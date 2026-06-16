Хаджидимитров: Очаквам в следващите 2-3 седмици цените на бензина и дизела да са доста под 1,50 евро

Цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни.
Очаква се Ормузкият проток да бъде напълно отворен в петък, но според експерти ще отнеме седмици, преди той да възстанови нивата си на трафик от преди войната.
„Цените вървят плавно надолу. Дизеловото гориво беше наближило 1,80 евро, а сега виждаме, че е 1,57 евро. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам в следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1,50 евро при бензина и дизела“, каза в „Тази сутрин“ Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносители и превозвачи на горива.
При газта също се вижда сериозно намаление с повече от 0,10 евроцента през последните седмици.
Според Хаджидимитров няма да виждаме цените от преди конфликта в Близкия изток, но каза, че все пак е възможно те да се върнат след 2-3 месеца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
10:23 16.06.2026
2 Чакай от умрел писмо!
10:23 16.06.2026
3 А дано, ама надали
10:24 16.06.2026
4 И Кво от Тва ?
Ограничения !
Няма !
10:25 16.06.2026
5 Нов
До коментар #1 от "честен ционист":Преминаването на опасни товари през Босфора е забранено!
Коментиран от #6
10:26 16.06.2026
6 Ахаха
До коментар #5 от "Нов":Така, така? Какво общо имат опасни товари и нефт?
10:28 16.06.2026
7 Механик
Коментиран от #9, #10, #17
10:29 16.06.2026
8 Абе
10:30 16.06.2026
9 Бай Ху (By Who)
До коментар #7 от "Механик":Много сте прав господине, цената на бензина е твъде ниска.
10:32 16.06.2026
10 Минск-16
До коментар #7 от "Механик":Когато бяхме богати и имахме истинска държава, една заплата стигаше за 200 литра А91. Сега стига за 1000 А95. Кой ще намалява цените?!? И без това задръстванията стават целодневни!
Така че, цените на горивата само ще растат и то с много!
Коментиран от #12
10:33 16.06.2026
11 Далавера
10:41 16.06.2026
12 Помнещ
До коментар #10 от "Минск-16":Така де, ама имаше влакове и автобуси до всяка паланка и махала, съответно и път.
Сега няма денонощни аптеки в цели области, ама на кой ли му пука!
10:41 16.06.2026
13 име
10:43 16.06.2026
14 Зависи от Биби!
10:44 16.06.2026
15 Регресивна България
Старите магистрали, които са започнати, ще бъдат довършени, но новите магистрали, които са в много начален стадий, ще бъдат дадени на концесия. Става дума за 800 км. магистрали, обясни Шишков.
Магистралата "Черно море" - от Румъния до турската граница, ще бъде направена така. "Турция има най-голям интерес да строи. Държавите около нас започнаха да искат да изграждат нашата инфраструктура, защото този проблем вече става и техен. Разбирате ли колко сме изостанали", допълни Шишков.
Коментиран от #19, #20
10:46 16.06.2026
16 ма ДУРО
10:47 16.06.2026
17 аз ви казвам че сте бедни и живеете зле
До коментар #7 от "Механик":Само АЗ ша ва оправа. Дайте ми още 750 дена.
10:50 16.06.2026
18 Ташо
10:53 16.06.2026
19 007 лиценз ту кил
До коментар #15 от "Регресивна България":По принцип това е добре. Въпросът е да се определи справедлива концесионна такса, която да генерира приходи в държавата, за да не се повтори пладнешкия грабеж на златото на България.
10:54 16.06.2026
20 Българин
До коментар #15 от "Регресивна България":Хората видяха, чее тука само Турция може да управлява и да постига резулатати. Това и Радев го разбра и за това ще даде пътищата ни на Ердоган. То и без това, след Боташа, много избор няма.
11:02 16.06.2026