Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
КРИБ настоява държавните служители сами да плащат осигуровките си, синдикатите подкрепят под условие

КРИБ настоява държавните служители сами да плащат осигуровките си, синдикатите подкрепят под условие

16 Юни, 2026 08:52 626 19

  • криб-
  • заплати-
  • осигуровки-
  • държавни служители-
  • бюрокрация-
  • бюрократи

Балансът отдавна е нарушен и е време да бъде възстановен

КРИБ настоява държавните служители сами да плащат осигуровките си, синдикатите подкрепят под условие - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настоява държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната. Искането беше защитено в ефира на „Здравей, България“ по "Нова телевизия" от изпълнителния директор на КРИБ Боян Митракиев, докато председателят на Синдиката на административните служители в КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова заяви, че синдикатът принципно подкрепя идеята, но само ако тя не води до намаляване на доходите на служителите.

Според Боян Митракиев сегашният модел създава несправедливост между работещите в частния и публичния сектор. „Ние смятаме, че абсолютно всички трябва сами да плащат осигуровките си. Хората показаха, че вече имат нетърпимост към неравенствата и към привилегиите, които се създават за определени групи в държавния сектор“, заяви той.

По думите му освобождаването на част от държавните служители от лични осигурителни вноски е било въведено преди години като механизъм за компенсиране на по-ниските заплати в администрацията, но днес условията са различни.

„Балансът отдавна е нарушен и е време да бъде възстановен“, смята Митракиев.

От КРИБ изчисляват, че ако държавните служители започнат сами да плащат осигуровките си, положителният ефект за публичните финанси може да достигне стотици милиони левове годишно. „По наши изчисления ефектът ще бъде около 300 милиона лева, а според други оценки може да достигне и 600 милиона“, посочи изпълнителният директор на работодателската организация.

Той аргументира позицията си и с публично известни случаи на високи възнаграждения в държавни институции. „Обществото вижда заплати, които се доближават до тези на ръководители на големи международни организации и компании. Това поражда въпроси за справедливостта на системата“, коментира Митракиев.

Кремена Атанасова оспори част от аргументите на работодателите и подчерта, че често общественият дебат се концентрира върху единични примери за високи възнаграждения.

„В държавната администрация работят около 98 хиляди души. Масата от служителите не получават заплати от по 10 или 12 хиляди евро. Говорим за хора на гише, социални работници, инспектори и контролни органи, които получават значително по-ниски възнаграждения“, заяви тя.

По думите ѝ високите възнаграждения на ограничен кръг ръководители не трябва да бъдат използвани като аргумент срещу цялата администрация. Въпреки критиките към позицията на КРИБ, Атанасова подчерта, че КТ „Подкрепа“ от години защитава идеята държавните служители да внасят сами своите осигуровки.

„Да, осигуровките трябва да се плащат от държавните служители. Причината е, че в момента те не се включват в размера на възнаграждението и това води до по-ниски обезщетения при майчинство, болнични, безработица и пенсиониране“, обясни тя.

Синдикатът обаче поставя условие - преди промяната осигурителните вноски да бъдат включени в основните възнаграждения. „Тези средства вече са част от разходите за персонал. Заплатите трябва да бъдат актуализирани така, че нетният доход на служителите да не намалява“, категорична беше Атанасова.

Двамата събеседници влязоха и в спор относно сравнението между възнагражденията в частния и обществения сектор.

Според Митракиев е несправедливо държавните служители да получават по-високи доходи от работещите в бизнеса, при положение че именно частният сектор формира основната част от данъчните приходи.

„Ние сме нетните данъкоплатци. Частният сектор плаща данъците и осигуровките, с които се финансира държавната система“, заяви той.

От своя страна Атанасова посочи, че статистиката се влияе и от наличието на сива икономика в частния сектор. „В държавната администрация няма нито стотинка сив сектор. Ако заплатите там за първи път изпреварват средните в частния сектор, това говори и за проблемите с ниското заплащане в редица бизнеси“, каза тя.

Председателят на Синдиката на административните служители обърна внимание и на ограниченията, които важат за държавните служители. „Те нямат право на втори трудов договор, нямат право на стопанска дейност, не получават ваучери за храна и нямат право на колективен трудов договор. Те искат да бъдат третирани като всички останали работници и служители“, заяви Атанасова.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Държавните служители въобще и не подозират, че работят в едни частни фирми.

    08:54 16.06.2026

  • 2 хехе

    5 0 Отговор
    това включва ли министрите и депутати те държавни служители ли са ??????

    Коментиран от #6, #13

    08:55 16.06.2026

  • 3 Докато не махнете плоския данък и

    3 2 Отговор
    Докато не се въведе прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум никога абсолютно никога няма да се оправите. Какво звезди свалят разни бивши министри и заместниците им по студията лъжи и куртуазии. Махайте проклетия плосък данък.

