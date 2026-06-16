Млекопреработватели: Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко

Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко, алармират млекопреработватели. Миналата седмица Министерството на земеделието и храните издаде заповед за документална и физическа проверка на всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, суроватка на прах или масло с произход от Европейския съюз или трети страни, предназначена за преработка и реализация в България.

Това доведе до задържане на цистерни с мляко с дни на граничните пунктове и предизвика недоволството на млекопреработвателите у нас, обобщи бТВ.

Пломбирана и с полиция цистерна със сурово мляко, внос от Унгария, пристига в мандра в Хасково преди три дни.

„В нея има 25 тона сурово мляко, което стои при 30 градуса, и ние очакваме да излязат пробите за общ брой микроорганизми и афлатоксини. Суровото мляко има срок на годност 72 часа. Тук са също органи на БАБХ, които денонощно пазят да не би ние да вземем това сурово мляко“, казва Дамяна Николова, производствен директор на млекопреработвателно дружество.

Млякото е придружено с десетки документи за качество и произход, издадени в страна членка на Европейския съюз. Въпреки това му е наложена забрана от Българската агенция по безопасност на храните.

„Вече имаме анализи и ние нямаме несъответстваща суровина. Ние нямаме несъответстваща според БАБХ, но тук идва вкиснато мляко, това е парадоксът“, казва още Дамяна Николова.

Лаборантите в предприятието са категорични, че суровината в цистерната вече е брак.

„В момента млякото пристига на 12,8 градуса, което е доста над позволеното от 10 градуса, киселинност 20, което е повече от 19, и с изтекъл срок на годност. По сертификат суровото мляко има 72 часа годност, то пристига в мандрата на 121-вия час. Млякото е вкиснато, негодно за човешка употреба и не може да се влага в производството“, казва Мелина Атанасова, мениджър „Контрол на качеството“.

Това е втората от общо 9 цистерни, които предприятието в Хасково чака от Европа. Мандрата разполага със собствена лаборатория, в която суровото мляко задължително се изследва преди да влезе в производството.

„Изследваме на суровото мляко киселинност, антибиотик, масленост, СБО и pH. Над 17 вече млякото е вкиснато“, казва лаборантът Елица Николова.

Средно на месец в мандрата се обработват 3 милиона литра мляко. Два милиона от тях са родно производство, останалото – внос.

„Мляко, което е с произход Европа, бива спирано, бива умишлено влошавано като показатели и ние губим както производствен капацитет, така и изпълнение на поръчки. 25 тона по 0,40 евроцента, може да си сметнете, и хора, които стоят и бездействат“, казва Дамяна Николова.

В София Поля Пеева, директор на една от големите млекопреработвателни фирми у нас, разказва за проблемите на бранша, които възникват след заповедта на министър Абровски отпреди седмица.

„От вчера за днес всички цистерни, които влизат на територията на страната, не само сурово мляко, но и всички продукти суровини внос от трети страни и ЕС, следва да бъдат спирани на граничните пунктове, да им бъдат взимани изследвания и да престояват на граничните пунктове до излизане на резултатите. По тяхна информация тези изследвания се провеждат в рамките на 72 до 96 часа. Ние в момента ограничаваме границите си и ги затваряме под военен режим, който за мен е непонятен, и нарушаваме закони, които сме подписали в партньорството“, казва Поля Пеева.

Въпреки че цистерните са изолирани и имат охлаждане с ледена вода, дългият престой на високи температури се оказва фатален за крайния продукт, разказва Пеева.

„Пробите се взимат по изключително неправилен начин, няма температурен режим на съхранение при придвижването до София. Реално млякото беше при нас на шестия ден, а срокът на годност е 72 часа. Млякото е жив продукт и всички проблеми с микрофлората настъпват още на втория час от един такъв престой. Микрофлората се обогатява на микроорганизми, температурата от 35 градуса на Дунав мост или Дунав мост 2 способства за растежа на тези микроорганизми и бавно, но сигурно суровината върви към разваляне“, казва тя.

По думите ѝ браншът е за завишения контрол, но не и по начина, по който е подредена заповедта.

„Ние сме за завишения контрол и ще се радваме, ако те ни помогнат в контролирането на входящата суровина, но начинът, по който е подредена тази заповед, не съответства на реалните срокове на суровините. Техният продължителен престой на границата сериозно ще влоши техните качества. Всички тези суровини пътуват с документи – ние имаме входящ контрол в предприятията, за нас контролът не е нещо ново. Не може да влиза стока без проверки от нашите лаборатории, но най-важният документ е сертификатът за качество, който дава европейският производител. И това за нас е достатъчна гаранция, че млякото отговаря на съответните изисквания за качеството. Така работи Европейският съюз“, казва Поля Пеева.

Тя е категорична, че ще поискат сериозни компенсации от държавата за нанесените щети.

„Големите загуби ще са за българския народ. Опасявам се, че самият министър е много сериозно подведен и заложник на неправилното мнение, че този контрол би гарантирал качеството на храните. Истината е, че ще бъдат претендирани щети първо към нашите доставчици от ЕС, ние ги информирахме и спряхме доставките, но вече имаше цистерни, които пътуваха. Ще понесем неустойки за неспазване на договори“, казва Пеева.

„Производственият план се прави месец предварително, ние не можем поради наличие на заповед да спрем входящата суровина. Липсата на суровина ще доведе до това да освободим работниците. Танковете в предприятието са празни, нямаме суровина, българската суровина е в сериозен дефицит. Потърсихме възможност за компенсация, но това е невъзможно. Съответно ще имаме недоставки към големите търговски вериги поради липса на суровина и затова ще бъдем санкционирани“, допълва тя.

По думите ѝ загубеното мляко, договорите и неустойките с доставчиците, както и загубите от недоставената стока във веригите, ще се отразят като претенция по съдебен път.

„Държавата ще плати, тоест вие и данъкоплатците, за едно необмислено решение. Най-голямата щета и санкция очакваме от ЕС. Тук са нарушени основните закони за свободно движение на стоки и свободна търговия. Както ние искаме да предлагаме нашите стоки на територията на ЕС, така ние не бива да спираме свободното пътуване на стоки от ЕС, още повече че самата заповед касае продукти, на които ние не сме производители“, казва Поля Пеева.

От Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните отговориха писмено.

„В рамките на засиления контрол на граничните пунктове всяка цистерна се задържа до получаване на резултатите от лабораторните анализи. Целта е да се гарантира, че на българския пазар не се допускат продукти с несъответстващ или потенциално опасен състав. Мярката се предвижда да бъде в сила до 19 юни, след което контролът ще се извършва на база анализ на риска“, посочват от МЗХ и БАБХ.

От институциите допълват, че Министерството на земеделието и храните остава ангажирано с провеждането на последователна политика за защита на потребителите, осигуряване на прозрачност по веригата на доставки и гарантиране на честна конкурентна среда за българските производители.

В тази връзка контролът от страна на държавата чрез компетентните органи остава на изключително високо ниво, като предстои да бъде издадена нова заповед, която ще задължи всички млекопреработвателни предприятия да докладват на всеки 24 часа с каква суровина работят.