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Хаджидимитров: Очаквам в следващите 2-3 седмици цените на бензина и дизела да са доста под 1,50 евро

Хаджидимитров: Очаквам в следващите 2-3 седмици цените на бензина и дизела да са доста под 1,50 евро

16 Юни, 2026 10:21 603 20

  • димитър хаджидимитров-
  • цени-
  • горива

Според него няма да виждаме цените от преди конфликта в Близкия изток, но по думите му все пак е възможно те да се върнат след няколко месеца

Хаджидимитров: Очаквам в следващите 2-3 седмици цените на бензина и дизела да са доста под 1,50 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни.

Очаква се Ормузкият проток да бъде напълно отворен в петък, но според експерти ще отнеме седмици, преди той да възстанови нивата си на трафик от преди войната.

„Цените вървят плавно надолу. Дизеловото гориво беше наближило 1,80 евро, а сега виждаме, че е 1,57 евро. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам в следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1,50 евро при бензина и дизела“, каза в „Тази сутрин“ Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносители и превозвачи на горива.

При газта също се вижда сериозно намаление с повече от 0,10 евроцента през последните седмици.

Според Хаджидимитров няма да виждаме цените от преди конфликта в Близкия изток, но каза, че все пак е възможно те да се върнат след 2-3 месеца.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 6 Отговор
    Да бре, а по-високите такси за преминаване на Босфора калкулираш ли? Ще има да си чкакаш..

    Коментиран от #5

    10:23 16.06.2026

  • 2 Чакай от умрел писмо!

    11 1 Отговор
    Егати експертите!

    10:23 16.06.2026

  • 3 А дано, ама надали

    6 2 Отговор
    Чак на есен.

    10:24 16.06.2026

  • 4 И Кво от Тва ?

    8 1 Отговор
    За Алчноста !

    Ограничения !

    Няма !

    10:25 16.06.2026

  • 5 Нов

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Преминаването на опасни товари през Босфора е забранено!

    Коментиран от #6

    10:26 16.06.2026

  • 6 Ахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Нов":

    Така, така? Какво общо имат опасни товари и нефт?

    10:28 16.06.2026

  • 7 Механик

    7 1 Отговор
    Сами си задайте въпроса дали намалихте километрите през тия 3-4 месеца. И тогава си отговорете дали ще има логика продавачите на горива да намалят цените. Лично аз на тяхно място не само няма да си намаля печалбата, ами ще я вдигна още малко. Народа пътува и не му пука- значи цените са поносими. Същото се отнася и за другите стоки. Идет сега на някоя от немските вериги магазини и ще видите, че в работно за всички ни време, свободни колички няма. На касите опашките са от по 50-60 човека, а сметка по-малка от 100 евро много рядко се плаща. Значи цените са супер.

    Коментиран от #9, #10, #17

    10:29 16.06.2026

  • 8 Абе

    2 1 Отговор
    А дано, ама надали.

    10:30 16.06.2026

  • 9 Бай Ху (By Who)

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Много сте прав господине, цената на бензина е твъде ниска.

    10:32 16.06.2026

  • 10 Минск-16

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Когато бяхме богати и имахме истинска държава, една заплата стигаше за 200 литра А91. Сега стига за 1000 А95. Кой ще намалява цените?!? И без това задръстванията стават целодневни!
    Така че, цените на горивата само ще растат и то с много!

    Коментиран от #12

    10:33 16.06.2026

  • 11 Далавера

    3 0 Отговор
    При сегашните 80 долара на барел, дизела трябва да е под 1,35 евро/литър.

    10:41 16.06.2026

  • 12 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Минск-16":

    Така де, ама имаше влакове и автобуси до всяка паланка и махала, съответно и път.
    Сега няма денонощни аптеки в цели области, ама на кой ли му пука!

    10:41 16.06.2026

  • 13 име

    1 0 Отговор
    Сакън, бензиностанциите са заредили на скъпия петрол, още от Март месец! Ще има да си го продават поне до края на лятото. По традиция, лятото горивата са по-скъпи щото така или иначе хората пътуват, що да не плащат повече.

    10:43 16.06.2026

  • 14 Зависи от Биби!

    1 1 Отговор
    Ако реши да бомбандира,пак сме в изходна позиция.Дони май няма думата.

    10:44 16.06.2026

  • 15 Регресивна България

    0 2 Отговор
    "Ще променим цялата система. Всички нови магистрали ще бъдат на концесия", коментира регионалният министър Иван Шишков пред bTV.

    Старите магистрали, които са започнати, ще бъдат довършени, но новите магистрали, които са в много начален стадий, ще бъдат дадени на концесия. Става дума за 800 км. магистрали, обясни Шишков.

    Магистралата "Черно море" - от Румъния до турската граница, ще бъде направена така. "Турция има най-голям интерес да строи. Държавите около нас започнаха да искат да изграждат нашата инфраструктура, защото този проблем вече става и техен. Разбирате ли колко сме изостанали", допълни Шишков.

    Коментиран от #19, #20

    10:46 16.06.2026

  • 16 ма ДУРО

    1 1 Отговор
    В чест на подпаления автомобил пред посолството ни Скопие, външният ни министър играе кючек пре посолството на Скопие в София и друса маанета, доволна от случката

    10:47 16.06.2026

  • 17 аз ви казвам че сте бедни и живеете зле

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Само АЗ ша ва оправа. Дайте ми още 750 дена.

    10:50 16.06.2026

  • 18 Ташо

    1 0 Отговор
    Аз пък си заредих докато чакам на 1.25 в Турция като се прибирах.

    10:53 16.06.2026

  • 19 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Регресивна България":

    По принцип това е добре. Въпросът е да се определи справедлива концесионна такса, която да генерира приходи в държавата, за да не се повтори пладнешкия грабеж на златото на България.

    10:54 16.06.2026

  • 20 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Регресивна България":

    Хората видяха, чее тука само Турция може да управлява и да постига резулатати. Това и Радев го разбра и за това ще даде пътищата ни на Ердоган. То и без това, след Боташа, много избор няма.

    11:02 16.06.2026

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