Асен Василев: Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес. Йотова да наложи вето

"Продължаваме промяната" заявиха, че искат Илияна Йотова да наложи вето върху приетия бюджет за тази година. "Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес и подарък за олигархията. Текстовете съдържат няколко противоконституционни разпоредби. Липсват текстове за детската болница", заяви лидерът на ПП Асен Василев, цитиран от Нова телевизия. "За първи имаме партия, която отказа текстове за детската болница. Текстовете за изграждане и ремонт на църкви и джамии също за първи път не присъстват пак заради "Прогресивна България", подчерта той.

Василев отбеляза, че за пръв път не присъстват и текстовете на общинските проекти. "Един министър еднолично ще се разпорежда с общините и ще решава коя община колко ще получи", поясни депутатът.

Василев беше категоричен, че това е "подмяна на управленския мандат на българските граждани". "Оттук нататък става ясно че това правителство работи за олигархията". "Призоваваме Илияна Йотова да наложи вето на трите закона. И пускаме петиция - всички български граждани да се подпишат "против". Всички, които подпишат, ще приложим към иска ето за вето", беше категоричен лидерът на ПП.