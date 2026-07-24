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Асен Василев: Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес. Йотова да наложи вето

Асен Василев: Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес. Йотова да наложи вето

24 Юли, 2026 16:13 1 356 46

  • асен василев-
  • приет бюджет-
  • погром-
  • илияна йотова-
  • вето

Василев отбеляза, че за пръв път не присъстват и текстовете на общинските проекти. "Един министър еднолично ще се разпорежда с общините и ще решава коя община колко ще получи", поясни депутатът.

Асен Василев: Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес. Йотова да наложи вето - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Продължаваме промяната" заявиха, че искат Илияна Йотова да наложи вето върху приетия бюджет за тази година. "Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес и подарък за олигархията. Текстовете съдържат няколко противоконституционни разпоредби. Липсват текстове за детската болница", заяви лидерът на ПП Асен Василев, цитиран от Нова телевизия. "За първи имаме партия, която отказа текстове за детската болница. Текстовете за изграждане и ремонт на църкви и джамии също за първи път не присъстват пак заради "Прогресивна България", подчерта той.

Василев отбеляза, че за пръв път не присъстват и текстовете на общинските проекти. "Един министър еднолично ще се разпорежда с общините и ще решава коя община колко ще получи", поясни депутатът.

Василев беше категоричен, че това е "подмяна на управленския мандат на българските граждани". "Оттук нататък става ясно че това правителство работи за олигархията". "Призоваваме Илияна Йотова да наложи вето на трите закона. И пускаме петиция - всички български граждани да се подпишат "против". Всички, които подпишат, ще приложим към иска ето за вето", беше категоричен лидерът на ПП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айдееее

    33 21 Отговор
    и тоз мозък се включи1

    Коментиран от #9, #22

    16:15 24.07.2026

  • 2 пръц

    49 18 Отговор
    Този бюджет е резултат от стъкмистиките на сглобката за да влеземе в еврозоната.

    16:15 24.07.2026

  • 3 Малеееее

    42 18 Отговор
    Как скимтят тези които зааедно с простата Тиква Борисов бяха в сглобка и го изпраха.

    16:15 24.07.2026

  • 4 12...34

    30 16 Отговор
    И вашата партия беше една от тия да го докарате на Влас,сега олеле.Ум умува ум царува ум патки пасе.

    Коментиран от #33

    16:16 24.07.2026

  • 5 Емигрант

    20 26 Отговор
    Предлагам за украйна да започнем да събираме капачки, а милиардите предназначени за тях да дадем на българските деца.

    Само и единствено Възраждане е способна на това. Всичкото друго е лакей.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #23

    16:17 24.07.2026

  • 6 чакаме сега

    27 9 Отговор
    и топ-финансиста - Боко Т. да се включи!

    16:17 24.07.2026

  • 7 Глупостите

    14 17 Отговор
    На един подсъдим за финансови машинации човек, няма да свършат скоро. Сега, трябва да се нарисува катастрофалната картина, защото друго просто не им остана.

    16:17 24.07.2026

  • 8 кокор спецова

    16 14 Отговор
    къде са парите за украйната ? искам пак да даваме

    Коментиран от #31

    16:17 24.07.2026

  • 9 Факт!

    24 15 Отговор

    До коментар #1 от "айдееее":

    Бюджетът е такъв, защото сглобкаджиите опоскаха България и реанимираха Борисов и Пеевски.

    16:17 24.07.2026

  • 10 Специалист

    19 22 Отговор
    Харвард да си скъса дипломата.Моята диплома от Свищов с която към си хранил семейство 20 години е по силна.Този нищо не разбира от държавни финанси

    Коментиран от #19

    16:17 24.07.2026

  • 11 Прав е

    18 5 Отговор
    Каза още 14 милиарда откраднати за 3 месеца

    16:18 24.07.2026

  • 12 Евгени Минчев

    19 12 Отговор
    Публична тайна е че този е от нашите..!

    Коментиран от #24

    16:18 24.07.2026

  • 13 Анонимен

    22 14 Отговор
    Василев протестите свиквай иначе държавата ни е завладяна от червените олигарси сега пълна диктатура е сега

    16:18 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    13 13 Отговор
    Тоя където има само фалирали фирми зад гърба си ще говори за бюджет... :Д

    16:21 24.07.2026

  • 16 Асен Василев показа документи

    17 7 Отговор
    Днес в бюджетната комисия че ПБ на Радев има намерение да открадне нови 3 милиарда евро. Депутатите от ПБ се вкамениха и не отговориха нищо

    16:21 24.07.2026

  • 17 На тези

    17 2 Отговор
    не им дреме ми най - малко за българските граждани , потомствено облагодетелствали се винаги чрез ДС и БКП ! Нито компетентност , нито съвест , нито морал - загриженост само и единствено за себе си !

    16:23 24.07.2026

  • 18 Мнение

    19 16 Отговор
    Да връщат Асен Василев за министър на финансите, защото държавата ни отива "по дяволите" с тези ретроградни комунисти. Радев и компания да се махат незабавно. Некадърни и некомпетентни са. То е видно отвсякъде. От комунист не чакайте нищо добро. Колкото видяхме добро от толупа-комунист, толкова ще е доброто и от този. ДС измряха, но те се въдят непрекъснато - синове, дъщери, внуци и т. н. Няма отърване от тези крадци.

