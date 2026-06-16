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Времето днес, прогноза за вторник, 16 юни: Прониква по-хладен въздух, очакват се валежи и гръмотевици

Времето днес, прогноза за вторник, 16 юни: Прониква по-хладен въздух, очакват се валежи и гръмотевици

16 Юни, 2026 03:00 658 8

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Максималните температури ще са от 24 до 29°, в София - около 27, на морския бряг - между 24 и 27°

Времето днес, прогноза за вторник, 16 юни: Прониква по-хладен въздух, очакват се валежи и гръмотевици - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Валежи и гръмотевична дейност ще има и днес – през нощта в Северна България, а следобед - главно в планинските райони.

С умерен вятър от северозапад ще прониква по-хладен въздух и максималните температури ще се понижат. В по-голямата част от страната се очакват стойности - от 24 до 29°, в София - около 27, на морския бряг - между 24 и 27°.

По Северното Черноморие сутринта все още ще има валежи и гръмотевици. След временно спиране и намаление на облачността, след обяд на места отново ще превали.

Ще духа умерен северозападен вятър, но вълнението на морето ще бъде слабо. Температурата на морската вода е - между 20 и 24°.

Сутринта и в планините ще е слънчево, но в следобедните часове на много места ще има проливни валежи и гръмотевици, с условия за градушки. Ще духа умерен и силен западен вятър.

И в сряда ще има райони с валежи и гръмотевични бури, главно - в Южна България. Ще духа умерен, северозападен вятър.

В четвъртък и петък преди обяд ще е слънчево, но след обяд и до полунощ на места, с по-голяма вероятност - в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури.

В събота ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, до умерен вятър - от североизток. Температурите ще се повишават и в събота, отново в по-голямата част от страната - ще бъде горещо.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да ви EБAмайкaтаЕВPО-ГЕЮBЕ

    1 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тpолове брюкслескиБACТУНИ


    СУТРИНТА ПАК ЩЕ ПОДCКАЧАТ ЧЕ билиПСУBAНИпомияpите което е нормално разбира се!

    Коментиран от #4

    03:27 16.06.2026

  • 3 да ви EБAмайкaтаЕВPО-ГЕЮBЕ

    2 0 Отговор
    ситуацията постоянно се анализира, зеления брадясал наркос се крие във полша и не смее се появи във киев ха ха ха

    03:28 16.06.2026

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "да ви EБAмайкaтаЕВPО-ГЕЮBЕ":

    Точен сте господине ????

    03:29 16.06.2026

  • 5 оня с коня

    2 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    03:30 16.06.2026

  • 6 Име

    1 0 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    03:30 16.06.2026

  • 7 фГЪЗЪТщe ВИ ЛAШКААМ, бpюкслескиБОКЛУЦИ

    1 0 Отговор
    много сте точен приятел , само там заслужват фаспуха ДА ПОТЕЧЕ КАВЯВОТООО

    Коментиран от #8

    03:31 16.06.2026

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "фГЪЗЪТщe ВИ ЛAШКААМ, бpюкслескиБОКЛУЦИ":

    Точен сте ПРИЯТЕЛ !

    03:32 16.06.2026

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