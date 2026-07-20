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Търговците, от които служители на НАП си поискали подкуп, разказаха за случая

Търговците, от които служители на НАП си поискали подкуп, разказаха за случая

20 Юли, 2026 08:20 1 054 13

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  • нарушения

Собствениците на магазина в Черноморец призовават хората, попаднали в подобна ситуация, да подават сигнали

Търговците, от които служители на НАП си поискали подкуп, разказаха за случая - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани и с повдигнати обвинения, след като според разследването са поискали подкуп от собственици на търговски обект в Черноморец. Случаят е разкрит след сигнал, подаден в Районното управление в Созопол от съсобственика на местен минимаркет, съобщава бТВ.

По думите на собствениците на 18 юли около 10:15 ч. в магазина е започнала проверка, продължила до около 12:30 ч.

Проверяващите констатирали няколко нарушения и според разказа на търговците намекнали, че срещу „почерпка“ могат да съставят акт само за едно от тях. По думите им впоследствие била поискана сума от 300 евро.

Собственикът заявява, че веднага е разбрал, че става въпрос за искане на подкуп. След като семейството обсъдило ситуацията, подало сигнал в полицията, а банкнотите били предварително маркирани.

Според собствениците реално са били констатирани три нарушения – разлика в касовата наличност от около 38 лева, неправилно маркирана акцизна стока на стойност 3,50 лева, която впоследствие счетоводно е била коригирана, два стари касови апарата, които не били дерегистрирани в НАП.

Търговците твърдят, че им е било внушено, че нарушенията могат да доведат до значителни санкции, което според тях е оказало сериозен психологически натиск.

Съпругата на съсобственика разказва, че по време на проверката са били споменавани глоби от стотици и дори хиляди левове. По думите ѝ това особено силно е повлияло на възрастната майка на семейството, която е собственик на фирмата.

Тя посочва, че именно страхът от големи санкции е създал усещане за натиск и е направил искането на пари особено притеснително.

Собствениците подчертават, че работят повече от 20 години и многократно са били проверявани от НАП без подобни случаи.

Те заявяват, че именно затова са решили да съдействат на полицията и да сигнализират за случая. Собствениците призоваха и други търговци, попаднали в подобна ситуация, да подават сигнали до компетентните органи.

Според тях част от местния бизнес се притеснява от последващи проверки, но въпреки това е важно подобни случаи да бъдат разследвани.

От Националната агенция за приходите заявиха вчера, че оказват пълно съдействие на разследващите органи. От институцията съобщиха още, че срещу двамата служители е образувано дисциплинарно производство и те са временно отстранени от работа до приключване на проверката.

От агенцията подчертаха, че не бива действията на отделни служители да хвърлят сянка върху работата на останалите, които изпълняват задълженията си професионално и почтено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 13 Отговор
    Тези "търговци" с полови уста си признаха, че са плащали дълги години такса спокойствие на предишните гербаджии, но сега всеки оцелява поотделно в НАП, докато още не са се ориентирали, радевисти ще ги бъде ли в бъдеще, или не.

    08:32 20.07.2026

  • 2 мушингерите

    8 0 Отговор
    Да бъдат вързани за стълб на мегдана , и бой с яйца и развалени домати !!

    Коментиран от #4

    08:33 20.07.2026

  • 3 Българин

    2 2 Отговор
    Айде пак някакви украинки риват за и срещу Българската Държава!
    Не, мерси!

    Коментиран от #11

    08:33 20.07.2026

  • 4 алоо инквизицията

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "мушингерите":

    За по 150 евро на човек? Ми Боко, какво трябва да го правим в такъв случай?

    08:35 20.07.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Тия "временно" отстранените ли бяха?🤣

    08:40 20.07.2026

  • 6 амбулантен търговец

    2 3 Отговор
    За тези нарушения, които са констатирали от НАП, тези 300 евро са си били направо дребна почерпка. Можело е да ги затворят при последваща проверка. Даже трябва да са им благодарни, че са им открили нередностите, зашото някой по-натегач на властта направо щеше да ги затвори.

    08:42 20.07.2026

  • 7 глоги

    0 0 Отговор
    Търговците, от които служители на НАП СА си поискали подкуп,

    08:45 20.07.2026

  • 8 бушприт

    0 0 Отговор
    Местен,малък магазин,а не минимаркет,бре,алоооу! Маркет на български език е пазар.

    08:49 20.07.2026

  • 9 Един трудов човек

    2 1 Отговор
    🤬🤬 „Българската прокуратура е организирана по абсолютно съветски, сталински модел – тя е централизирана, йерархична и напълно безотчетна. Главният прокурор притежава абсолютна власт, каквато няма нито един друг чиновник в Европа."

    08:55 20.07.2026

  • 10 Емигрант

    2 0 Отговор
    Тези "рекетьори" от НАП забелязвате ли, че са ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕНИ ОТ РАБОТА, което ще рече да му мислят след време когато се ВЪРНАТ И ЩЕ СЕ ВЪРНАТ на работа тези търговци какво ще ги очаква ? Мдааа вместо решетки те получават "ВРЕМЕННА ПОЧИВКА" и после отричайте, че не сте БУДАЛИ сте жертва на мутрите, ззщото сами си ги избирате !

    08:59 20.07.2026

  • 11 Ти от каква порода

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    на животинския вид си, че успя да съставиш това античовешко изречение ?

    09:03 20.07.2026

  • 12 Кмета

    1 0 Отговор
    Тези сега ще ги водят из селото ,като мечкадар мечок! Смешна работа, какво го дъвчете това,а големите подкупи детето пълнят джобовете на някои,какво става?За кокошка няма прошка,за милиони няма закони.Тези пишман проверяващи изпраха " пешкира " за всички.

    09:06 20.07.2026

  • 13 Крият ли ги

    1 0 Отговор
    Защо има снимка на потърпевшите, но не и на нап-аджиите да ги разпознаят други потърпевши.

    09:07 20.07.2026

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