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“Възраждане”: Провителството лъже, че внасянето на работници от трети страни е поради недостиг на квалифицирани служители

“Възраждане”: Провителството лъже, че внасянето на работници от трети страни е поради недостиг на квалифицирани служители

20 Юли, 2026 17:35, обновена 20 Юли, 2026 17:40 1 156 22

  • работници-
  • трети страни-
  • правителство-
  • възраждане

Цончо Ганев и Георги Хрисимиров изискаха информация от институциите относно казуса

“Възраждане”: Провителството лъже, че внасянето на работници от трети страни е поради недостиг на квалифицирани служители - 1
Георги Хрисимиров, Снимка: Възраждане
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народният представител Цончо Ганев, който е и зам-председател на “Възраждане “ и на Народното събрание от “Възраждане” и Георги Хрисимиров - координатор на 24 МИР София изискаха информация от институциите относно вносът на работници от трети страни.

“От информацията, която получихме можем да заключим, че основният институционален проблем е, че няма единна система, която да обедини всичката информация свързана с вноса на работници от трети страни. Всяка институция, всяко министерство работи със свои данни и разбира се има разминавания в показатели за един и същи критерии. Друг сериозен проблем е, че МВР няма данни за пол и възрастова група, в които попадат тези внесени работници. Това е проблем свързан с националната сигурност.” категоричен е Георги Хрисимиров.

От “Възраждане” припомнят, че в последното си интервю по БНТ министърът на труда и социалната политика е обявил, че вносът на работници от трети страни е свързан с липсата на квалифицирана работна ръка в България. Видно е обаче, от данните получени от институциите в отговор на запитването на представителите на “Възраждане” че това не е така. През 2025 г. достъп до българския пазар на труда са получили около 49 хиляди граждани на трети държави, при около 35 хиляди година по-рано. Това е ръст с над 40% само за една година.

Но увеличението не идва основно от висококвалифицирани специалисти. Основно тези работници са заети в хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, търговията, строителството, транспорта, земеделието и административните и спомагателните дейности. Тези сектори не изискват високо квалифицирана работна ръка. Доказват го и показателите за краткосрочната/сезонна заетост до 90 дни, която нараства от 10 391 на 19 057 души. Това е увеличение с 83%.

В допълнение на това, данните от Агенция по заетостта показват, че при сезонната заетост 96% от договорите са за персонал в сферата на услугите и за работници в селското, горското и рибното стопанство, а възнагражденията рядко надвишават минималната заплата.

“За съжаление не виждаме работодателите да бъдат стимулирани да увеличават възнагражденията, да подобряват условията на труд, да обучават български работници и да инвестират в механизация и по-висока производителност, а вместо това държавата улеснява вноса на работна ръка. Това неминуемо ще доведе до влизане в капана на средния доход.

Тази държавна стратегия държи икономиката ни да е основана на ниски заплати, а това рано или късно спира да работи, защото бизнеса винаги намира места с още по-ниски разходи за заплати. Данните от Агенцията по заетостта доказват и тезата за капана на средните доходи дори и в ИТ сферата. В тази сфера на 2025 г. 80% от заплатите на работници от трети страни са в диапазона на 3600 лева, 15% са между 5000 и 10 000 лева, а останалите 5% са с над 10 000 лева заплата.

Това не отговаря на средните възнаграждения за българските работници. В последната 1-2 години се наблюдава и спад в търсенето на специалисти в сферата и много от младите ИТ специалисти срещат трудности при намиране на работно място.” добавя още Георги Хрисимиров, който алармира, че вносът на работници от трети страни ще доведе до това българските граждани все по-трудно да могат да си намерят работа за достойно заплащане.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как е Бах

    27 3 Отговор
    Каква квалификация имат тия м..гали?

    17:43 20.07.2026

  • 2 Пецата

    17 2 Отговор
    Щото на териториата матриала е кофти разбираш ли затова требва да се внесе отвънка 🤣

    17:44 20.07.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    33 6 Отговор
    Възраждане е партията, колкото и да не ви се иска!

    Имаше вече изнесена информация, 105 000 работници са получили трудова виза - ВСИЧКИ СА ВНЕСЕНИ ЗА ЕВТИН ТРУД!

    Няма глад за работници, просто алчните робовладелци не искат да плащат прилични заплати и използват корупцията в България да си вкарват роби!

    17:44 20.07.2026

  • 4 Робот

    11 11 Отговор
    Възраждане и ГЕРБ са едно и също, и те щяха да карат самолети като прасето но бяха препънати..! Сопата ще е еднаква и за двете формации..! Ето това е справедливо..!

