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Млекопреработватели: Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко

Млекопреработватели: Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко

16 Юни, 2026 08:18 876 28

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Млякото е придружено с десетки документи за качество и произход, издадени в страна членка на Европейския съюз

Млекопреработватели: Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Засиленият контрол от страна на държавата блокира вноса на мляко, алармират млекопреработватели. Миналата седмица Министерството на земеделието и храните издаде заповед за документална и физическа проверка на всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, суроватка на прах или масло с произход от Европейския съюз или трети страни, предназначена за преработка и реализация в България.

Това доведе до задържане на цистерни с мляко с дни на граничните пунктове и предизвика недоволството на млекопреработвателите у нас, обобщи бТВ.

Пломбирана и с полиция цистерна със сурово мляко, внос от Унгария, пристига в мандра в Хасково преди три дни.

„В нея има 25 тона сурово мляко, което стои при 30 градуса, и ние очакваме да излязат пробите за общ брой микроорганизми и афлатоксини. Суровото мляко има срок на годност 72 часа. Тук са също органи на БАБХ, които денонощно пазят да не би ние да вземем това сурово мляко“, казва Дамяна Николова, производствен директор на млекопреработвателно дружество.

Млякото е придружено с десетки документи за качество и произход, издадени в страна членка на Европейския съюз. Въпреки това му е наложена забрана от Българската агенция по безопасност на храните.

„Вече имаме анализи и ние нямаме несъответстваща суровина. Ние нямаме несъответстваща според БАБХ, но тук идва вкиснато мляко, това е парадоксът“, казва още Дамяна Николова.

Лаборантите в предприятието са категорични, че суровината в цистерната вече е брак.

„В момента млякото пристига на 12,8 градуса, което е доста над позволеното от 10 градуса, киселинност 20, което е повече от 19, и с изтекъл срок на годност. По сертификат суровото мляко има 72 часа годност, то пристига в мандрата на 121-вия час. Млякото е вкиснато, негодно за човешка употреба и не може да се влага в производството“, казва Мелина Атанасова, мениджър „Контрол на качеството“.

Това е втората от общо 9 цистерни, които предприятието в Хасково чака от Европа. Мандрата разполага със собствена лаборатория, в която суровото мляко задължително се изследва преди да влезе в производството.

„Изследваме на суровото мляко киселинност, антибиотик, масленост, СБО и pH. Над 17 вече млякото е вкиснато“, казва лаборантът Елица Николова.

Средно на месец в мандрата се обработват 3 милиона литра мляко. Два милиона от тях са родно производство, останалото – внос.

„Мляко, което е с произход Европа, бива спирано, бива умишлено влошавано като показатели и ние губим както производствен капацитет, така и изпълнение на поръчки. 25 тона по 0,40 евроцента, може да си сметнете, и хора, които стоят и бездействат“, казва Дамяна Николова.

В София Поля Пеева, директор на една от големите млекопреработвателни фирми у нас, разказва за проблемите на бранша, които възникват след заповедта на министър Абровски отпреди седмица.

„От вчера за днес всички цистерни, които влизат на територията на страната, не само сурово мляко, но и всички продукти суровини внос от трети страни и ЕС, следва да бъдат спирани на граничните пунктове, да им бъдат взимани изследвания и да престояват на граничните пунктове до излизане на резултатите. По тяхна информация тези изследвания се провеждат в рамките на 72 до 96 часа. Ние в момента ограничаваме границите си и ги затваряме под военен режим, който за мен е непонятен, и нарушаваме закони, които сме подписали в партньорството“, казва Поля Пеева.

Въпреки че цистерните са изолирани и имат охлаждане с ледена вода, дългият престой на високи температури се оказва фатален за крайния продукт, разказва Пеева.

„Пробите се взимат по изключително неправилен начин, няма температурен режим на съхранение при придвижването до София. Реално млякото беше при нас на шестия ден, а срокът на годност е 72 часа. Млякото е жив продукт и всички проблеми с микрофлората настъпват още на втория час от един такъв престой. Микрофлората се обогатява на микроорганизми, температурата от 35 градуса на Дунав мост или Дунав мост 2 способства за растежа на тези микроорганизми и бавно, но сигурно суровината върви към разваляне“, казва тя.

