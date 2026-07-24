Николай Нанков: Пътната мрежа се руши, липсва адекватна поддържка

През последните 5 години по републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши. Занемарени са и техническите съоръжения по нея. Това заяви депутатът от ГЕРБ Николай Нанков във "Фейсбук".
Той отбелязва, че пет години гражданите гледат телевизионно шоу на временни министри, които заливат ефира с манипулации, а управляваните от тях институциите са впрегнати за политически атаки. По думите му работата се е движела по инерция и не е стартирал нито един голям проект.
Нанков посочва, че са спрени търгове и са обявени такива, които не са финализирани. Той подчертава, че на фона на всичко това в Бюджет 2026 се гласува рекордна капиталова програма. По думите му пари има, но е нужен и управленски капацитет.
Нанков отбелязва, че на 23 юли камион е повредил и откъснал вентилаторна турбина в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус". Тя е паднала на платното в посока Варна, като за радост няма пострадали. Депутатът очаква отговор от компетентните институции какво е било състоянието на съоръжението, кога му е извършвана техническа проверка и как е било поддържано то.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смях
14:13 24.07.2026
2 Реалност
14:13 24.07.2026
3 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
14:15 24.07.2026
4 Този може да е
14:20 24.07.2026
5 обективен
Коментиран от #8
14:21 24.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хаха
14:22 24.07.2026
8 Освалдо Риос
До коментар #5 от "обективен":Красивата му жена го глези с вкусни манджи, ама кой глези нея..?
14:29 24.07.2026
9 А пък
14:29 24.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Няма шанс
и съвсем без колебание да ви отнемът всичко окрадено
ама навсякъде по света
така ще е а пък че сте нагли до безобразие си знаеме отдавна
14:31 24.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Това, което ние сме направили, вие няма да можете само да го боядисвате❗"
Коментиран от #18
14:32 24.07.2026
13 Гошо
14:37 24.07.2026
14 Минута е много
14:47 24.07.2026
15 Цвете
14:48 24.07.2026
16 Боже, колко мъка има в България
14:48 24.07.2026
17 Българка
14:49 24.07.2026
18 уви
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Те и нямат желание да го бойдисат, защото са мързеливи.
14:50 24.07.2026
19 идиоти вън
14:50 24.07.2026
20 ТО И АСФАЛТ НЯМА
14:54 24.07.2026
21 Корупцията
14:55 24.07.2026
22 Ауууу, жива да не бях
14:57 24.07.2026
23 вътрешен човек
15:25 24.07.2026
24 Да бе да
15:30 24.07.2026
25 Ах ,ах
15:31 24.07.2026
26 Каменов
15:47 24.07.2026
27 Перник
16:04 24.07.2026
28 Как не ви е срам?
16:06 24.07.2026
29 Даниел
Коментиран от #31
16:13 24.07.2026
30 банкянско късокосместо говедо
16:16 24.07.2026
31 банкянско късокосместо говедо
До коментар #29 от "Даниел":Гербомунистическата източнобалканска кочина също е в Европа.
16:17 24.07.2026
32 ту-туу
16:18 24.07.2026