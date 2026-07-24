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Сигнал за насилие в столична ясла: Учителка удря и дърпа деца, влачи ги по пода

Сигнал за насилие в столична ясла: Учителка удря и дърпа деца, влачи ги по пода

24 Юли, 2026 16:21 1 003 15

  • насилие-
  • детска ясла-
  • район изгрев

Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и МВР заради данни за насилие над деца

Сигнал за насилие в столична ясла: Учителка удря и дърпа деца, влачи ги по пода - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и МВР заради данни за насилие над деца в Столична детска ясла (СДЯ) „Проф. д-р Иван Митев“ в ж.к. „Изток“. Това съобщи Георгиев в публикация във Фейсбук.

По думите му проверка, извършена съвместно от районната администрация и служители на Първо районно управление на МВР след сигнал от родители, е установила действия на възпитател спрямо няколко деца.

Георгиев посочва, че на записи от видеонаблюдението в една от групите се вижда как учителка удря и дърпа деца, както и ги влачи по пода. „Като кмет и баща на три деца съм възмутен от това поведение на човек, на когото сме поверили най-ценното си“, посочва Георгиев.

След проверката районният кмет е сезирал прокуратурата и МВР, а с писмо до директора на детската ясла е поискал незабавно дисциплинарно уволнение на учителката, за която се отнася сигналът.

„Считам, че подобни инциденти нямат място в нашите детски заведения и всеки, позволил си да излезе от общоприетите етични норми, трябва да търпи отговорност за действията си“, посочва районният кмет.

Той допълва, че очаква директорът на яслата да предприеме необходимите действия съгласно трудовото законодателство, а компетентните органи да извършат проверка по случая. По думите му ще проследи лично развитието на случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    10 12 Отговор
    Предлагам за украйна да започнем да събираме капачки, а милиардите предназначени за тях да дадем на българските деца.

    Само и единствено Възраждане е способна на това. Всичкото друго е лакей.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #7

    16:26 24.07.2026

  • 2 1111

    10 1 Отговор
    Ако сте си сбъркали професията, сменете я!

    16:26 24.07.2026

  • 3 Без име

    7 2 Отговор
    Учителите са под специална закрила. Дори да уволнят някой, той не носи наказателна отговорност.

    Коментиран от #5

    16:30 24.07.2026

  • 4 Софиянец

    8 5 Отговор
    Най големите утрепки в държавата живеят в София..!

    16:34 24.07.2026

  • 5 Ясно!

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Значи могат да правят с децата, каквото си поискат, така ли! Сега разбирам защо майките от ппдб/ЛГБТ водят децата си при Лама Калушев!

    Коментиран от #6

    16:35 24.07.2026

  • 6 Без име

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ясно!":

    Нищо не ти е ясно за Калушев. Иначе за случая в Каблешково се замълча. Както и за Баба Алино врче никой не говори. У нас всичко е за три дни.

    Коментиран от #10

    16:40 24.07.2026

  • 7 Ужас!

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Тази учителка е член на Възраждане. Обича и копейки и евра и долари.

    16:40 24.07.2026

  • 8 Дали

    1 4 Отговор
    Цъка върху прашките, докато насилва децата?

    16:40 24.07.2026

  • 9 Учителка

    6 4 Отговор
    В детските ясли децата се обгрижват от медицински сестри, но това не им дава право да използват агресия с/у тези невинни душички.

    16:43 24.07.2026

  • 10 Не Ясно!

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    Ами хайде светни ме , да науча нещо!😕

    16:44 24.07.2026

  • 11 Цвете

    4 1 Отговор
    УВОЛЕНЕТЕ Я.НЯМА НУЖДА ОТ НАСИЛНИЧКИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.ОТВРАТИТЕЛНО ,ПОКЪРТИТЕЛНО Е ДА ПОСЯГАШ НА ДЕТЕ ИЗОБЩО.

    16:49 24.07.2026

  • 12 Въпросче

    8 0 Отговор
    Абе аз да попитам защо няма осъдени изроди при такива случаи а само административна мярка "дисциплинарно уволнение" и до там

    Ако подобно нещо се случи в САЩ
    В САЩ наказанията зависят от щата, но обикновено реакцията е много строга:
    Незабавно отстраняване или уволнение.
    Арест и повдигане на обвинения за насилие над дете (child abuse) или нападение (assault/battery).
    Възможно е наказание от пробация до няколко години затвор, а при по-тежки случаи – и значително повече.
    Отнемане или забрана за работа в сферата на грижите за деца.
    Родителите често завеждат граждански дела за обезщетения, които могат да бъдат за десетки или стотици хиляди долари, а понякога и повече.
    В много американски щати учители и възпитатели, които упражнят физическо насилие над малки деца, могат да бъдат обвинени в престъпление (misdemeanor или felony) в зависимост от тежестта на случая

    Да не говорим колко учители в САЩ лежат ефективно за педофилия при доказаност и присъда.. По целият свят има изроди... Ние не сме изключение... Проблема е че съдебната система в България не работи както трябва в законен интерес на жертвите

    16:52 24.07.2026

  • 13 Цвете

    2 0 Отговор
    УВОЛЕНЕТЕ Я.НЯМА НУЖДА ОТ НАСИЛНИЧКИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.ОТВРАТИТЕЛНО ,ПОКЪРТИТЕЛНО Е ДА ПОСЯГАШ НА ДЕТЕ ИЗОБЩО.

    17:23 24.07.2026

  • 14 Народът изтрещя

    3 0 Отговор
    от Радевия бюджет.

    17:51 24.07.2026

  • 15 Не съм адвока......

    1 0 Отговор
    Но РОДИТЕЛИТЕ дали си дават сметка как
    можеш да се справиш с 20-25 деца в яслена група ? Защото самите те (родителите) бързат да оставят малките си деца ,дори не проходили на грижите на най-много ДВЕ ( медицинска сестра и леличка) и бързат да си тръгнат !
    Да не говорим ,че и доста от децата са разглезени и невъзпитани ....
    И накрая в никакъв случай НЕ съм съгласен да има насилие над децата!!!

    18:41 24.07.2026

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