По думите ѝ браншът е за завишения контрол, но не и по начина, по който е подредена заповедта.

„Ние сме за завишения контрол и ще се радваме, ако те ни помогнат в контролирането на входящата суровина, но начинът, по който е подредена тази заповед, не съответства на реалните срокове на суровините. Техният продължителен престой на границата сериозно ще влоши техните качества. Всички тези суровини пътуват с документи – ние имаме входящ контрол в предприятията, за нас контролът не е нещо ново. Не може да влиза стока без проверки от нашите лаборатории, но най-важният документ е сертификатът за качество, който дава европейският производител. И това за нас е достатъчна гаранция, че млякото отговаря на съответните изисквания за качеството. Така работи Европейският съюз“, казва Поля Пеева.

Тя е категорична, че ще поискат сериозни компенсации от държавата за нанесените щети.

„Големите загуби ще са за българския народ. Опасявам се, че самият министър е много сериозно подведен и заложник на неправилното мнение, че този контрол би гарантирал качеството на храните. Истината е, че ще бъдат претендирани щети първо към нашите доставчици от ЕС, ние ги информирахме и спряхме доставките, но вече имаше цистерни, които пътуваха. Ще понесем неустойки за неспазване на договори“, казва Пеева.

„Производственият план се прави месец предварително, ние не можем поради наличие на заповед да спрем входящата суровина. Липсата на суровина ще доведе до това да освободим работниците. Танковете в предприятието са празни, нямаме суровина, българската суровина е в сериозен дефицит. Потърсихме възможност за компенсация, но това е невъзможно. Съответно ще имаме недоставки към големите търговски вериги поради липса на суровина и затова ще бъдем санкционирани“, допълва тя.

По думите ѝ загубеното мляко, договорите и неустойките с доставчиците, както и загубите от недоставената стока във веригите, ще се отразят като претенция по съдебен път.

„Държавата ще плати, тоест вие и данъкоплатците, за едно необмислено решение. Най-голямата щета и санкция очакваме от ЕС. Тук са нарушени основните закони за свободно движение на стоки и свободна търговия. Както ние искаме да предлагаме нашите стоки на територията на ЕС, така ние не бива да спираме свободното пътуване на стоки от ЕС, още повече че самата заповед касае продукти, на които ние не сме производители“, казва Поля Пеева.

От Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните отговориха писмено.

„В рамките на засиления контрол на граничните пунктове всяка цистерна се задържа до получаване на резултатите от лабораторните анализи. Целта е да се гарантира, че на българския пазар не се допускат продукти с несъответстващ или потенциално опасен състав. Мярката се предвижда да бъде в сила до 19 юни, след което контролът ще се извършва на база анализ на риска“, посочват от МЗХ и БАБХ.

От институциите допълват, че Министерството на земеделието и храните остава ангажирано с провеждането на последователна политика за защита на потребителите, осигуряване на прозрачност по веригата на доставки и гарантиране на честна конкурентна среда за българските производители.

В тази връзка контролът от страна на държавата чрез компетентните органи остава на изключително високо ниво, като предстои да бъде издадена нова заповед, която ще задължи всички млекопреработвателни предприятия да докладват на всеки 24 часа с каква суровина работят.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    37 6 Отговор
    Превод - Тези ще се пукнат от яд, че не им позволяват да ви тровят с всякакви евтини и вредни боклуци, които могат да внесат почти без пари, защото никой нормален не би ги купил!!!

    08:21 16.06.2026

  • 2 честен ционист

    7 23 Отговор
    Тези проверки се правят с цел рекет, не че Радевисти са се загрижили Ганчо, какво слага на масата.

    08:22 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Още по добре

    23 2 Отговор
    Няма да има прясно мляко с надута цена. Само не разбрах тези цистерни не би ли трябвало да са хладилни ако пренасят мляко или го карат през просото и което мляко оцелее накрая.

    Коментиран от #8, #17

    08:25 16.06.2026

  • 6 Галина Колева

    29 3 Отговор
    ЗАЩО НЕ КУПУВАТЕ МЛЯКОТО НА НАШИТЕ МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИ !? ВНОСНОТО ПО-ХУБАВО ЛИ Е И СИГУРНО БЕЗ ПАРИ!?!!!

