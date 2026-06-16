Времето днес, прогноза за вторник, 16 юни: Прониква по-хладен въздух, очакват се валежи и гръмотевици

Валежи и гръмотевична дейност ще има и днес – през нощта в Северна България, а следобед - главно в планинските райони.
С умерен вятър от северозапад ще прониква по-хладен въздух и максималните температури ще се понижат. В по-голямата част от страната се очакват стойности - от 24 до 29°, в София - около 27, на морския бряг - между 24 и 27°.
По Северното Черноморие сутринта все още ще има валежи и гръмотевици. След временно спиране и намаление на облачността, след обяд на места отново ще превали.
Ще духа умерен северозападен вятър, но вълнението на морето ще бъде слабо. Температурата на морската вода е - между 20 и 24°.
Сутринта и в планините ще е слънчево, но в следобедните часове на много места ще има проливни валежи и гръмотевици, с условия за градушки. Ще духа умерен и силен западен вятър.
И в сряда ще има райони с валежи и гръмотевични бури, главно - в Южна България. Ще духа умерен, северозападен вятър.
В четвъртък и петък преди обяд ще е слънчево, но след обяд и до полунощ на места, с по-голяма вероятност - в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури.
В събота ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, до умерен вятър - от североизток. Температурите ще се повишават и в събота, отново в по-голямата част от страната - ще бъде горещо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 да ви EБAмайкaтаЕВPО-ГЕЮBЕ
СУТРИНТА ПАК ЩЕ ПОДCКАЧАТ ЧЕ билиПСУBAНИпомияpите което е нормално разбира се!
Коментиран от #4
03:27 16.06.2026
3 да ви EБAмайкaтаЕВPО-ГЕЮBЕ
03:28 16.06.2026
4 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "да ви EБAмайкaтаЕВPО-ГЕЮBЕ":Точен сте господине ????
03:29 16.06.2026
5 оня с коня
03:30 16.06.2026
6 Име
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
03:30 16.06.2026
7 фГЪЗЪТщe ВИ ЛAШКААМ, бpюкслескиБОКЛУЦИ
Коментиран от #8
03:31 16.06.2026
8 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "фГЪЗЪТщe ВИ ЛAШКААМ, бpюкслескиБОКЛУЦИ":Точен сте ПРИЯТЕЛ !
03:32 16.06.2026