Търговците, от които служители на НАП си поискали подкуп, разказаха за случая

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани и с повдигнати обвинения, след като според разследването са поискали подкуп от собственици на търговски обект в Черноморец. Случаят е разкрит след сигнал, подаден в Районното управление в Созопол от съсобственика на местен минимаркет, съобщава бТВ.

По думите на собствениците на 18 юли около 10:15 ч. в магазина е започнала проверка, продължила до около 12:30 ч.

Проверяващите констатирали няколко нарушения и според разказа на търговците намекнали, че срещу „почерпка“ могат да съставят акт само за едно от тях. По думите им впоследствие била поискана сума от 300 евро.

Собственикът заявява, че веднага е разбрал, че става въпрос за искане на подкуп. След като семейството обсъдило ситуацията, подало сигнал в полицията, а банкнотите били предварително маркирани.

Според собствениците реално са били констатирани три нарушения – разлика в касовата наличност от около 38 лева, неправилно маркирана акцизна стока на стойност 3,50 лева, която впоследствие счетоводно е била коригирана, два стари касови апарата, които не били дерегистрирани в НАП.

Търговците твърдят, че им е било внушено, че нарушенията могат да доведат до значителни санкции, което според тях е оказало сериозен психологически натиск.

Съпругата на съсобственика разказва, че по време на проверката са били споменавани глоби от стотици и дори хиляди левове. По думите ѝ това особено силно е повлияло на възрастната майка на семейството, която е собственик на фирмата.

Тя посочва, че именно страхът от големи санкции е създал усещане за натиск и е направил искането на пари особено притеснително.

Собствениците подчертават, че работят повече от 20 години и многократно са били проверявани от НАП без подобни случаи.

Те заявяват, че именно затова са решили да съдействат на полицията и да сигнализират за случая. Собствениците призоваха и други търговци, попаднали в подобна ситуация, да подават сигнали до компетентните органи.

Според тях част от местния бизнес се притеснява от последващи проверки, но въпреки това е важно подобни случаи да бъдат разследвани.

От Националната агенция за приходите заявиха вчера, че оказват пълно съдействие на разследващите органи. От институцията съобщиха още, че срещу двамата служители е образувано дисциплинарно производство и те са временно отстранени от работа до приключване на проверката.

От агенцията подчертаха, че не бива действията на отделни служители да хвърлят сянка върху работата на останалите, които изпълняват задълженията си професионално и почтено.