    Коментиран от #28

    08:27 16.06.2026

  • 7 Фройд

    22 2 Отговор
    Хайде сега , ами ще работите с българско мляко . Като не ви стига, ще правите договори с овцевъдите.
    Или дай да купим някъв боклук , и да го продаваме за повече кинти. Далавераджии .

    08:28 16.06.2026

  • 8 честен ционист

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Още по добре":

    Пренасят цистерна ама пълна с една черна субстанция като сироп, която после се меша с вода в съотношение 1:8 и сава млякото. Кой глупак ще ти кара една цистерна прясно мляко от Унгария до Хасково?

    08:32 16.06.2026

  • 9 Калъчев

    17 1 Отговор
    Незабавно да се оповести по медиите кои са фирмите бълващи вредните за населението млечни продукти ,меса,кренвирши,колбаси

    Коментиран от #12, #24

    08:32 16.06.2026

  • 10 Василеску

    12 2 Отговор
    Ами купете си цистерни и плащайте за ексресни проби, не се оправдавайте. Лесно е да получиш евтино мляко и да гопреработиш в скъпо за потребителите и да си копнеш голяма печалба, а после потребителя да изхвърля половината от шишето, въпреки че уж е в срок. Отидете до Швейцария и Франция - още в самата цистерна минилаборатория дава резултатите.

    08:32 16.06.2026

  • 11 А бе

    13 3 Отговор
    От Унгария за Хасково,а преминават през Дунав мост при Русе да не е от укрия - бандеровска

    08:34 16.06.2026

  • 12 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Калъчев":

    Това са 100% от фирмите. Качествената продукция в условията на Пазарна икономика се нарича бутикова и е десетки пъти по-скъпа от масовата продукция. Затова премахнаха и БДС стандарта в България, защото той беше изискуем по време на плановоикономическото общество на комуната.

    08:37 16.06.2026

  • 13 Ако млякото

    7 3 Отговор
    е със сертификат за произход от ЕС, подобни забавящи проверки са излишни. В ЕС стоките се движат свободно.

    Ако е от трети страни, най добре да се правят проверки според оценка на риска!
    Както и на случаен принцип.

    Не е възможно да влиза мляко в България без гранична проверка от съответните държавни служби!
    Мандрите са наясно с това.

    Коментиран от #14

    08:38 16.06.2026

  • 14 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ако млякото":

    Може вече да си влязъл в митническия съюз на БРИКС и още да не са ти казали.

    Коментиран от #22

    08:41 16.06.2026

  • 15 идиоти вън

    8 2 Отговор
    Ало, млекопреработвателите не ни хранете с палмови и какви ли не боклуци и не унищожавайте българското млекопроизводство и по този начин и България!!!!

    08:41 16.06.2026

  • 16 Шаш

    12 2 Отговор
    Някои млекопреработватели в страната се оплакват, че не им разрешават свободно да тровят българските потребители чрез преработката на вносно мляко.

    08:42 16.06.2026

  • 17 уточнение

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Още по добре":

    То на сухото мляко не му трябва хладилници!!!

    08:45 16.06.2026

  • 18 Идеалният вариант е

    6 1 Отговор
    самият животновъд да си има собствена малка мандра и сам да си произвежда мляко и млечни продукти.
    Или да фирмират кооператив.

    После кооперативът да продава продукцията си на фермерски пазар , без посредници.

    Такива примери в България вече има , има и финасиране от ЕС по целеви програми.

    Невероятно, но дори има и млади хора, които да желаят да стават фермери.
    Пак ще има проверки от държавните контроли, но на място, в мандрата.
    Така се решава проблемът!

    08:46 16.06.2026

  • 19 да ама не

    10 2 Отговор
    щом една четвърт от вноса е некачествен трябва 100% контрол... Тровят хората години наред с боклуци с протекцията на държавата, сега новите показаха как трябва да се прави. Който не му отърва контрола да затваря или да купува българско. Тъкмо и нашите животновъди ще живнат и ще увеличат животните.