    09:01 16.06.2026

  • 4 Мимо

    6 2 Отговор
    Айде стига с това "нямат право на стопанска дейност" . Някой да ми покаже полицай или пожарникар, който в трите почивни дни след единия ден ходене на "работа" да не се занимава с нещо странично, което реално им се явява основно в един момент. Ходенето на държавната службица се оказа вече една изключително добре платена почивка. Защо слагат под общ знаменател общинските служители, социални работници и държавни институции, където заплатите са малко над минималната със силовите структури МВР, пожарна , жандармерия, гранична полиция и останалите, където заплатите са в пъти над останалите и средните за страната , където освен ваучер за храна има и редица златни придобивки като клас прослужено време от ДВА процента за всяка проспана година. За тях пак , пак ,пак и пак никой дума не казва. ОТНОВО ще го отнаесат бачкаторите на минимална заплата , било то и държавни служители за сметка на богоизбраните.

    09:02 16.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Значи заплатите на чиновниците ще намалеят с една трета.

    09:03 16.06.2026

  • 6 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    И те са частни служители вече 36г

    09:03 16.06.2026

  • 7 Тъпа ушанка

    6 0 Отговор
    Също така да се спре плащането на помощ за скъпия ток на частните фирми.

    09:04 16.06.2026

  • 8 Под условие или под прикритие

    1 2 Отговор
    Такова условие обезсмисля процеса. Даже усложнява положението тоест пак привилегии за чиновници полицаи и учители.

    09:05 16.06.2026

  • 9 държавен служител е много общо определен

    3 1 Отговор
    президента е държавен . не е частен . според търговския закон . да си внася . друг държавен е бойчо . депутат . държавен депутат . защо не си плаща . друг е кмета на варна . да си внася . какво искат . от 3 години все предлагат . щом не е станало 3 г значи нещо има шантаво в предложението на криб . разширяването на военните заводи не донесе огромен ръст на икономиката . така приятелството с зелиски не носи нищо . той се плаща осигуровки за пенсия . дава пример на тукашните .

    09:07 16.06.2026

  • 10 Гост

    5 1 Отговор
    На държавните служители вече еднократно един път им намалиха заплатите /мисля че по времето на Дянков/ с размера на осигуровките за тяхна сметка, когато същите взеха да се плащат централизирано от бюджета!
    Искат сега за втори път да им намалят заплатите, което би било противоконституционно и лесно ще падне при обжалване в КС!
    Държавните служители плащат данъците и осигуровките си до стотинка, а дали тези от КРИБ, домуси, баневци и прочие плащат всичко дължимо и "нищо" под масата!?
    Май крадеца вика: "дръжте крадеца"!

    09:07 16.06.2026

  • 11 КРАБ

    5 0 Отговор
    А аз настоявам робовладелците да започнат да дават нормални заплати!

    09:09 16.06.2026

  • 12 дядото

    1 0 Отговор
    а как е в страните от ес и нато.съобразете проблема със специфичните за бг дадености и тогава пускайте медиите в атака.

    09:12 16.06.2026

  • 13 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Всъщност не, не ги включва. Те не са държавни служители.

    09:12 16.06.2026

  • 14 Народе ти си останал сам самичък

    0 0 Отговор
    Тебе никой абсолютно никой не те защитава. Администрацията служителите бюджетните разните работодатели учители полицаи имат разни непеота и синдилсти които ги защитават само работническата класа си няма никой никой не я защитава. Да не говорим за БСП или ПБ за които гласуваха точно бедните хора.

    09:12 16.06.2026

  • 15 айде бе

    1 0 Отговор
    от КРИБ цзащо не се фокусират върху това робовладелците пардон раотодателите да дават нормани заплати, ами завидяха на държавния служител, който не взима много пари?! Не виждат гредата в собствените си очи! Частника винаги има пари за порше и нови атрибути за либовницата, хайде някой да го отрече.

    09:13 16.06.2026

  • 16 факти

    1 0 Отговор
    Оня едеот с постанта пица спря процент прослужено време за държавните служители и вече 14 години нямат това право, като другите. И как пък никой не се намери да го промени?!

    09:14 16.06.2026

  • 17 З атова Ли ! Че !

    1 0 Отговор
    Те нямат право на втори трудов договор, нямат право на стопанска дейност, не получават ваучери за храна и нямат право на колективен трудов договор.

    Си го Докарват От Подкупи !

    И Погазване на Българското Законодателство !

    09:16 16.06.2026

  • 18 Абе

    0 0 Отговор
    Това Криб не беше ли на Домуса, къде открадна милиарди по приватизацията?

    09:17 16.06.2026

  • 19 Бедните гласуваха за новото мнозинство

    1 0 Отговор
    Това трябва да се каже ясно защото ще има проблеми ако не са го разбрали , тъй като до сега май не са. Фактически само оправданията на богатската класа слушаме и лъжи.

    09:17 16.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове