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Правителството представя СИГМА – новата система за контрол на обществените поръчки

Правителството представя СИГМА – новата система за контрол на обществените поръчки

16 Юни, 2026 07:48 1 143 7

  • сигма-
  • проверка на обществени поръчки-
  • министерски съвет

На представянето ще присъстват министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев

Правителството представя СИГМА – новата система за контрол на обществените поръчки - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) ще бъде представена в Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на правителството. На представянето ще присъстват министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

СИГМА е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, добавят от БТА.

При представянето на програмата за управление на "Прогресивна България" в края на март Румен Радев обясни, че икономическият екип на формацията е разработил нов подход за контрол на публичните финанси, базиран на изкуствен интелект.

Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да могат да се търсят различни проблеми в тях и да бъдат отстранявани, обясни тогава Иван Василев. Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и с всички други разходи, които правят публичните институции, така че да бъде минимизирана възможността за корупция, добави Василев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 5 Отговор
    Новата система - ТЯХНАТА система за крадене!!! Никога, и никой няма да престане да краде от обществените поръчки!!! Те са измислени за това, друга логика нямат!!!

    07:51 16.06.2026

  • 2 Българин

    2 2 Отговор
    Познавам ги,това са милиционерите с моторите!

    07:53 16.06.2026

  • 3 Правителството

    3 4 Отговор
    да си обира крушите !

    08:18 16.06.2026

  • 4 Гумен кРадев Решетников 💩

    1 2 Отговор
    Това е откраднат продукт от кРадев ! Поне споменете кой го е създал.

    08:35 16.06.2026

  • 5 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 2 Отговор
    Затова ли Шишков първо ограничи достъпа, а после спра да публикува в създадената от Правителството на Гюров възлаганията по ремонтите и изграждането на пътната инфраструктура.
    На тъмно най добре се краде.

    08:37 16.06.2026

  • 6 Нови избори наесен .

    1 1 Отговор
    Радевото управление е 0 …..

    08:44 16.06.2026

  • 7 Радев да се маха веднага .

    1 1 Отговор
    Само лъже и шикалкави народа е озверен / Никой не му вярва / Кръгом на. село да си ходи /
    Само се натиска.
    Ама не става за нищо .
    Лъжец .

    08:49 16.06.2026

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