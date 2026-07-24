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Николай Нанков: Пътната мрежа се руши, липсва адекватна поддържка

Николай Нанков: Пътната мрежа се руши, липсва адекватна поддържка

24 Юли, 2026 14:11 759 32

  • николай нанков-
  • пътища-
  • ремонт-
  • ам хемус

Занемарени са и техническите съоръжения по нея

Николай Нанков: Пътната мрежа се руши, липсва адекватна поддържка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните 5 години по републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши. Занемарени са и техническите съоръжения по нея. Това заяви депутатът от ГЕРБ Николай Нанков във "Фейсбук".

Той отбелязва, че пет години гражданите гледат телевизионно шоу на временни министри, които заливат ефира с манипулации, а управляваните от тях институциите са впрегнати за политически атаки. По думите му работата се е движела по инерция и не е стартирал нито един голям проект.

Нанков посочва, че са спрени търгове и са обявени такива, които не са финализирани. Той подчертава, че на фона на всичко това в Бюджет 2026 се гласува рекордна капиталова програма. По думите му пари има, но е нужен и управленски капацитет.

Нанков отбелязва, че на 23 юли камион е повредил и откъснал вентилаторна турбина в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус". Тя е паднала на платното в посока Варна, като за радост няма пострадали. Депутатът очаква отговор от компетентните институции какво е било състоянието на съоръжението, кога му е извършвана техническа проверка и как е било поддържано то.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смях

    43 1 Отговор
    Виновния вика дръжте невинния е тоя като се е изказал.

    14:13 24.07.2026

  • 2 Реалност

    48 0 Отговор
    Руши се защото 60% от материалите по пътищата и магистралите не са положени, а са откраднати от ГЕРБ Ново начало.

    14:13 24.07.2026

  • 3 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    42 0 Отговор
    Като положиш 2 см. асвалт, няма как да не се разруши след 6 месеца.

    14:15 24.07.2026

  • 4 Този може да е

    2 35 Отговор
    Антипатичен, но е абсолютно прав - всички плюете Бойко, но и за него, можем да кажем онова, казано за Тодор Живков - това дето построиха, сегашните не могат дори да поддържат! Добър е онзи управник, от когото обикновените хора виждат и усещат полза - не най-умния, не най-учения, нито най-красивия, а най-полезния!

    14:20 24.07.2026

  • 5 обективен

    26 0 Отговор
    Прези 10 год. тоз беше като комар ,а сега е като бременна хлебарка !!! Итой много милиони захлеби !

    Коментиран от #8

    14:21 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха

    28 0 Отговор
    Cвиньо герберастка.

    14:22 24.07.2026

  • 8 Освалдо Риос

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    Красивата му жена го глези с вкусни манджи, ама кой глези нея..?

    14:29 24.07.2026

  • 9 А пък

    17 0 Отговор
    в БГ-то има корупция, но няма нито едно завдено дело за това. Колкото повече крадеш, толкова е по-малка вероятността да те осъдят.

    14:29 24.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма шанс

    8 0 Отговор
    Като не ви подкарат по всички линии и за всичко
    и съвсем без колебание да ви отнемът всичко окрадено
    ама навсякъде по света
    така ще е а пък че сте нагли до безобразие си знаеме отдавна

    14:31 24.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Е той Бай Тошо Ви го каза още преди 30 години:
    " Това, което ние сме направили, вие няма да можете само да го боядисвате❗"

    Коментиран от #18

    14:32 24.07.2026

  • 13 Гошо

    9 0 Отговор
    Ей тоя ако ми падне.....

    14:37 24.07.2026

  • 14 Минута е много

    6 0 Отговор
    Щото пък преди десет години не се рушаха. Мармота със станиола пак излезе от дупката.

    14:47 24.07.2026

  • 15 Цвете

    7 0 Отговор
    А ТИ ГОВОРИ ПО БАВНО, ЧЕ КАТО СКОРОПОГОВОРКА НИЩО НЕ ТИ СЕ РАЗБИРА. ЗНАЕМ ТЕ И ТЕБ, КАКЪВ МИНИСТЪР БЕШЕ?!