    Коментиран от #21

    16:23 24.07.2026

  • 19 Коста

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Специалист":

    Че той е на тази позиция да плямпа и овцете да му ръкопляскат.

    16:24 24.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Коста

    11 12 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Вие какво лошо сте видели от социализма?

    16:25 24.07.2026

  • 22 Ами, той

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "айдееее":

    Йотова я чувства като близка..

    16:25 24.07.2026

  • 23 НАЙ-РАЗУМНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    ДА СЕ ВНЕСЕ В ПАРЛАМЕНТА.

    16:27 24.07.2026

  • 24 БРАВО БЕ,

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Евгени Минчев":

    РАЗСМЯ МЕ.

    16:28 24.07.2026

  • 25 няма как

    12 5 Отговор
    Йотова като секретарка на фактическия президент, не може да си позволи вето волност, за да не бъде прогресивно уволнена при изборите наесен.

    16:28 24.07.2026

  • 26 Българин

    13 21 Отговор
    Кокорчо, със всякакви безчовечни методи правеше бюджета без дефицит! Сега не може да преживее, че Радев се грижи за хората!

    Коментиран от #30

    16:29 24.07.2026

  • 27 Спомен мой незабравим

    11 9 Отговор
    Асенчо спомни си миналата година как рева по площада срещу бюджета и олигархията . И сега какво стана През 2 или 3 месеца искахте вот на недоверие за да не може да работи правителството А сега къде сте къде е будният народ

    16:33 24.07.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    13 7 Отговор
    Мишока не го понасям... но за съжаление трябва да признаем, че е прав!
    Абсолютно падение за Радев и шайката му!

    16:34 24.07.2026

  • 29 8888

    12 11 Отговор
    Асене, ти го предизвика този бюджет и това управление с безумните протести които предизвика през декември!
    Ти ги докара тези долни комунисти на власт!

    16:35 24.07.2026

  • 30 Само да попитам

    10 7 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Та как сега се грижи чорапчето и ЗКПЧ то за хората Как са цените и заплатите сега и като дойде зимата

    16:37 24.07.2026

  • 31 койдазнай

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "кокор спецова":

    От бюджета на България, за 5 години са дадени 11 млн евро. През това време са продадени стоки на Украйна за 12 млрд евро.

    Коментиран от #34

    16:39 24.07.2026

  • 32 Асенчо

    7 3 Отговор
    декември обещаваше цветя и рози!

    16:43 24.07.2026

  • 33 Радев

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "12...34":

    Ги докара на власт и ги направи премиер и министър.
    Никой иначе нямаше да чуе за тези боклуци

    16:46 24.07.2026

  • 34 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "койдазнай":

    Па кой знае по кои офшорки са отишли🤣🤣

    16:52 24.07.2026

  • 35 Цвете

    6 6 Отговор
    ПРАВ Е.УПРАВЛЕНЦИТЕ НА ПБ СЕ УЧАТ В ДВИЖЕНИЕ. ГЛЕДАХТЕ ЛИ ПРОДАНОВ И ДОНЕВ, КАК ЗЯПАХА С ОТВОРЕНИ УСТА, КОГАТО ГИ РЕПЛИКИРАШЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА АСЕН ВАСИЛЕВ? РЕЙТИНГЪТ ИМ ПАДА, ДОКАТО ПАДНАТ И ТЕ САМИТЕ НА ЕСЕН. 🤦‍♂️✈️🤔

    16:54 24.07.2026

  • 36 дядото

    8 5 Отговор
    що стана бе асене? напълно ли ви спряха кранчетата та се разпищя така

    16:59 24.07.2026

  • 37 Вадилев,

    8 5 Отговор
    Йоцата рундьова няма да наложи вето ами напускайте седянката и организирайте протестите. Оставка на рундите@

    17:10 24.07.2026

  • 38 Идийотова е Крадев в пола

    4 3 Отговор
    Чакай от умрял писмо, лельо Асенке.

    17:17 24.07.2026

  • 39 Асенчо

    6 0 Отговор
    остава Възраждане да ни докарате!

    Коментиран от #42

    17:24 24.07.2026

  • 40 Тити

    3 4 Отговор
    Този бюджет обслужва държавните сектор да е добре за народа у бизнеса една студена вода крайно време Радев да си ходи тегли ни към дъното.

    17:29 24.07.2026

  • 41 Анонимен

    4 1 Отговор
    Василев ти водеше бандитите и Киро да чупят палят в центъра на София Василев сега протести кога срещу,червените другари

    17:47 24.07.2026

  • 42 Мусорчик

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Асенчо":

    С безумното гласуване на този народ вече всичко може да се очаква.

    17:48 24.07.2026

  • 43 Мич

    4 3 Отговор
    Щом всички европудели скимтят, нещата ще се оправят.

    17:52 24.07.2026

  • 44 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    Коги избирахте кухия на бидонь фатмак се радвахте ,сеги че мо търпите тъпнята и толко. Да се научите да си ползвате бъбреците у кифериците!

    18:06 24.07.2026

  • 45 Кокорчооо...

    2 1 Отговор
    щом не Ви бива за друго освен да клюкарствате и да се храчити един друг, тогова хвърляйте постовете заключвайте вратите и да закриваме държавата.

    18:10 24.07.2026

  • 46 Рефер

    1 0 Отговор
    Президентката е говорител на м-р Боташ!

    18:40 24.07.2026

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