    17:46 20.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 коkор4o 💋🍌

    15 4 Отговор
    кокошко щеше да внася лекари от индия и пакистан за 500 лева без осигуровките (350 лева или 175 левро)

    17:47 20.07.2026

  • 7 12311

    4 13 Отговор
    То виждайки българите как работят и как за тях повече от 6 ч работен ден е недопустимо, но пък искат заплащане като за 8 ч овъртайм, какви да наемаме? Казващите ми "Трябва да яко да можеш да си купуваш готини неща," са същите, питащи ме "За какво ми е да работя?" Само когато работим поне по 60 часа седмично и произвеждаме неща ще можем да се издигнем като общество и икономика. Но това няма да стане, за това решението е само чужденци.

    18:01 20.07.2026

  • 8 Еми да

    14 1 Отговор
    Целта е в превръщането И на България в гето на папуаси. И ще започне и в България гонене на хара по улиците с ножове, никой никъде няма да се чувства безопасно и т.н. нас искат да ни сменят с тези, примитивни народи.

    18:12 20.07.2026

  • 9 Анонимен

    9 1 Отговор
    Внасяме работници в противоречие на европейските директиви по този въпрос. Превърнахме се в канал за чуждени към западна европа.

    18:12 20.07.2026

  • 10 Без име

    5 2 Отговор
    Хиляди млади хора не работят, не учат и мама и тати ги хранят. Тая държава се напълни с паразити.

    18:14 20.07.2026

  • 11 ЩЕ УЧАСТВАМ В ТАКЪВ ПРОТЕСТ!

    7 2 Отговор
    Правителствата насърчават робовладелчеството (работата срещу мизерно заплащане) и миграцията от бедни и пренаселени държави, докато в същото време българи се спясяват от мизерията в други европейски страни!
    Ще правим България средноевропейска държава или ще я правим мизерна държава?
    ВИЕ ЗА КАКВО РАБОТИТЕ?

    18:16 20.07.2026

  • 12 Трап

    4 1 Отговор
    Да направят като мен. Аз започнах работа на 37 години без ден работен стаж. Още помня как кат завършвах мизерниците искаха да ми дават 600-700 лв. заплата. На висшист с 3 езика. Хахаха, че аз няма да станем от леглото за толкова, бе. Моите ме хрантутиха, докато накрая не се набутах в съдебната система. Сега взимам 2500 еврака и само нагоре ще върви заплатата. Шот може да не съм рабатил изобщо, ма се водех на работа и ми течеше стаж. Вземи тия 11 години при 1.5% добавка към заплатата още преди да си почнал.

    18:19 20.07.2026

  • 13 Лопата Орешник

    6 6 Отговор
    Един съвет! Ако не искате да свършите като Атака, спрете да лаете срещу Радев и изборът на народа, а помагайте или поне не пречете! Това правителство е прясно, прясно! Тарамбуки се внасят от години вече!! И знаем причината! Тя не е липсата на кадри, а липсата на глупаци да робуват без пари на знайни и незнайни гербави бизнесмени!

    18:20 20.07.2026

  • 14 Ел Менчо

    3 1 Отговор
    Тоя какво работи или какво е работил?

    18:21 20.07.2026

  • 15 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩

    6 5 Отговор
    Неудачниците около cKoneйкин до един са "високо квалифицирани" 🤣🤣🤣🤣

    18:27 20.07.2026

  • 16 Гост

    7 0 Отговор
    Стига бе вкарват ги щото бачкат за по 900-1000 евро плащат им квартирите ток вода.. при нас узбекистанци довлякоха … бачкам в производство за по сложни процедури няма разбиране .. ако има някой нерви с преводача на телефона до някъде се разбираме … ама .. абе не знам не е добре положението . За Труд в който могат да ни изместят заради по ниските им заплати… на които те са доволни ние не знам как ще се оправяме

    18:28 20.07.2026

  • 17 Трсят Шерпи !

    2 0 Отговор
    Да Им Бачкат !

    18:30 20.07.2026

  • 18 Хаха

    7 0 Отговор
    Още никой не е внесъл например ядрени физици, лекари, инженери и т.н., а все събирачи на смет, работници в кухня, камериерки, общи строителни работници, чистачи и пр. "квалифицирани" от Бангладеш, Непал, Узбекистан и т.н.
    Ако питате говорящата глава Велефф му "липсват" квалифицирани кадри...

    18:34 20.07.2026

  • 19 Възраждане

    2 0 Отговор
    Съгласни сме на лятна пригада !

    18:36 20.07.2026

  • 20 Възраждане

    0 0 Отговор
    В България бачкатори с лопата да ги ринеш!

    18:38 20.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пламен

    4 0 Отговор
    Не , не лъже.
    Имам познат , който е с перфектен английски и немски + великолепни познания по Python.
    Преди месец той ми сподели , че някаква софийска фирма го потърсила по телефона и му предложила ....1500 Евро заплата. :)

    Смешна работа.
    Аре да си вземат хакери от Пакистан. :)

    18:50 20.07.2026

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