    14:48 24.07.2026

  • 16 Боже, колко мъка има в България

    10 0 Отговор
    Един от рушителите на съвременна България се загрижил за пътищата.

    14:48 24.07.2026

  • 17 Българка

    7 0 Отговор
    Барни барни кого набеждаваш кого плюеш ТА ТИ СЕ ОТ НЕКАДЪРНЕ НАЙ НЕКАДЪРЕН возиш се в джипката с тутуу с 200 не със 2000 хилиш се като нев..... ем !!!Но подлогите са готови на всичко!!!! КРАДЯХТЕ СТРОИХТЕ НЕКАЧЕСТВЕННО А СЕГА ДРУГ ВИ Е ВИНОВЕН И СЕ ПРАВИТЕ НА СВЕТА ВОДА НЕНАПИТА НО ВИДОВ ДЕН Е БЛИЗО И МАФИОТИТЕ ВИНОВНИ ЗА ТОВА СЪСТОЯНИЕ НА СТЕ НИЕ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЗАСЛУЖЕНОТО!!

    14:49 24.07.2026

  • 18 уви

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те и нямат желание да го бойдисат, защото са мързеливи.

    14:50 24.07.2026

  • 19 идиоти вън

    7 0 Отговор
    Е те тоя е един от най-големите смешници, достоен за комиците, та значи, те техните построени пътища се рушат и сега трябва някой да им прави ремонт на техните ремонти!!!!

    14:50 24.07.2026

  • 20 ТО И АСФАЛТ НЯМА

    6 0 Отговор
    В чекмеджето на Тиквата е

    14:54 24.07.2026

  • 21 Корупцията

    4 0 Отговор
    е смазочната машина на демокрацията. Корумпетата се загрижили за пътната мрежа. Ха, ха! Смях в залата!

    14:55 24.07.2026

  • 22 Ауууу, жива да не бях

    5 0 Отговор
    Говорещият куфар се загрижил за пътищата.

    14:57 24.07.2026

  • 23 вътрешен човек

    0 5 Отговор
    Прав е! Напоследък само приказки...кой крал, кой не, но за да си откраднал нещо трябва и да си свършил нещо, и то се вижда с просто око, а за сега нищо...мъгла и пълен административен и всякакъв друг хаос, ама айде млади са ще се оправят.

    15:25 24.07.2026

  • 24 Да бе да

    2 0 Отговор
    Човек като гледа това нещо на снимката си вика - Боже, божееее - колко мъка има по тоз свят!

    15:30 24.07.2026

  • 25 Ах ,ах

    2 0 Отговор
    Пич, първо трябва да имаш пътна структура ,а след това да се руши.

    15:31 24.07.2026

  • 26 Каменов

    4 0 Отговор
    Като украдохте парите няма нищо , пълен наглец .

    15:47 24.07.2026

  • 27 Перник

    4 0 Отговор
    Този долен крадец кога ще го вкарат в затвора!?!?!Да се скрие в някоя дупка и да не се показва !!! Гербераст мазен !!!

    16:04 24.07.2026

  • 28 Как не ви е срам?

    3 0 Отговор
    Бо”луци!

    16:06 24.07.2026

  • 29 Даниел

    2 0 Отговор
    Нека този смърф да каже къде в Европа има построена магистрала и след 5 години на екплоатация да е за основен ремонт???

    Коментиран от #31

    16:13 24.07.2026

  • 30 банкянско късокосместо говедо

    2 0 Отговор
    Барни е забравил кой управляваше миналата година. На гербелунгите все още им пречат Костов и Станишев.

    16:16 24.07.2026

  • 31 банкянско късокосместо говедо

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Даниел":

    Гербомунистическата източнобалканска кочина също е в Европа.

    16:17 24.07.2026

  • 32 ту-туу

    1 0 Отговор
    герб-б-к-ук скривайте се всички сте крадци от тиквата до мата хари Гинка борисова

    16:18 24.07.2026

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