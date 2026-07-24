Божидар Божанов: Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!

Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!

Управляващите не подкрепиха парите за националната детска болница, но пък оставиха бонусите на ВСС и на бордовете на държавните дружества, отхвърляйки нашето предложение за тяхното ограничаване.

Това съобщи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Ще вдигат цените на винетки, но отхвърлиха нашето предложение за намаляване на комисионите на посредниците. Имат проблем със сроковете за вписване в Търговския регистър, но отхвърлиха нашето предложение за удължаване на срока за превалутиране в дружествените договори, което затлачва Търговския регистър.

Имат проблем с дефицита, но хем отхвърлиха нашите предложения за ограничаване на разходите, хем си гласуваха безконтролно да могат да сключват договори за общински проекти дори без проектна готовност.

Можеше да има 3% дефицит, но избраха да харчат. Можеше да има реформи, но избраха оправданията.