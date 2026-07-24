Асен Василев: Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес. Йотова да наложи вето

"Продължаваме промяната" заявиха, че искат Илияна Йотова да наложи вето върху приетия бюджет за тази година. "Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес и подарък за олигархията. Текстовете съдържат няколко противоконституционни разпоредби. Липсват текстове за детската болница", заяви лидерът на ПП Асен Василев, цитиран от Нова телевизия. "За първи имаме партия, която отказа текстове за детската болница. Текстовете за изграждане и ремонт на църкви и джамии също за първи път не присъстват пак заради "Прогресивна България", подчерта той.
Василев отбеляза, че за пръв път не присъстват и текстовете на общинските проекти. "Един министър еднолично ще се разпорежда с общините и ще решава коя община колко ще получи", поясни депутатът.
Василев беше категоричен, че това е "подмяна на управленския мандат на българските граждани". "Оттук нататък става ясно че това правителство работи за олигархията". "Призоваваме Илияна Йотова да наложи вето на трите закона. И пускаме петиция - всички български граждани да се подпишат "против". Всички, които подпишат, ще приложим към иска ето за вето", беше категоричен лидерът на ПП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 айдееее
Коментиран от #9, #22
16:15 24.07.2026
2 пръц
16:15 24.07.2026
3 Малеееее
16:15 24.07.2026
4 12...34
Коментиран от #33
16:16 24.07.2026
5 Емигрант
Само и единствено Възраждане е способна на това. Всичкото друго е лакей.
Време е за Възраждане!
Коментиран от #23
16:17 24.07.2026
6 чакаме сега
16:17 24.07.2026
7 Глупостите
16:17 24.07.2026
8 кокор спецова
Коментиран от #31
16:17 24.07.2026
9 Факт!
До коментар #1 от "айдееее":Бюджетът е такъв, защото сглобкаджиите опоскаха България и реанимираха Борисов и Пеевски.
16:17 24.07.2026
10 Специалист
Коментиран от #19
16:17 24.07.2026
11 Прав е
16:18 24.07.2026
12 Евгени Минчев
Коментиран от #24
16:18 24.07.2026
13 Анонимен
16:18 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
16:21 24.07.2026
16 Асен Василев показа документи
16:21 24.07.2026
17 На тези
16:23 24.07.2026
18 Мнение
Коментиран от #21
16:23 24.07.2026
19 Коста
До коментар #10 от "Специалист":Че той е на тази позиция да плямпа и овцете да му ръкопляскат.
16:24 24.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Коста
До коментар #18 от "Мнение":Вие какво лошо сте видели от социализма?
16:25 24.07.2026
22 Ами, той
До коментар #1 от "айдееее":Йотова я чувства като близка..
16:25 24.07.2026
23 НАЙ-РАЗУМНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
До коментар #5 от "Емигрант":ДА СЕ ВНЕСЕ В ПАРЛАМЕНТА.
16:27 24.07.2026
24 БРАВО БЕ,
До коментар #12 от "Евгени Минчев":РАЗСМЯ МЕ.
16:28 24.07.2026
25 няма как
16:28 24.07.2026
26 Българин
Коментиран от #30
16:29 24.07.2026
27 Спомен мой незабравим
16:33 24.07.2026
28 ДрайвингПлежър
Абсолютно падение за Радев и шайката му!
16:34 24.07.2026
29 8888
Ти ги докара тези долни комунисти на власт!
16:35 24.07.2026
30 Само да попитам
До коментар #26 от "Българин":Та как сега се грижи чорапчето и ЗКПЧ то за хората Как са цените и заплатите сега и като дойде зимата
16:37 24.07.2026
31 койдазнай
До коментар #8 от "кокор спецова":От бюджета на България, за 5 години са дадени 11 млн евро. През това време са продадени стоки на Украйна за 12 млрд евро.
Коментиран от #34
16:39 24.07.2026
32 Асенчо
16:43 24.07.2026
33 Радев
До коментар #4 от "12...34":Ги докара на власт и ги направи премиер и министър.
Никой иначе нямаше да чуе за тези боклуци
16:46 24.07.2026
34 .....
До коментар #31 от "койдазнай":Па кой знае по кои офшорки са отишли🤣🤣
16:52 24.07.2026
35 Цвете
16:54 24.07.2026
36 дядото
16:59 24.07.2026
37 Вадилев,
17:10 24.07.2026
38 Идийотова е Крадев в пола
17:17 24.07.2026
39 Асенчо
Коментиран от #42
17:24 24.07.2026
40 Тити
17:29 24.07.2026
41 Анонимен
17:47 24.07.2026
42 Мусорчик
До коментар #39 от "Асенчо":С безумното гласуване на този народ вече всичко може да се очаква.
17:48 24.07.2026
43 Мич
17:52 24.07.2026
44 Архимандрисандрит Бибиян
18:06 24.07.2026
45 Кокорчооо...
18:10 24.07.2026
46 Рефер
18:40 24.07.2026