    08:49 16.06.2026

  • 20 Историк

    11 0 Отговор
    Така става, където ченгета управляват. Те са обучени как да репресират хората. Неслучайно в зловещия им план млечния бранш е най-важен, защото всяко живо същество има нужда от мляко и неслучайно там 35 години безчинства ченгето Зоров и цяла кохорта възпитаници на мшлиционерскота школа в Симеоново са най-видните животновъди и млекопреработватели. Резултатите са налице- разсипано животновъдство и най-скъпи млечни продукти ЕС и за срам на държавата внос на мляко, вместо износ. За сметка на това Зоров с бентлита, хотели и яхти в Гърция. Истината е видна и това трябва да спре. Докато Зоров дава акъл и е по екраните на всички тв, така ще е. Кризата никога няма да свърши, това му е задачата.

    08:51 16.06.2026

  • 21 да да

    7 1 Отговор
    туй мляко и др. което зареждате после веригите..срок на годност колко години-какво слагате вътре..защото нормалното кисело мляко в едни други времена бяха няколко дена..или какво..по-добре да не ядем тези боклуци..и не се оправдавайте че било по евростандарти..виждаме какви Е...та,красители ,амулгатори..абе таблица на Менделеев.. има в тях..ЕС допуска в храните да има минимално количества отрова..допустими норми..АРСУРД..защото ли го нямаше преди 40години..

    08:52 16.06.2026

  • 22 На теб явно не са ти казали,

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    че БРИКС не е нито митнически съюз, нито зона за свободна търговия.
    За разлика от ЕС.

    БРИКС има митнически тарифи и различни икономически системи, както и банкови различия между членовете си.
    НЕЩО ПОВЕЧЕ, между някои членове на БРИКС има сериозна конкуренция.
    И НЕ САМО ТОВА- някои членове на БРИКС членуват и в други съюзи и то далеч преди да е имало БРИКС.

    БРИКС е една формална организация, нямат собствена валута, няма и да имат.
    Служи главно за пропагандна цел!

    08:53 16.06.2026

  • 23 тарикати

    5 0 Отговор
    Тези акули искат да няма контрол. Купуват от българските ферми мляко по 70 ст. ,правят от 5 кг мляко 1 кг сирене и го продават по 18 лв. От 5 кг мляко става точно 1 кг сирене, ако не е разводнено. Трябва да се въведе ред. Цистерните трябва да са хладилни.

    08:59 16.06.2026

  • 24 Моарейн

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Калъчев":

    По-лесно ще е да се каже кои са фирмите, които НЕ бълват некачествена и вредна храна. 99,99999 % заливат пазара с такива потресаващи боклуци, които и умиращо от глад бездомно псе даже не би помирисало. Затова пък цените им са като за милиардери.

    09:01 16.06.2026

  • 25 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Тук не става въпрос за контрол, а че се гаврят с хората. На Дунав мост 2 спират всички цистерни-млековози, след това взимат проби и с една баничарка ги карат до София!!! Вместо да имат мобилна лаборатория. И камионите седят по 3 дни там докато се вкисне млякото.

    09:04 16.06.2026

  • 26 Купувайте си

    2 0 Отговор
    продукция направо от фермерите!

    Растителна и животинска!
    Излиза малко по- скъпо, но знаете, че децата ви ядат истинска храна.
    Дали ще идете на мола или до фермата си решавате вие.
    В мола купувате чужд внос с консерванти.
    Във фермата купувате българска продукция, едно посещение седмично е достатъчно.

    Много ферми доставят и по домовете с поръчки по телефон или от сайт!
    Или имат собствен магазин.
    В големите градове има и фермерски пазари.

    Трябва да се научим да се грижим за храната си, понеже това означава здраве, вместо да даваме пари за лекарства на стари години!
    Заведете и децата и внуците си, да видят истински животни и труд. Фермерите с радост показват и обясняват. Някои от тях наемат и работници за сезона, децата могат да се включат.

    Можете да се включите и цялото семейство да си наберете плод направо от градината, примерно, на по ниска цена.

    09:04 16.06.2026

  • 27 Честният ционист

    0 0 Отговор
    да не буха минуси, хем му отварям очите безплатно, хахаха!

    09:08 16.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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