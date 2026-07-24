Сигнал за насилие в столична ясла: Учителка удря и дърпа деца, влачи ги по пода

Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и МВР заради данни за насилие над деца в Столична детска ясла (СДЯ) „Проф. д-р Иван Митев“ в ж.к. „Изток“. Това съобщи Георгиев в публикация във Фейсбук.
По думите му проверка, извършена съвместно от районната администрация и служители на Първо районно управление на МВР след сигнал от родители, е установила действия на възпитател спрямо няколко деца.
Георгиев посочва, че на записи от видеонаблюдението в една от групите се вижда как учителка удря и дърпа деца, както и ги влачи по пода. „Като кмет и баща на три деца съм възмутен от това поведение на човек, на когото сме поверили най-ценното си“, посочва Георгиев.
След проверката районният кмет е сезирал прокуратурата и МВР, а с писмо до директора на детската ясла е поискал незабавно дисциплинарно уволнение на учителката, за която се отнася сигналът.
„Считам, че подобни инциденти нямат място в нашите детски заведения и всеки, позволил си да излезе от общоприетите етични норми, трябва да търпи отговорност за действията си“, посочва районният кмет.
Той допълва, че очаква директорът на яслата да предприеме необходимите действия съгласно трудовото законодателство, а компетентните органи да извършат проверка по случая. По думите му ще проследи лично развитието на случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Само и единствено Възраждане е способна на това. Всичкото друго е лакей.
Време е за Възраждане!
Коментиран от #7
16:26 24.07.2026
2 1111
16:26 24.07.2026
3 Без име
Коментиран от #5
16:30 24.07.2026
4 Софиянец
16:34 24.07.2026
5 Ясно!
До коментар #3 от "Без име":Значи могат да правят с децата, каквото си поискат, така ли! Сега разбирам защо майките от ппдб/ЛГБТ водят децата си при Лама Калушев!
Коментиран от #6
16:35 24.07.2026
6 Без име
До коментар #5 от "Ясно!":Нищо не ти е ясно за Калушев. Иначе за случая в Каблешково се замълча. Както и за Баба Алино врче никой не говори. У нас всичко е за три дни.
Коментиран от #10
16:40 24.07.2026
7 Ужас!
До коментар #1 от "Наблюдател":Тази учителка е член на Възраждане. Обича и копейки и евра и долари.
16:40 24.07.2026
8 Дали
16:40 24.07.2026
9 Учителка
16:43 24.07.2026
10 Не Ясно!
До коментар #6 от "Без име":Ами хайде светни ме , да науча нещо!😕
16:44 24.07.2026
11 Цвете
16:49 24.07.2026
12 Въпросче
Ако подобно нещо се случи в САЩ
В САЩ наказанията зависят от щата, но обикновено реакцията е много строга:
Незабавно отстраняване или уволнение.
Арест и повдигане на обвинения за насилие над дете (child abuse) или нападение (assault/battery).
Възможно е наказание от пробация до няколко години затвор, а при по-тежки случаи – и значително повече.
Отнемане или забрана за работа в сферата на грижите за деца.
Родителите често завеждат граждански дела за обезщетения, които могат да бъдат за десетки или стотици хиляди долари, а понякога и повече.
В много американски щати учители и възпитатели, които упражнят физическо насилие над малки деца, могат да бъдат обвинени в престъпление (misdemeanor или felony) в зависимост от тежестта на случая
Да не говорим колко учители в САЩ лежат ефективно за педофилия при доказаност и присъда.. По целият свят има изроди... Ние не сме изключение... Проблема е че съдебната система в България не работи както трябва в законен интерес на жертвите
16:52 24.07.2026
13 Цвете
17:23 24.07.2026
14 Народът изтрещя
17:51 24.07.2026
15 Не съм адвока......
можеш да се справиш с 20-25 деца в яслена група ? Защото самите те (родителите) бързат да оставят малките си деца ,дори не проходили на грижите на най-много ДВЕ ( медицинска сестра и леличка) и бързат да си тръгнат !
Да не говорим ,че и доста от децата са разглезени и невъзпитани ....
И накрая в никакъв случай НЕ съм съгласен да има насилие над децата!!!
18:41 24.07.2026