Николай Нанков: Пътната мрежа се руши, липсва адекватна поддържка

През последните 5 години по републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши. Занемарени са и техническите съоръжения по нея. Това заяви депутатът от ГЕРБ Николай Нанков във "Фейсбук".

Той отбелязва, че пет години гражданите гледат телевизионно шоу на временни министри, които заливат ефира с манипулации, а управляваните от тях институциите са впрегнати за политически атаки. По думите му работата се е движела по инерция и не е стартирал нито един голям проект.

Нанков посочва, че са спрени търгове и са обявени такива, които не са финализирани. Той подчертава, че на фона на всичко това в Бюджет 2026 се гласува рекордна капиталова програма. По думите му пари има, но е нужен и управленски капацитет.

Нанков отбелязва, че на 23 юли камион е повредил и откъснал вентилаторна турбина в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус". Тя е паднала на платното в посока Варна, като за радост няма пострадали. Депутатът очаква отговор от компетентните институции какво е било състоянието на съоръжението, кога му е извършвана техническа проверка и как е било поддържано то.