвърлиха нашето предложение за удължаване на срока за превалутиране в дружествените договори, което затлачва Търговския регистър.

Имат проблем с дефицита, но хем отхвърлиха нашите предложения за ограничаване на разходите, хем си гласуваха безконтролно да могат да сключват договори за общински проекти дори без проектна готовност.

Можеше да има 3% дефицит, но избраха да харчат. Можеше да има реформи, но избраха оправданията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    Чакаме янките в Безмер да ги черпим коктейл Молотов ама нещо ги няма.Що така?

    Коментиран от #6

    16:10 24.07.2026

  • 2 Ще поживеем,ще видим

    20 5 Отговор
    Колко е лош. Добрите бюджети до сега ни докараха дотук.

    Коментиран от #5

    16:11 24.07.2026

  • 3 Да де, ама

    19 2 Отговор
    На този с мазната коса, трябва да се припомни, че беше в сглобка и в любовна прегръдка с крадците на простата гербава Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.

    Коментиран от #13

    16:11 24.07.2026

  • 4 туй чудо

    12 1 Отговор
    не спря днес да дудне по сайтовете!

    16:13 24.07.2026

  • 5 Той е забравил,

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ще поживеем,ще видим":

    че Христо Иванов, Кирил Петков и Тиквоча Борисов под ръководството на Пеевски, направиха герберската мома Деса Дуловска конституционен съдия и и осигуриха доживотна заплата от 30 хиляди евро месечно.

    16:14 24.07.2026

  • 6 Пърхутя

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пърхутя що не протестира сега както протестираше декември ?

    16:15 24.07.2026

  • 7 ТОЗИ БЮДЖЕТ

    13 2 Отговор
    Е НАСЛЕДСТВО ОТ ВАШЕТО НЕКАДЪРНО КРАДЛИВО И ЛЪЖЛИВО УПРАВЛЕНИЕ.

    16:17 24.07.2026

  • 8 Голям зор

    4 4 Отговор
    Нали сте там за да ги спрете,иначе какво правите

    16:19 24.07.2026

  • 9 божанке

    9 2 Отговор
    марш на магистралата с кокор и ивайла да изкарвате ойро за клубът на богатите

    16:24 24.07.2026

  • 10 Той

    4 5 Отговор
    е катастрофален за хората и държавата ! Буквално престъпен ! И още много лоши изненади се очакват от другарите...... Борчове след борчове , а и вече тръгнали да просят пари за олигарсите , тъй като сезонът е лош ?!

    16:30 24.07.2026

  • 11 Софиянец

    6 1 Отговор
    Такъв ще е, щото вие измет укро мазна не спряхте да крадете с буци и шиши, да ни бутате в клуба на задлъжнялите и да подарявате на киифските фашисти!

    16:38 24.07.2026

  • 12 мазния перчем

    3 1 Отговор
    трябва да бъде тричан със струна от пиано в Белене докато пусне кафевото, защото гласува ЗА еврозоната и ни направи с 50% по-бедни

    16:43 24.07.2026

  • 13 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да де, ама":

    Никой не краде повече от нас
    От приватизацията, та до днес
    Без значение кой управлява.

    16:46 24.07.2026

  • 14 Цвете

    1 2 Отговор
    ДОНЕВ, ПРОДАНОВ, КЪДЕ СА ПАРИТЕ ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА? ЩЕ СИ ПЛАТИТЕ ПРЕСКЪПО. КОЙ ИЛИ КОИ ГЛАСУВАХА ЗА ТАЗИ ИЗВЕТРЯЛА ПАРТИЯ.?

    16:57 24.07.2026

  • 15 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 1 Отговор
    Бюджета а супер
    Още милиарди ша краднем от народните маси.

    17:02 24.07.2026

  • 16 Тити

    0 1 Отговор
    И на малките деца им в ясно че този бюджет е пълна пунта Мара .

    17:30 24.07.2026

  • 17 ту-туу

    2 0 Отговор
    ПП дб - т-п-ци кои вдигнаха заплатите на охраната с 50-70%

    17:47 24.07.2026

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